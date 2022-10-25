Большой фестиваль мультфильмов-2022: Анимация, которая нас понимает

С 27 октября по 7 ноября уже в шестнадцатый раз в Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов — крупнейший международный смотр анимации. БФМ — это лучшая мировая авторская анимация для детей и взрослых, встречи с режиссерами, лекции и мастер-классы, благотворительные программы, традиционная «Ночь анимации» и многое другое. В программе более 350 фильмов из 50 стран. Показы пройдут в Москве на множестве площадок и в онлайн-формате по всей России. В таком огромном количестве картин легко потеряться, но мы подготовили материал о мультфильмах фестиваля, на которые прежде всего стоит обратить внимание.
Фильм открытия
«Танец льва», режиссер Сунь Хайпэн, Китай, 104 мин, 12+
Для детей постарше, подростков, а также их родителей — хит китайского проката — спортивная подростковая драма про парня-неудачника, который с помощью двух друзей и тренера должен преодолеть насмешки и победить свои слабости, чтобы осуществить мечту и принять участие в уникальном спортивном чемпионате по танцам львов. Оригинальное название фильма переводится как «Я тот, кто я есть». Самое потрясающее здесь – изобразительная техника, ее удивительная реалистичность и детализированность придуманного мира. 3D-анимация не уступает по качеству мультфильмам студии Pixar, хотя по сути это независимая малобюджетная картина.
Полнометражные фильмы
В программе фестиваля – четкая возрастная градация, она не формальна, и на нее нужно смотреть при выборе фильмов в первую очередь. Это касается как полнометражных работ, так и сборников коротышей. Хотелось бы выделить два фильма для детей и два для взрослых.
История о зеленоволосой девочке Бристл, имеющей тело человека, но душу и сердце дракона. Ее отец-дракон долго мечтал о детях и с помощью колдовства ведьмы получил трех малышей, но в качестве оплаты должен отдать ей Бристл. Девочка убегает из дома и попадает в мир людей, где ей предстоит узнать, что такое быть человеком и заводить дружбу. Критики назвали фильм сокровищем французской анимации. Это с большой нежностью акварельно нарисованная картина, где рисунок очень напоминает анимацию студии Ghibli.
фото: пресс-служба БФМ / "Серебряная птица и радужная рыба"
Режиссер-экспериментатор Лэй Лэй снял полнометражный анимадок о своей семье. Но картина, основанная на рассказе его отца, оказывается вместе с тем поэтической фантазией. Она отличается удивительным оригинальным изображением, включающим и документальные кадры, и разноцветный пластилин, и коллажи. Отец Лэй Лэя – Лэй Цзяци – вспоминает Китай 1950-х и 1960-х годов, когда сам он был ребенком. В свою очередь, его отец, дед режиссера, был объявлен классовым врагом и предателем и отправлен на перевоспитание, мать умерла и в фантазиях мальчика превратилась в Серебряную Птицу, а сестры попали в приют. На этом мытарства семьи не кончились. Повествование не раз прерывается разговорами режиссера с отцом: в этих диалогах много теплоты и любви, так что печальный, на первый взгляд, рассказ оказывается полон надежд и веры в неразрывность связи между близкими людьми.
Кодзи Ямамура – режиссер-аниматор, получивший известность благодаря номинированному на «Оскар» мультфильму «Голова-Гора», создал новую ленту на основе своих же иллюстраций и текстов, опубликованных в литературном журнале «Бунгаку-Кай». Фрагментарные воспоминания складываются в сложную историю, посвященную поиску смысла жизни, страданиям и страхам людей, их амбициям, духовности или ее отсутствию. Это странное путешествие в подсознание сопровождается жутким звуком избранных композиций Виллема Брейкера.
Основной международный конкурс короткометражного кино
Международный конкурс короткометражных анимационных фильмов БФМ традиционно включает в себя наиболее яркие авторские работы, созданные за минувшие полтора года в самых разных уголках мира. Программа дает весьма объемное представление о том, какими средствами располагает и чем живет фестивальная анимация сегодня. Все дальше отходя от таких легкомысленных жанров, как анекдот или романтическая история, аниматоры чаще обращаются к болезненным для общества темам: насилию, социальной несправедливости, дискриминации и попыткам людей найти пути построения толерантного открытого общества нового типа. Но нередко анимационные фильмы свободны от нарративных конструкций, их даже невозможно пересказать. И, как в живописи, графике и других видах изобразительного искусства, анимация больше, чем другие виды кино, оперирует образами и взывает к чувствам зрителя. В таких картинах главная роль достается не сюжету или проблематике, а чистой эстетике: пластике, красоте (или уродству) форм и движения, ритму и атмосфере. Все фильмы основного конкурса имеют возрастную маркировку 18+.
«Дом потерь», режиссер Чжин-кю Чон, Япония, 9,5 мин
фото: пресс-служба БФМ / "Дом потерь"
Герой фильма – санитар в доме престарелых для ветеранов войны. Попав туда, он видит лица с пустыми или сумасшедшими глазами. Его отношение и страхи показаны с помощью зыбкой графики, образы как сновидения трудно уловимы и не запоминаемы, лишь оставляют гнетущее чувство. В первый момент может показаться, что это история об ужасных последствиях войны, но на самом деле фильм рассказывает о милосердии и о том, как разглядеть в психически нездоровом – человека.
«Пассажир», режиссер Хуан Пабло Зарамелла, Аргентина, 10 мин
фото: пресс-служба БФМ / "Пассажир"
Вырезанный целиком из бумаги мультфильм про мужчину, который едет на поезде, сначала наслаждаясь тем, что он в вагоне один. А потом, когда на каждой станции прибавляется людей, а вместе с ними – неприятностей и конфликтов, его путешествие становится просто невыносимым. А камнем преткновения оказывается мем в газете, который кажется герою совершенно не смешным. Эта работа отлично иллюстрирует, как прекрасно работает в анимации условность. В отличие от, допустим, игрового кино.
История о двух сестрах-близнецах, диких, обнаженных, живущих на равнине недалеко от леса, куда, в их представлении, страшно заходить. Но лес, а вместе с ним и опасность, вторгается в жизнь девушек. В том страшном лесу обитает, разумеется, мужчина. Помимо архитипичного сюжета этот фильм известной аниматорки российского происхождения замечателен необычной техникой исполнения. Даже не очень понятно, как он сделан, должно быть что-то наподобие гравюры.
«Дом там, где сердце», режиссер Сара Саидан, Франция, 14,5 мин
фото: пресс-служба БФМ / "Дом там, где сердце"
Очень трогательная картина с актуальным подтекстом. Омид – иммигрант из Ирана, живущий с семьей во Франции и постоянно чувствующий агрессивное отношение окружающих по отношении к себе. Однажды вечером на улице на него нападают отморозки и вонзают нож в сердце. Но Омид не умирает. В больнице врачи удивляются, потому что не находят сердце в его теле. Герой понимает, что оставил его на родине, в Иране, и пускается на поиски этой важной части себя.
«Бестия», режиссер Уго Коваррубиас, Чили, 15 мин
фото: пресс-служба БФМ / "Бестия"
Фильм основан на реальных событиях и исследует жизнь агента тайной полиции во времена военной диктатуры Пиночета в Чили. Это одинокая неприятная и бесстрастная женщина, которая живет с овчаркой, совершает свои ежедневные ритуалы, выпекает кексы, рассматривает себя в зеркало. Внутри же у нее существует зверь, и она испытывает от всего происходящего и своей безнаказанности неотрефлексированные страхи, видит тревожные сны. Картина без слов выполнена в технике кукольной анимации: фарфоровая голова куклы подчеркивают эмоциональную пустоту героини, а также необратимые последствия травмированной психики – здесь они оборачиваются отверстиями и трещинами на лице.
«Амок», Балаж Тураи, Венгрия-Румыния, 14 мин
фото: пресс-служба БФМ / "Амок"
Напряженный психоделический триллер про внутреннее расстройство и неисповедимые пути судьбы. Герой фильма попал в серьезную автокатастрофу, в которой потерял любимую девушку и навсегда остался обезображенным. После выписки из больницы он сталкивается со своим внутренним демоном — зловредным гномом в красном колпаке по имени Амок. Адское существо проявляется внезапно и подчиняет себе волю мужчины, превращая его в кровожадного мистера Хайда. Судьба сталкивает его с другой девушкой, и, когда они оказываются в одной постели, чудовище дает о себе знать. К счастью, девушка тоже не так-то проста. Трудно сказать, считает ли автор, что от психической болезни тебя может спаси только похожий на тебя человек-монстр, но определенно похожих людей, а вовсе не противоположностей, тянет друг к другу. Чем это обернется для обоих – вопрос остается без ответа. «Амок» получил гран-при главного анимационного фестиваля в Анси.
Международный конкурс студенческой анимации
Как и в предыдущей программе, возрастной ценз на все фильмы 18+. Лучшие студенческие работы качественно не отличаются от фильмов своих взрослых коллег, разве что они хронометражом поменьше, либо над ними трудились сразу несколько человек.
«Разум пациента», режиссер Чжихэн Ван, Китай, 6 мин
фото: пресс-служба БФМ / "Разум пациента"
Одна из самых необычных фестивальных работ с сюжетом, который невозможно описать. Волнующие кадры из подсознания по смыслу складываются в живописный метафорический ряд, изображающий взаимоотношения между врачом и пациентом. Формально происходящее разделено на пять частей, каждая из которых разворачивается на отдельном экране, и все образы замыкаются в цикл.
«Морожены волки», режиссер Данил Лавриков, Россия, 4 мин
фото: пресс-служба БФМ / "Морожены волки"
Необыкновенная, но очень русская история избавления от смерти и от власти при помощи мороза, «горячей» воды и волков. Выполнено весело, ограниченными средствами — синий фон, три краски, которые только подчеркивают выразительность всех придуманных образов и явлений.
«Плачь-плачь», режиссер Цзинь Янь Сюй, Сюэ Янь, Китай, 4 мин
фото: пресс-служба БФМ / "Плачь-плачь"
История маленькой девочки, которая не любила плакать. С самого рождения, в ситуациях, когда все дети кричали и ревели, бунтуя против того, что им не нравится, она сдерживала слезы и молча злилась. Это была хмурая девочка. Но однажды она разрыдалась. От счастья. Финал трогательный, но сюжет в принципе юмористический, что подчеркивается выбранной техникой рисунка.
«Контрольно-пропускной пункт», режиссер Яна Кэттэн, Великобритания, 6 мин
Классическая, очень приятная на вид нарративная двухмерная рисованная анимация, акцент в которой сделан не на поиски выразительности, а на проблематику. Героиня картины – палестинская 11-летняя девочка, которая каждое утро просыпается до восхода солнца, чтобы вовремя попасть в школу. Это сопряжено с немыслимыми сложностями, потому что ей нужно преодолеть огромную очередь на контрольно-пропускном пункте и каждый раз надеяться, что ей разрешат пройти на другую сторону. Вопросы жизни людей Палестины и израильской оккупации очень тихо звучат в современном мире, эта работа сделана предвзято, но она важна, потому что требует посочувствовать мирным людям, оказавшимися заложниками затяжного политического конфликта.
«Луиза», режиссеры Констанс Берту, Камилль Бозек, Полин Гиттон, Полин Мовьер, Мила Монахэн, Франция, 6 мин
фото: пресс-служба БФМ / "Луиза"
Еще один фильм, в котором классический, даже нежный рисунок, столь характерный для французских аниматоров, контрастирует с жестким и исторически правдивым сюжетом. Это рассказ о балерине из «Опера Гарнье», действие происходит в конце XIX века. Девушка спешит домой после спектакля, но ее останавливает подруга, которая просит вернуть ей деньги. Чтобы расплатиться с ней, танцовщица вынуждена тут же, не выходя из театра, прибегнуть к проституции. Кошмар заключается в привычности этого решения – здание оперы заполнено взрослыми мужчинами, которые пришли сюда явно не из-за любви к искусству и чувствуют себя здесь как дома.
«Солистки», режиссеры Мехрназ Абдуллахиния, Фебен Волдехавариат, Разак Иссака, Селест Ямнек, И Лю, Франция, 8 мин
фото: пресс-служба БФМ / "Солистки"
Очень красивый и музыкальный мультфильм, выполненный в технике 3D-анимации, но с плоскими фонами и окружающими предметами, намерено создающими ощущение театральности происходящего. Героини фильма – три пожилые сестры-певицы, репетирующие выступление к ежегодному осеннему фестивалю. Главное, что они живут в очень несвободном «плоском» мире, где ежедневно выходят тысячи нелепых законов, запрещающих, например, петь в одиночку, ездить на велосипеде или носить сапоги. В разгар репетиции одна из сестер умирает, и двум другим приходится заменить ее на выступлении собакой.
«Злоключения», режиссеры Клэр Сунь, Хлоя Менже, Лиз Лежье, Лорин Бай, Габриэль Жерар, Франция, 7 мин
фото: пресс-служба БФМ / "Злоключения"
Анимация – самый удобный вид искусства, чтобы рассказать о психических проблемах человека и помочь ему их отрефлексировать, а, значит, справиться. Героиня этой картины, девушка с обсессивно-компульсивным расстройством, преодолевая страх хаоса, выходит из дома, чтобы отнести сестре забытую у нее дома вещь. Баланс рушится, и героиня сталкивается с миром, который не может контролировать и в котором материализуются ее страхи, выползающие буквально из всех щелей.
Международный конкурс анимационных сериалов
Анимационные сериалы из разных стран – еще один удивительный экспириенс, который ждет зрителей БФМ. В двух блоках представлено несколько пилотных эпизодов новейших мультипликационных сериалов – конечно, это мало, чтобы погрузиться во вселенную каждого из них, но для ознакомления с разнообразием жанра – вполне хватит. Предлагаем обратить внимание на испанский сериал для взрослых Madhouse о жестоком докторе Матеусе, которому разрешили экспериментировать над сумасшедшими. Также на юмористический сериал производства Кипр Take my muffin, первая серия которого называется «Галлюциногенные козявки, интернет 2.0 и вотернет», естественно, тоже для взрослых. Среди детских сериалов самые любопытные – «Две птички» (Колумбия»), «Кто это?» (Тайвань), «Клуб вопросики» (Россия). В нашу подборку лучшего же включим один российский сериал для взрослых, который только готовится к выходу.
«Антология русского хоррора: Красный состав. Лесной царь», режиссер Любомир Арсов, Молдова — Канада, 20 мин, 18+
фото: пресс-служба БФМ / "Антология русского хоррора"
Футуристический сериал с оригинальным сюжетом, сделанный в традиции «Черного зеркала», в 2023 году покажет онлайн-платформа more.tv. Герой этой серии – подросток Леша, увлекшийся VR-квестами и оказавшийся в ловушке. Игра подключается к мозгу и забирает его из этой реальности. Отец Леши пытается спасти сына. Мрачная драматичная история навеяна поэмой Жуковского «Лесной царь». Совмещение архетипического сюжета и специфических декораций жестокого и технологичного мира будущего, а также качественная 3D-анимация способны подарить удовольствие всем любителям жанра.
Конкурс российского короткометражного кино
Составители программы говорят, что в этом году беспрецедентное количество хороших российских короткометражек подано на отбор, и выбирать было сложно. Получилось не четыре, а целых шесть сборников. И еще два – вне конкурса. Нам еще сложнее определить лучших из лучших. Советуем выбирать для просмотра фильмы по самому очевидному признаку – по возрасту. Для взрослых ценителей иррационального искусства отдельным сборником представлены самые нестандартные экспериментальные картины.
Три коротеньких изящных фильма из цикла «Серебряный век русской поэзии» очень трех известных в анимации режиссерок — экранизации стихотворений Владимира Маяковского, Бориса Пастернака и Николая Гумилева. Воздушные, добрые, убаюкивающие образы, подходящие под стихи великих поэтов.
«У неба нет края», режиссеры Илья Юдович, Василий Чирков, Юра Богуславский, 4 мин
фото: пресс-служба БФМ / "У неба нет края"
Группа студентов и преподавателей Цеха анимации, работавшего во время творческой резиденции в Тарусе, сделала поэтический фильм из цветной мозаичной плитки, смальты. В нем нет сюжета, но есть небо, дождь, собака… Все это складывается в чувственный порыв, в понимание сиюминутной красоты, умение запечатлеть в своей памяти счастливый миг.
«Белый-белый день», режиссер Василий Чирков, 6 мин, 6+
фото: пресс-служба БФМ / "Белый белый день"
Одна из самых чувственных картин конкурса, в которой, казалось бы, ничего не происходит. Просто мальчик в белой шляпе идет по лесу, смотрит на полный дивных шорохов мир, попадает под дождь. Поющие лягушки здесь подобны ангельскому хору, а родительский дом – райской обители. Так умеют чувствовать дети, уподобимся же и мы им. Название фильма и сам сюжет навеяны стихотворением Арсения Тарковского.
«Колыбельная бабы Яги», режиссер Дарья Вяткина, 4 мин, 6+
фото: пресс-служба БФМ / "Колыбельная бабы Яги"
Российско-голландский фильм про ведьму в каждой женщине. Не старая совсем Яга разрывается между необходимостью быть рядом со своим сыном и желанием плясать ночь напролет с подругами. Изобразительным средством режиссер выбрала мягкую черно-белую графику, а фоном звучит англоязычная оригинальная песня, под которую даже избушка на курьих ножках покачивается в такт. Автор идеи, продюсер и композитор фильма, написавший эту самую песню, — Гоша Страхов.
На улице загорелся человек. Как реагируют люди? Без особенных эмоций. Пялятся. Снимают на телефон. Не замечают, продолжая заниматься своими делами. Молятся. Пожарные мчат на машине, но торопятся они не оказать помощь, а залить известно жидкостью собственное чрево. Рядовой случай в одном обычном дворе самого заурядного городка – сказано в описании фильма (хотя по некоторым признакам похоже на чисто питерскую историю). Монохромный фильм, рисованный в той же стилистике, что и прошлогодний «БоксБалет», заканчивается фразой из Библии про пылающий куст, который горит и не сгорает.
Фильм из альманаха «Блокадные судьбы» о девочке, которая получила по карточке хлеб и несет его больной соседке. За девочкой следует по пятам смерть, принимая разные обличья и требуя хоть маленький кусочек. «Это чужой хлеб», — отвечает девочка. Для фильма на блокадную тематику, сделанного при финансовой поддержке Министерства культуры, это не совсем обычная по стилистике работа, потому что она не преисполнена благости, все персонажи выглядят предельно жутко, а финал и вовсе душераздирающий и мрачный. При этом мультфильм заключает в себе яркое антивоенное послание.
К сожалению, наш гид не охватывает все многообразие программ Большого фестиваля мультфильмов. С детской конкурсной анимацией вам придется разбираться самостоятельно, равно как и с внеконкурсными короткометражками. Остается только добавить, что в этом году традиционно сильная программа документальной анимации: помимо короткого метра в нее включен полнометражный фильм «Серебряная птица и радужная рыба», о котором мы рассказывали выше. Также важным акцентом фестиваля этого года является программа «Современная анимация Ирана», эта страна очень плодовита на хорошие мультфильмы, и благодаря БФМ мы можем с ними познакомиться получше. В программе 11 картин, наиболее интересные работы «Там, где умирают ветра» и «Дождь».
Подробную программу и расписание смотрите на сайте multfest.ru.
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