Гид по II Московскому международному фестивалю архивных фильмов

Фильмы-путешествия, «неудачные» работы Эйзенштейна и Пудовкина и ленинградский док
С 16 по 30 ноября в Москве пройдет II Московский международный фестиваль архивных фильмов. В этом году список площадок изменился: на смену «Художественному» и «Москино Космос» пришли «Пионер», Третьяковская галерея и Музей кино. Основная часть программы, в том числе уникальные находки и отреставрированные фильмы, как и прежде будет показана в «Иллюзионе». О том, что в этом году московским зрителям приготовили организаторы, рассказывают выпускники программы «Практическая кинокритика» Московской Школы Кино (куратор Всеволод Коршунов).
Анастасия Гончарова о программах «Третья из трех» и «Реставрации и находки»
Программа «Реставрации и находки» предоставит зрителю уникальную возможность ознакомиться с дореволюционным фильмом студии Ханжонкова «1812» (1912), оригинальной пленки которого в России нет, а также с фильмами русско-итальянской кинодивы Дианы Каренн, картин с участием которой почти не сохранилось. Почитатели периода немого кино точно оценят отреставрированные работы одного из величайших русских режиссеров — Петра Чардынина. На фестивале представлены четыре его картины, в том числе «Молчи, грусть…молчи…» с Верой Холодной в главной роли.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Молчи грусть…молчи», 1918
В программе «Третья из трех» представлены фильмы звезд советской кинематографии, работы новаторские, монументальные, идеологические. Происходит становление кинообраза как самостоятельного элемента, а наличие сюжета-фабулы больше не рассматривается только как признак «индивидуализма». Вместе с тем в свое время работы подвергаются критике, их заставляют переделывать, провозглашая неудачными.
Так фильм Эйзенштейна и Александрова «Генеральная линия» (1929), переименованный лично Сталиным в «Старое и новое», на примере одной крестьянки, Марфы Лапкиной, рассказывает о переходе к коллективизации. Личная история воплощает новое будущее всего крестьянства. Марфа, индивидуальность внутри коллектива, прет наперекор невежеству, скудоумию и разобщенности как трактор «Фордзоша», на котором и въезжает в кадр в финале фильма. Социальный заказ партии предельно ясен: нет нужды молиться Богу старому, когда «новый Бог» — молочный сепаратор.
Амалия Бабаян о программе «Грезы Запада: ориентализм в кино»
В XX веке с возникновением и развитием кинематографа на Западе обострился интерес к восточной культуре. Новый вид искусства стал эффективным инструментом демонстрации иных миров, сценаристы и режиссеры все чаще прибегали к экзотичным азиатским и африканским мотивам, сюжетам и стилям. В рамках программы «Грезы Запада: ориентализм в кино» зрители увидят попытки кинематографистов США и Европы осмыслить Восток.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Тайны востока», 1928
Большое внимание в таких фильмах уделялось костюмам и декорациям, но далеко не всегда передавалось культурное своеобразие восточных стран. Искусство всегда субъективно, а если работать с чужой культурой — тем более. Главными героями в этих картинах зачастую оказывались представители западного мира, которые попадали в приключения на Востоке, открывая для себя что-то важное. В этом смысле особый интерес представляет американский фильм «Крик в Аравии/ Калиф на час» (1924), который будто высмеивает обобщенное представление Запада о другой культуре и говорит собой: «Это фантазии». По сюжету расклейщик киноафиш Билл неожиданно оказывается в арабской стране и попадает в череду неприятностей, пока вдруг не просыпается с постером ленты о шейхе в руках.
В программе представлены не только игровые фильмы, но и хроника 1900-1920-х («Картины Алжира», «Между Килиманджаро и Индийским океаном»), которая показывает подлинную жизнь восточных народов с ее повседневным бытом, обычаями и традициями, ценностями и нравами.
Мария Онипкина о программе «Ленинградская студия документальных фильмов»
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Есть такие поводы», 1977
Кинохронику называют летописью. То, что было скрыто за официальным фасадом цензуры, в документальном кино буквально смотрит на нас из кадра. В фильме Леонида Квинихидзе и Александра Шлепянова «Маринино житье» (1966) веселые посетители кафе служат официантке Марине молчаливым напоминанием о ее собственной жизни, разрушенной войной. А в короткометражной работе Николая Обуховича «Что ты делаешь вечером?» (1974) автор проводит опрос в общежитии метростроя, где собрались недавно приехавшие на заработки молодые провинциалы. Одни используют все возможности большого города для образования и просвещения, а другие живут «до получки».
Благодаря смелости нескольких авторов удалось запечатлеть важные события культурной жизни и целых эпох. На пленке сохранились похороны запрещенной Анны Ахматовой, хоккейный матч СССР и Чехии после «пражской весны», возвращение Мстислава Ростроповича в Россию из эмиграции. Сегодня эти фильмы снова обретают актуальное звучание.
Даша Бурнашева о программе «Социализм в животном мире»
В фильмах программы «Социализм в животном мире» советские режиссеры изучают мир животных, анализируя через него мир человека и благотворное влияние социализма на общество. Программа поделена на три тематических блока: опыты над жизнью и смертью, выживание и продолжение рода.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «В песках Средне Азии», 1942
Тарас Русаль о программах «Карта ветров» и «Киноэкспедиции: путешествие по континентам»
Две программы фестиваля прямо или косвенно посвящены путешествиям. Авторы отходят от современного понимания путешествия как развлечения, делая акцент на просветительской, даже новаторской его функции. «Киноэкспедиции: путешествие по континентам» — это отечественные и зарубежные работы, авторы которых отправляются исследовать новые земли и явления — от далеких стран («Путешествие по Австралии» (1931)) до крайних точек Земли («До Амундсена на Северном полюсе» (1926)), от космических тайн («В тайгу за метеоритом» (1929)) до знакомства с аборигенами-каннибалами («Охотники за головами Южных морей» (1922)). Камера и сами создатели в этих лентах — не сторонние наблюдатели, а полноправные участники событий.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Белый ад Пиц-Палю», 1929
По-другому помогает почувствовать разнообразие безграничного мира программа «Карта ветров». Это художественные фильмы, в которых важной, а иногда и главной частью повествования оказывается природа и стихия. Они могут двигать сюжет или создавать чарующий, но часто неподвластный мир вокруг. Картины из этой программы позволяют прочувствовать мощь, которой невозможно противостоять. Приближающаяся комета из «Конца света» (1931) обострит чувства зрителей, шотландские штормовые ветра в «Крае света» (1937) проберут до самых костей не только героев, а снежные бури швейцарских гор в картине «Белый ад Пиц-Палю» (1929) легко заставят потеплее укутаться шарфом. Но от всего этого сильнее ощущается трепет, волнение и восторг, которые можно испытать, лишь преодолев себя и отправившись в неизвестное.
Игорь Дорогов о программе «Послевоенное научно-популярное: Пространство эстетической свободы»
Программа познакомит зрителя с двумя периодами в истории советского кино. Авторы экспериментировали с формой и содержанием в научно-популярных фильмах, изобретая новые визуальные средства и особенности киноязыка.
Первая часть программы — кино эпохи «малокартинья», которое пришлось на послевоенные годы, кинопроизводство в то время находилось под пристальным наблюдением власти. Но авторы использовали науку как «периферийную» тему, которой было уделено гораздо меньше внимания, для нарративных и технических экспериментов. Современному зрителю это кино практически неизвестно и будет показано впервые.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Гомо парадоксум», 1989
Вторая часть программы — экспериментальные работы более известных режиссеров, снимавших в периоды оттепели, застоя и перестройки. Научно-популярное кино всегда было базой для авторских новаций, так Владимир Кобрин известен своими оригинальными экспериментами в учебных фильмах. В «Самоорганизации биологических систем» (1989) автор использует перевернутый ход времени и записи голоса людей, больных шизофренией. Этот, на тот момент беспрецедентный киноязык был применен для того, чтобы погрузить зрителя в хаотичность мира, иногда абсолютно бессмысленного.
Диана Агаларови о программе «Белые одежды. Врач на экране»
С разных точек раскрывает программа образ врача, традиционно престижный и значимый: от сильного женского из 1914 года до романтизированного из конца 70-х годов.
В фильмах раннего русского кино «Женщина завтрашнего дня» (1915) и «Право на женщину» (1930) главные героини, вопреки общественному мнению, отстаивают свою потребность реализоваться не только внутри семьи, но и в жизни общественной. Фильмы «Закон и долг» (1927), «Степень риска» (1968) и «Утренний обход» (1979) обращены к теме дуальности врачебного решения. Герои одновременно переживают из-за невозможности помочь больному («Закон и долг», снятый по пьесе Стефана Цвейга «Амок») и рассуждают о тяжелом бремени ответственности («Степень риска»). Эмоциональный эффект достигается с помощью музыки, нагнетающей и без того «заряженную» атмосферу в кадре. В «Утреннем обходе», наоборот, джазовый фон настраивает зрителя на меланхоличное настроение героя, больше озабоченного вопросами материальными, чем вечными. Объединяет героев призвание, которое независимо от времени и места продолжает быть внутренней движущей силой. Ведь в их руках — жизнь.
Аня Константинова о программах «Кино республик средней Азии и Казахстана» и «Киностолица Ереван»
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Мужчины», 1972
Пока Запад грезит о Востоке, кинематографисты Центральной и Передней Азии рассказывают миру о себе без выдумок и предрассудков в программах «Кино республик средней Азии и Казахстана» и «Киностолица Ереван». Под руководством киноведа Евгения Марголита у зрителей будет возможность посмотреть архивные фильмы, снятые в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Туркмении и Армении.
Каждая из 15 картин заслуживает внимания: все они бережно погружают в быт республик прошлого столетия, поднимают до сих пор актуальные вопросы и по-своему исследуют кинематограф. Отдельно хочется отметить ленту Шухрата Аббасова «Ташкент – город хлебный» (1968), который впервые будет показан полностью, и современную драму Армана Чилингаряна «Капли света» (2021) о бывшем военном и заключенном, пытающемся прийти к нормальной жизни в Ереване 90-х.
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