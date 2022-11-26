ММФАФ: «Карта ветров» - путешествие по национальным кинематографиям

анонс

12 ноября Гид по II Московскому международному фестивалю архивных фильмов Фильмы-путешествия, «неудачные» работы Эйзенштейна и Пудовкина и ленинградский док

30 октября «Балабанов. Колокольня. Реквием»: Сквозь тусклое стекло Пронзительное воспоминание Любови Аркус о друге-режиссере, которого мы не знали.

28 октября «Большие змеи Улли-Кале»: Ужасный край чудес Алексея Федорченко Фильм открытия фестиваля «Послание к человеку» – история о кино, Кавказе и тлеющем конфликте.