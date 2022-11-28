«Зимний»: Что посетить на фестивале авторского кино?

Со 2 по 8 декабря в московских кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион» пройдет Первый российский фестиваляь авторского кино «Зимний», все показы которого будут доступны зрителям бесплатно, по регистрации, открытой с 25 ноября. В конкурс включено десять ожидаемых отечественных фильмов, снятых в 2021 и 2022 годах. Мы подготовили обзор, куда включили самые, на наш взгляд, интересные картины и события фестиваля.
Алексей Октябринович Балабанов умер 18 мая 2013 года. Продюсер Сергей Сельянов говорит: нет, он не ждал смерти, но был к ней готов. Готовился долго: не с Кармадона даже, а с самого детства. Смерть эта случилась в тот момент, когда режиссер вовсю работал над сценарием фильма «Мой брат умер». Документальный фильм Любови Аркус – трагическая и пронзительная хроника последних месяцев жизни Алексея Балабанова. Почти десятилетие Аркус не возвращалась к отснятому материалу: его время как будто не пришло. Но больше медлить нельзя – вокруг личности Алеши (Аркус не боится звать так главного российского режиссера, который был ее другом) стало слишком много кривотолков, предположений, даже идеологии. А ведь он был одновременно и проще, и сложнее выдуманных зрителем образов себя. Фильм покажут на открытии фестиваля «Зимний», и хотя регистрация на показ закрыта, уже 8 декабря лента выйдет в российский кинопрокат.
Режиссер «Овсянок» и «Войны Анны» отправляется на Кавказ, в пушкинский «ужасный край чудес», с миссией вернуть зрителю давно забытый цикл дореволюционных лент: о том, как эта земля боролась против России, покорялась ей, а потом Россию обогащала, снабжая ее культуру новыми сюжетами. В мире «Больших змей» все становится частью мифологемы: разложившаяся пленка, шляпа Гоголя, нейросети, духовная традиция зикра, кровная месть, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Менделеев и многие другие. После такого экзотического сплава нетрудно уверовать, что у порогов Терека и вправду живут огромные аспиды. Новая и долгожданная работа большого художника и мифотворца Алексея Федорченко – самый, наверное, удивительный российский фильм года – стилизована под черно-белое и раскрашенное вручную немое кино начала века. Это мокьюментари состоит из пяти частей, главный герой фильма — сам Алексей Федорченко, занимающийся исследованием найденного старинного фильма, а заодно этнографическими изысканиями.
Триллер с элементами хоррора о людях, попавших – случайно или по собственной воле – в тоталитарную секту. Главный герой (Владислав Абашин), после смерти жены сбегает из города на природу. После нескольких часов бесцельного шатания по лесу он прибивается к коммуне, участники которой удалились от городской суеты в надежде поймать некие «волны» — другими словами, настроить себя так, чтобы жить в гармонии с миром. При ближайшем рассмотрении это сообщество странных потерянных людей оказывается культом, скрывающим мрачные секреты. Как это часто бывает в жизни, герои начинают ценить собственную свободу лишь в условиях жесткого подчинения и обретают настоящую любовь там, где любые чувства находятся под запретом. В других ролях Евгения Крегжде и Александр Шепс. Фильм вышел слегка заторможенным для полноценного триллера (довольно значительная его часть посвящена выживанию героя в осеннем лесу с помощью содержимого украденного женского рюкзака). Впрочем, Брашинский в интервью прямо заявляет, что не снимает чисто жанровое кино. Так или иначе, лента «Волны» выглядит самой оформленной работой режиссера (это его третий после «Гололеда» и «Шопинг-тура» полный метр).
Новое разговорное драмеди Шамирова – эпизод из жизни бездетной семейной пары, в отношениях которых потухла страсть. Типичных москвичей из класса «зажравшаяся интеллигенция», Вику и Максима, играют Полина Агуреева и Алексей Розин. Максим бесплоден, о чем рассказывает своему другу Павлу (Виктор Добронравов), который когда-то был в отношениях с его женой. Случайная знакомая Павла – Алиса (Юлия Гревцова, получившая приз «Оригинальная актриса»), консультант в секс-шопе, – предлагает тому стать донором спермы для ребенка Максима и Вики. Квартет ярких героев разных типажей, их запутанные, сложные взаимоотношения, обилие житейских диалогов, философско-бытовой юмор, подчеркнутая театральность происходящего – знакомый авторский почерк Шамирова, не так давно порадовавшего сериалом «Большая секунда», сценарий которой так же, как и «Меньшее зло» вместе с Шамировым писала Ольга Мотина-Супонева.
Хоррор по сценарию Василия Сигарева, в ходе работы уступившего место режиссера самому разноплановому на сегодняшний день российскому постановщику Игорю Волошину. В главной роли – Ольга Симонова. Ее героиня – Лиза, выросшая в детском доме и никогда не знавшая своих родителей, сейчас сама мать двоих детей, пережившая развод. И вроде бы все начинает возвращаться в привычное русло, но тут Лиза получает странный звонок от женщины, которая называет себя ее тетей. Женщина сообщает, что на их семье проклятие, от которого погибают все дети в роду. И единственный способ обмануть проклятие – сбежать от детей. Лиза не верит женщине и уезжает с детьми на турбазу, но проклятие оказывается настоящим, и за детьми Лизы начинается охота вплоть но необычного финала. В других ролях Павел Деревянко, Паулина Андреева, Олег Васильков, Кирилл Полухин. В российский прокат фильм выйдет в начале 2023 года.
Форум киношкол
С 3 по 7 декабря в дневные часы состоятся презентации восьми учебных заведений Москвы, подготавливающих специалистов для киноидустрии. Если вы хотели бы связать свою дальнейшую деятельность с кино, стоит посетить этот форум, в рамках которого пройдут мастер-классы и показы работ выпускников. Здесь же можно будет услышать об учебных программах, сравнить подходы и выбрать для себя близкое по духу учебное заведение.
Высшую школу кино АРКА представит режиссер, куратор подготовительного курса режиссерской мастерской Елена Ланских, обладательница приза кинофестиваля в Сан-Себастьене за фильм «Ничья». Ее мастер-класс будет посвящен работе режиссера с актером в кино.
Режиссер Алексей Попогребский, куратор курса «Режиссер» Московской школы кино проведет мастер-класс «Арт и Жанр: Vs или не Vs?».
Продюсер Александр Акопов проведет презентацию Института кино НИУ ВШЭ, принявшего первых 100 студентов летом 2022 года. Это единственная в России киношкола, в которой сценаристов, режиссеров, продюсеров и актеров готовят по новой системе, взяв за основу подходы, практикуемые в Школе киноискусства университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Режиссер Юрий Быков, преподаватель режиссерской мастерской Московской школы нового кино, готовит мастер-класс на тему «Ремесло как путь в профессии в условиях сложной эпохи».
Школу дизайна НИУ ВШЭ представит режиссер и сценарист Иван И. Твердовский. Он расскажет о процессе обучения бакалавров в рамках его творческой мастерской». Кстати, в основной конкурсной программе покажут новый фильм Твердовского «Наводнение».
фото: школа дизайна НИИ ВШЭ / Иван И. Твердовский
Режиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин) выступит в качестве педагога Высшей школы кино «Индустрия». Он поговорит с аудиторией о роли шоуранера в российском кинобизнесе.
Высшие курсы сценаристов и режиссеров представит режиссер и педагог с самым большим стажем среди всех спикеров Владимир Хотиненко, встреча с которым всегда праздник. Он расскажет о профессии режиссера и главных реперных точках на пути от замысла до воплощения идеи.
Наконец, о главной государственной киношколе ВГИКе им. Герасимова речь пойдет на творческой встрече с режиссером Александром Коттом, в рамках которой состоится показ и обсуждение работ студентов мастерской не только Александра, но и Владимира Котта.
Ряд встреч и показов в кинотеатре «Иллюзион» – своего рода практикум для тех зрителей, кто хотел бы обрести или вернуть интерес к авторскому кинематографу, заново научиться его смотреть и разбираться в нем. Для этого известные российские режиссеры и критики проведут показы и обсуждения лучших образцов мирового фестивального кино. Картины, выбранные для того, чтобы хорошо разобраться в поэтике, образах и особенностях киноязыка — культовые, да и спикеры – люди незаурядные:
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