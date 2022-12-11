Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести

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28 ноября «Зимний»: Что посетить на фестивале авторского кино? Пять фильмов и две специальные программы

26 ноября ММФАФ: «Карта ветров» - путешествие по национальным кинематографиям Куратор и киновед Наталия Мокрушина об одной из самых интересных программ фестиваля архивного кино

12 ноября Гид по II Московскому международному фестивалю архивных фильмов Фильмы-путешествия, «неудачные» работы Эйзенштейна и Пудовкина и ленинградский док