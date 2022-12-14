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Семейные обряды и повадки хищников: Что смотреть на II Международном «Хоррор фесте»

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14 декабря 2022
С 15-е по 18-е декабря в Москве пройдет II Международный киносмотр «Хоррор фест». В кинотеатре «Пять звезд на Павелецкой» кинокритик и программный директор смотра Егор Москвитин будет проводить сеансы призыва подлинного ужаса из разных уголков планеты — России, Мексики, Франции, Испании и других стран. Дмитрий Соколов советует четыре картины, на которых стоит проверить свою нервную систему.

«Хищники» (Испания)

Семейная пара из Франции переезжает в испанскую деревушку, где рассчитывает наладить бизнес по продаже эко-френдли продуктов, живя в гармонии с природой. Однако местные жители, кажется, не рады приезжим, и вскоре череда бытовых конфликтов грозит перерасти в трагедию.

Семейные обряды и повадки хищников: Что смотреть на II Международном «Хоррор фесте»

Психологический триллер Родриго Сорогойена получил премьеру в Каннах, а также 17 номинаций испанской премии «Гойя» (включая категории «Лучший режиссер» и «Лучший фильм»), став одним из фаворитов предстоящей церемонии. Больше всего «Хищники» напоминают классические сюжеты о противостоянии городских и сельских жителей, вроде «Соломенных псов» или «Избавления». Сорогон делает ставку не столько на жестокость и насилие, сколько на медленную эскалацию напряжения в межличностных отношениях, показывая вполне узнаваемые типажи и понятные реакции с каждой из сторон. Упор на реалистичность подчеркивается и тем, что сюжет основан на невыдуманной истории, случившейся в Испании в 2010-м году.


«Семейный обряд» (Австрия)

Сими, полная и застенчивая девочка, проводит пасхальные каникулы на ферме своей тетушки Клаудии, специалистки по здоровому питанию. Сими рассчитывает, что тетя поможет ей решить проблемы с весом, но вскоре замечает вокруг все больше тревожных странностей, и понимает: родственница готовит очень необычный семейный праздник.

Семейные обряды и повадки хищников: Что смотреть на II Международном «Хоррор фесте»

Режиссерский дебют австрийца Петера Хенгля оформлен как своеобразный микс черной комедии и психологического хоррора. Саспенс здесь достигается за счет контраста между главной героиней – не понимающей, что происходит – и остальными членами семьи, осведомленными о значении грядущего торжества. А внутри жанровой оболочки Хенгль (здесь он еще и автор сценария) скрывает мрачную сатиру на идеологию бодипозитива и культ здорового тела.


«Ведьма: реинкарнация» (Мексика)

Тринадцатилетняя Нала приезжает с семьей в деревню к бабушке: младшая сестра Налы серьезно больна, и родители надеются, что родственница поможет им вылечить ребенка. Вскоре девочка понимает, что бабуля – отнюдь не безобидная старушка, а ее методы лечения куда больше походят на колдовские ритуалы, чем на практики из народной медицины.

Семейные обряды и повадки хищников: Что смотреть на II Международном «Хоррор фесте»

Новый фильм Исаака Эсбана, больше известного по сай-фай триллерам («Похожие», «Инцидент»), обыгрывает традиционные для Мексики сказки о ведьмах в стилистике фолк-хоррора. Это камерная история, в которой, однако, режиссер из минимума локаций и действующих лиц выжимает максимум напряженных ситуаций. Как и многие хорроры на семейную тему, «Сглаз» отлично работает во многом благодаря слаженности актерского ансамбля – и особенно мастерству Офелии Медины, живой легенды мексиканского кино, работавшей с Алехандро Ходоровски и Полем Ледуком (у последнего она снялась в роли Фриды Кало).


«Сергий против нечисти» (Россия)

Бывший священник Сергий, отстраненный от служения в церкви, становится охотником за нечистью. Вместе со следователем Екатериной, которой только предстоит познакомиться с потусторонним миром, Сергий начинает беспощадную борьбу против чудовищ из русского фольклора – от Кощея Бессмертного до Кота-Баюна.

Семейные обряды и повадки хищников: Что смотреть на II Международном «Хоррор фесте»

Новый проект платформы KION на первый взгляд выглядит как ответ нашумевшим «Вампирам средней полосы» и «Гоголю». Но по задумке «Сергий против нечисти» больше всего похож на российский вариант «Охотников за привидениями» — это мистическая экшн-комедия, в которой главные герои охотятся за сверхъестественными монстрами, нарушающими покой мирных граждан.

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№ 1
Иван Беляев (Москва)   14.12.2022 - 20:38
"Семейный обряд" описание звучит как руководство к просмотру читать далее>>
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Семейные обряды и повадки хищников: Что смотреть на II Международном «Хоррор фесте» фотографии
Семейные обряды и повадки хищников: Что смотреть на II Международном «Хоррор фесте» фотографии
Семейные обряды и повадки хищников: Что смотреть на II Международном «Хоррор фесте» фотографии
Семейные обряды и повадки хищников: Что смотреть на II Международном «Хоррор фесте» фотографии
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