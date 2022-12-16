«Зимний»: Молодые кинокритики о фильме Михаила Брашинского «Волны»

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В кинозал призываются фильмы ужасов из Мексики, Франции, Испании, Канады

Семейные обряды и повадки хищников: Что смотреть на II Международном «Хоррор фесте»

11 декабря

Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести

Фильм Степана Бурнашева отметили призами за режиссуру и актерскую игру на фестивале «Зимний»