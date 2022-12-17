«Зимний»: Молодые кинокритики о фильмах «Меньшее зло», «Большие змеи Улли-Кале» и «Рядом»

Продолжаем публиковать рецензии с конкурса, прошедшего рамках первого открытого фестиваля авторского кино «Зимний» и призванного открыть в кинокритике новые имена. Десятки молодых авторов, студенты киноведческих курсов ВГИКа, ГИТИСа, МШК и факультета журналистики МГУ получили возможность попробовать себя в роли профессиональных кинокритиков. 56 участников прислали более сотни текстов. Полуфиналистами стали семь участников, первые четыре текста мы разместили в предыдущем материале. В этой публикации представляем три статьи, написанные на фильмы «Меньшее зло» Виктора Шамирова, «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко и «Рядом» Тамары Дондурей.
«Меньшее зло»: Камерная мелодрама Виктора Шамирова, лечащая душу
– Как себя чувствуешь?
– Как парашютист перед прыжком
Действие фильма разворачивается в четырёх стенах и подчиняется театральным законам, а четыре героя составляют в нем единый организм, внутри которого происходят слишком «интимные» процессы. Композиция отсылает к пьесе, надписи, подвешенные перед камерой, разделяют главы, а история, разыгрываемая в таких камерных условиях, обретает философский смысл.
Между Максом (Алексей Розин
) и Викой (Полина Агуреева
), давней супружеской парой, в буквальном смысле с самых первых их совместных кадров существует каменная стена, здесь ее олицетворяет несущий столб, который муж во время ремонта всё-таки решил не сносить. Далее в действие врывается их друг Павлик (Виктор Добронравов
) со своей случайной спутницей Алисой (Юлия Гревцова
). С их появлением повествование начинает обретать новые краски. Фильм наполняется невнятными, на первый взгляд, разговорами «ни о чем», которые постепенно перерастают в объяснения в чувствах между героями, одновременно перемежаясь с нелепыми фразочками Алисы – «странноватой» и чересчур свободной девушки, работающей в секс-шопе. Она сочетает в себе наивность с умением философствовать, и именно из её уст звучат одновременно и самые нелепые и самые важные мысли фильма «Меньшее зло». Сперва являясь барьером между тремя давними друзьями, она постепенно становится мостиком к появлению понимания между ними. Потому что умеет говорить вслух то, о чем принято молчать.
Музыка в фильме практически не прекращается, как и диалоги — обычные кухонные разговоры, обретающие вдруг новый смысл. Высказывания «о жизни», чередуясь с бытовым и очень считываемым, и в то же время острым юмором, обладают терапевтическими свойствами. В наше время каждому человеку как никогда важно найти возможность отключиться от внешнего и глобального, перейдя к личному и сокровенному. Главное – не побояться раздвинуть стены и наконец-то дать голос своим истинным мыслям и желаниям.
Баранова Елизавета, ВГИК
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«Большие змеи Улли-Кале»: Уральский found-footage
О дуэли Михаила Лермонтова с Николаем Мартыновым знают, наверное, все. А вот о дуэли Лермонтова с художником Петром Захаровым не знает, скорее всего, никто. Этот важный эпизод из жизни великого поэта так бы и остался неизвестным, если бы не найденный недавно клад. Алексей Федорченко, режиссер фильма, справедливо рассудил, что страна у нас большая, поэтому и кладов в ней должно быть много. Правда, в последнее время не так чтобы находили что-то интересное, но это досадное недоразумение ему вместе со съемочной группой удалось исправить, взяв в руки лопаты и проведя некоторое время в лесу под Екатеринбургом. Труды уральских кинематографистов окупились сторицей: в найденном здоровенном деревянном ящике обнаружилась удивительная находка. Это было не банальное золото или бриллианты, а кинопленка — девять фильмов девяти дореволюционных режиссеров. Все ленты посвящены Кавказу: истории, традициям и изобретениям населяющих его народов.
Время не пощадило грандиозный культурный артефакт. За почти сто лет пребывания в земле тридцать процентов пленки оказалось безвозвратно испорченным, что побудило режиссера взяться за восстановление погибших фрагментов с помощью средств современного документального кино. Кроме того, некоторые игровые моменты были пересняты заново, другие заменены анимацией. Как сообщают авторы, пленка была не только кропотливо реставрирована, но и раскрашена, ни много ни мало, с помощью нейросети, что безусловно добавило достоверности получившейся версии этого любопытного кинодокумента.
Псевдодокументальный фильм Алексея Федорченко состоит из девяти глав, не связанных друг с другом общим сюжетом (особо хочется отметить «Пушкин и Газават», «Портрет старого чеченца», «Теория и практика Зикра» и «Козломобиль»); рассказывает он о том, что происходило на Кавказе в течение последних двухсот лет. Нашли свое отражение как хорошо известные исторические события, так и события, имевшие сугубо локальный или даже личностный характер. Диапазон интересов авторов фильма впечатляет: здесь можно найти буквально кого угодно — от кавказской жужелицы до графа Л.Н. Толстого.
Не стоит воспринимать «Больших змей» как попытку исторического или этнографического экскурса — в ней факты перемешаны с мифами и анекдотами в стиле Даниила Хармса настолько плотно, что отделить их друг от друга не представляется возможным. Тем не менее, получившийся конгломерат казалось бы мало совместимых отрывков, обрывков и отрезков неожиданно на глазах у зрителя превращается в стройное и целостное произведение, которое в течение немногим более двух часов раскрывает глубинную природу отношений Кавказа и России.
Мало сказать, что эти отношения никогда не были простыми. К достоинствам фильма относится и то обстоятельство, что режиссер, по-видимому, нашел единственно возможный тон, с каким можно приниматься за повествование на эту тему. От его обманчиво несерьезного взгляда не ускользает ни одна деталь, он ничего не выбрасывает и всему находит свое законное место и объяснение. Фильм перенасыщен информацией самого разного рода, и, безусловно, заслуживает вдумчивого повторного просмотра.
Большие змеи Улле-Кале, по задокументированным свидетельствам «надежных очевидцев», ничуть не уступают, а возможно и превосходят по своим размерам, коварству и прожорливости всех остальных больших змей мира. В этом убеждается на собственном печальном опыте и режиссер Алексей Федорченко. Возможно, последняя сцена может показаться некоторым зрителям искупительной жертвой, но таких, скорее всего, окажется незначительное меньшинство.
Сергей Колесов, Московская школа кино
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«Рядом»: Русская хандра
Первая полнометражная картина Тамары Дондурей — тонкое, хрупкое, с любовью созданное кино. Это фильм о потерянной, сомневающейся, недолюбленной, кажущейся сильной, но очень уязвимой, щемяще несовершенной, одинокой, нервенной, с глазами цвета моря — Кире. Она успешный архитектор, мечтающий, как и её мама когда-то, перестроить всю Москву по-своему плану и вернуть центр города людям. За масштабными архитектурными проектами героиня прячется от мира, прячется от собственных чувств, прячется от осознания того, что она уже взрослая и вроде пора бы родить ребёнка. Кире нужна только работа, чтобы не слышать голос внутри, который кричит, о том, что жизнь — это вовсе не маленькие идеальные домики и крошечные в них человечки для архитектурных моделей. Но Кира этот голос заглушает и пытается отделиться от всех, никому не рассказывая о своей боли, тревогах, чувствах, прикрываясь с обидой и отрешённостью звучащими словами: «А что бы изменилось?».
Героиня Екатерины Ермишиной
выстраивает грань между собой и миром. Её молодой человек — Ваня (Илья Маланин
), некогда архитектор, а теперь тренер собак-поводырей, создатель приложения для незрячих, меланхоличный, настолько лёгкий, что почти неосязаемый в материальном пространстве героини, не нуждается в стабильности, которая так необходима Кире. Никогда не знаешь, на какой машине он приедет завтра или какую собаку приведёт домой в следующий раз. В начале фильма Ваня говорит, что зарегистрировался на забег пятнадцатого числа, но на марафон он уже не попадёт, и Кира будет просто наблюдать за бегунами, отчаянно понимая, что она совсем не успевает за ритмом этой жизни…
Очевидно, Ваня хотел бы стабильности лишь в одном — в отношениях с Кирой, но это и есть камень преткновения: она не позволяет ему любить себя, не открывается до конца, заставляет вечно чувствовать себя виноватым, словно пытается отдалить его и не привязываться слишком сильно, поэтому и нащупывает прочность их связи — признанием, что она якобы сделала очередной аборт. Важен эпизод, когда Кира закуривает у подоконника. Между ней и Ваней очерчена та самая граница — тоненькая белоснежная занавеска, которую парень сжимает в руках, чтобы вот-вот коснуться героини, но в последний момент он всё же отступает, ей ведь это не нужно.
Вечером в этот же день Кира записывает голосовое сообщение для Вани: «Я ничего ещё не сделала. Жду тебя дома». И робко добавляет: «Имя ему выберем». Затем она переслушивает это сообщение два раза, словно в попытке убедить, договориться с самой собой, что на этот раз она оставит ребёнка и теперь всё будет по-другому. Сообщение будет звучать эхом оторвавшейся и падающей в бездну частички жизни Киры — больше она Ваню не увидит.
Несмотря на потерю всё-таки близкого человека, Кира будет пытаться и дальше следовать ежедневному однообразному распорядка дня, но не получится… Шаткий макет её жизни будет рушиться на глазах, чтобы Кира наконец-то прозрела, и увидела, что в изменчивом, текучем, нестройном механизме жизни никакие планы и инструкции не срабатывают. Созвучно событиям на экране, музыка Анны Друбич
в этом фильме ощущается, как громко ударяющиеся об поверхность капельки утекающего для Киры времени.
Биться головой в костяшки пальцев до кровавой боли об раковину, разбивать молотком экран телефона, носить Ванину синюю кофту, пытаться стянуть штаны с бывшего однокурсника, протыкать палец вилкой, до хруста сжимать и обволакивать слезами мамины ноги, закрывать уши от бессилия, с хрипом повторяя «Мама, мама, мама», чтобы ничего не слышать, а лучше, чтобы всё вокруг исчезло или чтобы время вернулось назад — дрожащая, раненая, неоперившаяся, совсем потерявшаяся Кира делает себе и другим больно.
Она очень боится, но хочет научиться любить. Только бы не стать такой гордой, самоуверенной, отстранённой, как мама (Ингеборга Дапкунайте
), только бы не быть «незрячей», как она. Кира научится. И рядом с ней есть помощники — всё, что осталось от Вани — ребёнок и маленький, чуткий лабрадор. Они будут рядом, и Кира преодолеет эту хандру.
Даяна Алиева, 2 курс театроведческого факультета ГИТИСа
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