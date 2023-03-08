«Дух огня» – 2023: Разыскивается Внутренняя Монголия

6 марта в Ханты-Мансийске завершился XXI Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» – первый в этом году большой российский смотр с традиционно сильной линейкой нового кино от молодых авторов. В прошлый раз фестиваль проходил в феврале и застал смену эпох – теперь он уже не просто рефлексирует о случившемся разрыве, но и пытается описать реальность во всех ее красках. Настроения из прошлого года – отчуждение от мира, энтузиазм новых возможностей (куда без этого в моменты кризиса?) и внезапные открытия – пронизывают «Дух огня», даря надежду на то, что все у нас образуется. Надо просто найти новое направление движения.
Главной темой минувшего фестиваля заявлены абстрактные «Коренные народы мира» – это скорее формальность, потому что «Дух огня» и так всегда был, в первую очередь, про интерес к Другому, таким уж его сделали Сергей Соловьев
и куратор Борис Нелепо
. В 2023 году формула успеха смотра не изменилась: это все также большое путешествие по маленьким местам и судьбам. Обязательно с подтекстами, потому что местные северные духи обожают, когда с ними разговаривают иносказательно. Они же, похоже, наделили фестиваль необычной и мистической чертой – черным чувством юмора, проявляющимся в событиях-случайностях. За несколько дней до вылета в Россию режиссер и президент «Духа огня» Эмир Кустурица
, отправившись в горы близ построенной им кинодеревеньки Дрвенград на западе Сербии, поскользнулся, сломал ногу
— и теперь лежит в белградском госпитале. Лично представить ленту «Черная кошка, белый кот»
, назначенную фильмом закрытия фестиваля, он не смог. В этом очень много злой иронии, потому что лента 1998 года напоминает последний выкрик оптимиста, подытоживающего в целом сумрачную по настроению конкурсную программу.
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«Черная кошка, белый кот»
Стоит отдать должное новому председателю отборочной комиссии Петру Шепотиннику
, который устоял перед искушением превратить «Дух огня» в беспросветное королевство драмы: ее в этом году очень много, прочие жанры выглядят случайными сбоями матрицы, сознательно допущенными ради спасения зрителей от гарантированного депрессивного периода. С другой стороны, драма эта преимущественно искренняя, потому что авторы молоды и охотно делятся своими переживаниями со зрителем. В конкурсной программе семь иностранных лент (география нестыдная: от Франции до Японии), шесть отечественных дебютов, 17 коротких метров. Это кино о разочаровании, рухнувших воздушных замках, отчужденности от мира. И в то же время — о надежде, с призывом выбираться из депривационных камер на белый свет. В общем, в 2023 году фестиваль предлагает решение душевных проблем на любой вкус: и для тех, кто ищет покоя, и у кого на месте сидеть никак не выходит.
Уход в лес как попытка сохранить себя
После во всех смыслах лихого 2022-го разговоры о поиске Внутренней Монголии (для адептов Пелевина
) и уходе в лес (для ищущих утешение в эссе Эрнста Юнгера
) стали явлением само собой разумеющимся – и вполне естественно заняли место в отечественных дебютах. Героиня (Анна Даукаева
) короткого метра «Прятки»
идею ухода воспринимает буквально – и покидает дом, уводя любимых детей в ненавистную ей чащу. В загородном особняке, построенном редко появляющимся супругом, не остается ничего, что может удержать женщину – и она добровольно «прячется» от старой жизни среди деревьев и диких зверей. Фильм написан и снят Ольгой Меланич
– выпускницей Московской школы нового кино, обучавшейся в мастерской Фреда Келемена
. От оператора «Туринской площади»
, такое чувство, и перешла в «Прятки» фирменная монохромная картинка, скупая на движения камера и психологический сюжет-паззл, где отдалившийся супруг отождествляется с медведем – символически указывающим на мужское начало и, параллельно, угрозу. Идея очень в духе концептов, которые МШНК предпочитает развивать в последние годы: удачи случаются нерегулярно, но поэтический вектор фильмов-претерпеваний, играющих с психоанализом и чувством некоторой обреченности, в каноне школы очень заметен.
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Рецензия на «Тембот» — дебют еще одной ученицы Сокурова
В отличие от героини «Пряток», осознающей дом чужим и угрожающим местом, дальнобойщик Берд (Роберт Саральп
) придерживается максимы «Мой дом – моя крепость». Он намерен построить в родном селе настоящий замок — фортификационное сооружение, внушающее землякам страх и уважение. В «Узлах» Олега Хамокова
(вновь в центре внимания ученики Александра Сокурова
) разворачивается история отношений красавицы и чудовища, основанная на адыгском эпосе о башне Адиюх. «Сильнорукий» князь берет в жены прекраснейшую девушку (Светлана Мамрешева
), осыпает ее золотом и строит неприступный дом, в котором она сможет ожидать его из дальних походов. Защита на грани деспотизма, попытка отгородить человека от любых проявлений внешнего мира: как плохих, так и хороших. История о золотой клетке, ревности и гордыне варилась несколько лет: сначала на немецкой земле, потом на юге России, куда команду Хамокова забросило коронавирусными ограничениями. Жизнь – лучший драматург: в итоге три сокуровских питомца — о работах Добрынина и Мусаевой чуть ниже — практически в одно время сняли непохожие друг на друга фильмы о коренных народах РФ и их попытках уберечь уклад от посягательств чужаков.
Никита Добрынин
(уже известный зрителю по работе над документальным фильмом «Руками»
) тоже изучает этническое разнообразие, но берет выше – и демонстрирует быт народа Водь, проживающего в западной Ленобласти. Вожан на сегодняшний день меньше 100 человек, но это финно-угорская народность с тысячелетним историческим бэкграундом, обрядами, камерным социумом. Промышленное развитие региона, одна из формальных благодатей, оборачивается для них большими испытаниями, но Добрынин не сваливается в сторону трендового экоактизма. «Vad’d’a. Мытарства»
не выступает моральным ориентиром и декларацией прав малых этносов (как, к примеру, «Боги, наверное, сошли с ума» Джейми Уйса
). Камера здесь – отстраненный кино-глаз, не берущийся кого-либо судить, но фиксирующий квази-документальную (вроде и правда, но «с фигой в кармане») реальность одного провинциального местечка, почти не тронутого глобализацией. Благодаря этому эффекту отстранения — кажется, наиболее выигрышному во время серьезных испытаний — у «Мытарств» были все шансы побороться за «Золотую тайгу» (главный приз дебютанта). Но так вышло, что по итогу жюри одарило Добрынина лишь наградой за лучшую работу с музыкой. Что поделать, со всеобщим любимцем, драмой «Клетка ищет птицу»
, в этом году действительно трудно было соревноваться.
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Россия трудовая: рецензия на док «Руками»
Ведь фильм Малики Мусаевой
бьет в самое сердце своей выдающейся «фестивальностью»: он в тренде новых культур, редких для кино языков и опять-таки — сокуровская молодая кровь. Молодая девушка Яха (Хадижа Батаева
) живет в небольшом чеченском поселении. В ее семье каждая женщина замужем несчастна по-своему, и это печальное существование давно признано за норму бытия. Поэтому, скрываясь от страшного будущего, школьница проводит свободное время с подругой Мадиной (Мадина Аккиева
). Девочки мечтают о том, что смогут покинуть родную, но недружелюбную землю и обрести свободу где-то еще. Волшебное царство большого города, где цивилизация освобождает от патриархальных традиций, им не суждено достигнуть. Сначала зову взросления поддается Мадина – за ней приезжает суженый на разбитой «девятке». Затем и Яха, попытавшись все-таки найти свободу, тоже решается на бунт… и выходит замуж не за сватавшегося к ней жениха, а по сердцу. Клетка находит птицу – вековые традиции угнетения технически не в обиде. Но даже в этом компромиссном решении находится место для бегства от набившей оскомину реальности. Чем не революция и пощечина обществу в попытке сохранить свою душу?
Время неожиданных открытий
Пожилая женщина (Лариса Крупина
) только что получила пенсию и теперь едет на городской вокзал, чтобы купить куклу любимой внучке. Внезапно на нее вихрем налетает человек — рекламный щит, призывающая посетить распродажу шуб: это здесь, за углом, в навевающем неприятные мысли подвале. Пенсионерка сначала робеет, но все-таки соглашается и оказывается в царстве теней: месте, которое прямо-таки кричит, что сейчас обманут (в лучшем случае, в худшем – ограбят или даже убьют). Но случается необъяснимое: шуба действительно хорошая, дешевая. Покупательницу даже не обсчитали. Она выходит из подавала в расстроенных чувствах: только что ее мир перевернулся. Так и хочется сказать, что где-то обманули, но нельзя. Просто случилось маленькое бытовое чудо, обернутое в триллер. Идею для короткометражной «Шубы»
режиссер Евгений Ведров
почерпнул из общения с матерью – она, как и героиня ленты, когда-то презрела годами культивируемый скепсис и тоже отправилась в подвал любоваться мехами. Оказалось, что даже в таких энергетически заряженных на беду местах может творится что-то обыкновенное, вроде купли-продажи. «Шуба» играет на автоматическом недоверии, которое живет в каждом из нас – внешние признаки зла всем хорошо известны. В итоге неожиданность добра, неочевидного, обернутого в не самую лучшую бумагу, огорошивает – и это чувство нужно как-то пережить.
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Победители XXI Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»
Внезапное столкновение с потаенным миром продолжает преследовать зрителя в других проектах. Минималистичная «Газета»
драматурга Андрея Стадникова
переносит одноименный рассказ Юкио Мисимы
в интерьеры московской богемной квартиры (и вот уж неожиданное, диссоативное столкновение российской столицы с японской чувственностью). Молодая жена (Ольга Бобкова
) успешного артиста, мать его ребенка, переживает трагический разрыв с супругом, который почти не появляется дома. Толчком для рассуждений о ее положении становится история домработницы, нежданно-негаданно начавшей рожать прямо в гостиной. Впоследствии новорожденного заворачивают в подвернувшуюся под руку газету, и этот малоприятный эпизод теперь никак не может выйти из головы хозяйки дома. Противоестественный акт жестокости к младенцу выглядит печальным предзнаменованием: он будто изначально обречен прожить жизнь на социальном дне. Осознание этой странной связи между газетным листом и судьбой человека отправляет героиню в сюрреалистичное путешествие во времени и пространстве. Должно быть, самая странная, но притягивающая работа в конкурсе «Духа огня» оказалась непонятой жюри и зрителями – впрочем, малая форма Мисимы отзывается в читателях схожим, не самым очевидным образом.
Пока пенсионерка страдает по слишком дешевой шубе, а middle class – по социальным разрывам, настоящая соль земли оказывается вовлечена в заговор мирового масштаба. Персонаж сюрреалистичной «Ниши»
(режиссер – Антон Ермолин
, художественный руководитель – Алексей Учитель
) когда-то работал в грузоперевозках, но бросил это дело и теперь пытается стать экстрасенсом, исследователем мира по разлитым в воздухе биополям. Талант Славы (Владимир Свирский
), мужчины средних лет без особых умений и перспектив, никак не хочет проявляться, пока однажды у него не открывается совершенно иная магическая способность: он способен сотворять из ничего моль (ту самую, которая подъедает настенные ковры и злополучные шубы). Не ахти какое волшебство, но и его оказывается достаточно, чтобы Славой заинтересовалось таинственное общество «иных»: тех, кто предпочитает оставаться в тени и верховодит мировыми процессами. За счет абсурдного хода, пародирующего конспирологию и искреннюю мрачность, притягательную для дебютантов, «Ниша» обладает огромным потенциалом фестивального проката. Это северное драмеди в духе «Дома странных детей»
или «Лиги заменяющих супергероев» DC Comics.
Хорошее, доброе, вечное
В прошлом году за надежду и светлую грусть на «Духе огня» отвечала «Сказка для старых» Романа Михайлова
. В этот раз самую ободряющую картину фестиваля удалось разыскать в детской программе «Твое кино». «Мороженное со вкусом сладкого картофеля»
– режиссерский дебют китайского актера Вана Чуна
, отсылающий литературно к «Тимуру и его команде», а кинематографически – к восторженно-советскому «Частному пионерскому»
. История летнего приключения маленького мальчика, приехавшего на каникулы к бабушке (не просто так, но потому что дома случилось что-то нехорошее) рассказана через призму детских фантазий и страхов. Племя местных мальчишек не горит желанием принимать к себе постороннего, но малыш Биубиу (Ван Сяокунь
) все-таки доказывает свою полезность местному лесному сообществу. По китайской традиции, даже в сугубо детскую историю влит заряд почти настоящего экшна (некоторые сцены битв в воображении ребенка – нескрываемое подражание блокбастерам в духе «Восьми сотен»
), и эта непосредственность растопила сердце жюри. В общем-то, абсолютно справедливо: дикого веселья, фехтования палками и блестящей зелени после долгой зимы уже катастрофически не хватает.
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Рецензия на «Сказку для старых»
Были, впрочем, и другие проекты, держащиеся особняком от присущей минувшему фестивалю серьезности. Короткометражный фильм Валерии Кузнецовой «Электрик буги»
берется изобразить детское восприятие семьи. Девочка Тата (Лидия Захарова
) обожает папу-пьяницу, во хмелю превращающегося в веселого тусовщика, и не любит строгую маму, которая пытается с алкоголизмом супруга бороться. Однажды отца забирают люди в белых халатах, а возвращается из рехаба он совсем другим человеком: серым и скучным. Мир ребенка рушится, из него пропадают кислотные краски веселья, и девочка ищет способы вернуть все на круги своя. Она не понимает, что отец «зашился», и не оставляет надежды влить в него рюмку-другую, агрессивно вымарывая из жизни мать-разлучницу (название прозрачно намекает на комплекс Электры). Несмотря на драматичный заворот сюжета, «Электрик буги» – история со счастливым музыкальным концом. Ну или условно счастливым, что тоже уже немало.
Как и еще один представитель короткометражного корпуса — «В темноте» Ольги Добромысловой
, которая очень жестоко отзывается не только о пороках, но и о банальном нежелании человека приобщаться к чему-то другому, «устаревшему». Сюжет разворачивается в современной киношколе, где студентам, похоже, удалили саму любовь к искусству, и потому они жестоким образом игнорируют встречу с пожилым слепым профессором (Александр Вдовин
), лично знавшим Андрея Тарковского
. Единственным человеком, который черпает энергию в лекторе, оказывается молодая постановщица (Лера Кот
), снимающая, весьма вероятно, неудачный претенциозный фильм. Два одиночества остаются наедине в пустом лектории и говорят о семиотике кадра – и это милый нравоучительный финал для истории про людское безразличие, исполненный в лучших традициях духоподъемных социальных роликов «Русского проекта».
Будущее – Work in progress
В 2023 году «Дух огня» открывает для себя новый жанр – не только рефлексирует о прошлом и настоящем, но и заглядывает в недалекое будущее. В программе Work in progress собраны ленты, которые только готовятся выйти в прокат и очерчивают границы мира, где российскому кино предстоит жить. Вселенная получается разнообразная: с видео-артом, психологическими драмеди и подростковым кино. За условный мейнстрим отвечают четыре картины, еще три существуют в нише авторского кино. Социальная драма «Свет»
(режиссер и автор сценария – Сергей Коломеец
) заявлена как один из первых фильмов с посвящением социальным работникам. Татьяна (Елена Яковлева
) ухаживает за пожилой женщиной (Галина Алехина
), измученной провалами памяти и одиночеством. Столкновение с судьбой постороннего человека заставляет и саму Татьяну, вспомнив прошлое, понять, какую жизнь она прожила. Аналогичная мистерия, но уже в формате докудрамы разыгрывается в «Схватке»
– истории о жизни первого якутского чемпиона по вольной борьбе Вячеслава Карпова. Взлеты и падения звезды спорта раскрываются через его отношение к семье и учителю, а также вневременные вставки-интервью, замаскированные под беседы из эпохи шестидесятников.
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Рецензия на фильм «Айта»
Не обошлось и без чисто зрительских жанровых проектов. Психологический триллер «Правда»
идеологически схож с потенциальным хитом нового прокатного сезона – якутским фильмом «Айта»
. Здесь все также крутится вокруг маленького населенного пункта и поиска маньяка. Женя (Кузьма Котрелев
) отлично знает, что случилось с пропавшей девочкой, но не может никому об этом рассказать. Дело в том, что он – идеальный обвиняемый для следствия: недавно вышел из тюрьмы, а старшая сестра ребенка – его бывшая девушка. Ложь усугубляет и без того непростую ситуацию, и скоро Жене придется пойти на настоящее преступление в надежде отвести от себя подозрение органов.
Другое дело – «Осьминог»
, драмеди об известном семейном психологе (Даниил Воробьев
) и его экспериментальном курсе «счастливой жизни». Собрав группу из четырех непохожих женщин, он начинает долгую терапию по методу «психодрамы». Но чем дальше заходит дело, тем очевиднее становится, что помощь нужна самому лекарю, а его пациентки – лишь средство для борьбы с внутренним конфликтом. Ожидаемо (сыграла узнаваемость Воробьева и общая популярность идей психоаналитики) проект удостоен звания победителя программы и звания «Перспективного зрительского фильма». Терапевтическую линию продолжает и готовящаяся к выходу подростковая драма «Летом асфальт теплый»
с Марией Мацель
и Викторией Исаковой
. Здесь тоже находится место психологической травме 17-летней девушки, которую много лет назад оставила мать.
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«Страна Саша» — еще один фильм с Мацель
За авторское видение, визуальные эксперименты и вайб фестиваля на сессии Work in progress отвечали фильмы с якутским колоритом. «Белый пароход» Инги Шепелевой
— прежде она работала над альманахом «100 лет дизайна»
– живописная история любви русского директора музыкальной школы и якутской учительницы, разворачивающаяся в острый период перестройки и поиска нового национального пути. Старый формат картинки, «зерно» и изобретательные вторые планы, навевающие мысль о природном театре, соседствуют с якутскими легендами о ведьмах – получается эдакий магический реализм из времен, чей миф почти сравнялась с эпохой походов Семена Дежнева.
После «Белого парохода», на вид – эстетского, фестивального, неожиданным выстрелом прозвучал «Тимир»
, не скрывающий родства с работами Уэса Андерсона
. Режиссер Николай Корякин
признается, что стремится перенести в якутское кино отражения любимых западных авторов. Легко узнаваемая симметрия на грани ОКР здесь служит фоном для семейной комедии: оставшийся без матери мальчик отправлен на воспитание отцу, которого почти не знает. Найти общий язык ребенку и родителю помогает потерявшийся в мирах бесплотный дух, бродящий по якутской земле еще со времен СССР. Достойное напоминание о том, что якутское кино в топе, – а скоро к нему присоединятся и другие национальные школы. Их, как показал минувший «Дух огня», в России будет становиться только больше. Нам на радость.
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