Короли и капуста: 9 сериальных новинок с фестиваля ORIGINAL+

На этой неделе в Москве прошел 2-й фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+, проводимый в рамках выставки-форума CSTB.PRO.MEDIA. Российские онлайн-кинотеатры привезли на смотр девять перспективных проектов, готовящихся к выходу. Программа обширная, из всех сфер актуальной на текущий момент сериальной повестки: исторические драмы, «народные» комедии и крепко впаянные в стриминговый канон (не в последнюю очередь – из-за успеха «Содержанок») истории сильных мира сего, рассказанные на фоне богемных кварталов Москвы. Рассказываем о том, чем нас будут удивлять стриминговые сервисы в ближайшее время .
Комедия режиссера Бориса Казанцева, получившая поддержку от АНО «Центр 800» – организации, занимавшейся подготовкой празднования 800-летия Нижнего Новгорода и сопутствующего продвижения города. Региональная история-открытка с видом на «Карман России» задумывалась ироничным кивком одноименной пьесе Максима Горького и должна была рассказать о жизни недавних студентов, снимающих жилье в старом фонде. За время производства сюжет претерпел радикальные изменения и плотнее закрепился в фирменном для Premier формате остросоциального ситкома-авантюры.
Главный герой, 28-летний Степан (Данил Тябин), недавно вышел из тюрьмы по УДО и готовится к новой жизни. Наивысшей амбицией бывшего заключенного является работа сантехником в элитном ЖК где-нибудь в Москве, но внезапно свалившееся на него наследство перечеркивает планы. Теперь Степан – обладатель жилплощади в историческом доме и невольный должник нечистого на руку полицейского (Тимофей Трибунцев), который использовал его покойную бабушку в схемах по распространению наркотиков. Чтобы отдать долги, Степан решает продать жилье, а походя знакомится со своими колоритными соседями (Татьяна Орлова, Мария Елсукова, Василий Бабаев). Второй план истории – быт городских сумасшедших, художников, романтиков и перевозбужденных краеведов, занятых своими личными драмами. «На дне» существует в уже понятной зрителю традиции, смешивающей комедию и несправедливости «Левиафана» в странный slice of life: с самогоном, TikTok-трендами, коррумпированными ментами и улочками «другой России». Что-то подобное, с аналогичным литературным флером и подачей, телеканал ТНТ уже проворачивал в «Бедных людях», демонстрирующих превратности жизни в социально разнообразной петербургской коммуналке.
Еще один сериал с отчетливым социальным фоном, но серьезным лицом – про деятельность волонтерских организаций, на добровольных началах занимающихся поиском пропавших людей. «Плейлист волонтера» снят по сценарию Артема Лященко (до того он уже работал с темой при написании «Потерянных»), поставил проект Максим Свешников («Контейнер», «Нефутбол»). В центре внимания – потерявшийся в жизни миллениал Штапич (Иван Янковский), успевший к двадцати пяти годам развестись с женой и уничтожить свою карьеру. Однажды он приходит в сознание на железнодорожном перегоне: без денег, ключей и с пробитой головой. Что произошло – неясно, но к его поискам уже подключилась полиция и волонтеры. К последним Штапич и присоединяется, получая возможность найти новое жизненное призвание.
Мшавко Штапич – псевдоним журналиста и писателя Артема Лященко. «Плейлист волонтера» – его книга, вошедшая шорт лист премии «Национальный бестселлер». Это роман в жанре true-story, основанный на опыте автора, который и сам искал людей в отряде «ЛизаАлерт». Из-за этого подноготная волонтерского движения подается Штапичем без прикрас – не ангелы, но люди по ночам шерстят леса в поисках пропавших детей. Мотивации и пороки у них тоже вполне людские, из-за чего книгу-первоисточник по стилистике и тембру порой сравнивают с работами Чарльза Буковски. В экранизации этот флер, порою грязный, непричесанный и жуткий, как городская окраина, начинает проклевываться уже в первой серии. Нерадостные пейзажи в холодном цветокоре (ни дать ни взять – «Майор»Юрия Быкова) в «Плейлисте волонтера» уживаются с фантасмагорическими деталями вроде проржавевших насквозь электричек и мистических видений. На фестивале ORIGINAL+ проект ожидаемо получил призы за оригинальную музыку (в саундтреке группы «АукцЫон» и «Дурной вкус», Дарья Виардо) и кастинг. Иван Янковский победил в номинации «Оригинальный актер». Настроением и потенциалом сериал уверенно приближается к хиту Okko «1703», и надежды на него возложены соответствующие – такой внерамочный взгляд на волонтерство вряд ли кто-то ожидал всерьез.
«Сериал-манипуляция» с Любовью Аксеновой в главной роли – адаптация одноименного романа Анны Богинской и логичное продолжение культа «Содержанок». 30-летняя Аня (Аксенова) год назад потеряла мужа, разбившегося у нее на глазах в своем шикарном авто. Теперь фантом супруга (Юрий Чурсин) периодически наведывается к вдове, многозначительно молчит и наблюдает за ее жизнью. Несмотря на трагедию в прошлом, Аня держится: строит успешный бизнес, встречается с подругами (Дарья Мороз, Анастасия Крылова, Юлия Джулай) и думает о здоровье – например, посещает маммолога Матвея (Роман Васильев). Встреча в медицинском кабинете переворачивает жизнь успешной женщины вверх дном и заставляет вновь задуматься об отношениях — к Матвею ее буквально тянет. Но за романтикой и влечением скрывается уничтожающий абьюз. Избранник – коварный манипулятор, настраивающий свою стратегию поведения при содействии ментора-коуча Владислава (Даниил Воробьев). Сильной женщине Ане предстоит не только сохранить свою свободу, но и осознать, что травмирующие отношения в ее биографии не случайны.
Конфликт мужского и женского на грани триллера поставил Артем Аксененко (в его фильмографии уже есть «Медиатор»), а сценарий написал Михаил Зубко, доказавший умение работать с непростыми материями на грани фола благодаря сериалу «Happy End». В картинке – уже знакомый столичный лоск, блестящий стеклом район Москва-Сити и дорогие интерьеры, привычные подписчикам START. Откровения светской Москвы с высокой долей вероятности вновь разделят зрителей и критиков на противоборствующие команды: для одних «Жить жизнь» станет продолжением любимого жанра а-ля «Богатые тоже плачут», другие же за ширмой абьюзивной драмы разглядят всего лишь еще одну попытку продать москвичам и гостям столицы софткор из ушедшей натуры глянцевых журналов. Определиться со своим отношением к проекту можно будет уже совсем скоро – премьера «Жить жизнь» назначена на 13 апреля.
Историческая реконструкция событий 1768 года (тогда в России бушевала эпидемия оспы) дарит платформе «Смотрим» и телеканалу «Россия-1» еще одну Екатерину Великую – на этот раз скипетр и держава государства Российского вручены Ирине Пеговой. «Царская прививка» (режиссер – Егор Анашкин) становится редкой для отечественной исторической драмы прямолинейной рефлексией современного опыта карантина через призму дней минувших. Намеки на пандемию коронавируса прозрачны, как и критика антипрививочников. Императрица России прячется от эпидемии за военными кордонами и готовится к политически непростому решению: страну нужно срочно вакцинировать от смертоносной инфекции, и это в те времена, когда врачи для крестьян остаются чем-то непонятым, на одном уровне с ведьмами. Завоевать доверие народа можно лишь одним способом – монаршая особа сама решается привиться от оспы, подав пример подданным. Окружение Екатерины инициативу не одобряет, видя в прививке угрозу: не только здоровью императрицы, но и государственной стабильности. За нововведением видятся шпионы соседних держав, новый дворцовый переворот и крестьянский бунт, способный своротить власть. История, впрочем, всех давно рассудила и подтвердила правильность выбранного правителем курса.
Традиционно для продукции ВГТРК, «Царская прививка» – дорогой костюмно-интерьерный проект с пулом звезд. Пегова в роли Екатерины II убедительно иллюстрирует народность императрицы-матушки (пускай и немки, но с русскою душой). В роли ее фаворита Григория Орлова – фактурный и немногословный Сергей Марин («Собор», «Гром: Трудное детство»). Особняком держится Филипп Янковский, которому определена, возможно, не совсем подходящая типажно, роль графа Панина – известного сибарита и лентяя при императорском дворе. Несмотря на такое несоответствие, Янковский раскрывается, появляясь в кадре то в образе торопливого невротика, то уверенного интригана. Дата премьеры «Царской прививки» пока не объявлена, но первыми посмотреть сериал смогут пользователи портала «Смотрим» – только после них проект отправится в федеральный эфир.
Изначально сериал «Бэби-тур» назывался «Американцы» – как ни странно, оба названия подходят проекту в равной степени. События разворачиваются в глухой провинции, где-то в середине нулевых. Простые женщины Зина (Анастасия Попова), Геля (Анна Котова-Дерябина), Татьяна (Лина Миримская) и Кира (Мария Осипова) пытаются зарабатывать деньги и жить – вернее, выживать в регионе без очевидных возможностей и перспектив. Однажды Зинаида узнает, что есть возможность покинуть родной дом и отправиться в США за лучшей жизнью. Для этого нужно всего лишь забеременеть и улететь в Штаты – родившийся там ребенок автоматически получит гражданство, а потом сможет перевезти всю семью на ПМЖ в американскую мечту. Теперь квартету воодушевленных россиянок нужно уговорить мужей и собрать деньги на самолет – способами не всегда легальными. В процессе им придется задуматься о том, правильно ли они поступают, решая покинуть родину.
Сценарий для «Бэби-тура» написал драматург Василий Сигарев, автор драмы «Жить» и невротично смешной «Страны ОЗ». В отличие от его прошлых работ, переименованные от греха «Американцы» оказались удивительно дружелюбной для зрителя сатирой на русскую мечту, сформулированную через народную мудрость «хорошо там, где нас нет». Общественный срез российской глубинки разнообразен и фонтанирует жизненными философскими тезисами. Кроме женского ансамбля надолго запоминается герой Дмитрия Куличкова, воплотивший все стерепотипы потешного провинциального шовиниста. На фестивале ORIGINAL+ «Бэби-тур» взял две награды: за сценарий и «Оригинальную актрису» (премию вручили всем героиням сразу). Жюри СМИ не упустило возможности отметить сериал дипломом – за ту самую емко сформулированную русскую идею.
Историческая мелодрама о поколении войны, произведенная для «Первого канала» компанией «Амедиа Продакшн». Четыре выпускницы школы в приграничном регионе СССР строят планы на будущее: Люба (Любовь Константинова) планирует свадьбу, Алина (Александра Лупашко) решает любовные вопросы. Соня (Дарья Жовнер) мечтает об идеальном рыцаре, а Аня (Софья Синицына) думает о чем-то своем, не желая делиться мыслями с окружающими. Мелодраматический сюжет о последнем мирном годе разрушает только журналист Андрей (Антон Хабаров), уже понимающий, что грядет что-то страшное.
«В парке Чаир» берет название у известного довоенного романса, в котором летние строчки о расцветающих в Ялте фиалках служат аккомпанементом для истории разлуки с дорогим другом. Разлука действительно грядет – война вскоре подбирается к героиням, ломая их судьбы: кто-то оказывается в оккупированном нацистами городе (здесь в роли немецкого офицера – вновь Вольфганг Черни), кто-то помогает партизанам и просто пытается выжить в новом страшном мире. Главная тема проекта предопределена жанром – сериал скорее про любовь, дающую силы преодолеть любые катастрофы.
Яркий пример коллаборации крупных игроков российской индустрии – новую адаптацию романа «Момент истины» Владимира Богомолова делали два крупных телеканала («Звезда» и РЕН ТВ), онлайн-кинотеатр Wink и компания Star Media Vision. Избежать сравнений с «В августе 44-го» проекту не удастся, хотя продюсеры Владимир Филимонов и Андрей Тартаков заранее предупредили: военный детектив сделан скорее по мотивам известной книги. В некоторых сюжетных арках он оказывается дотошнее ленты Михаила Пташука – в «Неман», как минимум, вернули Сталина и тему противостояния с союзниками по антигитлеровской коалиции.
Режиссер Сергей Виноградов («По законам военного времени») поставил «Операцию Неман» в духе старорежимных детективных сериалов – идейные кивки к кино по типу «Приступить к ликвидации» должны прийтись по душе поклонникам военных диалоговых лент: тех, в которых интеллигентная игра контрразведки делает больше смысла, чем погони и перестрелки. Несмотря на это, боевых сцен со стрельбой по-македонски и бегом в стиле «качание маятника» остается в достатке. Александр Яценко в роли контрразведчика убедительный и жесткий – особенно стержень его нового героя заметен после просмотра «Праведника». Остальной каст – звезды военного кино и детективов разных лет: от Алексея Макарова («Офицеры») до Сергея Маковецкого («Тихий дон», «Ликвидация») и Алексея Кравченко. Они привычно примеряют на себя не только военные кители, но и знакомые амплуа. Сериал удостоен двух премий ORIGINAL+: за лучшую коллаборацию и спецприза «Российской газеты».
Самый ожидаемый проект по версии жюри фестиваля – мокьюментари-комедия с отсылками на легендарную передачу-мистификацию «Необъяснимо, но факт» (не просто так в касте числится и сам Сергей Дружко). Московская журналистка Татьяна (Мария Горбань) отправляется в захолустье расследовать аномалию: пропали все жители деревушки Верхние Броды. Обитатели Нижних Брод, расположенных сразу за мостом, при этом остались на месте. Заручившись поддержкой трудовика местной школы Алексея (Филипп Ершов), москвичка погружается в тайны деревенского уклада, посещает расположенную неподалеку психбольницу и сталкивается с новыми тайнами. В деревенской реке живет похабная нечисть, самая таинственная жительница деревни, ведьма Харитониха (Людмила Чиркова) страдает биполярным расстройством личности, а на домах сидят вороны – ровно по числу пропавших людей.
Продюсером и одним из сценаристов проекта выступает Сергей Светлаков, его почерк чувствуется в манере подачи материала и немного в юморе: здесь и комичные фамилии, слегка сдобренные каламбурами (Татьяна ведет блог, и фамилия у нее – Блок), и заигрывание с темой отстраненности Москвы от прочей России – героиня Ольги Ергиной, простая деревенская девчонка, пытается по столичной моде печь круассаны, но зачем-то начиняет их ромашкой. Заигрывание с форматом расследования не ограничивается «живой камерой», в достатке примеров деревенского find footage и обязательные со времен «Реальных пацанов» вставки-интервью. Жюри СМИ присудило сериалу диплом с многозначительной пометкой «За безумие в юморе».
Большое полотно Федора Бондарчука (премия ORIGINAL+ за режиссуру) о театральных кулуарах и непростом пути к славе — главный «Оригинальный сериал» на минувшем фестивале и еще один потенциальный хит стримингового проката. Героини — актрисы московских сцен, те, чью жизнь в обществе принято считать беззаботной и легкой. Это не так: на пути к известности приходится пройти несколько кругов ада, потерять друзей и собственную личность. Паулина Андреева, выступившая сценаристом сериала (повторяется семейный тандем времен «Психа») делит сюжет на три акта, между которыми проходит по три года. За счет этого десятисерийный формат охватывает обширный промежуток времени и фиксирует судьбы геров: кого-то удача и талант поднимают на самый верх арт-общества, кого-то, напротив, разбивает о дно.
Главный аттракцион сериала, помимо обещанного погружения в непростую актерскую долю — актерские работы. На сцене и в кадре Светлана Ходченкова, Лолита Милявская, Полина Пушкарук, Сергей Гилев (перечисление рискует затянуться) разыгрывают сложную многоликую историю об обратной стороне искусства. «Актрисы» и сами по себе выглядят доппельгангером уже существующих «Содержанок», «Мифов», прочих фильмов и сериалов из корпуса притч о непростой жизни бомонда, но заранее подкупают не только лаконичностью, но и очевидной экспертностью — о превратностях судьбы артиста герои знают не понаслышке. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах 30 марта.
обсуждение >>