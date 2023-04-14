«Святая Анна»-2023: Часть 1. Электрические волны вечного возвращения

С 14 по 19 апреля в Москве пройдет 30-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». О премьерах смотра, его анимационной и документальной программе рассказывают студенты курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино (куратор — Всеволод Коршунов).
Премьерные показы: от личной истории к социальной драме
(автор – Екатерина Путилина)
Нет точного слова, каким можно охарактеризовать разом все премьерные фильмы. В этом их преимущество — каждый запомнится зрителю по-своему. Режиссёры точно знают, о чём хотят рассказать миру, и быть свидетелем этого — бесценное дело. Никогда не знаешь, что затронет сильнее: социальная драма или личная история. Для премьерных показов программный комитет фестиваля отобрал фильмы разных стилей и направлений. Дарья Егикян сталкивает лбами чувство справедливости и власть авторитета; Павел Панфилов исследует поведение людей, поменявшихся ролями; Евгений Хулуев вспоминает Кемеровскую трагедию; а Олеся Андриевская ищет успокоения в пейзажах Алтайского края.
фото: "Субботник"
СУББОТНИК Дарья Егикян, МШК, мастерская Алексея Попогребского
Альтруистичный работник посёлка соглашается провести субботник в городском парке, но амбициозные планы начинают рушиться, когда на место сбора приходят только ворчливая старушенция и водитель автобуса. Безнадёга пригорода и гротескные персонажи создают сказочный мир в абсолютном реалистичном антураже. Новая роль Павла Табакова в пародийном драмеди.
МОЙ КАПИТАН Павел Панфилов, Высшие курсы сценаристов и режиссеров, мастерская Павла Лунгина и Ирины Волковой Игорь Стам и актерский состав «Театр.doc» в коротком метре об омоновце, оказавшемся в западне у двух мальчишек, жаждущих возмездия за происходящее на улицах города. Вскоре к ним присоединяется целое семейство, где у каждого оказываются свои планы на счёт пленника. Авторское высказывание о тайнах подсознания и истоках человеческих чувств в декорациях, отражающих безвременье. Самая неоднозначная из представленных в программе работ. Кого-то оттолкнёт, а кого-то, наоборот, втянет с первых секунд.
ПЛАНЫ НА ЗАВТРА Евгений Хулуев
Зарисовка из жизни локальной семьи, быт которой обрывается в одночасье. Фильм Евгения Хулуева работает как напоминание о событиях Кемеровской трагедии 2018 года. Автор с обыденной лёгкостью говорит со зрителем о скоротечности жизни и её неподконтрольности никаким планам. И всё это с лёгкой усмешкой, поданной через народные поверия. «Планы на завтра» — когда завтра уже не будет.
фото: "Планы на завтра"
ОДНИ Олеся Андриевская
После смерти матери девочка Катя закрывается в себе. Теперь каждый человек кажется ей чужим, а деревенская рутина душит так сильно, что переезд в город видится единственным вариантом спасения. Законсервированное во времени бытие алтайской глуши запечатлено с чуткостью и большой любовью. В соавторстве с Алишером Хамидходжаевым дебютантке Олесе Андриевской удалось передать чувство оторванности от жизни и вместе с тем её бурное кипение. Это тот самый фильм, который может разорвать в клочья и перекроить до неузнаваемости.
Анимация: от страха к свету
(автор – Анна Чевыкина)
Придуманные миры фильмов анимационного блока экспрессивны и фактурны. Субъективный взгляд авторов не всегда чёток, но, что важнее, все работы могут передать ощущения, в которых узнаются собственные переживания, страхи и ностальгия. Ощущения, которые объединяют. У каждого автора отобранных фильмов своя боль — личные травмы прошлого, страх настоящего или предполагаемые перспективы будущего. Все режиссеры справляются с трудностями по-разному: кто-то через юмор, как Настя Лисовец в короткометражке «Её электрический свет»; кто-то — через минуты молчания, как Дарья Ковалёва или Наталья Беляева. И каждый из мультфильмов звучит, анализирует мир вокруг себя и ищет свет.
ТРУБКУ МИРУ
Наталья Беляева, СПбГИКиТ, маст. А. Кальченко
Картина, начинающаяся как игровая, обманчива. Режиссер соединяет в своей работе художественное и анимационное, реальность и вымысел. И задается вопросом: возможен ли мир там, где так много отравляющего дыма? Да и есть ли реальность, если 2022 год сгорел? Перед зрителем разворачивается мультфильм-перформанс: удушающий и обжигающий.
фото: "Трубку мира"
ASHES Дарёна Ильина, Маргарита Вайнер, Виолетта Киселёва, Школа дизайна НИУ ВШЭ, маст. Петра Кампиони
Короткая история скорби и прощания. Молодой парень приезжает в некогда родной дом и погружается в болезненные переживания. Детализированная анимация, сделанная в стиле аниме, сопровождается текстом из трека Дэвида Боуи Ashes to Ashes (прах к праху). Персонажу фильма, как и лирическому герою песни, тоже трудно поверить в случившееся. Мультфильм-рана, который и нежен, и горек одновременно.
ОДИНОКА ЛИ ЛУНА? Мария Лукина, Чжецзянский педагогический университет
Анимадок об одиночестве. Абстрактное чувство принимает в мультфильме узнаваемые ассоциации: черная дыра, мыльный пузырь, луна. Блуждающим размышлениям об одной из вечных проблем подходит тонкая, полная метаморфоз анимация. Но если с вопросом, вынесенным в название, все более-менее ясно (быть одному еще не значит быть одиноким), то неожиданным наблюдением становится другое: «Что отражает зеркало?». Реальность, за которую оно не несет ответственности? Находчиво и актуально.
ПОСЛЕ СЕБЯ
Дарья Ковалёва, СПбГИКиТ, маст. В. Ефимова, О. Рыбалко
Фильм с преобладанием коллажной анимации рассказывает о разрушительных последствиях, превративших реальность в постапокалипсис. В блёклых декорациях апофеоза войны маленькая мышь находит осиротевшее яйцо, на котором случайно отпечатывается её «лик». Страшная история самопожертвования ради неизвестного, не менее страшного будущего. Но даже такому будущему нужен шанс на выживание.
фото: "После себя"
Я КРЫСА Ольга Карпова, ВГИК, маст. Валентина Ольшванга
Однажды в мрачном мире коричневых тонов мужчина спасает крысу из мышеловки. Но паразиты повсюду: прохожие швыряют в протагониста такой же несчастной животинкой. И дома, в сумасбродном сне переживаний, главный персонаж танцует танго с обворожительными представительницами грызунов. В сновидении он сам принимает облик партнёрш и попадает в ловушку с железной пастью. Крысе — крысиные проблемы. Возможно, только побывав в чужой шкуре, в людях рождается чувство эмпатии.
ЕЁ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВЕТ
Настя Лисовец, Школа дизайна НИУ ВШЭ
Динамичная работа о пубертате и психологической травме. Защитным механизмом становятся буйство шуток и бредовых сравнений в голове юной героини. Черно-белый мир подростка смешит оригинальными образами и по-ребячески озвученной анимацией. Здесь взрослые чудны и без плана Б не могут.
ГАЛОЧКА
Анастасия Лисовец, ШАР
Черно-белый абстрактный клип из предметов, линий, фотоснимков. Иррациональная поэтичная история, словно нацарапанная на негативе, воздушна и, несмотря на обилие черного цвета, светла.
фото: "Галочка"
PALC – СВЯЗЬ
Татьяна Семёнова, ВГИК, маст. Нормунда Лациса
Бодрый музыкальный фильм об инфоцыганстве: к гадалке является «сущность астральная» высказать накопленные недовольства. По веселой сумбурности работа ассоциируется с анимацией Святослава Ушакова в клипе «Хару Мамбуру» группы «Ногу свело!». В яркой палитре красок и динамично сменяющихся кадрах фильма Семёновой едва ли можно разглядеть всю пестроту визуального юмора. Именно поэтому картина заслуживает повторного просмотра.
DRUNK
Никита Мещеряков, ШАР
Фильм-иллюстрация спутанного сознания обрывочных снов. Смешанная техника рисованной анимации выполнена в примитивистском стиле и включает в себя широкий ассортимент инструментов: фломастеры, мел, линер, акварель. Сюрреалистичная форма подходит для демонстрации как состояния алкогольного опьянения, так и страха от его последствий.
ВИЗИОНЕР
Всеволод Булавкин, ВГИК, маст. Инны Пшеничной
Воспоминания одной совы, которой случилось видеть Босха. Тяжкий труд художника, преодоления его собственного ада ради создания шедевров. Визионеры нередко прибегали к расширению реальности. Босх в мультфильме Булавкина тоже владеет особым, трудно уловимым секретом. В ярких образах показаны и особая краска, и страшный суд, и личное знакомство с монстрами, отрефлексированными в великих картинах. Впечатляющая 3D-анимация, будто вытащенная из сериала «Любовь, смерть и роботы». Роботов нет, но и сова, по всей видимости, здесь не так проста, как кажется. Приз зрительских симпатий XXII МКФ ПитерКИТ.
фото: "Визионер"
ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
Алёна Асриева, Софья Губкина, Мариам Петросова, Школа дизайна НИУ ВШЭ, маст. Н. Гольдман
В кадре трое: он, она и сигарета, перемещающаяся из уст в уста. За кадром — пассивная агрессия. Ярко нарисованная домашняя жизнь идёт своим чередом, но персонажи как будто этому не рады. Зритель не будет посвящен в причины растущего напряжения, но ощутит его в молчаливой паре. Забавно, что разрядит обстановку даже не сигарета, а шкаф, вероятно, знающий всё про секреты влюбленных.
КРАСНЫЕ ЩЁКИ МАРО
Мариам Жордания, Школа дизайна НИУ ВШЭ
Щёки Маро краснеют от неловкости к неловкости: подростком увидеть секс по телевизору, взрослой украдкой рассматривать голых актеров постельных сцен, ненароком съесть чужую пиццу. И даже собственная нагота Маро, отражённая в зеркале, заставляет её щёки алеть. Персонажу стыдно, когда у наготы есть свидетель, лишний для сокровенного. Кстати, здесь есть сцена после титров, вызывающая глупый смешок на табуированную тему. Не менее табуированную, чем секс.
НОСКИ ДЛЯ ЗВЕЗДЫ
Ольга Титова, Союзмультфильм
Кукольная анимация в технике макраме. В центре истории желтый шестирукий автор и его вязаные произведения. Однажды он создаёт из пряжи белоснежную звезду, а в знак заботы — отдает ей свои жёлтые носки. Увы, чужие носки не уберегают от напасти — чёрного кружевного волка. Работа вошла в рейтинг аниматоров на открытом фестивале анимационного кино «Суздальфест-2023» и получила специальный диплом «За мастерство хитросплетений нейронных связей и причинно-следственного судьбы сплетения».
фото: "Носки для звезды"
ПРЕДЧУВСТВИЕ НЕИЗБЕЖНОГО
Анна Канаичева
Череда лиц. Каждое — со своим заявлением или многозначительным молчанием. После — абстракции с переменой ощущения реальности, деформацией пространства, проживанием реакций от вылитых гримас. Черно-белая анимация наполнена тревогой, чутка к необратимым изменениям. Анны Канаичева в своем мультфильме придаёт облик фрустрации и возмущению от беспомощности.
РАПСОДИЯ
Анна Мильченко, ВГИК, маст. Н. Антипова
Трогательная история поиска своего «я». В минималистичном поле строгих линий есть та, которая хочет выйти за границы дозволенного. С любопытством изучающая устройство окружающей реальности, она пытается расширить свой мир. Так линия находит точку, которой тоже интересно пространство за пределами. Игривый танец партнеров старается расширить поле возможностей, но система атакует их. И только меняясь и сопротивляясь, тонкая линия может вырваться в широкий, незашоренный мир. «Может ли родиться искусство без свободы?» — вопрос, на который автор мультфильма отвечает однозначно.
КАСАТИК
Варвара Казакова, Ангелина Маюлова, Мария Гизатулина, Анастасия Пастухова, Анна Парфёнова, Сергиево-Посадский филиал ВГИК, маст. А. Белоногова
Анимационная фантазия «по следам» Виктора Цоя и его песни «Ночь». Рисованная мультипликация, чайка, радужные цвета хиппи, портрет Леннона, цветы — всё работает на атмосферу клипа, пропитанного духом свободы. Того и гляди, что где-нибудь из-за угла появится «птичья лапка». Скорей бы.
Документальное кино: от сиюминутного к прошлому
(автор – Ирина Хачатрян)
Главные объекты изучения фильмов документальной программы идеально сочетаются с выбранными визуальными решениями. Революционному художнику — яркий и динамичный фильм-коллаж, мечтательной женщине-барду — поэтичный полусон-полуявь, непростым семейным отношениям — электрические волны из воспоминаний прошлого и дня сегодняшнего, голодной войне — ужас и оцепенение. Документалисты находят всё новые художественные формы для исследования сегодняшнего дня и воссоздания прошлого. И несмотря на абсолютно непохожие темы и визуальные решения, все фильмы программы объединяют кольцевая композиция и неизбежное возвращение к отправной точке или действию.
МАЛЕВИЧ. ЗА ГРАНЬЮ НУЛЯ Иван Батурин, СПбГИКиТ, кафедра режиссуры неигрового кино, мастерская В. Гуркаленко, М. Морозовой; кафедра звукорежиссуры, мастерская М. Шейнман
После дебютного фильма «Родченко» режиссер Иван Батурин продолжает исследовать судьбу главных фигур русского авангарда. Молодой Казимир Малевич попадает в абсолютное пространство «Черного квадрата» и узнает свое будущее: трансформация идей, победы и заблуждения, отношения с властью и соратниками. Какую судьбу выберет основатель супрематизма и может ли он выбирать? «Малевич. За гранью нуля» — это фильм-коллаж. На экран сыпятся фрагменты картин передвижников, импрессионистов, кубистов, сюрреалистов. Супрематические композиции двигаются и оживают в пространстве. А сам Малевич борется и спорит, держа в руках своё неизменное оружие — форму и цвет.
фото: "Малевич. За гранью нуля"
СОН
Алиса Тамарова, СПбГИКиТ, мастерская А. Маркова и М. Поприцак
Главная героиня — поэтесса и исполнительница романсов — под собственный гитарный аккомпанемент выступает вечерами в музыкально-поэтическом театре. Гости — кто внимательно слушает, кто с интересом ест десерт — неизменно аплодируют. Камера во всех подробностях показывает каждую пору и морщинку, предвосхищая приближение зрителя к мыслям и переживаниям поэтессы. Режиссёр картины, Алиса Тамарова, очень по-линчевски перемешивает сны и реальность, чтобы показать главную мечту героини.
ТВОЯ КОМНАТА, ВОЛЧОК
Даша Лихая, Московская школа нового кино
Потеря коммуникации и поиск новых способов наладить связь, задокументированные яркие воспоминания детства и постоянные сумерки сегодняшнего дня, дорога, уход от реальности и волк — всё это элементы свидетельств жизни одной необычной семьи. Даша Лихая одновременно очень точно запечатлевает узнаваемую историю и изобретает фильм, пронизанный электрическими звуками, белыми шумами и нежностью.
БЛОКАДНАЯ КНИГА РЕЦЕПТОВ
Фёдор Бабенко
Аудиовизуальное воспроизведение записей из блокадных дневников Ленинграда — списка ужасающих «рецептов», где нет ни одного съедобного продукта. Тарелка, вмещающая то, что приходилось есть, и затягивающие звуки, передающие физические свойства того, что приходилось есть. По этим инструкциям приготовить можно всё — от продуктовой карточки до сырой земли. Предыдущее, более традиционное по форме документальное исследование Бабенко «Русская культура. История подмены», кардинально отличается от нового фильма. «Блокадная книга рецептов» — это один длинный кадр размеренного и минималистичного документального хоррора.
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