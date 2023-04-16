«Святая Анна»-2023: Часть 2. Уроки насилия, иллюзорные монстры и детское желание

С 14 по 19 апреля в Москве проходит 30-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Студенты курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино (куратор — Всеволод Коршунов) уже рассказывали о премьерах, анимационной и документальной программах. Во второй части гида — обзор спецпоказов и фильмов-фаворитов российских фестивалей.
фото: "Кукушка"
ФАВОРИТЫ ФЕСТИВАЛЕЙ: ОТ КОШМАРА К НАДЕЖДЕ (автор – Татьяна Киселева)
Любовь и страх — главные темы блока фестивальных фаворитов. Одно вселяет в людей надежду, другое её отнимает. И неслучайно в работах «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама» Рауля Гейдарова и «Морском женском» Елизаветы Алексеевской проводник светлого чувства — ребёнок. Когда мир взрослых слепнет от страха, дети любят всем сердцем, не видя преград.
Реальный и воображаемый миры становятся полем для исследования. Порой грань между ними настолько тонка, что неразличима – будь то натуральное пространство или рисованное. Сбылось ли желание Гии? Спасся ли художник от демонов? Режиссёры не дают однозначных ответов на эти вопросы. Ответы невозможны, как абсолютная победа любви или страха. Но для твёрдой почвы под ногами порой достаточно хотя бы стремления к свету.
БЕБИЯ, БАБУА, АНЗОРИК, Я И МАМА
Рауль Гейдаров, ВГИК, мастерская Александра Котта, Владимира Котта
Гран-при за лучший короткометражный фильм на XX Российском фестивале кино и театра «Амурская осень»
Гран-при 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК
Гран-при XIX Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба»
Автобиографичная трагикомедия Рауля Гейдарова о трудностях эмиграции и семейных узах. В центре сюжета — маленький Гия, который живёт в российской глубинке в скромном доме с бабушкой, дедушкой и дядей Анзориком. Его семья переехала сюда из Грузии и, словно теплолюбивый инжир, пытается прижиться в снегах на новом месте. Мама мальчика осталась в Тбилиси. Сегодня у Гии день рождения, ему исполняется 9 лет. Тайком в курятнике он зажигает свечку и загадывает самое сокровенное желание. Режиссёр ведет повествование с наивной улыбкой ребёнка и тяжелой грустью взрослого, и оно отзывается в сердце зрителя любовью и тёплым светом.
Страшный сон, поверье или правдивый рассказ? Реальность и воображение перемешиваются в коротком метре «Кукушка» якутского режиссёра Евгения Николаева. В своем дебюте он делает ставку на хоррор, при этом необычным кажется подход автора к визуальному исполнению картины, местами отсылающему к немецкому экспрессионизму 1920-х. Лента рассказывает о мужчине, который переезжает в новый дом, где до него явно кто-то жил. После встречи с загадочной соседкой и её отцом вокруг начинают происходить необъяснимые события. Когда герой пытается во всем разобраться, ему открывается ужасная правда. Неслучайно кукушка в якутской мифологии — предвестник смерти.
ВИЗИОНЕР
Всеволод Булавкин, ВГИК, мастерская И. Пшеничной
Приз за лучший анимационный фильм 42-го кинофестиваля ВГИК
Диплом XXVIII Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале
О борьбе художника с собственными демонами, творческих муках и потере границ с реальностью. Автор короткометражной анимационной ленты «Визионер» Всеволод Булавкин выбирает для разговора на эти темы причудливо-устрашающую форму. Монстры с загадочных картин Босха оживают и нападают на мастера. Попытка догнать один образ заканчивается бегством от огромной толпы злобных иллюзорных чудовищ. Спасение здесь одно — молитва как путь к Богу и покаянию. Создание произведения искусства у Булавкина — молитва художника, тернистая дорога, на которой творец земной ищет творца небесного.
МОРСКОЕ ЖЕНСКОЕ
Елизавета Алексеевская, СПбГИКиТ, мастерская А. Антонова
Приз зрительских симпатий XXII Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ»
Взгляд на отношения, в которых мужчина — голова, а женщина — шея, через призму мировоззрения ребёнка. Комедия «Морское женское» режиссёра Елизаветы Алексеевской — по-своему рассудительный детский лепет, который слышит удивленный родитель и не может сдержать улыбку. По сюжету маленькой Кате нравится соседский мальчик, который с головой погружен в приключения с друзьями-«пиратами». В дочки-матери он с ней играть не хочет, поэтому девочке приходится прибегать к хитростям. Но это — ничего, дело-то простое, женское.
фото: "Морское женское"
СПЕЦПОКАЗЫ: ОТ ИЗОЛЯЦИИ К КОММУНИКАЦИИ (автор – Тимур Файзуллин)
Специальные показы фестиваля приурочены к 30-летию «Святой Анны» — это работы Рустама Мосафира, члена жюри Николая Янкина и программного директора фестиваля Виктора Прокофьева. Объединяет фильмы тема коммуникации. Отношения между супругами, воспитание ребёнка, роман с преподавателем или жизнь в замкнутом пространстве на полуострове. Вечные вопросы связи между людьми, которые так нужно задавать в настоящее время.
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ ДЕНЬ Рустам Мосафир
Детективная история по рассказу Роальда Даля «Агнец на заклание». Действие происходит в США 50-х годов, а сюжет построен вокруг убийства, совершенного …замороженной бараньей ногой. Для режиссёра это был дебют, с которым тот участвовал на «Святой Анне» в 2010 году. Сейчас Рустама Мосафира знают по таким работам, как «Скиф» и «Король и Шут». 16 апреля на фестивале пройдет мастер-класс автора.
У НАС ЕСТЬ СВЯЗЬ
Виктор Прокофьев
Валерия Игоревна — преподаватель московского вуза, Вадим — её студент. Они находят причину для того, чтобы встретиться вне учебного процесса. Романтическая история одного свидания в кинотеатре «Иллюзион». Режиссёрский дебют программного директора «Святой Анны».
фото: "У нас есть связь"
ЖЕНЯ И ВАНЯ НА КРАЮ СВЕТА
Анна Каторина
Женя и Ваня — метеорологи. На полуострове Канин у них вахта продолжительностью девять месяцев. Всё это время они живут вместе, спорят, стригут друг друга и планируют куда поедут отдыхать, когда смена закончится. Медитативный документальный фильм Анны Каториной, продюсером которого выступил член жюри фестиваля Николай Янкин, а художественным руководителем — Александр Сокуров.
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