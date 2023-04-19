45 — трудный возраст: 10 лучших фильмов ММКФ-2023

С 20 по 27 апреля в столице пройдет 45-й Московский международный кинофестиваль. В четырех конкурсных и 16-ти побочных программах представлены фильмы из более чем 60 государств. Мы выбрали десять самых, на наш взгляд, интересных и знаковых картин — премьеры российских авторов и фильмы, уже получившие престижные призы на других международных кинофестивалях.
Рыболовное судно «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть между ними и общие черты — это желание взять улов побогаче, хорошо заработать и вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка-видеоблогера — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. Со съемкой роликов придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля. Главные роли в фильме исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Макар Хлебников, а сценарий написали Наталия Мещанинова и Борис Хлебников по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания».
Нежная подростковая мелодрама «14+» вышла на экраны в 2015 году, после премьеры на Берлинском кинофестивале в одноименой секции фильмов. Главные роли в картине исполнили реальные подростки, найденные продюсерами в социальных сетях. Никому тогда не известные Глеб Калюжный и Ульяна Васькович. Новый фильм – долгожданное продолжение истории, в которой молодые актеры вернутся к роля спустя восемь лет. Фильм адресован не только подросткам, но и их родителям, которые хотят лучше понять своих детей, их эмоции и переживания. «Продолжение» расскажет о взрослении 18-летнего парня, перед которым взрослая жизнь ставит ещё более сложные и важные вопросы о любви, семье, долге и собственном пути, чем это было в 14 лет. И он так же должен решить их сам, за него это никто не сделает. В ролях также Алексей Филимонов, Полина Гухман, Ольга Озоллапиня, Даниил Пикула, Дмитрий Блохин и другие.
ЧЕРНАЯ ЛУНА, реж. Тонатью Гарсиа, Мексика
Программа: Основной конкурс
фото: Черная Луна
Фильм основан на реальных событиях, происходивших в Мексике с 2012-го по 2015-й, когда бразильская корпорация Odebrech работала с правительством над проектом перекрытия реки Лос-Пескадос и затоплением больших участков суши в провинции Веракруз. Это привело к катастрофическим гуманитарным и экологическим последствиям на континенте, и 43 общины, проживавшие вдоль реки, объединились для борьбы с корпорацией, уничтожающей окружающую среду, экономику и туризм. Люди выходили на массовые протесты, где подвергались насилию со стороны полиции, но все же победили Odebrech, сохранив реку и регион. Центром битвы за воду и землю стал маленький городок Джалкомулько в Веракрузе, где и живет большой семейство, о котором рассказывает «Черная Луна»: старшая сестра с маленьким сыном, непутевый алкозависимый средний брат, жена которого ушла к другому, младшая сестра-абитуриентка, мечтающая сбежать в столицу, и дедушка с деменцией, который успел увидеть поезда, пока правительство не продало их Америке вместе с рельсами. Неожиданные новости поднимут весь город на протест и заставят каждого из героев принять решения, которые навсегда изменят их судьбу. Фильм рассказывает историю о борьбе людей за свое достоинство с иностранной компанией, которая хотела приватизировать воду и незаконно посягнуть на землю. Он поможет российскому зрителю «побывать» в Мексике, увидеть, как она выглядит и чем живет, а также понять, есть ли что-то общее между нашими странами.
Единица Монтевидео – это единица измерения родовой активности, отношение частоты схваток к их силе. Фильм Татьяны Лютаевой расскажет о драме талантливого хирурга Александра Лунина, попавшего в цепь трагических случайностей: смерть жены, обвинение в убийстве, психологическая травма, приведшая к потере голоса, тюремное заключение. После 12 лет колонии он выходит на свободу, и понимает, что его дочь не хочет иметь с ним ничего общего, считает виновным в смерти матери и своей наркозависимости. Лунин находит в себе силы, чтобы переломить ситуацию, не упасть духом, искупить вину и спасти себя, дочь и ее еще не рожденного ребенка. В ролях Алексей Серебряков, Владимир Ильин, Ксения Раппопорт, Агния Дитковските, Евгений Ткачук, Ксения Лаврова-Глинка, Владимир Панков.
КАМЕННАЯ ЧЕРЕПАХА, реж. У МИН ДЖИН, МАЛАЙЗИЯ-ИНДОНЕЗИЯ
Программа: Вокруг света за 8 дней
фото: Каменная черепаха
Режиссер У Мин Джин – один из представителей новой малазийской волны – последние десять лет снимал преимущественно мейнстрим, но в новой картине возвращается к истокам. Он берется переосмыслить мифы Юго-Восточной Азии и умело сочетает фольклор с реальными религиозными верованиями, гангстерами и женской местью. В фильме показана история беженки по имени Захара, которая продает яйца морских черепах на черном рынке и сопровождает загадочного человека, представляющегося исследователем черепах, на отдаленный остров. Вскоре становится ясно, что есть более существенные причины его внезапного появления. Поднявшиеся на берегу волны, обнажают тайну Захары, а вместе с ней и серьезные общественные проблемы: мигрантов, вынужденных искать убежища и прятаться от властей, загрязнение окружающей среды, гендерное неравенство и другие. У Мин Джин демонстрирует прекрасное сочетание жанров, предавая реальным ситуациям сверхъестественные поворот. На фестивале в Локарно в 2022 году это оценили критики, и «Каменная черепаха» получила приз ФИПРЕССИ.
Невероятно талантливый режиссер и оператор Баатар Бацух снял визуально ошеломляющий дебютный полнометражный фильм, чья мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Ольденбурге. Там он получил награду за смелость, присуждаемую фильму, открывающему новые художественные горизонты. Снятые в Монголии «Искажения» рассказывают историю горожан Эркми и Селенге, приезжающих в провинцию на отдых. Они арендуют хижину в глубине леса, чтобы немного отдохнуть от городской суеты, но их странное поведение привлекает внимание чудаковатого соседа. С одной стороны, Эркми пытается обеспечить талантливой жене комфорт и безопасность, с другой – демонстрирует жестокие манеры. По мере того, как сосед вникает в отношения пары, появляется ещё больше вопросов и проблем.
ДИКИЕ ПОДСОЛНУХИ, реж. Хайме Росалес, Испания-Франция
Программа: Мастера
фото: Дикие подсолнухи
Хайме Росалес – великолепный певец человеческой драмы – остается верен любимой теме семейных отношений, которой посвящены его «Одиночество» (2007) или «Петра» (2018), где дочь разыскивала отца. В новом фильме 22-летняя одинокая мать двоих детей Хулия (Анна Кастильо) мечется в поисках счастья, точнее — места, где она может закрепиться и пустить корни. Она недавно рассталась с Марко, который ей изменил. Ее отец – вдовец, и он рад пустить дочь и внуков в свой дом, но Хулия ищет мужчину, который сможет позаботиться о ней и детях. И вот перед ней три кандидата: влюбленный в нее легкомысленный Оскар, ее бывший, военный Марко, и школьный друг Алекс. Все трое неидеальны, незрелы, эгоистичны, не способны взять на себя ответственность. Но могут измениться. Так начинается путешествие в поисках счастья для себя и семьи, история любви и прощении. Фильм также участвовал в конкурсной программе Сан-Себастьяна 2022 года.
Лучшие фильмы из Грузии, которые в последние годы показывают на международных кинофестивалях, сняты, как правило, грузинами, либо прошедшими обучение, либо осевшими за границей. Это относится и к Левану Когуашвили, который после окончания ВГИКа уехал стажироваться в Нью-Йорк, а затем установил камеру в Бруклине, среди грузинской общины, нашедшей убежище на Брайтон-Бич. Там же проживают и другие иммигранты из бывших советских республик, образующие русско-еврейское коммьюнити, с начала XX века населяющее район. 60-летний грузин Кахи (Леван Тедиашвили), бывший чемпион по борьбе, отправляется в Бруклин, чтобы помочь сыну Сосо (Георгий Табидзе) избавиться от бремени игрового долга. Сосо задолжал $14 000 местному боссу мафии (Юрий Зур), и это является серьезным препятствием для его врачебной карьеры. Кахи – человек чести, и он ждет от сына, что тот будет жить по тем же законам. В Бруклине он встречает разных людей – и готовых помочь, и равнодушных. Жизнь в фильме сочетает в себе драму и комедию, меланхолию репатрианта и напряжение нуара. Премьера дебютного фильма Когуашвили «Дни улицы» состоялась на Роттердамском МКФ, а вторая работа «Свидания вслепую» была впервые показана на Международном кинофестивале в Торонто. «Брайтон 4» — его третий полнометражный фильм, имеющий уже восемь фестивальных наград, включая смотры в Трайбеке и Коттбусе.
КОРОЛИ МИРА, реж. Лаура Мора, Колумбия, Люксембург, Мексика, Франция, Норвегия
Программа: Трудный возраст
фото: Короли мира
Самый важный колумбийский фильм прошлого года, представлявший страну на 95-й премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это вторая работа сценаристки и режиссерки Лауры Моры, чей дебют показазали в Торонто в 2017 году. Мировая премьера «Королей» прошла на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где он получил «Золотую ракушку» как лучший фильм. Пятеро бездомных подростков из Медельина отправляются через Колумбию в поисках участка земли, который один из членов их команды унаследовал в результате длительного процесса реституции земли. Беспризорники Ра, Кулебро, Сере, Винни и Нано словно пять королей без королевства ищут свою землю обетованную. Зрителей также ждет небывалое путешествие по захватывающим дух пейзажам Колумбии. В фильме снимались непрофессиональные актеры, 300 человек были набраны статистами среди местных жителей. Рассказ о путешествия в никуда, где может случиться всё, что угодно, а также о диком и прекрасном клане, который оказывается между реальностью и бредом, принес «Королям мира» упомянутую победу в Сан-Себастьяне в 2022 году.
История любви Рудольфо Валентино (1895–1926), а также новые и шокирующие факты о первом секс-символе Голливуда времен немого кино – американском актёре итальянского происхождения. Кем был этот человек? В чем секрет его магической власти над миллионами женщин? Кого любил он сам? Ни один мужчина в истории человечества не завоевывал столько женских сердец. Его внезапная смерть потрясла мир, и только похороны Авраама Линкольна могут сравниться с тем, как Америка провожала Валентино. Режиссер Влад Козлов создавал этот фильм почти 15 лет. Он сам сыграл ключевую роль, а его напарниками стали Изабелла Росселлини (в роли матери Валентино), Терри Мур, Шерилин Фенн, Франко Неро, Пол Родригез. Проект — своего рода гибрид, совмещающий в себе немое и звуковое кино, чёрно-белое и цветное изображение, художественный и документальный подход, традиции прошлого и вызовы настоящего.
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