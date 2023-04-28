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CinemaCon 2023: главные трейлеры Disney, Paramount, Lionsgate и Warner Bros.

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28 апреля 2023
С 24-го по 27-е апреля в Лас-Вегасе прошел CinemaCon 2023 — важное индустриальное мероприятие, где большие голливудские студии демонстрируют материалы грядущих фильмов: трейлеры, презентации и фрагменты со съемок. Мировой общественности доступны, увы, не все материалы, но те трейлеры, которые попали в публичное поле, мы собрали в одном материале.

«Желание»


Принцесса Аша (Ариана ДеБос) вместе и козел Валентино (Алан Тьюдик) отправляются в эпическое приключение, чтобы спасти свой народ. Также на презентации показали, как будет выглядеть король Магнифико в исполнении Криса Пайна. Мировая премьера — 22 ноября.

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«Русалочка»


Киноадаптация диснеевского хита 1989 года. Юная русалка Ариэль (Холли Бэйли), дочь короля Тритона (Хавьер Бардем), мечтает стать человеком. Сбежав после ссоры с отцом из дворца, она спасает попавшего в шторм принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг) и влюбляется в него. Чтобы жить с любимым на суше, Ариэль может обменять у ведьмы Урсулы (Мелисса Маккарти) голос на ноги. Также наконец показали Флаундера, который тут же стал героем мемов. Мировая премьера — 26 мая.

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«Флэш»


Физик-ядерщик Барри Аллен (Эзра Миллер) в ходе неудачного научного эксперимента отравился ядохимикатами — и приобрел новые поразительные способности: теперь он способен развивать невообразимую скорость. Мировая премьера — 4 ноября.

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«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»


Предыстория «Голодных игр». 18-летний Кориолан Сноу (Том Блайт) — последняя надежда угасающего рода, потерявшего всё в послевоенном Капитолии. С приближением Х Голодных игр его назначают наставником Люси-Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер из «Вестсайдской истории») — девушки-трибуна из бедного Дистрикта 12. Когда девушка привлекает внимание всего Панема, спев во время церемонии жатвы, Сноу решает, что в дуэте они могут переломить ситуацию. Мировая премьера — 17 ноября.

Смотреть онлайн «Голодные игры»
«Следующий гол — победный»



Голландско-американский футбольный тренер Томас Ронген (Майкл Фассбендер) должен вытянуть на вершину сборную Американского Самоа по футболу, которую считают самой слабой командой в мире. Новая комедия Тайки Вайтити! Мировая премьера — 22 ноября.

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«Призраки в Венеции»


В Венеции после Второй мировой войны Эркюль Пуаро (Кеннет Брана), вышедший на пенсию, неохотно посещает спиритический сеанс. Один из гостей оказывается убит — и бывшему детективу предстоит взяться за расследование. Третья к ряду экранизация Агаты Кристи от шекспиролюба Браны. Основано на романе «Вечеринка в Хэллоуин», в ансамбле также Мишель Йео из «Всё, везде и сразу». Есть зловещий постер. Мировая премьера — 15 сентября.

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«Астрал: Красная дверь»


Джош Ламберт (Патрик Уилсон) едет вместе с сыном Далтоном (Тай Симпкинс) в колледж. Мечты о светлом будущем оборачиваются кошмаром из-за демонов прошлого. Продолжение первых двух фильмов франшизы и режиссерский дебют Уилсона. Мировая премьера — 7 июля.

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«Трансформеры: Восхождение Звероботов»



1990-е. На Земле происходит схватка между Автоботами и Десептиконами, к которой присоединяются Максималы, Предаконы и Террорконы. Место действия — Бруклин (и другие уголки планеты). Мировая премьера — 9 июня.

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«Великий уравнитель 3»



Третья часть саги о Роберте МакКолле (Дензел Вашингтон) — бывшем морском пехотинце и агенте Разведывательного управления Министерства обороны, который инсценировал смерть, чтобы начать все сначала.
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№ 1
Pumpkin   28.04.2023 - 15:46
ну вот трейлер голодных игр прям порадовал! выглядит супер интересно - хотя я не ожидала, что это будет какое-то супер хорошее кино. Но кажется, что будет! читать далее>>
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CinemaCon 2023: главные трейлеры Disney, Paramount, Lionsgate и Warner Bros. фотографии
CinemaCon 2023: главные трейлеры Disney, Paramount, Lionsgate и Warner Bros. фотографии
CinemaCon 2023: главные трейлеры Disney, Paramount, Lionsgate и Warner Bros. фотографии
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