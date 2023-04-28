CinemaCon 2023: главные трейлеры Disney, Paramount, Lionsgate и Warner Bros.

С 24-го по 27-е апреля в Лас-Вегасе прошел CinemaCon 2023 — важное индустриальное мероприятие, где большие голливудские студии демонстрируют материалы грядущих фильмов: трейлеры, презентации и фрагменты со съемок. Мировой общественности доступны, увы, не все материалы, но те трейлеры, которые попали в публичное поле, мы собрали в одном материале.
«Желание»
Принцесса Аша (Ариана ДеБос
) вместе и козел Валентино (Алан Тьюдик
) отправляются в эпическое приключение, чтобы спасти свой народ. Также на презентации показали
, как будет выглядеть король Магнифико в исполнении Криса Пайна
. Мировая премьера — 22 ноября.
Читать
5 музыкальных мультфильмов, которые заставят подпевать
«Русалочка»
Киноадаптация диснеевского хита 1989 года. Юная русалка Ариэль (Холли Бэйли
), дочь короля Тритона (Хавьер Бардем
), мечтает стать человеком. Сбежав после ссоры с отцом из дворца, она спасает попавшего в шторм принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг
) и влюбляется в него. Чтобы жить с любимым на суше, Ариэль может обменять у ведьмы Урсулы (Мелисса Маккарти
) голос на ноги. Также наконец показали Флаундера
, который тут же стал героем мемов
. Мировая премьера — 26 мая.
Читать
5 злодеек Disney
«Флэш»
Физик-ядерщик Барри Аллен (Эзра Миллер
) в ходе неудачного научного эксперимента отравился ядохимикатами — и приобрел новые поразительные способности: теперь он способен развивать невообразимую скорость. Мировая премьера — 4 ноября.
Читать
Все фильмы вселенной DC от худшего к лучшему
«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»
Предыстория «Голодных игр
». 18-летний Кориолан Сноу (Том Блайт
) — последняя надежда угасающего рода, потерявшего всё в послевоенном Капитолии. С приближением Х Голодных игр его назначают наставником Люси-Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер
из «Вестсайдской истории
») — девушки-трибуна из бедного Дистрикта 12. Когда девушка привлекает внимание всего Панема, спев во время церемонии жатвы, Сноу решает, что в дуэте они могут переломить ситуацию. Мировая премьера — 17 ноября.
Смотреть онлайн
«Голодные игры»
«Следующий гол — победный»
Голландско-американский футбольный тренер Томас Ронген (Майкл Фассбендер
) должен вытянуть на вершину сборную Американского Самоа по футболу, которую считают самой слабой командой в мире. Новая комедия Тайки Вайтити
! Мировая премьера — 22 ноября.
Читать
«Наш флаг — означает смерть» Вайтити и другие новинки о пиратах
«Призраки в Венеции»
В Венеции после Второй мировой войны Эркюль Пуаро (Кеннет Брана
), вышедший на пенсию, неохотно посещает спиритический сеанс. Один из гостей оказывается убит — и бывшему детективу предстоит взяться за расследование. Третья к ряду экранизация Агаты Кристи
от шекспиролюба Браны. Основано на романе «Вечеринка в Хэллоуин», в ансамбле также Мишель Йео
из «Всё, везде и сразу
». Есть зловещий постер
. Мировая премьера — 15 сентября.
Читать
«Смерть на Ниле» — предыдущая часть
«Астрал: Красная дверь»
Джош Ламберт (Патрик Уилсон
) едет вместе с сыном Далтоном (Тай Симпкинс
) в колледж. Мечты о светлом будущем оборачиваются кошмаром из-за демонов прошлого. Продолжение первых двух
фильмов франшизы и режиссерский дебют Уилсона. Мировая премьера — 7 июля.
Читать
От «Астрала» до «Бабадука»: 30 лучших хорроров 2010-х
«Трансформеры: Восхождение Звероботов»
1990-е. На Земле происходит схватка между Автоботами и Десептиконами, к которой присоединяются Максималы, Предаконы и Террорконы. Место действия — Бруклин (и другие уголки планеты). Мировая премьера — 9 июня.
Читать
Какими получились последние «Трансформеры» Майкла Бэя
«Великий уравнитель 3»
Третья часть саги
о Роберте МакКолле (Дензел Вашингтон
) — бывшем морском пехотинце и агенте Разведывательного управления Министерства обороны, который инсценировал смерть, чтобы начать все сначала.
обсуждение >>