Штутгарт-2023: Как конкурс фестиваля возвращает утерянные воспоминания

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Главная тема Царство маленьких людей: Виталий Мельников – режиссер школы «Ленфильма» Как курс киностудии отразился в биографии режиссера, продолжателя идеи маленьких трагедий

Интервью Анастасия Резник: «Я бы хотела играть максимально разноплановые роли» Актриса из сериала «Капельник» и фильма «Непослушная» о жизненном опыте, юморе и отношении к негативу

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Новости кино Анна Ардова и Алексей Серебряков отправятся на поиски пропавшего сына 12 мая Сериал Николая Хомерики «Спасти единственного сына» выходит в онлайн-кинотеатре KION

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