Внутренний ландшафт: Что посмотреть на фестивале «Докер»

С 23 июня по 2 июля в московском киноцентре «Октябрь» в девятый раз пройдёт фестиваль «Докер», показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 40 новых фильмов из 20 стран мира (большая часть будет показана в нашей стране впервые). Это призеры и участники престижных киносмотров 20220го и 2023-го: например, Роттердамскго кинофестиваля, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, True/False в США и многих других. Мы выбрали пять самых интересных фильмов из конкурсных секций программы.
Святая дилемма, Венгрия
Фильм открытия, Конкурсная программа полнометражных фильмов
История Роби, католического священника из венгерской деревни, который скрывает от прихожан «тайну». Для зрителей эта интрига раскрывается практически сразу: пастырь, которому по канону положен целибат (безбрачие), имеет жену и троих детей, проживающих в соседнем населенном пункте. Впрочем, часть жителей деревни об этом тоже осведомлены и предпочитают помалкивать, ведь служение – настоящее призвание Роберта. Он вовлечен в жизнь общины не только во время богослужений, но принимает участие и во внецерковных делах: играет с прихожанами в футбол или поет песни под гитару в молодежном лагере, не забывая при этом благословлять пищу за общим столом, всячески прославлять Бога и проповедовать христианство. Именно благодаря этому обаятельному священнику по воскресеньям церковь полна селянами разных возрастов. Жена Анетт обожает супруга, и дети тоже. Они с удовольствием рисуют папу на работе – с крестом и в окружении ангелов. Для главного героя двойственность такого положения – тяжкое бремя, от которого он хочет разрешиться, признавшись публично.
Два режиссера-дебютанта – фотограф Мартон Визкелети и продюсер документального кино Джулианна Угрин — получают доступ к жизни Роби и внимательно фиксируют его деятельность не только в общине, но и дома. Картина снята чувственно и со вкусом, а главная тема дает прекрасную пищу для размышлений о противоречиях, которые постоянно возникают при столкновении закостенелых догматов и меняющегося современного мира. «Святая дилемма» получила главный приз венгерской конкурсной программы на 19-м кинофестивале Verzió.
Ландшафт, Армения-Германия
Конкурсная программа полнометражных фильмов
фото: кадр из фильма "Ландшафт" / Докер
Документальное роуд-муви немецкого кино- и театрального режиссера Даниэля Кеттера, мировая премьера которого состоялась этой весной на фестивале Visions du Réel. Автор путешествует по восточной Армении, от озера Севан до золотого рудника Сотк, оккупированого Азербайджаном в 2020 году. Люди, которых встречает Кеттер, живут в условиях постоянной угрозы войны и рассказывают истории, касающиеся неутихающего пограничного конфликта в Нагорном Карабахе, о страхе, который является постоянным спутником их существования. Главными героями этой картины становятся, собственно, местность, ландшафт и старая машина, которая едет по практически пустынным долинам, окруженным горам, а люди присутствуют в основном как голоса. Они тоже часть пейзажа, только могут говорить.
В фильме не показана война как вооруженное столкновение, она словно притаилась где-то неподалеку, за туманной линией гор. Вокруг спокойствие, враг невидим, но люди чувствуют страх и тревогу, которые словно развеяны в воздухе. Картина, собственно, и строится на этом противопоставлении географии и психологии, тишины и простора — трудного психологического состояния обитателей этих мест. Авторский взгляд – подчеркнуто дистанцированный, нейтральный, это подход путешественника, а не деятельного участника. Такая позиция не только вызывает сочувствие к людям в конкретном регионе, но и отсылает к каждой точке на карте, где война становится частью жизни людей.
После моста, Италия
Конкурсная программа полнометражных фильмов
фото: кадр из фильма "После моста" / Докер
Документальный фильм Давиде Риццо и Марции Тоскано из программы фестиваля Hotdocs – трагическая история матери, чей сын совершил чудовищное преступление. Итальянка Валерия Коллина 20 лет назад приняла ислам, выйдя замуж на марокканца, летом 2015-го вернулась в Италию, а 3 июня 2017 года ее сын Юссеф стал одним из трех радикальных джихадистов, совершивших теракт на Лондонском мосту (восемь человек погибло). Авторы выбирают необычный взгляд на трагедию и дают возможность рассказать о ее последствиях женщине, которую многие считают виноватой в случившемся — даже после того, как она публично осудила действия сына.
В фильме много подробностей из жизни самой Валерии: и до трагедии, и после, когда её преследовали СМИ. Здесь переплетены архивные съемки, кадры-наблюдения и театральные монологи, которые уместны, учитывая, что Валерия – бывшая актриса. Авторская позиция – сочувственная и гуманистическая. Мать террориста, оказавшись в одиночестве и тишине своего дома, пытается жить, но горе и кошмар преследует ее. Она продолжает задаваться вопросами: что упустила в воспитании ребенка, были ли сигналы, которые она проигнорировала или неправильно поняла, как ей оплакать ребенка, который совершил такой грех. В итоге складывается грустная повесть о разбитой жизни, памяти и грузе вины — яркий пример, что осмысление терроризма не является его оправданием.
Новая работа Михаила Горобчука, которого постоянные зрители «Докера» могут помнить по предыдущим фестивалям: «Тени твоего детства» и «Трудно быть другом». Вновь делая объектом внимания маленькую дочь Стефанию, автор умудряется не повторяться, хотя картины, безусловно, перекликаются. В «Тенях» исследовался первый чувственный опыт и ранние воспоминания ребенка, сотканные из светотени и звуков окружающего мира, а в «Трудно быть..» мы наблюдали, как девочка играет и учится взаимодействовать с другими существами. Новый фильм посвящен творчеству ребенка, эстетическому восприятию цвета и формы, а также первому этическому суждению о мире через придумывание сказочной Фиолетовой страны.
Окружающий мир подчеркнуто монохромен — цвет появляется только в рисунках девочки, как статичных, так и оживших: в фильме щедро используется анимация, сделанная, как и все остальное, самим Горобчуком. Вынесенное в заглавие слово «фиолетовый» так же указывает на значимость палитры. Знаменитый искусствовед Фридлендер писал, что Бог сотворил мир, но не занимался его раскраской. Это было предписано человеку. Понятно, что всякий художник начинает «раскраску мира» с детства, с каких-то первых шагов — и вот они таковы. На «Докере» состоится мировая премьера фильма.
Режиссерский дебют продюсера Ольги Смирновой рассказывает о бывшей провинциальной учительнице литературы, а ныне порноактрисе и блогерке Еве Бергер. Автор следует за звездой порноиндустрии в рабочей поездке в Чехию, где она вместе с другими молодыми женщинами из разных стран участвует в съемках откровенных фильмов. Ева предельно честно размышляет о жизненном пути и его главных поворотах. Дочь тракториста, родители мечтали дать образование, русская литература, школа, строгие правила — даже кроссовки нельзя надеть (тут же будет выговор от директрисы). Однажды, будучи учительницей, она прочитала объявление и пошла на ню-съемку, и за пять часов работы в рекламе трусиков получила школьную месячную зарплату. Ей понравилось сниматься, и она решила продолжать в этой сфере. История нелинейна, складывается постепенно, в ней хватает повседневных деталей, бытовых и рабочих (автору удалось даже поприсутствовать на съемках порно).
Ева, с одной стороны, довольна собой, с другой — рефлексирует, задаваясь вопросами о цене успеха, и это основной конфликт фильма. Она говорит, что отец, если дожил, прибил бы, да и перед матерью она чувствует себя виноватой. «Не стала хорошей девочкой». Но деньги много значат, дают уверенность, и отказываться от них женщина не собирается. Один из самых безжалостных к себе монологов Ева записывает на фронтальную камеру телефона. Драматургически картину дополняет посещение Евой родной школы в День учителя, где проходит праздничный концерт «Учителями славится Россия». Режиссер намерено приводит ее туда и провоцирует бывшего педагога на неприятные размышления. Прошлое – в прошлом, его хочется забыть. «Ну, Бродский, ну, Лилечка, ну Маяковский»… Русская литература, бессердечная ты с*ка.
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