Внутренний ландшафт: Что посмотреть на фестивале «Докер»

анонс

Изолированные тираны, рыбаки и деревни пришвартовались в пространстве «Севкабель Порт»

«Пример интонации»: Антология замкнутости на фестивале в Петербурге

4 июня

Там, где «живут» чудовища: «Сказка» – экспериментальный виварий для тиранов Александра Сокурова

«Божественная комедия» о сильных мира сего, беспомощных в мире том.