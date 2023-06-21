Плоть господня и душа койота: о призерах и жемчужинах фестиваля Анси-2023

С 12 по 17 июня во французском городе Анси в 25 раз прошел крупнейший мировой анимационный фестиваль — практически аналог Каннского смотра в мире кино. Об обладателях Кристаллов — главных наград смотра — и тех шедеврах, что остались без призов, рассказывает Павел Шведов.
фото: "Четыре души койота"
Лауреатами Анси в этом году стали работы, воспевающие традиционную 2D-анимацию и созданные режиссёрами-женщинами. Основная программа смотра в последнее время не претерпевает каких-то радикальных изменений и включает более сотни фильмов, разделенных на независимые конкурсов. В отдельные программы выделяются студенческие, телевизионные, прикладные и VR-работы, а главные призы — Кристаллы — вручаются по нескольким номинациям, среди которых наиболее престижными являются секции полного и короткого метров.
Короткий метр: Дельфины и родители
В прошлом году Кристалл за лучшую короткометражную анимацию достался венгерскому фильму «Амок» Балаша Тураи — визуально кричащей работе, посвященной противостоянию героя с внутренним гномом-демоном. В этом году триумф Венгрии повторился: героине «27» Флоры Анны Буды (копродукция с Францией) исполняется 27 лет, но она всё еще живет у родителей. Угнетенность от этого заставляет девушку пуститься во все тяжкие. Картина уже получила каннскую Золотую пальмовую ветвь в короткометражном конкурсе, и вот теперь в её багаже и Кристалл Анси. Обе награды, кстати, позволяют фильму претендовать на оскаровскую номинацию.
фото: "27"
Примечательно, что «27», несмотря на предыдущие успехи постановщицы, во время производства не получил финансовой поддержки Венгерского национального кинофонда. Не только в нашей стране авангардное кино остается без господдержки, несмотря на все регалии автора и потенциальную успешность проекта.
Приз жюри завоевала бельгийская работа Леви Стоопса «Дрейф», в которой незадачливая супружеская пара решает понаблюдать за дельфинами и теряется в бескрайнем морском пространстве. Несмотря на визуальную простоту, фильм удерживает внимание зрителя, буквально затапливая чёрным юмором. На фоне «Дрейфа» остальные работы конкурса начинают казаться реликтами классицизма.
фото: "Дрейф"
Одним из лидеров конкурса стал фильм Люсии Мрзляк и Мортена Цинакова «Ева», завоевавший Приз имени Алексеева-Паркер. На похоронах льет дождь. Много слез, слишком много вина. Дятлы как реинкарнации душ и парочка видений, которые заполняют пробелы в сознании вдовы, обуреваемой явно иными эмоциями, чем свита ушедшего супруга. «Ева» смотрится своеобразным развитием вселенной «Аиста» — предыдущей работы дуэта, только фокус с мужчины перемещается на женщину.
Приз имени Жана-Люка Ксиберра за лучший дебют вручен «Нашей униформе» Еган Мохаммад, где иранская постановщица буквально разворачивает, распрямляет школьные воспоминания через «морщины» и ткань старой школьной формы. Интересное сочетание техник и лихой отыгрыш материала — одежды, ткани, пуговиц, сантиметров — кажутся радикальным визуальным высказыванием, затрагивающим хоровод социальных проблем консервативного иранского общества.
фото: "Наша униформа"
Неизменно сильный короткометражный конкурс и в этот раз изобиловал феноменальными работами, оставшимися без внимания жюри. Наверное, главным умолчанием церемонии награждения стал фильм Дарьи Кащеевой «Электра». Не остановившись на успехе предыдущего фильма «Дочь» (студенческий «Оскар»), она чуть ли не полностью переизобрела свой визуальный язык, объединив в кадре куклу и реальных актеров. Электра вспоминает десятый день рождения, смешивая видения былого с детскими мечтами и потаенными фантазиями. Многоуровневое кино, которое, как паззл, при каждом просмотре норовит собраться в иное высказывание.
Несмотря на то, что страной-гостем фестиваля в этом году была Мексика, без награды осталась и «Плоть Господня» Патрисио Плазы (копродукция с Аргентиной). События картины разворачиваются в колониальный период мексиканской истории. Местные традиции и католическая культура смешиваются в неразделимый клубок. Больному испанскому священнику приходится самому пройти через те ритуальные практики, которые он преследовал. Галлюцинирующее кино, эффектно передающее горячечный визуальный бред больного.
фото: "Плоть Господня"
Антракт: кукольная анимация
Из многообразия стоп-моушена, представленного на фестиваля, наверное, стоит, в первую очередь, выделить британский фильм Джозефа Уоллеса «Спасение не имеет имени». Театральные клоуны рассказывают историю о священнике и беженке, оказавшейся в замкнутой островной общине. По мере того, как разворачивается их спектакль, границы между вымыслом и реальностью начинают стираться. Сильный фильм о мифах, вымыслах, множестве правд и ужасающих последствиях трактовок окружающих событий.
Полный метр: забастовка, осада и конец света
Кристалл за лучший полнометражный фильм завоевала итальяно-французская работа Кьяры Мальты и Себастьяна Лауденбаха «Линда хочет курицу!» — наверное, самый франкофильский фильм в конкурсном подборе. Бойкая девочка Линда ловит маму на слове, что та приготовит специальное блюдо — курицу, запеченную с перцем. Но вот незадача: назавтра в стране случается национальная забастовка, и все супермаркеты, рынки и магазины, где в любой другой день легко приобрести птицу, оказываются наглухо закрыты. Обещание свято — и мама с дочкой пускаются в настоящую авантюру, полную бурлеска и комедийных ситуаций, чтобы обрести вожделенное блюдо.
фото: "Линда хочет курицу"
Мы медленно уничтожаем Землю, считая себя особенными. А вот коренные народы Америки всегда знали, что человечество — лишь малая часть творения. Новый фильм Арона Гаудера «Четыре души койота», получивший Приз жюри полнометражного конкурса, — история о нашей общей ответственности друг за друга и за планету. Через историю сотворения Вселенной, рассказанную внукам старым индейцем, режиссер стремится напомнить, что еще не поздно изменить курс. Возможно, именно сейчас — последняя минута для спасения Земли.
У режиссера уже имеется главная награда Анси за полнометражный фильм «Восточный район» (2004), посвященный сложным межэтническим отношениям и критике социальной реальности Венгрии. Почти 20 лет спустя стратегия Гаудера не изменилась: новый фильм поднимает экологическую проблематику, дискутируя на тему конфликтов разных цивилизаций. Правда, режиссер переводит историю в формат библейской притчи, что не огрубляет, а по-своему возвеличивает сюжет.
фото: "Четыре души койота"
Наверное, самым эмоциональным и вибрирующим фильмом полнометражного конкурса стала картина Сепидех Фарси «Сирена». 1980 год, Абадан. Столица иранской нефтяной промышленности сопротивляется иракской осаде. Юноша Омид остается в городе вместе с дедом, ожидая возвращения старшего брата с передовой. В какой-то момент понимая, что падение обороны близко, Омид пытается спасти близких по воде — на корабле, заброшенном в порту Абадана. Ковчег старой жизни под ракетами войны.
Ирано-иракский конфликт был одним из самых кровопролитных за последние полвека, но также одним из наименее задокументированных. Постановщица игровых и документальных фильмов, Фарси решила, что важно «возродить» эту забытую войну. Запрет на въезд в Иран сподвиг её обратиться к анимации. На фестивале «Сирена» удостоилась награды за лучшую оригинальную музыку. Действительно, творческая группа занималась кропотливой археологией и с визуальной, и с аудиальной точек зрения: как выглядел город в момент осады, чем конкретно занимались его жители, что в те дни слушали, что могли смотреть. К примеру, солдаты обеих армий в одно и то же время смотрели «Грендайзера» (1975-1977). Сериал выступает тоненькой ниточкой, связывающей две стороны фронта, доказательством бывшего единения буквально родственников, но теперь — врагов.
фото: "Сирена"
Рутинная военная реальность фильма была столь эмоционально заряжающей, что Фарси после показа устроили самый продолжительную овацию. Как главную награду за столь выверенную демонстрацию одинаковости войны во все времена вкупе с маленькими человеческими судьбами на фоне кровавых жерновов конфликта.
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