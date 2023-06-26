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Сериалы про это самое: Пять ожидаемых проектов Пятого фестиваля «Пилот»

Фестивальная колонка >>
26 июня 2023
В Иванове завершился Пятый фестиваль сериалов «Пилот», отметивший в этом году свой первый юбилей. Кино-Театр.Ру побывал на смотре и выбрал из двадцати конкурсных проектов пятерку лучших.

Сериалы про это самое: Пять ожидаемых проектов Пятого фестиваля «Пилот»
фото: Пресс-служба фестиваля «Пилот»


«Горящий тур» (онлайн-кинотеатр PREMIER и телеканал ТНТ)
Режиссер: Дмитрий Тюрин

Сериалы про это самое: Пять ожидаемых проектов Пятого фестиваля «Пилот»
фото: «Горящий тур» / Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Действие нового проекта Дмитрия Тюрина – режиссера первого «Триггера» и второй «Эпидемии» — разворачивается в Мексике, и местный колорит, безусловно, этой детективной истории играет на руку. Бизнесмен из Барнаула Сергей (Александр Робак) и интеллигентный профессор геологии Михаил (Тимофей Трибунцев) теряют в морских водах своих дочерей: познакомившись за день по пропажи, девушки вдвоем едут в ночной клуб, после чего уплывают на лодке в компании мексиканца. Вскоре его труп прибивает к берегу, а вот судьбы Ани и Даши неизвестны. Полиция быстро закрывает дело, и отцы решают искать самостоятельно, даром что язык знает только Михаил. На чужой земле инициатива наказуема, поэтому мужчин быстро выдворяют из страны — возвращаться в нее им предстоит уже нелегально. После недавней премьеры «Снегиря» дуэт Робака и Трибунцева вновь на экране, а их герои опять теряют в море представителей младшего поколения, с которыми им никак не удается найти общий язык. Но в случае с «Горящем туром» у мужчин есть хотя бы призрачный шанс все исправить.


«Мамонты» (онлайн-кинотеатр Okko)
Режиссер: Иван Соснин

Сериалы про это самое: Пять ожидаемых проектов Пятого фестиваля «Пилот»
фото: «Мамонты» / Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Пенсионер Николай Николаевич (Юрий Стоянов) становится жертвой киберпреступников, которым по незнанию добровольно переводит все сбережения после продажи квартиры в родном Долгоруково. Менять жилье он задумал из-за настоятельной просьбы дочери Юли (Марьяна Спивак), которая давно обосновалась с дочкой Полиной (Елизавета Ищенко) в Москве и хочет поселить поближе к себе пожилого отца, забывающего включать звук на телефоне и отвечать на звонки. Из-за денежного вопроса пребывание Николая Николаевича у дочери растягивается на неопределенный срок – к несчастью для внучки.

На фоне москвичей всех возрастов и профессий герой Стоянова выглядит почти юродивым: его доброта, открытость и честность сперва настораживают окружающих, которые вечно куда-то спешат и матерятся (даже Полина, заявившаяся в школу в футболке с зашифрованной надписью *и***ц). Но все-таки его действия после некоторого удивления вызывают отклик, такой же человеческий и искренний. Пенсионер твердо верит, что сможет самостоятельно найти виновных, и у этого сюжета есть все шансы на счастливый финал, учитывая, что режиссерское кресло занял Иван Соснин. Сняв десяток трогательных короткометражек, в прошлом году он дебютировал с полнометражным роуд-муви «Далекие близкие» о путешествии отца и сына через всю страну, благодаря которому они вновь обретают друг друга. Кино Ивана Соснина нужно смотреть в компании родных и близких, которых после просмотра непременно захочется обнять. Как режиссера его по-настоящему волнует тема взаимоотношений в семье и в особенности разногласия между детьми и родителями. «Мамонты» стали первым сериалом в карьере постановщика, и очевидно, что поиск интернет-мошенника — только предлог и катализатор, чтобы на самом деле сблизить пенсионера со своими дочерью и внучкой.

В конкурсной программе «Мамонты» соседствовали с «Мастодонтом» — еще одним проектом о пожилом мужчине в мире цифровых технологий, попутно решающем проблемы с родственниками. В «Мастодонте» в главной роли солировал прекрасный Федор Добронравов, чье имя в титрах уже само по себе заставит многих прильнуть к экрану, однако даже его обаяние и талант не смогли спасти историю, и это отличная иллюстрация того, как схожие концепты можно обыграть совершенно по-разному. «Мамонты» побеждают вниманием к деталям, узнаваемостью и юмором — именно они принесли сериалу заслуженный приз зрительских симпатий. Так, проект Ивана Соснина буквально повторил судьбу любимца зрителей и прессы «Пилота-2022» — народной комедии «Друг на час» про врача на пенсии (Сергей Шакуров), который учится искать новые смыслы жизни с оглядкой на прошлое и делится мудростью с окружающими. Тренд на проекты про пенсионеров, которые дадут фору молодым, продолжается — в нем соединяются и дань советской классике вроде «Стариков-разбойников» и голливудским комедиям нулевых и десятых, лицом которых преимущественно стал Роберт Де НироСтажер», «Starперцы», «Дедушка легкого поведения»). Предполагаем, что в ближайшее время нас ждут новые комедийные истории про активное долголетие с участием всеми любимых артистов.


«Престиж» (онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС)
Режиссер: Сергей Сенцов

Сериалы про это самое: Пять ожидаемых проектов Пятого фестиваля «Пилот»
фото: «Престиж» / Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Новый проект Сергея Сенцова, снявшего один из самых успешных и заметных сериалов прошлого года – «1703» с мистическо-психоделическими ответвлениями и долгоиграющим расследованием, которое не продвигается ни на шаг, а лишь затягивает героев в пучину «черного пса Петербурга». На этот раз Сенцов решил рассказать об интригах и тайнах элитного поселка «Престиж». Как и «1703», здесь есть рассказчик, ставший действующим персонажем сериала, – сотрудница полиции Елизавета Егоровна (Ирина Розанова), появляющаяся под занавес пилотного эпизода, когда местные жители обнаруживают труп няни одной из семей. Поиск убийцы безусловно расшевелит интеллигентное болото и вскроет не один скелет в шкафу (учитывая контекст, не удивимся, если буквально). Первыми зрителю открывают свои карты нянечки: Ольга (Анна Уколова) ищет укрытие за высокими заборами, сбежав из психбольницы, Таисия (Вера Кинчева) хочет занять место хозяйки дома, где работает, а филиппинка в исполнении Азата Жумадила и вовсе оказывается мужчиной (привет герою Павла Табакова в «1703»), которому нужны деньги, чтобы содержать семью. Обеспеченные работодательницы (Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Настасья Самбурская), каждая из которых немного с придурью, вероятно, явят истинные лица позже.

В центре истории – преимущественно женщины, что заставляет вспомнить «Большую маленькую ложь», представившую актуальные и вечные типажи и проблемы общества – будь то отношения к материнству, школьная травля, неравенство и семейные проблемы. «Престиж» тоже метит в эту цель, но с обязательной долей мистики и, если угодно, экзотики, потому в сериале есть место перегибам, недосказанности. Его авторами создан отдельный хтонический мир нехорошего поселка, где одни обсуждают что-то на богатом, а другие лишь бормочут про себя сквозь зубы, но, кажется, и те, и другие одинаково несчастливы.


«Про это самое» (онлайн-кинотеатр PREMIER и телеканал ТНТ)
Режиссер: Константин Смирнов

Сериалы про это самое: Пять ожидаемых проектов Пятого фестиваля «Пилот»
фото: «Про это самое» / Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Актер Денис Власенко в отечественном кино стал лицом секспросвета после откровенного Happy End о веб-каме и комедийного «Мне плевать, кто вы», оказавшегося чуждым зрителю эфирного телевидения. В сериале «Про это самое» он играет молодого врача Митю, который спустя восемь лет учебы в медицинском возвращается из Петербурга в родное село Озерное – жить и работать. Правда, в местной больнице его специальность никому не нужна, ведь Митя – сексолог, и по совместительству позор семьи. Благо, диплом позволяет герою трудоустроиться психиатром. Наблюдая полную безграмотность односельчан в вопросах полового воспитания, парень не сдается и решает хитростью заманить народ на открытую лекцию, но попытка посеять «семена здравомыслия и просвещенности», раздав привезенные из райцентра презервативы, оборачивается провалом. И когда Митя уже опускает руки и думает по приглашению сокурсника уехать в Израиль, местный паренек обращается к нему за помощью. Значит – все не зря. У режиссера Константина Смирнова («Жуки») получилась легкая обаятельная комедия про «где родился, там и пригодился», придуманная, естественно, под влиянием Sex education и совсем этого не скрывающая.

Главный герой конкурсного «Макрона» в исполнении Кузьмы Сапрыкина тоже возвращается в родные края и устраивает близким что-то вроде секспросвета – афиширует отношения со своей начальницей (Марина Александрова), которая на пару лет младше его матери. Начиная знакомство с резкого непринятия, семье придется расширить кругозор, перестать решать проблемы замалчиванием и, наконец, принять сына таким, какой он есть.


«Убить Риту» (онлайн-кинотеатр PREMIER)
Режиссер: Мария Агранович

Сериалы про это самое: Пять ожидаемых проектов Пятого фестиваля «Пилот»
фото: «Убить Риту» / Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Учительницу химии Риту (актриса и солистка группы СБПЧ Евгения Борзых) увольняют из школы за секс с несовершеннолетним учеником, лишая возможности найти хоть какую-то работу в городе. Волею случая и, разумеется, ради денег девушка берется за «сложный» заказ по уборке коттеджа одной состоятельной особы. И утилизирует следы убийства, становясь мишенью для тех, кто его совершил. Правда сама она не так чиста и живет по чужому паспорту, скрываясь от других опасных людей. Отвлекает в этой увлекательной гонке только голос Риты за кадром – как в другом конкурсном проекте смотра «Ира» с другой малоприятной и незаслуживающей сочувствия героиней, следить за которой в отличие от «Убить Риту» совсем неинтересно. Во-первых, потому что в сценарии слишком сильно чувствуется стереотипный мужской взгляд, во-вторых, напрочь отсутствует интрига. В проекте же Марии Агранович интрига на месте – в пилоте об этом не говорится, но, согласно синопсису, Рита еще и является единственным носителем очень важной химической формулы. Сюжет захватывает во многом благодаря удачному смешению жанров – крепкая драма увязает в криминале. А для зрителей, пропустивших обаятельный и трогательный сериал «Большая секунда», Борзых в роли Риты станет актерским открытием.

На PREMIER «Убить Риту» отлично встроится в линейку с «Обычной женщиной» Бориса Хлебникова, где Анна Михалкова в тайне от родных занималась отнюдь не цветочным, а сутенерским бизнесом, вытягивая на себе семью, а также с «Идентификацией» Владлены Санду, снявшей в главной роли Лену Тронину, чья героиня, к слову, тоже живет по чужому паспорту и тщательно скрывает прошлое.

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