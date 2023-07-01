Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

10-й Фестиваль молодого кино VOICES пройдет с 6 по 9 июля и порадует жителей и гостей Вологды разнообразными кинопоказами и культурные мероприятиями. Кино-Театр.Ру представляет гид по кинособытиям смотра, которые точно не стоит пропустить.
«Скарлет», режиссер Пьетро Марчелло
Фильм открытия
Сюжет исторической драмы вдохновлен «Алыми парусами» Александра Грина. Вернувшийся с войны солдат Рафаэль узнает, что у него родилась дочь Джульетта и умерла жена. Отец с дочерью живут на ферме приютившей их мадам Аделины. Деревенские относятся к ним плохо, поскольку винят Рафаэля в смерти местного лавочника. Однажды Джульетте предсказывают, что когда она вырастет, за ней явятся алые паруса и унесут в другую чудесную страну. «Скарлет» — копродукция Франции, Италии и Германии, а в числе продюсеров числится Илья Стюарт
. В ролях — Жюльет Жуан
, Луи Гаррель
, Рафаэль Тьери
и Ноэми Львовски
. Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года.
«Ада», режиссер Станислав Светлов
Основной конкурс
Двенадцатилетняя Ада (Маша Кожуханцева
) живет с мамой (Ольга Озоллапиня
) в крошечном городке на живописных берегах Оки. Жизнь неназойливо, но внятно преподносит ей свои уроки, и девочка учится понимать и прощать. Для режиссера Станислава Светлова эта картина стала игровым дебютом, ее показ впервые прошел на 45-м Московском международном кинофестивале в рамках программы «Русские премьеры».
«Блажь», режиссер Илья Поволоцкий
Основной конкурс
Игровой дебют документалиста Ильи Поволоцкого («Пена
») в этом году был показан на Каннском кинофестивале в секции «Двухнедельник режиссеров». По сюжету отец с дочерью (Мария Лукьянова
) колесят по уездным городам и селам с передвижным кинотеатром.
«Волнами», режиссер Сергей Кальварский
Основной конкурс
Александр и Иван — звукооператоры. Гремящий поезд унес их в Забайкалье. Они думали, что это будет очередная экспедиция, во время которой они запишут нужные звуковые атмосферы и, выполнив работу, вернутся домой. Их главной целью была запись в Мраморном Ущелье, в сокрытом глубоко в горах гниющем лагере, осколке ГУЛАГа. Но услышали и записали они вовсе не то, что ожидали. Всё вокруг них, что казалось неживым и ушедшим, стало обретать свой голос. Фильм-участник кинофестиваля «Меридианы Тихого».
«Клетка ищет птицу», режиссер Малика Мусаева
Основной конкурс
Фильм Малики Мусаевой, выпускницы мастерской Александра Сокурова
, снят в копродукции России и Франции и ранее был представлен в программе Encounters 73-го Берлинского кинофестиваля. В маленьком чеченском селении Яха проводит свои дни с Мадиной, с которой они очень близки. Девушки мечтают после окончания школы покинуть родные места и отправиться в большой мир, чтобы жить ту жизнь, которую они выберут себе сами.
«Я болею», режиссер Кристоффер Боргли
Основной конкурс
Сигне работает в кофейне и живет с парнем-художником Томасом, который создает скульптуры из собственноручно украденной мебели. После одного происшествия на работе девушка находит, как ей кажется, идеальный способ притягивать внимание и сочувствующие взгляды. В то время как Томас проводит его первую выставку и набирает популярность в культурной среде Осло, Сигне намеренно начинает принимать экспериментальные таблетки, которые вызывают ужасное кожное заболевание. Как и многие фильмы-участники VOICES, лента была представлена на Каннском кинофестивале.
«Анатомия падения», режиссер Жюстин Трие
Программа «Европейский экспресс»
Немецкую писательницу арестовывают после загадочной смерти мужа, который упал со скалы. Единственным свидетелем по делу проходит их незрячий сын, который начинает сомневаться в невиновности матери. В этом году фильм принес Жюстин Трие «Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского фестиваля.
«Сказка», режиссер Александр Сокуров
Секция «Специальные показы»
Экспериментальная лента, в которой великие герои и злодеи XX века помещены в Долину земных властителей, один из ярусов Чистилища из «Божественной комедии». Настоящие Гитлер и Муссолини, Сталин и Черчилль (никаких актеров – только беспощадная кинохроника и щепотка нейросетей), бродят по фантасмагоричному миру, двоятся и троятся, ругаются и ищут друг в друге ситуативных союзников. «Сказкой» Сокуров открывает новое измерение для, казалось, уже сформированной «Тетралогии власти»: теперь он берется исследовать не земную жизнь правителей, но и их мучительное существование в запределье. На том свете исторические личности оказываются наедине со своими зависимостями: не раскаявшиеся и комичные. Маленькие фигурки королей в бесконечной «Воображаемой тюрьме».
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Там, где «живут» чудовища: «Сказка» – экспериментальный виварий для тиранов Александра Сокурова
«Жанна Дюбарри», режиссер Майвенн
Фильм закрытия
Франция, XVIII век. Простолюдинка Жанна Бекю (Майвенн) поднимается по парижской социальной лестнице через постели аристократов, в числе которых граф Дюбарри и маршал Ришелье. С помощью покровителей она добирается до самого верха: на нее обращает внимание уже немолодой, но любвеобильный король Людовик XV (Джонни Депп
). Жанна, для проформы выданная замуж за Дюбарри, становится фавориткой монарха, вызывая своим прошлым сложные чувства у придворных и особенно раздражая королевскую семью.
На смотре будет представлена конкурсная программа короткометражных фильмов, состоятся спецпоказы отреставрированных классических лент — «400 ударов
», «Дурная кровь
», «Целуются зори
», а также показы картин «Порох
» и «Парад планет
». Помимо кинопоказов представлена обширная программа мероприятий — концерты, творческие встречи с Александром Сокуровым и многое другое.
С полной программой 10-го Фестиваля молодого кино VOICES можно ознакомиться на сайте смотра.
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