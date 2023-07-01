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Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

Фестивальная колонка >>
1 июля 2023
Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

10-й Фестиваль молодого кино VOICES пройдет с 6 по 9 июля и порадует жителей и гостей Вологды разнообразными кинопоказами и культурные мероприятиями. Кино-Театр.Ру представляет гид по кинособытиям смотра, которые точно не стоит пропустить.

«Скарлет», режиссер Пьетро Марчелло
Фильм открытия

Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

Сюжет исторической драмы вдохновлен «Алыми парусами» Александра Грина. Вернувшийся с войны солдат Рафаэль узнает, что у него родилась дочь Джульетта и умерла жена. Отец с дочерью живут на ферме приютившей их мадам Аделины. Деревенские относятся к ним плохо, поскольку винят Рафаэля в смерти местного лавочника. Однажды Джульетте предсказывают, что когда она вырастет, за ней явятся алые паруса и унесут в другую чудесную страну. «Скарлет» — копродукция Франции, Италии и Германии, а в числе продюсеров числится Илья Стюарт. В ролях — Жюльет Жуан, Луи Гаррель, Рафаэль Тьери и Ноэми Львовски. Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года.


«Ада», режиссер Станислав Светлов
Основной конкурс

Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

Двенадцатилетняя Ада (Маша Кожуханцева) живет с мамой (Ольга Озоллапиня) в крошечном городке на живописных берегах Оки. Жизнь неназойливо, но внятно преподносит ей свои уроки, и девочка учится понимать и прощать. Для режиссера Станислава Светлова эта картина стала игровым дебютом, ее показ впервые прошел на 45-м Московском международном кинофестивале в рамках программы «Русские премьеры».


«Блажь», режиссер Илья Поволоцкий
Основной конкурс

Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

Игровой дебют документалиста Ильи Поволоцкого («Пена») в этом году был показан на Каннском кинофестивале в секции «Двухнедельник режиссеров». По сюжету отец с дочерью (Мария Лукьянова) колесят по уездным городам и селам с передвижным кинотеатром.


«Волнами», режиссер Сергей Кальварский
Основной конкурс

Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

Александр и Иван — звукооператоры. Гремящий поезд унес их в Забайкалье. Они думали, что это будет очередная экспедиция, во время которой они запишут нужные звуковые атмосферы и, выполнив работу, вернутся домой. Их главной целью была запись в Мраморном Ущелье, в сокрытом глубоко в горах гниющем лагере, осколке ГУЛАГа. Но услышали и записали они вовсе не то, что ожидали. Всё вокруг них, что казалось неживым и ушедшим, стало обретать свой голос. Фильм-участник кинофестиваля «Меридианы Тихого».


«Клетка ищет птицу», режиссер Малика Мусаева
Основной конкурс

Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

Фильм Малики Мусаевой, выпускницы мастерской Александра Сокурова, снят в копродукции России и Франции и ранее был представлен в программе Encounters 73-го Берлинского кинофестиваля. В маленьком чеченском селении Яха проводит свои дни с Мадиной, с которой они очень близки. Девушки мечтают после окончания школы покинуть родные места и отправиться в большой мир, чтобы жить ту жизнь, которую они выберут себе сами.


«Я болею», режиссер Кристоффер Боргли
Основной конкурс

Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

Сигне работает в кофейне и живет с парнем-художником Томасом, который создает скульптуры из собственноручно украденной мебели. После одного происшествия на работе девушка находит, как ей кажется, идеальный способ притягивать внимание и сочувствующие взгляды. В то время как Томас проводит его первую выставку и набирает популярность в культурной среде Осло, Сигне намеренно начинает принимать экспериментальные таблетки, которые вызывают ужасное кожное заболевание. Как и многие фильмы-участники VOICES, лента была представлена на Каннском кинофестивале.


«Анатомия падения», режиссер Жюстин Трие
Программа «Европейский экспресс»

Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

Немецкую писательницу арестовывают после загадочной смерти мужа, который упал со скалы. Единственным свидетелем по делу проходит их незрячий сын, который начинает сомневаться в невиновности матери. В этом году фильм принес Жюстин Трие «Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского фестиваля.


«Сказка», режиссер Александр Сокуров
Секция «Специальные показы»

Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

Экспериментальная лента, в которой великие герои и злодеи XX века помещены в Долину земных властителей, один из ярусов Чистилища из «Божественной комедии». Настоящие Гитлер и Муссолини, Сталин и Черчилль (никаких актеров – только беспощадная кинохроника и щепотка нейросетей), бродят по фантасмагоричному миру, двоятся и троятся, ругаются и ищут друг в друге ситуативных союзников. «Сказкой» Сокуров открывает новое измерение для, казалось, уже сформированной «Тетралогии власти»: теперь он берется исследовать не земную жизнь правителей, но и их мучительное существование в запределье. На том свете исторические личности оказываются наедине со своими зависимостями: не раскаявшиеся и комичные. Маленькие фигурки королей в бесконечной «Воображаемой тюрьме».

Читать рецензию Там, где «живут» чудовища: «Сказка» – экспериментальный виварий для тиранов Александра Сокурова


«Жанна Дюбарри», режиссер Майвенн
Фильм закрытия

Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES

Франция, XVIII век. Простолюдинка Жанна Бекю (Майвенн) поднимается по парижской социальной лестнице через постели аристократов, в числе которых граф Дюбарри и маршал Ришелье. С помощью покровителей она добирается до самого верха: на нее обращает внимание уже немолодой, но любвеобильный король Людовик XV (Джонни Депп). Жанна, для проформы выданная замуж за Дюбарри, становится фавориткой монарха, вызывая своим прошлым сложные чувства у придворных и особенно раздражая королевскую семью.


На смотре будет представлена конкурсная программа короткометражных фильмов, состоятся спецпоказы отреставрированных классических лент — «400 ударов», «Дурная кровь», «Целуются зори», а также показы картин «Порох» и «Парад планет». Помимо кинопоказов представлена обширная программа мероприятий — концерты, творческие встречи с Александром Сокуровым и многое другое.

С полной программой 10-го Фестиваля молодого кино VOICES можно ознакомиться на сайте смотра.

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