Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Выборг-2023: И опыт, сын ошибок трудных

Фестивальная колонка >>
9 августа 2023
4 августа открылся 31-й кинофестиваль в Выборге, который с этого года носит новое название – «Выборг». Это не единственная перемена, случившаяся с мероприятием за последние 12 месяцев. 13 декабря 2022 года умер президент фестиваля Армен Медведев; архивные кадры с его участием стали началом церемонии открытия, которая в этот раз была полностью лишена развлекательной составляющей. Аудитории просто представили три конкурсных программы (основную, включающую 11 полнометражных художественных фильмов, документальную и анимационную) и членов трех жюри. Президент жюри основного конкурса Сергей Урсуляк подчеркнул, что он и его коллеги-мужчины поднялись на сцену в белых футболках, тем самым обозначив чистоту своих намерений при судействе.

Выборг-2023: И опыт, сын ошибок трудных
фото: "Нина"

Первой лентой из основного конкурса и фильмом открытия фестиваля стала драма Оксаны Бычковой «Нина». Картина рассказывает о москвичке Нине, матери и жене, вроде бы вполне довольной семейной жизнью. Однажды с героиней связывается Руслан, бывший возлюбленный, в настоящее время живущий в Тбилиси. Заявив, что вот-вот умрет, он просит Нину приехать в Грузию, чтобы увидеться с ней в последний раз. Исполнители главных ролей Юлия Пересильд и Евгений Цыганов на показ в Выборге не приехали, но записали видеообращения, адресованные собравшимся зрителям. Не было и постановщицы Оксаны Бычковой, зато довольно скоро в СМИ появилась информация о том, что она категорически недовольна версией картины, представленной аудитории. По словам Бычковой, ее отстранили от финального монтажа, и в результате «Нина» превратилась в «банальное телемуви плохого разлива». В ответ на претензии постановщицы продюсер Екатерина Филиппова заявила, что «все, что сказала Оксана, не соответствует действительности», и пообещала подать на Бычкову в суд. Филиппова также добавила, что «довольна шумом вокруг», поскольку «фокус на фильме крайне важен».

Даже не погружаясь в детали, можно поспорить и с Бычковой, и с Филипповой. Нет, «Нина» все-таки не стала телефильмом – здесь хватает красивостей, для которых гораздо лучше подходит большой экран (герои пьют вино и жгут бенгальские огни на фоне ночного Тбилиси, поблескивающего огнями), да и Пересильд с Цыгановым держат уровень. Кроме того, от банальных мелодрам лента отличается благодаря авторской интонации сценаристки Любови Мульменко (что может быть расценено и как плюс, и как минус в зависимости от предпочтений конкретного зрителя). С другой стороны, «шум вокруг» приводит к тому, что внимание фокусируется все-таки не на самом фильме, самое подходящее определение для которого – «ровный», а на конфликте между его создателями.

Выборг-2023: И опыт, сын ошибок трудных
фото: "Привет, мама"

Кира и Вера, героини следующего конкурсного фильма «Привет, мама», — взрослые сестры, делящие квартиру не только друг с другом, но с двумя дочерями младшей Веры. Они могли бы разъехаться, если бы вступили в наследство и получили квартиру, когда-то принадлежащую матери. Но Кира не готова признать, что пропавшая несколько лет назад мама умерла и, как следствие, не может заставить себя думать о решении материальных вопросов. При том, что в заглавие ленты Или Малаховой вынесена мама, сама картины посвящена сестринским отношениям, что подчеркивают в том числе финальные титры – в них первыми упоминаются две пары героинь, собственно, старшие и младшие сестры. Хочется отметить, что и Дарья Савельева (Кира), и Аглая Тарасова (Вера) идеально вписались в образы. В свою очередь, Малахова, также выступившая в качестве автора сценария, продемонстрировала умение подмечать детали и подобрала оптимальные интонации для своей истории, органично совместив трагичное с если не уморительно смешным, то как минимум забавным.

А вот полутриллер «Лунатики» Юрия Мороза, формально посвященный исчезновению молодого рэпера Никиты Прозорова, на деле оказался фильмом о переживаниях Ренаты (Виктория Исакова), матери Никиты. Сын увлекся наркотиками, и Рената, отчаявшись, решила воспользоваться радикальным методом – «перепрошить» собственного уже довольно взрослого ребенка с помощью «психокоррекции», стерев из его памяти не только препараты, но и близких людей. Картина, по словам режиссера, рассказывает о «любви без сердца». К сожалению, «Лунатики» не могут похвастаться убедительными актерскими работами, к тому же, сама история, вроде как основанная на реальных фактах, вышла довольно незапоминающейся. После просмотра в памяти задерживается разве что пара вошедших в фильм клипов на рэп-композиции, причем их меметичность обусловлена скорее текстом («Я иду убивать в маске Пикачу / Моя мама говорила: получу, что захочу»), а не видеорядом.

Выборг-2023: И опыт, сын ошибок трудных
фото: "Лунатики"

К третьему фестивальному дню выявились некоторые тенденции: стало понятно, что основная программа текущего года во многом посвящена попыткам отстраниться или как минимум разобраться с травмирующим прошлым. Герой следующего конкурсного фильма, полнометражного дебюта Алексея Степанова «Осьминог», — «лучший семейный психолог страны» Александр Симонов (Данил Воробьев). Он внезапно решает провести в своем частном доме бесплатный марафон психологического здоровья; участниц всего четверо – это женщины разных лет, как минимум одна испытывает недоверие по отношению к методам Симонова. Каждая (в том числе и сомневающаяся) хочет получить совет, касающийся личной жизни. Александр же преследует собственные цели: он надеется, что участницы марафона поменяются местами с терапевтом и помогут ему пережить разрыв с женой. Любопытная задумка и некоторые интересные решения (Воробьеву приходится отдуваться практически за всех упомянутых в фильме мужчин, он предстает на экране в восьми разных образах – отсюда и название) – плюсы «Осьминога», но без минусов этот дебют тоже не обошелся. Картине сильно мешают искусственность и театральность, по всей видимости, обусловленная тем, что в основу сценария была положена пьеса; впрочем, в интервью для Кино-Театр.Ру Степанов уточнял, что заметно (процентов на 70) переработал первоисточник.

«Лиссабон» — еще один дебют в программе Выборгского кинофестиваля 2023 года. Светлана Филиппова ранее снимала анимационное короткометражное кино, а теперь написала и поставила полнометражную драму с живыми актерами. Картина рассказывает о дисфункциональной семье: родители (Мария Смольникова, Олег Ягодин) разошлись, дети-подростки (Евгения Бурмака, Степан Харченко) остались вместе с мамой. Открытых конфликтов между кем-либо вроде как нет, но и взаимопонимание кажется недостижимым. Черно-белый «Лиссабон» выглядит нарочито искусственным, даже претенциозным; в фильме много зеркал и характерного для анимации сюрреализма. Отдельные кадры даже можно счесть красивыми, но красота эта кажется довольно безжизненной. Удивительно, что этот эпитет вообще всплывает в памяти при разговоре о фильме, продюсированием которого занимался Алексей Федорченко.

Выборг-2023: И опыт, сын ошибок трудных
фото: "Лиссабон"

Еще одно нововведение Выборгского кинофестиваля’23 – Q&A сессии, которые теперь проходят после каждого показа. Зрители имеют возможность остаться в зале и задать вопрос создателям просмотренной картины. Любопытно, что при этом ни один фильм из первой половины конкурса (даже в целом доступная работа Малаховой или завлекающая зрителей именами Пересильд, Цыганова и Кирилла Кяро «Нина») не был в полном смысле слова зрительским.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алексей Степанов: «Я изначально не знал, на что может пойти артист ради съемок»
«Нина», «Осьминог» и «Блондинка» включены в конкурсную программу XXXI Фестиваля российского кино «Выборг»
Открыт прием заявок на участие в 31-м кинофестивале «Окно в Европу»
«У самого белого моря»: Три возраста горя
«Новый мир»: Есть ли жизнь после пандемии
«Окно в Европу»-2022: Ваша песенка спета
Лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу» признан «Экспресс» Руслана Братова
«Окно в Европу»-2022: Душнилы и чудики на фестивале российского кино в Выборге
Дмитрий Давыдов, Светлана Устинова и Алексей Федорченко представят свои фильмы на фестивале «Окно в Европу»
Неслыханная простота: Обзор второй половины конкурса фестиваля «Окно в Европу»-2021
«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу»
«Первый снег», «Второе солнце» и другие явления в конкурсе фестиваля «Окно в Европу»-2021
Татьяна Федоровская: «Я не знаю, что такое страх. Меня всегда ведет идея»
«Белый кит» Татьяны Федоровской покажут в конкурсе кинофестиваля «Окно в Европу»
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
«Черный снег», «Царь-птицу» и «Нет бога кроме меня» покажут на фестивале якутского кино
«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?
Якутский фильм «Черный снег» отмечен главной наградой фестиваля «Окно в Европу»
«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»
«Сентенция» и «Неадекватные люди-2» вошли в конкурс киносмотра «Окно в Европу»
Поиск по меткам
ВыборгСергей Оболонков
персоны
Оксана БычковаДаниил ВоробьёвВиктория ИсаковаКирилл КяроНаиля МалаховаАрмен МедведевЮрий МорозЛюбовь МульменкоЮлия ПересильдДарья СавельеваМария СмольниковаАлексей Степанов (VI)Аглая ТарасоваСергей УрсулякАлексей ФедорченкоСветлана Филиппова (IV)Евгений ЦыгановОлег Ягодин
фильмы
ЛиссабонЛунатикиНинаОсьминогПривет, мама

фотографии >>
Выборг-2023: И опыт, сын ошибок трудных фотографии
Выборг-2023: И опыт, сын ошибок трудных фотографии
Выборг-2023: И опыт, сын ошибок трудных фотографии
Выборг-2023: И опыт, сын ошибок трудных фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вера Васильева
9 августа ушла из жизни актриса Вера Васильева.
Ита Эвер
9 августа ушла из жизни актриса Ита Эвер.
Юлия Борисова
8 августа ушла из жизни актриса Юлия Борисова.
Евдокия Федяева
8 августа ушла из жизни актриса Евдокия Федяева.
Леонид Володарский
8 августа ушёл из жизни Леонид Володарский.

День рождения >>

Эммануил Геллер
Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Бахтияр Закиров
Евгений Князев
Арво Кукумяги
Александр Нестеров
Сергей Рубеко
Михаил Трясоруков
Джиллиан Андерсон
Эрик Бана
Мелани Гриффит
Кевин МакКидд
Рона Митра
Одри Тоту
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

Животное
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Индия, 2023
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Аманда
драма
Италия, Франция, 2022
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Два, три, демон, приди!
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2022
Идеальная ложь
драма, триллер
Франция, 2022
Мини диско. Танцуют все!
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Развод по-геймерски
комедия
Франция, 2023
Импостер
драма, триллер
Япония, 2023
Фантом из прошлого: Раскрой мрачную тайну
триллер
Италия, 2022
Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен