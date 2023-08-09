Выборг-2023: И опыт, сын ошибок трудных

4 августа открылся 31-й кинофестиваль в Выборге, который с этого года носит новое название – «Выборг». Это не единственная перемена, случившаяся с мероприятием за последние 12 месяцев. 13 декабря 2022 года умер президент фестиваля Армен Медведев; архивные кадры с его участием стали началом церемонии открытия, которая в этот раз была полностью лишена развлекательной составляющей. Аудитории просто представили три конкурсных программы (основную, включающую 11 полнометражных художественных фильмов, документальную и анимационную) и членов трех жюри. Президент жюри основного конкурса Сергей Урсуляк подчеркнул, что он и его коллеги-мужчины поднялись на сцену в белых футболках, тем самым обозначив чистоту своих намерений при судействе.
фото: "Нина"
Первой лентой из основного конкурса и фильмом открытия фестиваля стала драма Оксаны Бычковой «Нина». Картина рассказывает о москвичке Нине, матери и жене, вроде бы вполне довольной семейной жизнью. Однажды с героиней связывается Руслан, бывший возлюбленный, в настоящее время живущий в Тбилиси. Заявив, что вот-вот умрет, он просит Нину приехать в Грузию, чтобы увидеться с ней в последний раз. Исполнители главных ролей Юлия Пересильд и Евгений Цыганов на показ в Выборге не приехали, но записали видеообращения, адресованные собравшимся зрителям. Не было и постановщицы Оксаны Бычковой, зато довольно скоро в СМИ появилась информация о том, что она категорически недовольна версией картины, представленной аудитории. По словам Бычковой, ее отстранили от финального монтажа, и в результате «Нина» превратилась в «банальное телемуви плохого разлива». В ответ на претензии постановщицы продюсер Екатерина Филиппова заявила, что «все, что сказала Оксана, не соответствует действительности», и пообещала подать на Бычкову в суд. Филиппова также добавила, что «довольна шумом вокруг», поскольку «фокус на фильме крайне важен».
Даже не погружаясь в детали, можно поспорить и с Бычковой, и с Филипповой. Нет, «Нина» все-таки не стала телефильмом – здесь хватает красивостей, для которых гораздо лучше подходит большой экран (герои пьют вино и жгут бенгальские огни на фоне ночного Тбилиси, поблескивающего огнями), да и Пересильд с Цыгановым держат уровень. Кроме того, от банальных мелодрам лента отличается благодаря авторской интонации сценаристки Любови Мульменко (что может быть расценено и как плюс, и как минус в зависимости от предпочтений конкретного зрителя). С другой стороны, «шум вокруг» приводит к тому, что внимание фокусируется все-таки не на самом фильме, самое подходящее определение для которого – «ровный», а на конфликте между его создателями.
фото: "Привет, мама"
Кира и Вера, героини следующего конкурсного фильма «Привет, мама», — взрослые сестры, делящие квартиру не только друг с другом, но с двумя дочерями младшей Веры. Они могли бы разъехаться, если бы вступили в наследство и получили квартиру, когда-то принадлежащую матери. Но Кира не готова признать, что пропавшая несколько лет назад мама умерла и, как следствие, не может заставить себя думать о решении материальных вопросов. При том, что в заглавие ленты Или Малаховой вынесена мама, сама картины посвящена сестринским отношениям, что подчеркивают в том числе финальные титры – в них первыми упоминаются две пары героинь, собственно, старшие и младшие сестры. Хочется отметить, что и Дарья Савельева (Кира), и Аглая Тарасова (Вера) идеально вписались в образы. В свою очередь, Малахова, также выступившая в качестве автора сценария, продемонстрировала умение подмечать детали и подобрала оптимальные интонации для своей истории, органично совместив трагичное с если не уморительно смешным, то как минимум забавным.
А вот полутриллер «Лунатики» Юрия Мороза, формально посвященный исчезновению молодого рэпера Никиты Прозорова, на деле оказался фильмом о переживаниях Ренаты (Виктория Исакова), матери Никиты. Сын увлекся наркотиками, и Рената, отчаявшись, решила воспользоваться радикальным методом – «перепрошить» собственного уже довольно взрослого ребенка с помощью «психокоррекции», стерев из его памяти не только препараты, но и близких людей. Картина, по словам режиссера, рассказывает о «любви без сердца». К сожалению, «Лунатики» не могут похвастаться убедительными актерскими работами, к тому же, сама история, вроде как основанная на реальных фактах, вышла довольно незапоминающейся. После просмотра в памяти задерживается разве что пара вошедших в фильм клипов на рэп-композиции, причем их меметичность обусловлена скорее текстом («Я иду убивать в маске Пикачу / Моя мама говорила: получу, что захочу»), а не видеорядом.
фото: "Лунатики"
К третьему фестивальному дню выявились некоторые тенденции: стало понятно, что основная программа текущего года во многом посвящена попыткам отстраниться или как минимум разобраться с травмирующим прошлым. Герой следующего конкурсного фильма, полнометражного дебюта Алексея Степанова «Осьминог», — «лучший семейный психолог страны» Александр Симонов (Данил Воробьев). Он внезапно решает провести в своем частном доме бесплатный марафон психологического здоровья; участниц всего четверо – это женщины разных лет, как минимум одна испытывает недоверие по отношению к методам Симонова. Каждая (в том числе и сомневающаяся) хочет получить совет, касающийся личной жизни. Александр же преследует собственные цели: он надеется, что участницы марафона поменяются местами с терапевтом и помогут ему пережить разрыв с женой. Любопытная задумка и некоторые интересные решения (Воробьеву приходится отдуваться практически за всех упомянутых в фильме мужчин, он предстает на экране в восьми разных образах – отсюда и название) – плюсы «Осьминога», но без минусов этот дебют тоже не обошелся. Картине сильно мешают искусственность и театральность, по всей видимости, обусловленная тем, что в основу сценария была положена пьеса; впрочем, в интервью для Кино-Театр.Ру Степанов уточнял, что заметно (процентов на 70) переработал первоисточник.
«Лиссабон» — еще один дебют в программе Выборгского кинофестиваля 2023 года. Светлана Филиппова ранее снимала анимационное короткометражное кино, а теперь написала и поставила полнометражную драму с живыми актерами. Картина рассказывает о дисфункциональной семье: родители (Мария Смольникова, Олег Ягодин) разошлись, дети-подростки (Евгения Бурмака, Степан Харченко) остались вместе с мамой. Открытых конфликтов между кем-либо вроде как нет, но и взаимопонимание кажется недостижимым. Черно-белый «Лиссабон» выглядит нарочито искусственным, даже претенциозным; в фильме много зеркал и характерного для анимации сюрреализма. Отдельные кадры даже можно счесть красивыми, но красота эта кажется довольно безжизненной. Удивительно, что этот эпитет вообще всплывает в памяти при разговоре о фильме, продюсированием которого занимался Алексей Федорченко.
фото: "Лиссабон"
Еще одно нововведение Выборгского кинофестиваля’23 – Q&A сессии, которые теперь проходят после каждого показа. Зрители имеют возможность остаться в зале и задать вопрос создателям просмотренной картины. Любопытно, что при этом ни один фильм из первой половины конкурса (даже в целом доступная работа Малаховой или завлекающая зрителей именами Пересильд, Цыганова и Кирилла Кяро «Нина») не был в полном смысле слова зрительским.
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