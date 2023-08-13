Выборг-2023: Вечное сияние чистого лета

Вторая половина конкурса Выборгского кинофестиваля, в отличие от первой, в этом году показалась более интересной и широкой аудитории, и жюри: в нее вошли как картины, позже собравшие бОльшую часть призов, так и самые зрительские из представленных на мероприятии ленты.
Например, «Блондинка» Павла Мирзоева кажется вполне доступной картиной, да еще и привлекает зрителей благодаря имени исполнителя главной мужской роли. Евгений Цыганов играет самовлюбленного и напыщенного режиссера крошечного питерского театра (примечательно, что образы, в которых актер появляется здесь и в открывшей фестиваль «Нине», практически неотличимы). Дарья Жовнер исполняет роль молодой актрисы, влюбленной в руководителя. Когда театр выселяют с занимаемой им площади, героиня решает взять ситуацию в свои руки и начинает собирать деньги на аренду нового помещения. В основе сценария «Блондинки» — пьеса Александра Володина, впервые поставленная на сцене около 40 лет назад. Возможно, поэтому в фильме, где события перенесены в наши дни, отдельные ситуации и диалоги кажутся довольно несовременными. Публика, впрочем, фильм встретила достаточно тепло. Тем не менее, «Блондинка» не сумела выбиться в лидеры «Выборгского счета» — конкурса, в котором учитываются голоса широкой аудитории.
фото: "Блондинка"
Зато следующая конкурсная лента, драма Антона Коломейца «Свет», стала фаворитом «Выборгского счета». События фильма разворачиваются в двух временных пластах. В современной Москве соцработница Татьяна (Елена Яковлева) готовится отмечать 60-летие; в провинциальном городе конца 1970-х только что закончившая школу троечница Таня (похожая на Эль ФаннингДарья Коныжева) готовится к поступлению в вуз и пытается наладить отношения с лучшей подругой, попавшей в неблагополучную компанию. «Свет» — доходчивый сентиментальный фильм, так что его победу в «Выборгском счете» можно было спрогнозировать заранее. Сложнее было предугадать, что жюри сочтет работу Коломейца лучшей фестивальной картиной. Кроме того, «Свет» также удостоился особого упоминания «За лучший актерский ансамбль». Ни Яковлева, ни Коныжева нареканий не вызывают, но сказать, что в картине действительно сложился эффектный ансамбль, наверно, нельзя: запоминающиеся героини (точнее, две версии одной героини) разведены во времени, а окружающие их второстепенные персонажи вышли по большей части довольно блеклыми.
фото: "Свет"
Следующим участником конкурса стал обязательный в программе любого уважающего себя российского кинофестиваля якутский фильм. «Схватка» Никандра Федорова — околоспортивная драма, основанная на реальных событиях. Картина рассказывает о судьбе Вячеслава Карпова (сам Федоров), родившегося в Якутии чемпиона СССР по вольной борьбе. Первые же минуты фильма задают тон: за трогательными сценами из деревенского детства сразу же следует подаваемая с напыщенными интонациями хроника; ради псевдодокументальных кадров, вроде как снятых десятки лет назад на Красной площади, бэкграунд даже не попытались подретушировать. «Схватка» выглядит любительским фильмом, в котором сочетаются пафос и наивность, причем оба ингредиента присутствуют в избытке. Между тем, сам автор считает эту ленту своей лучшей работой (ранее Федоров снял два полных метра), а выборгское жюри отметило картину особым упоминанием «За образец безоглядной воли».
фото: "Схватка"
За в целом очевидной «Схваткой», удивляющей разве что диким использованием джамп-катов, последовала самая странная картина фестиваля — сновидческая работа Романа Михайлова «Отпуск в октябре». Внятно пересказать сюжет «Отпуска», пожалуй, не получится; речь в фильме идет о Свете (Мария Мацель), молодой актрисе из Питера, ввязавшейся в загадочный болливудский проект. На съемки ее и коллег-актрис отправляет женщина с замашками сутенерши, на площадке выясняется, что никто не видел сценария, поведение жителей близлежащей деревни вызывает серьезные вопросы — но Света предпочитает их не задавать, поскольку сама не понимает, спит ли она или бодрствует. «Отпуск» — кино, способное напомнить кому-нибудь о «Вечном сиянии чистого разума» Гондри, фильмах Линча или даже недавнем «Городе астероидов» Андерсона. Яркая картинка и нарочитая странность работы Михайлова привлекают внимание; остается только удивляться тому, что выборгское жюри полностью проигнорировало фильм, не удостоив его даже упоминания с какой-нибудь уместно странной формулировкой.
фото: "Отпуск в октябре"
«Первое лето» Сергея Илютина — история о Сашке (Тимофей Кочнев, в итоге получивший приз за лучшую мужскую роль), подростке из поволжского городка. У 15-летнего парня — серьезные планы на летние каникулы: нужно подзаработать, развлечься («Батрачим-батрачим, лето пролетит — не заметим») и наладить личную жизнь с помощью Светы (Анастасия Цыбульская), живущей по соседству девчонки годом старше. Картина совмещает подростковую романтику с тем, что принято называть «чернухой»; например, в открывающей фильм сцене главный герой в буквальном смысле шантажирует второстепенного персонажа, чтобы выбить из него деньги. Позже речь заходит о подростковом сексе и мизогинии, буллинге и ксенофобии, причем создается ощущение, что авторам на эти темы сказать нечего, кроме как «всякое бывает», «все проходит» и «чего только по молодости не сделаешь». В итоге у Илютина получился фильм о подростках, который не покажут подросткам: «Первому лету» присвоили рейтинг 18+. Рассчитывать на ностальгию аудитории постарше авторам ленты тоже не стоит: далеко не каждому захочется вернуться в хотя бы один день такого лета.
фото: "Первое лето"
Лента Стаса Иванова «Одним днем», закрывавшая конкурс, оказалась самым бодрым и борзым фильмом фестиваля. Герой картины, бизнесмен из Москвы Семен (Антон Васильев), едет в родной город Буй, чтобы навестить отца и мать. Два десятка лет назад Семен ушел служить, оставив в Буе девушку Лену; Лена возлюбленного не дождалась — он просто не вернулся. Теперь же Семен, семейный человек, которого в Москве ждут жена и маленький ребенок, обнаруживает в Буе дочь Лены Майю (Елизавета Струнина), точную копию матери. Эта находка заставляет героя задержаться в городе дольше, чем он планировал. Фильм Иванова поначалу притворяется наследником «Горько!», эдакой трэш-комедией, снятой, правда, не в любительском стиле, а очевидно профессиональным оператором. Позже выясняется, что первое впечатление было не вполне верным, лента оказывается тоньше — трэшовое и комичное здесь соседствует с лиричными и даже трагичными эпизодами. «Одним днем» также может похвастаться крепкими актерскими работами, кроме вышеупомянутых Струниной и Васильева хочется обратить внимание на Антона Кузнецова и Ольгу Лапшину (они играют друга и мать Семена). Чем картине хвастаться не стоит, так это финалом. Авторы — возможно, под влиянием продюсеров KION, ранее успевших продемонстрировать специфические вкусы в жанровых фильмах — меняют темп, нагоняют одновременно мрака и мелодраматизма. Тем не менее, выборгское жюри все же присудило «Одному дню» специальный приз «За сближение авторского кино со зрительским».
фото: "Одним днем"
Единственной лентой из первой половины конкурса, отмеченной жюри, стала драма «Привет, мама»: актриса Дарья Савельева удостоилась вполне заслуженной награды за главную женскую роль. Впрочем, раздача призов стала не единственным аттракционом церемонии закрытия, состоявшей в Выборгском замке 10 августа. В рамках мероприятие было объявлено имя нового президента фестиваля — им стал Сергей Урсуляк, возглавлявший в этом году жюри основного конкурса. Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал вернуть фестивалю, впервые проходившему под заголовком «Выборг», старое название, «правильное и сильное» — «Окно в Европу».
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