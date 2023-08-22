Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»

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Новости кино В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко Продолжение сериала стартует на телеканале «Россия» 28 августа

Новости кино «Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче» Лучшим короткометражным фильмом назван «Мне надо вам что-то сказать»

Новости кино «Dомашний» изменил формат мелодрамы «Мама» с Юлией Мельниковой и Павлом Трубинером Сериал, чей показ намечен на 26 августа, теперь состоит из восьми эпизодов

Спутник телезрителя «Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски 20 августа, 19:25, viju TV1000 русское

Лайфстайл «Я была уверена, что не буду сниматься»: Светлана Иванова о конфликте с Валерией Гай Германикой на съёмках «Обоюдного согласия» Коллеги поссорились в первый рабочий день

Главная тема Божественное вмешательство и прикосновение греха: азиатские лауреаты Каннского кинофестиваля в XXI веке 11 картин из разных стран: от Ирана до Казахстана (и Японии)