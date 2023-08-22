Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»

В Калининграде прошел XI российский фестиваль «Короче», традиционно представивший программу короткометражного кино. В этом году в основной конкурс отобрали 28 фильмов. Кино-Театр.Ру рассказывает о шести фаворитах и делится кратким обзором остальных работ.
Режиссер Андрей Лукьянов, участвовавший в смотре с коротким метром «Теплица» в 2021-м, называет себя второгодником «Короче» и обещает вернуться на фестиваль с полным метром. В этом году он представил остросоциальную комедию, где сатирически переосмыслил свой обширный опыт работы в рекламной индустрии. Главный герой Коля, уволенный с колбасного завода «Бернаки», не опускает руки и набивает на лбу татуировку с логотипом бренда. Простой работяга на зависть друзьям по несчастью, бастующим у завода, становится лицом рекламной компании, однако новая маркетинговая стратегия не оправдывает ожиданий, а напористость парня выходит ему боком. За показ суровой действительности в колбасной оболочке «Бернаки» получил заслуженный приз за лучший сценарий. Цифровой релиз фильма ожидается в онлайн-кинотеатра START.
«Девять сантиметров», реж. Кирилл Логинов
фото: «Девять сантиметров»
Самая добрая игровая работа основного конкурса и ода магическому реализму. Среди прочих фильмов-участников «Девять сантиметров» выделяет как минимум небанальный сеттинг – цирковой манеж и его закулисье. Печальный клоун, обладающий сверхспособностью парить над землей на высоте девяти сантиметров, едва не попадает под сокращение, однако чудеса оказываются не чужды даже лютым бюрократам. Глоток воздуха в мире, где реальность уничтожат веру в сказку.
Фильм-обладатель главного приза фестиваля. Выпускница интерната Лиля (Александра Быстржицкая) пытается адаптироваться среди сверстников в техникуме: стать «своей», начать отношения с парнем. Но у Лили есть секрет – она интерсекс-человек. Пока подходит ее очередь на операцию, героиню настигает прошлое в виде только освободившегося из тюрьмы интернатовца, который знает о ее тайне и воспринимает ее как фетиш. Евгений Марьян создал невероятно смелое высказывание о людях, про которых не принято говорить. И он метафорически не дает сказать самого главного своей героине. Болезненное, в чем-то отталкивающее и бесстрашное кино.
Солист группы «Курара» и актер Олег Ягодин играет молчаливого несуразного Ивана, у которого умирает кот, доставшийся ему в качестве напоминания о болезненном расставании с женой. На похороны у мужчины нет сил и денег, и тогда на помощь приходит находчивый друг Павел (Дмитрий Колчин), затягивая обоих в круговорот бессмысленно комичных проволочек с организацией достойного ухода на тот свет. Действие фильма разворачивается, кажется, в той же вселенной, что и в предыдущей короткометражной работе Ярослава Лебедева «Маё» из альманаха «Шестнадцать +»: в кадре снова морозная зима, гаражи, а за происходящим то и дело поглядывает полиция. И в сравнении с актерским ансамблем «Маё», где Мила Ершова с внешностью и обаянием диснеевской принцессы все-таки до конца не вписалась в гоп-стоп эстетику, в «По-человечески» происходит полное попадание в типажи – толстый и тонкий попадают из французских комедий в российскую заснеженную глубинку. Юмор рождается из бытового абсурда, разве что без спецэффектов фильм мог бы с легкостью обойтись (хотя строчка в титрах «супервайзер по коту» тоже выглядит как каламбур). В стальном – мастерское владение жанром.
Самая добрая анимационная работа основного конкурса с мощным гуманистическим посылом. Сергей Анфиногентов, в прошлом году буквально своими силами нарисовавший наш «Интерстеллар» — «Унесенный в звездную глубину», который принес ему приз как лучшему аниматору, в этом году вернулся с трогательной отечественной версией «Валли» (по крайне мере визуальных сравнений с обликом известного робота не избежать). Главный герой-робот размышляет о природе чудес и мечтает отыскать в себе человеческое.
Нетипичная история неразделенной любви парня и девушки, где первый (артист балета Ильдар Тагиров) – просто друг с внешностью молодого Джуда Лоу, а вторая (Ольга Балацкая) – девушка-мечта, коллекционирующая и олицетворяющая пороки, ускользающая как вспышка. Действие происходит в канун Пасхи, и символ огня как очищающей силы проходит через весь фильм. Чувственное высказывание о выборе, вере и дурманящей влюбленности, которая изменяет сознание похлеще запрещенных веществ.
КРАТКИЙ ОБЗОР ОСТАЛЬНЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОГО КОНКУРСА
«БИГ», реж. Ольга Дымская – затянутый пересказ незамысловатого анекдота, который автор маскирует под напряженную драму о переживаниях загадочного музыканта, страдающего от неудобного номера в отеле. Александра Ефошкина наградили за лучшую операторскую работу, однако визуальная часть выглядит довольно стерильно — как выверенное по зарубежному лекалу задание из киношколы.
«Дом», реж Ксения Галыга – трехминутная анимационная работа наступившего будущего, то есть созданная с использованием нейросетей. Режиссера Ксению Галыгу вдохновила история «Стеклянного дома» архитектора Людвига Мис ван дер Роэ.
«Друг, эпизод 7», реж. Михаил Мещеряков – драма о том, что бывших не бывает. В центре сюжета — Паша и Маша (Даниил Пугаев и Марина Калецкая), которые никак не могут отпустить друг друга, даже когда у одного из них уже появилась семья, и рассуждают, пусть иногда и без слов, о чем-то упущенном в их совместном прошлом. Марину Калецкую, которая здесь выступила еще и в качестве сценаристки, жюри наградило специальным призом.
«Живая вода», реж. Руслан Ижгузин – действие анимационного фильма разворачивается в постапокалиптическом мире, населенном роботами, которые пытаются проучить меркантильного одинокого путника.
«Здесь и сейчас», реж. Павел Королько – забрал сразу два приза — награду за лучшую режиссуру и спецприз журнала «Искусство кино» с формулировкой «За образ мысли». Пока главные герои толкают заглохшую тачку, режиссура витает где-то в воздухе.
фото: «Конец света, моя любовь»
«Калининград, проспект Калинина,107,5,236039 Марк Янсонс» – снят по заветам манифеста «Догма 95», поэтому имя режиссера не фигурирует в титрах, а съемки проходят на натуре без музыки и эффектов. Молодая девушка приезжает в Калининград, пытаясь найти биологического отца по адресу, где он жил 20 лет назад. Форма превалирует над содержанием, оставляя ощущение того, что неизвестный автор (он же – Павел Королько) просто любуется оригинальностью задумки, что вовсе не делает работу запоминающейся.
«Мама, он из метавселенной, тебе понравится», реж. Алексей Кокорин – комедия, сшитая из кусочков компьютерной игры Minecraft и ситкома с участием Сергея Епишева. Причем первая анимационная часть оказывается куда интереснее игровой.
«Мы ненадолго», реж. Саша Хобс – ремейк эпизода первой части «Нимфоманки» Ларса фон Триера, где жена с детьми решает нагрянуть в квартиру к любовнице мужа. В кадре убитая горем жена Анна Банщикова (в оригинале – Ума Турман) разыгрывает громкую мелодраму, напоминающую не столько Триера, сколько сюжеты телеканала «Россия 1».
фото: «Мама, он из метавселенной, тебе понравится»
«Нас все устраивает», реж. Сергей Войткевич – комедия о разрушительных последствиях душной офисной культуры, способной довести до белого каления даже самых стойких. Байка для тех, кого достали бесконечные правки.
«Не лечится», реж. Гау Хар – экзистенциальные страдания студентки актерского курса, которая страдает из-за учебы и отношений.
«Папа», реж. Виталий Уйманов – парафраз сказки о Золотой Рыбке в интерьерах депрессивной семейной берлоги.
«Прическа», реж. Артем Захарьян – злободневная комедия, где персонажи полярных взглядов оказываются в одной комнате, и младшим (пусть им уже и за 30) прилетает от старших бытовой нонконформизм.
«Теплое», реж. Миша Чевега – работа для фанатов фронтмена группы OQJAV Вадика Королева и артиста Игоря Титова, которые пересекаются в жизни и творчестве в формате группы «Дед, Игорь и Оглобля», чьи песни стали частью саундтрека фильма. В кадре компанию им составила Анастасия Кувшинова («Кэт»), чья героиня оказалась в заложниках у двух альфа-самцов.
«Три свидания одной девушки», реж. Евгений Антипов – комичная зарисовка о том, что девушки любят парней с придурью.
«Что-то кончилось...», реж. Орхан Абулов – вольная интерпретация рассказов из книги Хэмингуэя с Даниилом Пугаевым в одной из главных ролей.
«Я без тебя не могу так больше», реж. Олег Морозов – живое и нервно-неровное высказывание, где любовь идет рука об руку со смертью.
MINE, реж. Илья Советов – драма-размышление о любви в недалеком будущем с нотками «Черного зеркала». Парень находит идеальную девушку, чья любовь оказывается доступна только по подписке. Не долбит мозги, поддерживает и любит – за деньги, да.
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