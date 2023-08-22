Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»

Фестивальная колонка >>
22 августа 2023
В Калининграде прошел XI российский фестиваль «Короче», традиционно представивший программу короткометражного кино. В этом году в основной конкурс отобрали 28 фильмов. Кино-Театр.Ру рассказывает о шести фаворитах и делится кратким обзором остальных работ.


ШЕСТЬ ЛУЧШИХ КОРОТКИХ МЕТРОВ ФЕСТИВАЛЯ «КОРОЧЕ»

«Бернаки», реж. Андрей Лукьянов

Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»
фото: «Бернаки»

Режиссер Андрей Лукьянов, участвовавший в смотре с коротким метром «Теплица» в 2021-м, называет себя второгодником «Короче» и обещает вернуться на фестиваль с полным метром. В этом году он представил остросоциальную комедию, где сатирически переосмыслил свой обширный опыт работы в рекламной индустрии. Главный герой Коля, уволенный с колбасного завода «Бернаки», не опускает руки и набивает на лбу татуировку с логотипом бренда. Простой работяга на зависть друзьям по несчастью, бастующим у завода, становится лицом рекламной компании, однако новая маркетинговая стратегия не оправдывает ожиданий, а напористость парня выходит ему боком. За показ суровой действительности в колбасной оболочке «Бернаки» получил заслуженный приз за лучший сценарий. Цифровой релиз фильма ожидается в онлайн-кинотеатра START.


«Девять сантиметров», реж. Кирилл Логинов

Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»
фото: «Девять сантиметров»

Самая добрая игровая работа основного конкурса и ода магическому реализму. Среди прочих фильмов-участников «Девять сантиметров» выделяет как минимум небанальный сеттинг – цирковой манеж и его закулисье. Печальный клоун, обладающий сверхспособностью парить над землей на высоте девяти сантиметров, едва не попадает под сокращение, однако чудеса оказываются не чужды даже лютым бюрократам. Глоток воздуха в мире, где реальность уничтожат веру в сказку.


«Мне надо вам что-то сказать», реж. Евгений Марьян

Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»
фото: «Мне надо вам что-то сказать»

Фильм-обладатель главного приза фестиваля. Выпускница интерната Лиля (Александра Быстржицкая) пытается адаптироваться среди сверстников в техникуме: стать «своей», начать отношения с парнем. Но у Лили есть секрет – она интерсекс-человек. Пока подходит ее очередь на операцию, героиню настигает прошлое в виде только освободившегося из тюрьмы интернатовца, который знает о ее тайне и воспринимает ее как фетиш. Евгений Марьян создал невероятно смелое высказывание о людях, про которых не принято говорить. И он метафорически не дает сказать самого главного своей героине. Болезненное, в чем-то отталкивающее и бесстрашное кино.


«По-человечески», реж. Ярослав Лебедев

Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»
фото: «По-человечески»

Солист группы «Курара» и актер Олег Ягодин играет молчаливого несуразного Ивана, у которого умирает кот, доставшийся ему в качестве напоминания о болезненном расставании с женой. На похороны у мужчины нет сил и денег, и тогда на помощь приходит находчивый друг Павел (Дмитрий Колчин), затягивая обоих в круговорот бессмысленно комичных проволочек с организацией достойного ухода на тот свет. Действие фильма разворачивается, кажется, в той же вселенной, что и в предыдущей короткометражной работе Ярослава Лебедева «Маё» из альманаха «Шестнадцать +»: в кадре снова морозная зима, гаражи, а за происходящим то и дело поглядывает полиция. И в сравнении с актерским ансамблем «Маё», где Мила Ершова с внешностью и обаянием диснеевской принцессы все-таки до конца не вписалась в гоп-стоп эстетику, в «По-человечески» происходит полное попадание в типажи – толстый и тонкий попадают из французских комедий в российскую заснеженную глубинку. Юмор рождается из бытового абсурда, разве что без спецэффектов фильм мог бы с легкостью обойтись (хотя строчка в титрах «супервайзер по коту» тоже выглядит как каламбур). В стальном – мастерское владение жанром.


«Чудо моего создателя», реж. Сергей Анфиногентов

Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»
фото: «Чудо моего создателя»

Самая добрая анимационная работа основного конкурса с мощным гуманистическим посылом. Сергей Анфиногентов, в прошлом году буквально своими силами нарисовавший наш «Интерстеллар» — «Унесенный в звездную глубину», который принес ему приз как лучшему аниматору, в этом году вернулся с трогательной отечественной версией «Валли» (по крайне мере визуальных сравнений с обликом известного робота не избежать). Главный герой-робот размышляет о природе чудес и мечтает отыскать в себе человеческое.


«Шоссе энтузиастов», реж. Федор Кравчук

Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»
фото: «Шоссе энтузиастов»

Нетипичная история неразделенной любви парня и девушки, где первый (артист балета Ильдар Тагиров) – просто друг с внешностью молодого Джуда Лоу, а вторая (Ольга Балацкая) – девушка-мечта, коллекционирующая и олицетворяющая пороки, ускользающая как вспышка. Действие происходит в канун Пасхи, и символ огня как очищающей силы проходит через весь фильм. Чувственное высказывание о выборе, вере и дурманящей влюбленности, которая изменяет сознание похлеще запрещенных веществ.



КРАТКИЙ ОБЗОР ОСТАЛЬНЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОГО КОНКУРСА

«БИГ», реж. Ольга Дымская – затянутый пересказ незамысловатого анекдота, который автор маскирует под напряженную драму о переживаниях загадочного музыканта, страдающего от неудобного номера в отеле. Александра Ефошкина наградили за лучшую операторскую работу, однако визуальная часть выглядит довольно стерильно — как выверенное по зарубежному лекалу задание из киношколы.

«Большая перемена», реж. Светлана Сигалаева – драмеди о жизни 16-летней девочки, которая, как это обычно бывает, не в ладах с ровесниками, мамой (Екатерина Устюгова) и миром. Посиделки одноклассников в зуме выглядят злободневно и документально.

Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»
фото: «БИГ»

«Ветивер», реж. Сергей Малкин – медленный рассказ о разрушенных, но незабытых отношениях и еще теплящихся чувствах, где бывших сыграли Кузьма Котрелев и Софья Шидловская.

«Дом», реж Ксения Галыга – трехминутная анимационная работа наступившего будущего, то есть созданная с использованием нейросетей. Режиссера Ксению Галыгу вдохновила история «Стеклянного дома» архитектора Людвига Мис ван дер Роэ.

«Друг, эпизод 7», реж. Михаил Мещеряков – драма о том, что бывших не бывает. В центре сюжета — Паша и Маша (Даниил Пугаев и Марина Калецкая), которые никак не могут отпустить друг друга, даже когда у одного из них уже появилась семья, и рассуждают, пусть иногда и без слов, о чем-то упущенном в их совместном прошлом. Марину Калецкую, которая здесь выступила еще и в качестве сценаристки, жюри наградило специальным призом.

«Живая вода», реж. Руслан Ижгузин – действие анимационного фильма разворачивается в постапокалиптическом мире, населенном роботами, которые пытаются проучить меркантильного одинокого путника.

«Здесь и сейчас», реж. Павел Королько – забрал сразу два приза — награду за лучшую режиссуру и спецприз журнала «Искусство кино» с формулировкой «За образ мысли». Пока главные герои толкают заглохшую тачку, режиссура витает где-то в воздухе.

Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»
фото: «Конец света, моя любовь»

«Калининград, проспект Калинина,107,5,236039 Марк Янсонс» – снят по заветам манифеста «Догма 95», поэтому имя режиссера не фигурирует в титрах, а съемки проходят на натуре без музыки и эффектов. Молодая девушка приезжает в Калининград, пытаясь найти биологического отца по адресу, где он жил 20 лет назад. Форма превалирует над содержанием, оставляя ощущение того, что неизвестный автор (он же – Павел Королько) просто любуется оригинальностью задумки, что вовсе не делает работу запоминающейся.

«Конец света, моя любовь», реж. Алина Сорокина – актуальное высказывание выпускницы мастерской Ивана И. Твердовского, снятое по мотивам рассказа Аллы Горбуновой. Подростки (Маша Лобанова и Максим Карушев) с такой же кипучей энергией, как у героев «Межсезонья» Александра Ханта, готовятся к неназванной последней войне, после которой точно будет новый мир.

«Мама, он из метавселенной, тебе понравится», реж. Алексей Кокорин – комедия, сшитая из кусочков компьютерной игры Minecraft и ситкома с участием Сергея Епишева. Причем первая анимационная часть оказывается куда интереснее игровой.

«Мы ненадолго», реж. Саша Хобс – ремейк эпизода первой части «Нимфоманки» Ларса фон Триера, где жена с детьми решает нагрянуть в квартиру к любовнице мужа. В кадре убитая горем жена Анна Банщикова (в оригинале – Ума Турман) разыгрывает громкую мелодраму, напоминающую не столько Триера, сколько сюжеты телеканала «Россия 1».

Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»
фото: «Мама, он из метавселенной, тебе понравится»

«Нас все устраивает», реж. Сергей Войткевич – комедия о разрушительных последствиях душной офисной культуры, способной довести до белого каления даже самых стойких. Байка для тех, кого достали бесконечные правки.

«Не лечится», реж. Гау Хар – экзистенциальные страдания студентки актерского курса, которая страдает из-за учебы и отношений.

«Папа», реж. Виталий Уйманов – парафраз сказки о Золотой Рыбке в интерьерах депрессивной семейной берлоги.

«Прическа», реж. Артем Захарьян – злободневная комедия, где персонажи полярных взглядов оказываются в одной комнате, и младшим (пусть им уже и за 30) прилетает от старших бытовой нонконформизм.

«Расцветшая зима», реж. Александр Бруньковский — победитель в номинации «Лучшая анимационная работа». В основе сюжета — новелла Тонино Гуэрра.

«Танец жизни», реж. Анастасия Соколова – анимационная притча о непрерывном жизненном цикле.

Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче»
фото: «Теплое»

«Теплое», реж. Миша Чевега – работа для фанатов фронтмена группы OQJAV Вадика Королева и артиста Игоря Титова, которые пересекаются в жизни и творчестве в формате группы «Дед, Игорь и Оглобля», чьи песни стали частью саундтрека фильма. В кадре компанию им составила Анастасия КувшиноваКэт»), чья героиня оказалась в заложниках у двух альфа-самцов.

«Три свидания одной девушки», реж. Евгений Антипов – комичная зарисовка о том, что девушки любят парней с придурью.

«Что-то кончилось...», реж. Орхан Абулов – вольная интерпретация рассказов из книги Хэмингуэя с Даниилом Пугаевым в одной из главных ролей.

«Я без тебя не могу так больше», реж. Олег Морозов – живое и нервно-неровное высказывание, где любовь идет рука об руку со смертью.

MINE, реж. Илья Советов – драма-размышление о любви в недалеком будущем с нотками «Черного зеркала». Парень находит идеальную девушку, чья любовь оказывается доступна только по подписке. Не долбит мозги, поддерживает и любит – за деньги, да.

версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Dima111   23.08.2023 - 00:06
Меня все короткометражки заинтересовали))) вообще люблю смотреть короткий метр за его компактность и продуманность до мелочей. Это подкупает и экономит время. Дает познакомиться с актерами. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Короче»: Анна Банщикова, Михаил Тройник и Анатолий Кот
«Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче»
«Правда»: Истина в вине
«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
Советы дебютантам: документальные проекты «Твой веб-сериал» и «Короче pro кино» вышли на платформе CHILL
Любовь, фо-бо и чай: лучшие короткометражки юбилейного фестиваля «Короче»
Фестиваль короткометражного кино «Короче» поменяет формат
Короткометражки с Раппопорт, Хабенским и Быковым вошли в конкурс юбилейного фестиваля «Короче»
В чем сила, бро: Лучшие короткометражки фестиваля «Короче-2021»
Короткометражки с Юлией Хлыниной, Кириллом Кяро и Андреем Мерзликиным вошли в конкурс «Короче»
«Телемания» представит зрителям лучший короткий метр со всего света
Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
Фильм Татьяны Лялиной «Хочу домой» признали лучшим на фестивале «Короче»
Короче-2019: Курс позитивного киномышления
Объявлены победители 7-го фестиваля «Короче»
Виктория Исакова и Павел Деревянко оценят конкурсные работы фестиваля «Короче»
В программу «Короче»-2019 вошли фильмы с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Алексеем Серебряковым
«Короче-2018»: 6 лучших фильмов 6-го конкурса
Фильм «Твою мать!» с Хайруллиной и Трухиным победил на фестивале «Короче»
Фестиваль «Короче» откроется премьерой фильма «Училка: Испытание»
Поиск по меткам
короткий метрКорочеМария Бороденко
персоны
Орхан АбуловСергей АнфиногентовОльга БалацкаяАлександр БруньковскийАлександра БыстржицкаяОльга ДымскаяСергей ЕпишевАлександр ЕфошкинМарина КалецкаяМаксим КарушевАлексей КокоринДмитрий КолчинВадик КоролевКузьма КотрелёвФёдор КравчукАнастасия КувшиноваЯрослав ЛебедевМаша ЛобановаАндрей Лукьянов (IV)Евгений МарьянДаниил ПугаевСветлана СигалаеваИльдар ТагировИван Твердовский (II)Игорь Титов (II)Виталий УймановЕкатерина УстюговаСофья ШидловскаяОлег Ягодин
фильмы
БернакиБигТеплицаУнесённый в звёздную глубину

фотографии >>
Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче» фотографии
Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче» фотографии
Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче» фотографии
Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тото Кутуньо
22 августа ушёл из жизни певец, композитор Тото Кутуньо.
Алексей Шулин
20 августа ушёл из жизни актёр Алексей Шулин.
Владимир Дудкин
19 августа ушёл из жизни актёр Владимир Дудкин.
Игорь Ясулович
19 августа ушёл из жизни актёр Игорь Ясулович.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Алексей Яровенко
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Скотт Каан
Джин Келли
Томми Корпела
Шелли Лонг
Глория Пирес
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Посредники
мелодрама
Южная Корея, 2022
Шёпоты мёртвого дома
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Танцующая королева
драма, семейное кино
Норвегия, 2023
Заложники
боевик, триллер
Германия, Испания, США, Франция, 2023
Квест
Россия, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Подводный капкан
триллер
Германия, 2023
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Сомния. Дитя тьмы
фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Только ты и я
мелодрама, психологический триллер, экранизация
Франция, 2023
Шимми: Первый король обезьян
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram