«Одна шестая»-2023: Фестиваль в Екатеринбурге променял танки на чувства

С 15 по 20 сентября в Екатеринбурге прошел II международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая»
– смотр, в программе которого отзывается актуальное европейское кино, приехавшее на Урал из Берлина и Роттердама. В конкурсной программе два десятка игровых и документальных лент со всей Евразии, истории посттравматических переживаний, поиска личной свободы и анализа ошибок прошлого. Коллекция «Одной шестой» – традиционный для современного российского фестиваля «с миру по нитке», заповедник кинотрендов, по-хулигански разбавленный хаосом и порно.
На одном из конкурсных показов кинокритик Егор Москвитин в шутку (а может и всерьез) говорит, что программа любого фестиваля – есть отражение депрессии его программного директора. Ему ли не знать: для сборки конкурса фестиваля «Одна шестая» некоторые картины пришлось забирать в Россию с боем. Программирование фестиваля вообще можно сравнить с командованием вредного производства, где каждую секунду что-то идет не так, валится из рук и ломается, хотя еще вчера работало нормально. Фестиваль живет своей жизнью, и как бы не хотелось срежиссировать его от начала до конца – обязательно случится что-то неожиданное. На «Одной шестой» хаоса было предостаточно, заранее подготовленные смыслы не раз и не два рушились, а на их месте творились новые.
Первая напасть случилась еще до того, как фестиваль начался: фильм закрытия, многими ожидаемый «1993» Александра Велединского
, выскочил из обоймы смотра (в тот же момент стало известно, что кинотеатральную премьеру экранизации романа Сергея Шаргунова тоже перенесли). К счастью, удалось оперативно подыскать замену, которой стал новый – и, не сказать иначе, прекрасный – фильм Анны Меликян «Чувства Анны»
. Пришлось поступиться эксклюзивностью материала (его уже показали на «Новом сезоне»), но смысловое обрамление фестиваля все же удалось сохранить неизменным. В программе «Одной шестой» общим знаменателем выступает вечное и мучительное искание гуманности на разных уровнях человеческого общества и сознания. Не самая оригинальная, но беспроигрышная идея, к тому же обеспечивающая смотру необходимое жанровое разнообразие.
Фильм открытия фестиваля – комедия «Папаша в бегах»
режиссера Алексея Южакова
. Название ленты, как и ее главный слоган («С малым – в Когалым!») настраивает на то, что это максимально зрительское кино. Житель Тюмени Анатолий (Михаил Тройник
) готовится стать отцом, и очень страшится этого, поэтому в последний момент оставляет жену (Ирина Горбачева
), сбегая на севера зарабатывать деньги. По дороге в легендарный город Когалым – несколько раз упоминается, что это «гиблое место» – Анатолий встречает подростка Колю (Ярослав Могильников
), подрезавшего у никудышного семьянина часы. В ходе погони за воришкой Анатолий отстает от поезда и теперь вынужден добираться до точки назначения на своих двоих, временно взяв беспризорника на воспитание. Приключение в югорских болотистых лесах, гонки на моторных лодках от полиции и порядков ювенального права – простейшая, но довольно милая история в духе «маленьких комедий» Алексея Нужного
(«Я худею»
, «Громкая связь»
) должна была интересно коррелировать с «1993», где схожий конфликт поколений разыгрывался на фоне обстрелянного танками Таманской дивизии Дома Советов. От частного к общему, от персонального уровня на глобальный. Героиня Анны Михалковой, научившаяся разговаривать с внеземными цивилизациями в «Чувствах Анны», для финализированного высказывания фестиваля подошла не хуже истории семейства Брянцевых во главе с характерным уставшим романтиком Евгением Цыгановым
. Может, даже перевыполнила план, изобразив душевные терзания на уровне не государственном, а планетарном.
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Первый пласт этого столкновения личностей и глобальной античеловеческой «мировой жабы» – идеология, религия, власть. Белорусский беженец Алекс (Франц Роговски
), главный герой фильма «Диско Бой»
, переходит границу с Польшей под видом футбольного фаната и устремляется во Францию. В благополучной стране «золотого миллиарда» нелегалов не жалуют, но есть лайфхак – записаться в Иностранный легион, оплачивающий гражданством пролитую тобой кровь. Пройдя курс молодого бойца, наемник высаживается в Нигерии, чтобы спасти взятых в заложники французов и оказывается лицом к лицу к местным полевым командиром Джомо (Морр Ндиае
). Нигериец воюет против европейских захватчиков, превративших его страну в огромную бесперспективную бензоколонку, а в моменты отдыха мечтает о карьере танцора в европейском ночном клубе. Столкновение двух заложников, снятое режиссером Джакомо Аббруццезе брутально и жутко (чего стоит сцена ночной драки, раскрашенной под картину мира из тепловизора), приводит к тому, что Алекс начинает по-другому смотреть на стоимость европейского паспорта: «тот кто убил – тот и убит», и интересы государства тут вообще никакой роли уже не играют. На Берлинском фестивале этого года «Диско Бой» получил «Серебряного медведя» за выдающиеся художественные достоинства. А на «Одной шестой» – гран-при конкурса игровых фильмов.
Мысль о том, как убивать в себе государство, продолжилась лентой с фестиваля в Роттердаме – «Шепчущие горы» Джагата Мануварны
осмысляют затяжной социальный кризис в Шри-Ланке посредством коспирологического сюжета смертельном иррациональном вирусе, вызывающем самоубийства в среде молодежи. Для спасения нации от ужасной болезни правительство страны идет на радикальные методы, превращая остров в мракобесный концлагерь. Казалось бы, простая политическая притча о том, как власть занимается государственным мифотворчеством для реализации своей мечты о великом паноптикуме, но есть нюанс – скрытая под слоем сатиры реалистичность сюжета. Шри-Ланка сегодня – третья страна в мировом топе лидеров самоубийств, земля с многолетней историей массовых беспорядков, штурмов административных зданий и жестоких мер подавления общественного недовольства. Две ужасные черты островной жизни смешались в очень суровую и болезненную историю, которую физически некомфортно видеть в декорациях южного рая.
Еще одна территория заблуждений и массовых иллюзий – социальные сети, место проживания молодых, которые, на первый взгляд, так далеки от политики и старых догматов. Лучший дебют Берлина, австрийская драма «Солнце»
от дебютантки Курдвин Аюб
– что-то на грани религиозной провокации. Три подруги разных национальностей и вероисповедования – курдка, славянка откуда-то с территории бывшей Югославии и австрийка – дурачатся на камеру, наряжаясь в паранджу и исполняя классическую песню группы R.E.M. «Losing My Religion». Когда видео оказывается в Сети, девушке Есмин приходится выслушать от мамы лекцию о религии и нерушимых ценностях исламского мира, но это ничто в сравнении с упавшей на плечи героини популярностью. Теперь трио школьниц – настоящие звезды, их зовут выступать на мусульманских праздниках и рассказывать о толерантности на ТВ. Историю девушек из вирусного ролика Аюб смешивает с маргинальными видео с подростковых тусовок, где недавние дети пытаются постичь взрослость, напиваются, терроризируют рвотными массами унитаз или просто справляют физиологические нужды на камеру. Кажется, главный мотив «Солнца», не артикулированный ни в названии, ни в основном сюжете – цифровая тюрьма, которую мы выстраиваем безо всякой помощи сторонних надзирателей.
В мире TikTok и YouTube, интернета на LTE-скоростях и низкой планки цифровой морали, больше нет нужды составлять на человека подробное досье: он сделает это сам, запостив в соцсеть дискредитирующие себя материалы. Интернет на исходе эпохи Web 2.0 с лайками-валютой и культурой трэш-стримов – вероятно, самый волнующий элемент фильма, требующий серьезного осмысления. Иронично, но высока вероятность, что эта мысль вряд ли интересовала режиссера так же, как проговоренные зрителю рассуждения о трудностях жизненного пути мигрантов или тема опасности брака умыканием со стороны приехавших в Европу боевиков-исламистов (тоже оказавшихся падкими на музыкальные видео мультикультурного гёрлс-бэнда). И нельзя не отметить, что на «Одной шестой» «Солнце» показали немного не в том виде, в каком оно задумывалось режиссером: что-то снова пошло не так, и в показанной копии ленты отсутствовала добрая половина звуков, будто кино просто не успели доозвучить. Это придало «Солнцу» налет таинственности и комизма. И, как ни странно, сделало усредненную европейскую социальную драму более концептуальной.
Через «Солнце» – в программе фестиваля несколько таких рифм – «Одна шестая» прокладывает мостик к российскому фильму «Краш-тест»
режиссера Анастасии Борисовой. Тут героини – тоже трое девушек разного социального положения, застрявшие в чистилище первого лета после детства. Школьные годы закончились, наступило время ураганного взросления и сопутствующих проблем. Первая же вписка после выпускного заканчивается ссорами, внезапной влюбленностью, нежелательной беременностью. Набор пубертатных страшилок в стиле веб-сериала «Новенький», однако, обретает все признаки современного киноромана воспитания, когда девушка Таня (Варвара Володина
) находит ответы на переживания юности в опыте своей деспотичной матери, пережившей только что разрыв с мужчиной мечты. Поколения разные, а рецепт человечности все еще довольно прост: честность помогает избежать долгосрочных страданий.
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Эта же мысль о потерянной искренности продолжалась в драме Антона Коломейца «Свет»
– пожалуй, самом воодушевляющем киноопыте смотра. Готовясь к празднованию шестидесятилетия, Татьяна Сергеевна (Елена Яковлева
), работник социальной службы, пытается подвести промежуточные итоги своей жизни. У нее все, кажется есть: любящий супруг, работа, на которой ее ценят. Зарплата не то чтобы большая, но честная, а еще есть многочисленная родня, повзрослевший и давно уехавший жить отдельно сын. Но что-то гложет, Татьяна постоянно проваливается вместе со зрителем в воспоминания своей молодости и переживает разрыв с подругой детства, оказавшейся в плохой компании тусовщиков-семидесятников. Взяв за основу размышления о прошлом своей мамы, Коломеец ступил на тропу маленького ностальгического кино, стал продолжателем линии фильма «Кино про Алексеева»
. Десятилетие назад Михаил Сегал
уже использовал эту формулу развитого флешбэка, изобретя забытого героя советской эпохи – постаревшего барда, сотворившего в жизни очень много ошибок, но все-таки кем-то тайно любимого. Теперь у этого сюжета отчетливо проявился женский взгляд, более нежный, тонкий. Не зря ведь героиня Яковлевой (ее молодую версию играет Дарья Коныжева
) проходит путь от наивной девочки-троечницы к сиделке при немощных стариках – в этом многолетнем преображении очень много заботы и необъявленного подвига.
Парадокс, который еще предстоит переварить – на фестивале «Одна шестая» программа сложена таким образом, что отчетливо виден формализм европейской фестивальной волны. Долгие монологи об ужасах, пережитых мигрантами («Солнце», израильский док Homeboys
о музыкантах в лагере беженцев) настолько же важны, насколько и неискренни. Занимательная антропология, конспирология, вудуистика «Диско Боя». Немецкий «Эхо»
2022 года – женщина-силовик с ПТСР и афганским синдромом пытается расследовать смерть человека в провинциальном городе. Не ответ ли это на всплеск «Police-фобии» в момент ковидного кризиса? Хорватская семейная драма «Безопасное место» – балканская вариация «Сына» Флориана Зеллера
, но с депрессией, возведенной в абсолют, совсем беспросветной. На фоне этих картин, выверенно спекулятивных и снятых по беспроигрышной схеме «метафора проще – высказывание громче», российское кино выглядит по-настоящему свежим. Во-первых, потому что даже в умеренном консерватизме своих сюжетов оставляет пространство для смысловой игры в бисер. Уже известные по фестивалю «Пример интонации» «Русские сны»
– хтоническая, концентрированно депрессивная работа Антона Елисеевана грани между безвкусной чернухой и деревенским магическим реализмом, в котором философствующий пироман (Олег Ягодин
) оказывается проводником в мир «русской смерти». Умирающая деревня и зимняя тьма, зэки, старухи с липкими руками, детский алкоголизм – «так плохо, что хорошо» или же все-таки провокационная «фига в кармане» отечественного кино? От ученика Николая Коляды
можно ожидать и того, и другого.
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Двумя вершинами программы «Одной шестой» в итоге стали отечественные документальные фильмы. Оба смелые, но каждый по своему, и уж точно не конъюнктурные. Ученик Александра Сокурова
Юрий Мокиенко привез на фестиваль редкого зверя — комедийный документальный фильм «Отцы», героями которого стали брат и отец режиссера. Последний, Михаил Мокиенко
— известный композитор и сказочник, «человек-праздник» и некогда ведущий легендарной у петербуржцев детской передачи «Сказки дедушки Мокея». Вооружившись старыми камерами (и прицепив смартфон скотчем к лопате — в псковской деревеньке она выполняет функцию штатива), семейство Мокиенко снимает детское кино для придуманного ими фестиваля «Золотой шуруп». В кадре свои и чужие дети, в жанрах — классическая сказка и сатирическая антиутопия. И пусть масштабы такого кино невелики, артисты непрофессиональны, а реквизит приходится добывать по заброшкам, разыгравшиеся на съемочной площадке драмы получаются ничем не хуже, чем у «больших кинематографистов», «Хичкока»
и «Горе-творца»
.
А режиссер Евгений Милых поставил нео-библейскую притчу «Артем и Ева»
, сборник зарисовок из жизни пары молодых людей, нашедших себя в мире порнографии. Ева – это звезда видео 18+, работающая под псевдонимом Eva Elfie. Артем – ее бойфренд и партнер по съемкам. В отрыве от работы на камеру герои милуются на даче (тот самый рай, откуда их изгонят за первородный грех), готовятся к сессии, проваливаются в экзистенциальные беседы. Более целомудренного фильма о столь пикантной индустрии придумать сложно, особенно когда Артем осознает, что порно – явно не то, чем он хотел бы заниматься. Просто хочется быть счастливым, а вот можно ли быть таковым в окружении резиновых фаллосов – вопрос сложный, практически философский. Мнения у любовников по нему угрожающе разнятся, так что переживать за их отношения приходится сильнее, чем за свои. Ведь у библейских Адама и Ева тоже вряд ли обходилось без конфликтов — особенно после изгнания из Райских кущ.
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