«Одна шестая»-2023: Фестиваль в Екатеринбурге променял танки на чувства

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«Всех бросила и увильнула»: Марат Башаров об отъезде Чулпан Хаматовой А также об увольнении из Школы Современной Пьесы

Я с тобой разговариваю: как ломают «четвертую стену» в разных странах Кликни на меня, я знаю, что ты заметил(а)

Ольга Дибцева: «Я пошла в режиссуру не для того, чтобы снимать себя» Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты