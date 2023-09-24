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«Одна шестая»-2023: Фестиваль в Екатеринбурге променял танки на чувства

Фестивальная колонка >>
24 сентября 2023

С 15 по 20 сентября в Екатеринбурге прошел II международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» – смотр, в программе которого отзывается актуальное европейское кино, приехавшее на Урал из Берлина и Роттердама. В конкурсной программе два десятка игровых и документальных лент со всей Евразии, истории посттравматических переживаний, поиска личной свободы и анализа ошибок прошлого. Коллекция «Одной шестой» – традиционный для современного российского фестиваля «с миру по нитке», заповедник кинотрендов, по-хулигански разбавленный хаосом и порно.

кадр из фильма Шепчущие горы

На одном из конкурсных показов кинокритик Егор Москвитин в шутку (а может и всерьез) говорит, что программа любого фестиваля – есть отражение депрессии его программного директора. Ему ли не знать: для сборки конкурса фестиваля «Одна шестая» некоторые картины пришлось забирать в Россию с боем. Программирование фестиваля вообще можно сравнить с командованием вредного производства, где каждую секунду что-то идет не так, валится из рук и ломается, хотя еще вчера работало нормально. Фестиваль живет своей жизнью, и как бы не хотелось срежиссировать его от начала до конца – обязательно случится что-то неожиданное. На «Одной шестой» хаоса было предостаточно, заранее подготовленные смыслы не раз и не два рушились, а на их месте творились новые.

Первая напасть случилась еще до того, как фестиваль начался: фильм закрытия, многими ожидаемый «1993» Александра Велединского, выскочил из обоймы смотра (в тот же момент стало известно, что кинотеатральную премьеру экранизации романа Сергея Шаргунова тоже перенесли). К счастью, удалось оперативно подыскать замену, которой стал новый – и, не сказать иначе, прекрасный – фильм Анны Меликян «Чувства Анны». Пришлось поступиться эксклюзивностью материала (его уже показали на «Новом сезоне»), но смысловое обрамление фестиваля все же удалось сохранить неизменным. В программе «Одной шестой» общим знаменателем выступает вечное и мучительное искание гуманности на разных уровнях человеческого общества и сознания. Не самая оригинальная, но беспроигрышная идея, к тому же обеспечивающая смотру необходимое жанровое разнообразие.

кадр из фильма Папаша в бегах

Фильм открытия фестиваля – комедия «Папаша в бегах» режиссера Алексея Южакова. Название ленты, как и ее главный слоган («С малым – в Когалым!») настраивает на то, что это максимально зрительское кино. Житель Тюмени Анатолий (Михаил Тройник) готовится стать отцом, и очень страшится этого, поэтому в последний момент оставляет жену (Ирина Горбачева), сбегая на севера зарабатывать деньги. По дороге в легендарный город Когалым – несколько раз упоминается, что это «гиблое место» – Анатолий встречает подростка Колю (Ярослав Могильников), подрезавшего у никудышного семьянина часы. В ходе погони за воришкой Анатолий отстает от поезда и теперь вынужден добираться до точки назначения на своих двоих, временно взяв беспризорника на воспитание. Приключение в югорских болотистых лесах, гонки на моторных лодках от полиции и порядков ювенального права – простейшая, но довольно милая история в духе «маленьких комедий» Алексея Нужного («Я худею», «Громкая связь») должна была интересно коррелировать с «1993», где схожий конфликт поколений разыгрывался на фоне обстрелянного танками Таманской дивизии Дома Советов. От частного к общему, от персонального уровня на глобальный. Героиня Анны Михалковой, научившаяся разговаривать с внеземными цивилизациями в «Чувствах Анны», для финализированного высказывания фестиваля подошла не хуже истории семейства Брянцевых во главе с характерным уставшим романтиком Евгением Цыгановым. Может, даже перевыполнила план, изобразив душевные терзания на уровне не государственном, а планетарном.

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Первый пласт этого столкновения личностей и глобальной античеловеческой «мировой жабы» – идеология, религия, власть. Белорусский беженец Алекс (Франц Роговски), главный герой фильма «Диско Бой», переходит границу с Польшей под видом футбольного фаната и устремляется во Францию. В благополучной стране «золотого миллиарда» нелегалов не жалуют, но есть лайфхак – записаться в Иностранный легион, оплачивающий гражданством пролитую тобой кровь. Пройдя курс молодого бойца, наемник высаживается в Нигерии, чтобы спасти взятых в заложники французов и оказывается лицом к лицу к местным полевым командиром Джомо (Морр Ндиае). Нигериец воюет против европейских захватчиков, превративших его страну в огромную бесперспективную бензоколонку, а в моменты отдыха мечтает о карьере танцора в европейском ночном клубе. Столкновение двух заложников, снятое режиссером Джакомо Аббруццезе брутально и жутко (чего стоит сцена ночной драки, раскрашенной под картину мира из тепловизора), приводит к тому, что Алекс начинает по-другому смотреть на стоимость европейского паспорта: «тот кто убил – тот и убит», и интересы государства тут вообще никакой роли уже не играют. На Берлинском фестивале этого года «Диско Бой» получил «Серебряного медведя» за выдающиеся художественные достоинства. А на «Одной шестой» – гран-при конкурса игровых фильмов.

кадр из фильма Диско Бой

Мысль о том, как убивать в себе государство, продолжилась лентой с фестиваля в Роттердаме – «Шепчущие горы» Джагата Мануварны осмысляют затяжной социальный кризис в Шри-Ланке посредством коспирологического сюжета смертельном иррациональном вирусе, вызывающем самоубийства в среде молодежи. Для спасения нации от ужасной болезни правительство страны идет на радикальные методы, превращая остров в мракобесный концлагерь. Казалось бы, простая политическая притча о том, как власть занимается государственным мифотворчеством для реализации своей мечты о великом паноптикуме, но есть нюанс – скрытая под слоем сатиры реалистичность сюжета. Шри-Ланка сегодня – третья страна в мировом топе лидеров самоубийств, земля с многолетней историей массовых беспорядков, штурмов административных зданий и жестоких мер подавления общественного недовольства. Две ужасные черты островной жизни смешались в очень суровую и болезненную историю, которую физически некомфортно видеть в декорациях южного рая.

Еще одна территория заблуждений и массовых иллюзий – социальные сети, место проживания молодых, которые, на первый взгляд, так далеки от политики и старых догматов. Лучший дебют Берлина, австрийская драма «Солнце» от дебютантки Курдвин Аюб – что-то на грани религиозной провокации. Три подруги разных национальностей и вероисповедования – курдка, славянка откуда-то с территории бывшей Югославии и австрийка – дурачатся на камеру, наряжаясь в паранджу и исполняя классическую песню группы R.E.M. «Losing My Religion». Когда видео оказывается в Сети, девушке Есмин приходится выслушать от мамы лекцию о религии и нерушимых ценностях исламского мира, но это ничто в сравнении с упавшей на плечи героини популярностью. Теперь трио школьниц – настоящие звезды, их зовут выступать на мусульманских праздниках и рассказывать о толерантности на ТВ. Историю девушек из вирусного ролика Аюб смешивает с маргинальными видео с подростковых тусовок, где недавние дети пытаются постичь взрослость, напиваются, терроризируют рвотными массами унитаз или просто справляют физиологические нужды на камеру. Кажется, главный мотив «Солнца», не артикулированный ни в названии, ни в основном сюжете – цифровая тюрьма, которую мы выстраиваем безо всякой помощи сторонних надзирателей.

кадр из фильма Солнце

В мире TikTok и YouTube, интернета на LTE-скоростях и низкой планки цифровой морали, больше нет нужды составлять на человека подробное досье: он сделает это сам, запостив в соцсеть дискредитирующие себя материалы. Интернет на исходе эпохи Web 2.0 с лайками-валютой и культурой трэш-стримов – вероятно, самый волнующий элемент фильма, требующий серьезного осмысления. Иронично, но высока вероятность, что эта мысль вряд ли интересовала режиссера так же, как проговоренные зрителю рассуждения о трудностях жизненного пути мигрантов или тема опасности брака умыканием со стороны приехавших в Европу боевиков-исламистов (тоже оказавшихся падкими на музыкальные видео мультикультурного гёрлс-бэнда). И нельзя не отметить, что на «Одной шестой» «Солнце» показали немного не в том виде, в каком оно задумывалось режиссером: что-то снова пошло не так, и в показанной копии ленты отсутствовала добрая половина звуков, будто кино просто не успели доозвучить. Это придало «Солнцу» налет таинственности и комизма. И, как ни странно, сделало усредненную европейскую социальную драму более концептуальной.

Через «Солнце» – в программе фестиваля несколько таких рифм – «Одна шестая» прокладывает мостик к российскому фильму «Краш-тест» режиссера Анастасии Борисовой. Тут героини – тоже трое девушек разного социального положения, застрявшие в чистилище первого лета после детства. Школьные годы закончились, наступило время ураганного взросления и сопутствующих проблем. Первая же вписка после выпускного заканчивается ссорами, внезапной влюбленностью, нежелательной беременностью. Набор пубертатных страшилок в стиле веб-сериала «Новенький», однако, обретает все признаки современного киноромана воспитания, когда девушка Таня (Варвара Володина) находит ответы на переживания юности в опыте своей деспотичной матери, пережившей только что разрыв с мужчиной мечты. Поколения разные, а рецепт человечности все еще довольно прост: честность помогает избежать долгосрочных страданий.

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Эта же мысль о потерянной искренности продолжалась в драме Антона Коломейца «Свет» – пожалуй, самом воодушевляющем киноопыте смотра. Готовясь к празднованию шестидесятилетия, Татьяна Сергеевна (Елена Яковлева), работник социальной службы, пытается подвести промежуточные итоги своей жизни. У нее все, кажется есть: любящий супруг, работа, на которой ее ценят. Зарплата не то чтобы большая, но честная, а еще есть многочисленная родня, повзрослевший и давно уехавший жить отдельно сын. Но что-то гложет, Татьяна постоянно проваливается вместе со зрителем в воспоминания своей молодости и переживает разрыв с подругой детства, оказавшейся в плохой компании тусовщиков-семидесятников. Взяв за основу размышления о прошлом своей мамы, Коломеец ступил на тропу маленького ностальгического кино, стал продолжателем линии фильма «Кино про Алексеева». Десятилетие назад Михаил Сегал уже использовал эту формулу развитого флешбэка, изобретя забытого героя советской эпохи – постаревшего барда, сотворившего в жизни очень много ошибок, но все-таки кем-то тайно любимого. Теперь у этого сюжета отчетливо проявился женский взгляд, более нежный, тонкий. Не зря ведь героиня Яковлевой (ее молодую версию играет Дарья Коныжева) проходит путь от наивной девочки-троечницы к сиделке при немощных стариках – в этом многолетнем преображении очень много заботы и необъявленного подвига.

кадр из фильма Свет

Парадокс, который еще предстоит переварить – на фестивале «Одна шестая» программа сложена таким образом, что отчетливо виден формализм европейской фестивальной волны. Долгие монологи об ужасах, пережитых мигрантами («Солнце», израильский док Homeboys о музыкантах в лагере беженцев) настолько же важны, насколько и неискренни. Занимательная антропология, конспирология, вудуистика «Диско Боя». Немецкий «Эхо» 2022 года – женщина-силовик с ПТСР и афганским синдромом пытается расследовать смерть человека в провинциальном городе. Не ответ ли это на всплеск «Police-фобии» в момент ковидного кризиса? Хорватская семейная драма «Безопасное место» – балканская вариация «Сына» Флориана Зеллера, но с депрессией, возведенной в абсолют, совсем беспросветной. На фоне этих картин, выверенно спекулятивных и снятых по беспроигрышной схеме «метафора проще – высказывание громче», российское кино выглядит по-настоящему свежим. Во-первых, потому что даже в умеренном консерватизме своих сюжетов оставляет пространство для смысловой игры в бисер. Уже известные по фестивалю «Пример интонации» «Русские сны» – хтоническая, концентрированно депрессивная работа Антона Елисеевана грани между безвкусной чернухой и деревенским магическим реализмом, в котором философствующий пироман (Олег Ягодин) оказывается проводником в мир «русской смерти». Умирающая деревня и зимняя тьма, зэки, старухи с липкими руками, детский алкоголизм – «так плохо, что хорошо» или же все-таки провокационная «фига в кармане» отечественного кино? От ученика Николая Коляды можно ожидать и того, и другого.

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Двумя вершинами программы «Одной шестой» в итоге стали отечественные документальные фильмы. Оба смелые, но каждый по своему, и уж точно не конъюнктурные. Ученик Александра Сокурова Юрий Мокиенко привез на фестиваль редкого зверя — комедийный документальный фильм «Отцы», героями которого стали брат и отец режиссера. Последний, Михаил Мокиенко — известный композитор и сказочник, «человек-праздник» и некогда ведущий легендарной у петербуржцев детской передачи «Сказки дедушки Мокея». Вооружившись старыми камерами (и прицепив смартфон скотчем к лопате — в псковской деревеньке она выполняет функцию штатива), семейство Мокиенко снимает детское кино для придуманного ими фестиваля «Золотой шуруп». В кадре свои и чужие дети, в жанрах — классическая сказка и сатирическая антиутопия. И пусть масштабы такого кино невелики, артисты непрофессиональны, а реквизит приходится добывать по заброшкам, разыгравшиеся на съемочной площадке драмы получаются ничем не хуже, чем у «больших кинематографистов», «Хичкока» и «Горе-творца».

кадр из фильма Отцы

А режиссер Евгений Милых поставил нео-библейскую притчу «Артем и Ева», сборник зарисовок из жизни пары молодых людей, нашедших себя в мире порнографии. Ева – это звезда видео 18+, работающая под псевдонимом Eva Elfie. Артем – ее бойфренд и партнер по съемкам. В отрыве от работы на камеру герои милуются на даче (тот самый рай, откуда их изгонят за первородный грех), готовятся к сессии, проваливаются в экзистенциальные беседы. Более целомудренного фильма о столь пикантной индустрии придумать сложно, особенно когда Артем осознает, что порно – явно не то, чем он хотел бы заниматься. Просто хочется быть счастливым, а вот можно ли быть таковым в окружении резиновых фаллосов – вопрос сложный, практически философский. Мнения у любовников по нему угрожающе разнятся, так что переживать за их отношения приходится сильнее, чем за свои. Ведь у библейских Адама и Ева тоже вряд ли обходилось без конфликтов — особенно после изгнания из Райских кущ.

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