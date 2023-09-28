ММФАФ-2023: Сенсационные находки, кинопробы любимых актеров и якутская графика

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Осколки Берлина и Роттердама в столице Урала

«Одна шестая»-2023: Фестиваль в Екатеринбурге променял танки на чувства

Шестерка лучших и коротко об остальных

13 августа

Выборг-2023: Вечное сияние чистого лета

«Блондинка», «Одним днем», «Отпуск в октябре», «Первое лето» и «Свет» и «Схватка» во второй половине фестиваля