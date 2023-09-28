ММФАФ-2023: Сенсационные находки, кинопробы любимых актеров и якутская графика

С 6 по 15 октября в Москве пройдет уже III Московский международный фестиваль архивных фильмов. Кинотеатр «Зотов.Кино», Третьяковская галерея и главная точка смотра — кинотеатр «Иллюзион» — покажут десять кураторских кинопрограмм от ведущих сотрудников Госфильмофонда. Программы составлены таким образом, что заинтересуют любого зрителя: и профессионалы в сфере кино, и широкая аудитория найдут для себя что-то особенное.
О том, что в этот раз приготовил для поклонников «седьмого искусства» Московский международный фестиваль архивных фильмов, рассказывают в гиде по фестивалю выпускники программы «Практическая кинокритика» Московской школы кино (куратор Всеволод Коршунов).
Диана Агаларови о программе «Культурный обмен, реставрации и находки»
В этом году фестиваль откроется показом фильма «Отравительница» (1906/1907) студии Pathé Frères с участием Макса Линдера, сенсационной находкой, обнаруженной в архивах Госфильмофонда России. Это ранняя работа знаменитого комика эпохи немого кино ценна и тем, что в ней Линдер еще не эксплуатирует свой комический экранный образ «денди Макса». Вторым фильмом открытия станет картина «Дети века» (1915) Евгения Бауэра с Верой Холодной в главной роли.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Отравительница», 1906/1907
В рамках основной программы фестиваля «Культурный обмен, реставрации и находки» зрители получат уникальную возможность ознакомиться с реставрационными копиями киношедевров, полученными Госфильмофондом в рамках культурного обмена с институциями других стран; увидят «Глупых жен» (1922) Эриха фон Штрогейма и реконструированную из трех копий версию «Игры без риска» (1927) Джозефа Хэнабери с участием комика Монти Бэнкса.
В отдельную секцию выделена целая подпрограмма «Франческа Бертини – первая и последняя дива», посвященная королеве раннего итальянского кино. Поводом послужил найденный в коллекции Госфильмофонда актерский дебют Бертини – фильм «Трубадур» (1910), который ранее считался утраченным. Зрители также увидят шедевр «Ассунта Спина» (1915) и два редких фрагмента: «Тоска» (1918) и «Моя малышка» (1916), в которой Бертини исполнила комедийную роль.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Шуша», 1946
Фильмом закрытия станет премьерный показ новой реставрации классики итальянского неореализма – фильма «Шуша» (1946) Витторио Де Сики.
Анастасия Гончарова о программе «1933: последнее лето “Фабрики грез”»
Программа «1933: последнее лето “Фабрики грез”» предлагает зрителю задаться вопросом: что конкретно для него значит кино? Рефлексия? Эскапизм? Или, быть может, отражение реальности? Восемь полнометражных фильмов и блок сатирической анимации рубежного 1933 года призваны дать каждому свой ответ.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «План жизни», 1933
За шаг до принятия в 1934 году обязательного общенационального стандарта, цензурирующего действия на экране — кодекса Хейса, — эти фильмы как срез проблем и желаний общества. «Депрессивное» десятилетие 30-х еще больше заставляет размышлять о свободе во всех ее проявлениях: свободе любить («Королева Кристина» (1933) Рубена Мамуляна и «План жизни» (1933) Эрнста Любича), свободе смеяться («Утиный суп» (1933) Лео Маккери), свободе от предрассудков («Охотник за фотографиями» (1933) Ллойда Бэйкона), свободе быть самим собой («Резня» (1933) Алана Кросленда).
Дополняет программу причудливый сплав игрового и документального кино, хоррора и драмы — фильм о бродячей цирковой труппе «Уродцы» (1932) Тода Браунинга. Отвергнутые современниками, «Уродцы» будто бы ждали полной отмены кодекса Хейса, чтобы в итоге обрести свой культовый статус.
Даша Бурнашева о программах «Полеты во сне и наяву» и «Киностолица: Санкт-Петербург»
Фильмы программы Ольги Деревянкиной «Полеты во сне и наяву» объединены мечтой о полете. Они исследуют жажду свободы и борьбу человека за осуществление своей мечты. Каждый фильм рассматривает полет под разным углом, охватывает широкий спектр идей и эмоций, связанных с небом, воздушным пространством и возможностью оставить земные оковы. Программа освещает философские и психологические аспекты полета, его социальные и культурные связки, предлагая зрителям глубже погрузиться в размышления о смыслах и ценностях, связанных с человеческим желанием летать. Часто полет в этих фильмах становится символом человеческой мечты, свободы духа, желания преодолеть границы и ограничения, познать неизведанное.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Икар и мудрецы», 1976
«Киностолица» — постоянная программа Московского международного фестиваля архивных фильмов. И в этом году, в честь 320-летия города, ее героем стал Санкт-Петербург. Каждый фильм программы, которую составил Евгений Яковлевич Марголит, охватывает разные аспекты духа, атмосферы и социального контекста города и предлагает несколько взглядов на культурные, социальные и личные изменения, предоставляя зрителям возможность лучше понять и по-новому взглянуть на этот Санкт-Петербург.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Катька – Бумажный ранет», 1926
Санкт-Петербург здесь не только фон, на котором разыгрываются судьбы и жизни персонажей. Он сам герой и часто играет ключевую роль в нарративе и развитии героев. И хоть каждый фильм уникален по своему сюжету и стилю, вместе они создают многомерный портрет Санкт-Петербурга, позволяя аудитории исследовать разнообразные аспекты его идентичности, истории и культурной жизни.
Амалия Бабаян о программах «Бегущие по рельсам» и «Кинопробы»
История кино началась с поезда. 28 декабря 1895 года братья Люмьер провели первый коммерческий показ в зале «Гранд кафе» на бульваре Капуцинок в Париже — зрителям показали знаменитое «Прибытие поезда». Это событие ознаменовало рождение нового изобретения. К тому же, сами вагоны похожи на кадры, из которых состоит пленка. Поезд стал главной метафорой кино и самым частым способом его автометаописания.
В программе Натальи Мокрушиной «Бегущие по рельсам» представлен один из первых шедевров мирового кинематографа — «Большое ограбление поезда» (1903) Эдвина С. Портера. Фильм о разбое на железной дороге поставил множество рекордов: первый вестерн, первый настоящий кинохит, первый крупный план в кино, а еще новаторский параллельный монтаж и шокирующий слом четвертой стены. Особого внимания заслуживает и «Леди исчезает» (1938) — британский шпионский триллер, снятый королем саспенса Альфредом Хичкоком незадолго до его отъезда в Голливуд. Замкнутое пространство, тесные коридоры, монотонный стук колес — Хичкок нашел самую подходящую локацию для загадочной истории.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Человек-зверь», 1938
Кинопробы — волнующий момент в жизни каждого актера. Момент, когда он только знакомится с героем, осторожно примеряет на себя его образ, еще не зная наверняка, сыграет ли его. Смотр — важный момент и для создателей будущего фильма. Их задача разглядеть потенциал актера и оценить, насколько он органичен в отведенной ему роли. Зрителям фестиваля в этом году выпал шанс самим оказаться на месте отборщиков и увидеть кастинги советских артистов.
Анна Константинова о программах «Дебют» и «Олег Жаков. Советский чужой»
В программе представлены чуткие картины восьми режиссеров-новичков, выпущенные под эгидой Экспериментального молодежного творческого объединения «Дебют» киностудии «Мосфильм» во второй половине ХХ века. Разделенная на три тематических показа («Осторожно, дети!», «Деревенская любовь» и «Крейзи»), программа состоит из получасовых игровых фильмов и дебютной картины «Катафалк» (1990) Валерия Тодоровского.
Зрители смогут познакомиться с лентами как известных мастеров современности и советских времен, так и с работами режиссеров малознакомых или даже совершенно загадочных. Программа любопытна еще и тем, что судьбы создателей совершенно уникальны: кто-то учился в семинарии, а кто-то был военным, одни сняли свои фильмы в двадцать лет, а другие в сорок. Каждая история рассказана неповторимым образом и с особой точки зрения. Просмотр этих картин оставит впечатление разговора по душам, после которого всматриваешься в лицо ближнего и даришь/впитываешь поддержку.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Нашествие», 1945
«Абсолютное воплощение настоящего русского характера», «в его ролях не было ни грамма фальши», «поразительно органичный», «образец истинной интеллигентности» — так отзываются об Олеге Жакове его поклонники. Для многих пример для подражания, этот артист не только смело вживался в роли добрых-умных-мужественных, но играл и противоречивых персонажей, даже антигероев. Именно с этой стороной его карьеры знакомит зрителей первая ретроспектива Олега Жакова. Среди драматических биографических и исторических картин особо стоит фильм «Семеро смелых» Сергея Герасимова (1936) о приключениях отважных полярников.
Отдельного внимания заслуживает драма Абрама Роома «Нашествие» (1945), поставленная по пьесе Леонида Леонова. В ней Олег Жаков — только вышедший из тюрьмы — возвращается в родной город, где его никто не рад видеть. Разгар Великой Отечественной войны, а дом оккупирован врагом, который сразу же хочет завербовать местного «на опыте». Внутренняя борьба главного героя благодаря точной игре Жакова — главное наслаждение в этом фильме.
Анастасия Гончарова о программе «Надо снимать резко»
Программа историка кино Виктора Белякова «Надо снимать резко» объединила в себе культовые, но в данный момент почти неизвестные научно-популярные фильмы студии Центрнаучфильм. Разделенные на смысловые единицы — фильмы о будущем («Будущее начинается сегодня» (1957) и «Педагогические раздумья» (1964)), успехи молодежи («Час ученичества» (1974) и «Пятый международный» (1974)), свидетели эпохи («Первые крылья» (1950), «Битва при Миорах» (1960) и «Чукоккала» (1969)) – все они позволяют глубже понять анатомию общества, познать законы развития этой тонкой материи.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Педагогические раздумья», 1964
Как учительница из «Часа ученичества» (1974), декламирующая классу пушкинского «Пророка», с каждой строкой все ближе подходит к главному вопросу о призвании и жизненном предназначении, так и авторы фильмов программы раз за разом спрашивают и себя и зрителя, как перемены отразятся на облике будущего мира и человека, который все еще остается для кино самой большой загадкой.
Мария Онипкина о программе «Уральский киносказ. 80 лет Свердловской киностудии»
Свердловская киностудия — легендарное место, где начинали свою работу мультипликатор Александр Петров, режиссеры Владимир Хотиненко, Сергей Мирошниченко и другие большие художники. На протяжении 50 лет здесь снимались игровые, неигровые и анимационные фильмы. К юбилею студии кураторы Александра Устюжанина и Кирилл Власкин собрали программу документальных кинолент, снятых в 1980-х годах. Зрители увидят работы разных видов — от крошечной девятиминутной кинохроники до почти полнометражного фильма-исследования. Пять историй о жизни ученых, историков, охотников, писателей, графиков и летчиков с огромной географией — от Свердловской области до Таймыра и Якутии.
фото: Госфильмофонд // Кадр из фильма «Графика Якутии», 1984
На первый взгляд, никак не связанные друг с другом фильмы выстраиваются в единую линию со сквозными сюжетами и закольцовкой. Научно-популярный «И взмах послушного крыла» Веры Волянской (1988), где автор рассуждает о возможностях применения биомеханики крыла бабочки в самолетостроении, перекликается с документальной картиной «Лучшие дни нашей жизни» Бориса Галантера (1986) — в ней списанные летчики проходят медкомиссию и жаждут вернуться в небо. В «Графике Якутии» (1984) Владислав Тарик показывает естественность национальных мотивов в работе якутских графиков и пришедшую извне советскую культуру с ее гигантскими статуями и архитектурой колоссов. Подобно этому в фильме Сергея Мирошниченко «Госпожа Тундра» автор наблюдает за тем, как красота и мудрость природы подвергаются губительному влиянию человека. Очень нежная кинохроника о жизни краеведа «Почин СССР» (1983) Бориса Кустова отсылает к хрупкости природы, подобной крылу бабочки, а глаза умирающего олененка напоминают глаза летчиков, которым врачи выносят приговор. «Уральский киносказ» — удивительно свежая программа, где кино дышит.
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