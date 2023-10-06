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И свет во тьме светит: Открытие фестиваля «Маяк»-2023

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6 октября 2023
И свет во тьме светит: Открытие фестиваля «Маяк»-2023

В Геленджике начал работу фестиваль «Маяк», придуманный и организованный фондом поддержки российского авторского кино «Кинопрайм». Конкурсный смотр из 11 новых отечественных картин собрал кинокритик Стас Тыркин, куратор московского кинотеатра «Художественный». Сперва конкурсантов было 10, но за сутки до открытия в программу было сделано весомое дополнение в виде свежей работы Алексея Федорченко «Новый Берлин» (рабочее название «Енотовый город»). Оценивать фильмы будет профессиональное жюри в составе продюсера Игоря Толстунова, актеров Анны Чиповской и Данилы Козловского (увы, на удаленке), режиссера Алексея Попогребского, критика и продюсера Льва Карахана и художника-постановщика Надежды Васильевой-Балабановой.

И свет во тьме светит: Открытие фестиваля «Маяк»-2023
фото: пресс-служба фестиваля "Маяк" / Жюри фестиваля

У Маяка есть все шансы занять освободившуюся фестивальную нишу, пустующую уже два года после потери индустрией сочинского Кинотавра. Преемственность прослеживается и в подходе к выбору фильмов, и в перечне фестивальных наград, и в самом формате закрытого индустриального мероприятия, и, разумеется, в решении о местоположении и времени проведения. Последний Кинотавр прошел в Сочи в 2021 году как раз в это время. Почетной гостьей Маяка стала программный директор Кинотавра Ситора Алиева, присутствие которой также можно рассматривать как благословение нового фестиваля. Замечательно и то, что Ситора отметила свой день рождения в поезде, который вез всех участников новорожденного кинофестиваля.

И свет во тьме светит: Открытие фестиваля «Маяк»-2023
фото: пресс-служба фестиваля "Маяк" / Ситора Алиева и Стас Тыркин

Да, фестиваль со всем скарбом, гостями, съемочными группами приехал из Москвы на поезде и обосновался в районе Толстого мыса геленджикской бухты. В нескольких минутах ходьбы от фестивального центра, на берегу Черного моря, находится главная жемчужина этого места — маяк, давший фестивалю название. Символичное имя, не правда ли, ведь свет маяка призван прорезать существующую тьму, показывать путь и дарить надежду отчаявшимся морякам. Кроме того, маяк – символ Геленджика, города, славящегося не только курортами, но и живой культурной и научной деятельностью.

И свет во тьме светит: Открытие фестиваля «Маяк»-2023
фото: пресс-служба фестиваля "Маяк" / Антон Малышев и Евгения Милова

Открытие фестиваля было лаконичным и предельно скромным, без какой-либо красной дорожки, дорогих нарядов и длинных речей. Ну разве что гостей угостили приветственным бокалом вина от компании «Шато де Толю», ставшей главным партнером фестиваля. После коротких выступлений продюсера фестиваля Антона Малышева и программного директора Стаса Тыркина, представления фильмов и жюри, сразу перешли к показу фильма открытия. Им, также символично, стала картина Михаила Местецкого, дебютировавшего на Кинотавре 8 лет назад. Фильм называется «Год рождения» и рассказывает о том, как важно уметь мечтать. Представляя картину, режиссер попросил журналистов не раскрывать секреты сюжета и не рассказывать деталей, а просто написать «фильм вас удивит». Те, кто не боится спойлеров (хотя мы максимально старались их избегать), могут почитать нашу рецензию на «Год рождения». Фильм скоро выходит в прокат и мы вслед за авторами говорим, что он вас удивит, а еще, быть может, озарит ненастное настоящее и, как маяк, подарит надежду на будущее.

И свет во тьме светит: Открытие фестиваля «Маяк»-2023
фото: пресс-служба фестиваля "Маяк" / Съемочная группа фильма "Год рождения"

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