И свет во тьме светит: Открытие фестиваля «Маяк»-2023

фото: пресс-служба фестиваля "Маяк" / Жюри фестиваля
У Маяка есть все шансы занять освободившуюся фестивальную нишу, пустующую уже два года после потери индустрией сочинского Кинотавра. Преемственность прослеживается и в подходе к выбору фильмов, и в перечне фестивальных наград, и в самом формате закрытого индустриального мероприятия, и, разумеется, в решении о местоположении и времени проведения. Последний Кинотавр прошел в Сочи в 2021 году как раз в это время. Почетной гостьей Маяка стала программный директор Кинотавра Ситора Алиева, присутствие которой также можно рассматривать как благословение нового фестиваля. Замечательно и то, что Ситора отметила свой день рождения в поезде, который вез всех участников новорожденного кинофестиваля.
фото: пресс-служба фестиваля "Маяк" / Ситора Алиева и Стас Тыркин
Да, фестиваль со всем скарбом, гостями, съемочными группами приехал из Москвы на поезде и обосновался в районе Толстого мыса геленджикской бухты. В нескольких минутах ходьбы от фестивального центра, на берегу Черного моря, находится главная жемчужина этого места — маяк, давший фестивалю название. Символичное имя, не правда ли, ведь свет маяка призван прорезать существующую тьму, показывать путь и дарить надежду отчаявшимся морякам. Кроме того, маяк – символ Геленджика, города, славящегося не только курортами, но и живой культурной и научной деятельностью.
фото: пресс-служба фестиваля "Маяк" / Антон Малышев и Евгения Милова
Открытие фестиваля было лаконичным и предельно скромным, без какой-либо красной дорожки, дорогих нарядов и длинных речей. Ну разве что гостей угостили приветственным бокалом вина от компании «Шато де Толю», ставшей главным партнером фестиваля. После коротких выступлений продюсера фестиваля Антона Малышева и программного директора Стаса Тыркина, представления фильмов и жюри, сразу перешли к показу фильма открытия. Им, также символично, стала картина Михаила Местецкого, дебютировавшего на Кинотавре 8 лет назад. Фильм называется «Год рождения» и рассказывает о том, как важно уметь мечтать. Представляя картину, режиссер попросил журналистов не раскрывать секреты сюжета и не рассказывать деталей, а просто написать «фильм вас удивит». Те, кто не боится спойлеров (хотя мы максимально старались их избегать), могут почитать нашу рецензию на «Год рождения». Фильм скоро выходит в прокат и мы вслед за авторами говорим, что он вас удивит, а еще, быть может, озарит ненастное настоящее и, как маяк, подарит надежду на будущее.
фото: пресс-служба фестиваля "Маяк" / Съемочная группа фильма "Год рождения"
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