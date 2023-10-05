Панки, химеры и Алые паруса: что смотреть на фестивале КАРО.Арт #2

Фестиваль КАРО.Арт, представляющий лучшее авторское зарубежное и российское кино в этом году пройдет не только в московском киноцентре «Октябрь» с 10 по 15 октября, но и в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске с 19 по 22 октября. Каждый показ будет сопровождаться дискуссией с авторами картин или экспертами по тем или иным темам, затронутым в показанных фильмах. Мы же собрали ленты, которые точно нельзя пропустить на фестивале.
Новая работа каннской лауреатки («Чудеса», «Счастливый Лазарь») Аличе Рорвахер вновь наполнена традициями магического реализма и духом Италии, где в 80-х годах прошлого века британский археолог и расхититель гробниц (Джош О'Коннор) формально ищет сокровище этрусков – бесценную статую Химеры, однако намного больше его интересует собственная потерянная возлюбленная, мать которой играет Изабелла Росселини. И этот поиск настоящих, своих, хотя и утраченных чувств и становится для археолога ключевым.
«Девяностые – хей! – не вернутся никогда», — пел Михаил Местецкий восемь лет назад в составе группы «Шкловский». Широкой публике неизвестно, где он был эти самые восемь лет, ведь ровно столько прошло и с выхода его дебютного полного метра «Тряпичный союз», показанного в программе Generation Берлинского кинофестиваля, а затем в конкурсе главного российского смотра – «Кинотавра». Во второй картине «Год рождения» с Эльдаром Калимулиным и Юрой Борисовым – автор снова показывает молодого героя-идеалиста, ведомого гениальными замыслами по изменению мира к лучшему, вступающего в конфликт с прозой жизни, унылой повседневностью, а также близкими людьми, понуждающими его оставить мечты и принять ответственность за семью и будущее. Присутствуют в работе и прочие, уже высказанные Местецким волнующие его темы. Из «Незначительных подробностей случайного эпизода» он принес драму мужчины, попавшего в семейные сети без возможности соскочить с этого поезда, а из мокьюментари «Ноги—атавизм» — щедрую горсть мистического реализма. С той разницей, что там герой отрезал себе не голову, а нижние конечности. И, разумеется, всюду веет флер 90-х — времени, может быть, для кого-то чудовищного, но куда деваться: если это годы юности, значит – лучшие в твоей жизни.
Сновидческая работа Романа Михайлова – пожалуй, самого продуктивного и фестивального режиссера последнего года. Речь в фильме идет о Свете (Маша Мацель), молодой актрисе из Питера, ввязавшейся в загадочный болливудский проект. На съемки ее и коллег-актрис отправляет женщина с замашками сутенерши, на площадке выясняется, что никто не видел сценария, поведение жителей близлежащей деревни вызывает серьезные вопросы — но Света предпочитает их не задавать, поскольку сама не понимает, спит ли она или бодрствует. «Отпуск» своей яркой картинкой и нарочитой странностью одновременно напоминает и «Вечное сияние чистого разума» Гондри, и фильмы Линча или даже недавний «Город астероидов» Уэса Андерсона.
1918 год. Рафаэль (Рафаэль Тьерри) возвращается из окопов Первой мировой на родную ферму. Там его ждут две новости: первая — у него родилась дочь Жюльет, вторая — молодая жена Мари отдала богу душу. Не провалиться на дно отчаяния после после всего пережитого новоиспеченному ветерану помогает мадам Аделина (Ноэми Львовски), которая присматривала за девочкой всё это время: она предоставляет столяру Рафаэлю кров и даже помогает с работой. Впереди — годы упорного труда и тихого счастья, которое не разрушить ополчившимся на Рафаэля местным жителям. Хрестоматийный текст Александра Грина в суровое начало XX века переносит Пьетро Марчелло — режиссер «Мартина Идена» и «Молчания Пелешяна», стремящийся живо запечатлеть человека в потоке эпохи. Изменив как будто большинство деталей «Алых парусов» — даже краснознаменный вестник мечты тут становится самолетом, — итальянец все равно передает мечтательный дух повести-феерии. Люмьеровские снимки эпохи запросто впускают в себя персонажей, камера Марко Грациаплена («Мектуб») рассматривает морщинистые ладони Рафаэля и фактурные лица односельчан, а встреча повзрослевшей Жюльет (Жюльет Жуан) и мечтательного летчика Жана (Луи Гаррель) лишена пустых обещаний эскапизма, которыми тут как раз спасается столяр-отец. Новое поколение с надеждой смотрит вперед и может за себя постоять — правда, и на их долю заготовлены новые испытаня [войной].
1970 год. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, режиссер Ким Ёль (Сон Кан Хо) понимает, что фильм, который он только что снял, требует косметических изменений. Всего-то нужно два дня пересъемок, чтобы превратить заурядное кино в шедевр, тем более ключевые образы явились постановщику во сне (может ли кинематографист не доверять ночным видениям?). Задачка, разумеется, со звездочкой: начальница студии считает, что лучшее – враг хорошего, цензурный комитет подозревает крамолу, актеры разбежались по другим проектам. Вдобавок коллеги насмехаются, считая Кима бракоделом, который украл сценарий дебютного фильма у покойного наставника. И все же процесс запускается: подпольно и в заколоченном павильоне — чтобы никто из артистов не сбежал. В новом проекте Ким Чжи Уна, блиставшего в нулевые («История двух сестер», «Горечь и сладость», «Хороший, плохой, долбанутый»), наконец можно разглядеть его былую форму: «В паутине» — полижанровая эксцентрика о послевоенной корейской индустрии, где сталкиваются производственные трудности, личные амбиции и политическая конъюнктура. Пока идейная продюсерка напаивает чиновников, а актеры мечутся между методом и мезальянсом, Ким Ёль компилирует шедевры 1960-1970-хх: тени «Служанки», «Мадам О» и «Женщины-насекомого» блуждают по съемочной площадке, где творится черт знает что. Тем временем не самое стройное высказывание Ким Чжи Уна — о кино как сумрачном зеркале, где отражаются скрытые помыслы зрителей и создателей, — устроено как веселый (и зачастую находчивый) сборник анекдотов с аттракционами, где нуар встречает процедурал, а франкофония — арахнофобию. В общем, всё связано: и времена, и нравы, и прошлое, и настоящее.
Ким Со Хи (Ким Щи Ын) после колледжа идет стажироваться в колл-центр крупного провайдера, где познает суровые метрики взрослой жизни: всех подключать, никого не отключать, врать о штрафах, вчерашним выпускникам первые месяцы платят скупой минимум вне зависимости от переработок — чтобы не увольнялись (а они из-за этого и уходят). Такие условия работы чреваты суицидами — не только среди рабов корпорации, но и клиентов (впрочем, у них свои обстоятельства невыносимой легкости). Как устроена эта петля подобострастия — с культом труда в семьях, вузах и на министерском уровне — пытается разобраться уже следовательница О Ю Джин (Пэ Ду На), сталкивающаяся с «Уловкой 22» национального масштаба. Всем для отчетности нужна положительная динамика, никто не хочет выглядеть лентяем или остаться без работы — и в результате ежедневного противоречия между целью и средствами накапливается тоннаж фрустрации, чреватого летальными последствиями. Второй фильм постановщицы Чон Джу Ри, заявившей о себе в 2014-м таким же условно детективом «То-хи», где героиня Пэ Ду На распутывала паутину домашнего насилия. Кино неторопливое, чуткое и жуткое.
Готовясь к празднованию 60-летия, Татьяна Сергеевна (Елена Яковлева), работник социальной службы, решает подвести промежуточные итоги жизни. У нее всё, кажется, есть: любящий супруг и работа, на которой её ценят. Зарплата не то чтобы большая, но честная, а еще есть многочисленная родня, повзрослевший и давно живущий отдельно сын. Однако Татьяну что-то гложет, и она постоянно проваливается (вместе со зрителями) в воспоминания молодости, переживая разрыв с подругой детства, оказавшейся в плохой компании тусовщиков-семидесятников. Воодушевляющая драма Антона Коломейца, основанная на размышлениях о прошлом мамы режиссера. В «Свете» ступил на тропу маленького ностальгического кино, став продолжателем линии «Кино про Алексеева». Десятилетие назад Михаил Сегал уже использовал эту формулу развитого флешбэка, изобретя забытого героя советской эпохи: постаревшего барда, сотворившего в жизни очень много ошибок, но все-таки кем-то тайно любимого. Теперь у этого сюжета отчетливо проявился женский взгляд — более нежный, тонкий. Не зря ведь героиня Яковлевой (молодую версию играет Дарья Коныжева) проходит путь от наивной девочки-троечницы до сиделки при немощных стариках – в этом многолетнем преображении очень много заботы и необъявленного подвига.
В Кишиневе 1997 года чемпион Европы по дзюдо Олег Крецул (Никита Волков) возвращается с первых Олимпийских игр и женится на любви всей своей жизни. Но через три дня они с молодой женой попадают в автокатастрофу – она погибает, а он остается слепым. Заново начать не только жить, но и заниматься спортом Олегу помогает его друг Виталий Глигор (Сергей Волков), готовый мириться и с непростым характером товарища и с бюрократическими препонами, которые встают на пути к новым – теперь уже Паралимпийским играм. «Крецул» – игровой дебют документалистки Александры Лихачевой, первую свою неигровую картину также посвятившей спорту – пути двух молодых москвичей на Зимнюю Олимпиаду в Сочи. Игровой опыт Лихачевой, на который все же повлияла документальная основа, уравновешивает оператор Мариус Пандуру, работавший с Раду Жуде. Отчего «Крецул» на фестивале «Короче», где прошла премьера фильма, сравнивали, конечно, с румынской новой волной. Несмотря на во многом документальную камеру главным в «Крецуле» является потрясающий дуэт двух Волковых – Никиты и Сергея – они не родственники, но уже сработавшиеся в театре партнеры, умеющие на полутонах рассказать о дружбе, от которой, как и от любви, всегда один шаг до ненависти. И если для Сергея это большая заявка на наконец главные роли в российских фильмах и сериалах, то для Никиты, переходящего из лиги «Трудных подростков» в статус отечественного Серкана Болата, – это без сомнения лучшая актерская работа.
После смерти правители времен Второй мировой дружно оказались в одном Чистилище. Кто раньше, кто позже, но все здесь. Бенито Муссолини расстреляли итальянские партизаны. Иосиф Сталин скончался от кровоизлияния в мозг. Уинстон Черчилль, настоящий политический долгожитель и потому точно не ангел, умер от инсульта. Гитлер пустил пулю в голову из личного Walther PPK – оружия, которое впоследствии станет символом Джеймса Бонда. Да что там Гитлер – Христос тоже здесь, страдает наравне с цезарями. Распорядок дня в Чистилище напоминает график нацистских преступников в тюрьме Шпандау. Бесконечно повторяется незатейливый цикл: подъем, затем прогулка по чарующему лесу и лицезрение жертв своих амбиций (по бескрайнему пространству вдоволь разбросано человеческих тел — «эхо войны» добралось и сюда). Налюбовавшись на дела рук своих, мировые лидеры отправляются на поклон к Богу: по очереди подходят к вратам и слышат привычное «как-нибудь потом». Условно-досрочного снова не предвидится. «Сказке» Александра Сокурова не чужд черный и злой юмор, превращающий новаторскую фантастику в жестокое посмертное приключение. Сколько бы людей ни появилось в кадре, вместе и порознь – все настоящие: четыре года команда Сокурова изучала кинохронику и аккуратно вырезала из нее героев, чтобы потом поместить их в виртуальное пространство, будто бы сошедшее с серии офортов «Воображаемые тюрьмы» Джованни Баттисты Пиранези. Экспериментальный фильм барражирует меж жанров, создавая некое новое для кинематографа чувство: жуть и гигантомахия сменяются фарсом, «Концертом в яйце» Босха в скудных красках «Блокадного дневника». Возможно, такое насмешливое представление диктаторов – повстанческий, но единственный способ сбить с них позолоту и углубиться в саму суть психологии власти.
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