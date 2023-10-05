Панки, химеры и Алые паруса: что смотреть на фестивале КАРО.Арт #2

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Интервью

Крэйг Гиллеспи: «В Сети у людей хороший нюх на чушь собачью»

Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном