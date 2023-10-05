Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Панки, химеры и Алые паруса: что смотреть на фестивале КАРО.Арт #2

Фестивальная колонка >>
5 октября 2023
Фестиваль КАРО.Арт, представляющий лучшее авторское зарубежное и российское кино в этом году пройдет не только в московском киноцентре «Октябрь» с 10 по 15 октября, но и в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске с 19 по 22 октября. Каждый показ будет сопровождаться дискуссией с авторами картин или экспертами по тем или иным темам, затронутым в показанных фильмах. Мы же собрали ленты, которые точно нельзя пропустить на фестивале.

Панки, химеры и Алые паруса: что смотреть на фестивале КАРО.Арт #2
фото: КАРО.Арт

«Химера»


Новая работа каннской лауреатки («Чудеса», «Счастливый Лазарь») Аличе Рорвахер вновь наполнена традициями магического реализма и духом Италии, где в 80-х годах прошлого века британский археолог и расхититель гробниц (Джош О'Коннор) формально ищет сокровище этрусков – бесценную статую Химеры, однако намного больше его интересует собственная потерянная возлюбленная, мать которой играет Изабелла Росселини. И этот поиск настоящих, своих, хотя и утраченных чувств и становится для археолога ключевым.

Панки, химеры и Алые паруса: что смотреть на фестивале КАРО.Арт #2
фото: "Год рождения"

«Год рождения»


«Девяностые – хей! – не вернутся никогда», — пел Михаил Местецкий восемь лет назад в составе группы «Шкловский». Широкой публике неизвестно, где он был эти самые восемь лет, ведь ровно столько прошло и с выхода его дебютного полного метра «Тряпичный союз», показанного в программе Generation Берлинского кинофестиваля, а затем в конкурсе главного российского смотра – «Кинотавра». Во второй картине «Год рождения» с Эльдаром Калимулиным и Юрой Борисовым – автор снова показывает молодого героя-идеалиста, ведомого гениальными замыслами по изменению мира к лучшему, вступающего в конфликт с прозой жизни, унылой повседневностью, а также близкими людьми, понуждающими его оставить мечты и принять ответственность за семью и будущее. Присутствуют в работе и прочие, уже высказанные Местецким волнующие его темы. Из «Незначительных подробностей случайного эпизода» он принес драму мужчины, попавшего в семейные сети без возможности соскочить с этого поезда, а из мокьюментари «Ноги—атавизм» — щедрую горсть мистического реализма. С той разницей, что там герой отрезал себе не голову, а нижние конечности. И, разумеется, всюду веет флер 90-х — времени, может быть, для кого-то чудовищного, но куда деваться: если это годы юности, значит – лучшие в твоей жизни.

Читать: рецензия на «Год рождения»

«Отпуск в октябре»


Сновидческая работа Романа Михайлова – пожалуй, самого продуктивного и фестивального режиссера последнего года. Речь в фильме идет о Свете (Маша Мацель), молодой актрисе из Питера, ввязавшейся в загадочный болливудский проект. На съемки ее и коллег-актрис отправляет женщина с замашками сутенерши, на площадке выясняется, что никто не видел сценария, поведение жителей близлежащей деревни вызывает серьезные вопросы — но Света предпочитает их не задавать, поскольку сама не понимает, спит ли она или бодрствует. «Отпуск» своей яркой картинкой и нарочитой странностью одновременно напоминает и «Вечное сияние чистого разума» Гондри, и фильмы Линча или даже недавний «Город астероидов» Уэса Андерсона.

Панки, химеры и Алые паруса: что смотреть на фестивале КАРО.Арт #2
фото: "Отпуск в октябре"

«Скарлет»


1918 год. Рафаэль (Рафаэль Тьерри) возвращается из окопов Первой мировой на родную ферму. Там его ждут две новости: первая — у него родилась дочь Жюльет, вторая — молодая жена Мари отдала богу душу. Не провалиться на дно отчаяния после после всего пережитого новоиспеченному ветерану помогает мадам Аделина (Ноэми Львовски), которая присматривала за девочкой всё это время: она предоставляет столяру Рафаэлю кров и даже помогает с работой. Впереди — годы упорного труда и тихого счастья, которое не разрушить ополчившимся на Рафаэля местным жителям. Хрестоматийный текст Александра Грина в суровое начало XX века переносит Пьетро Марчелло — режиссер «Мартина Идена» и «Молчания Пелешяна», стремящийся живо запечатлеть человека в потоке эпохи. Изменив как будто большинство деталей «Алых парусов» — даже краснознаменный вестник мечты тут становится самолетом, — итальянец все равно передает мечтательный дух повести-феерии. Люмьеровские снимки эпохи запросто впускают в себя персонажей, камера Марко ГрациапленаМектуб») рассматривает морщинистые ладони Рафаэля и фактурные лица односельчан, а встреча повзрослевшей Жюльет (Жюльет Жуан) и мечтательного летчика Жана (Луи Гаррель) лишена пустых обещаний эскапизма, которыми тут как раз спасается столяр-отец. Новое поколение с надеждой смотрит вперед и может за себя постоять — правда, и на их долю заготовлены новые испытаня [войной].

Читать: Рецензия на «Мартина Идена»

«В паутине»


1970 год. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, режиссер Ким Ёль (Сон Кан Хо) понимает, что фильм, который он только что снял, требует косметических изменений. Всего-то нужно два дня пересъемок, чтобы превратить заурядное кино в шедевр, тем более ключевые образы явились постановщику во сне (может ли кинематографист не доверять ночным видениям?). Задачка, разумеется, со звездочкой: начальница студии считает, что лучшее – враг хорошего, цензурный комитет подозревает крамолу, актеры разбежались по другим проектам. Вдобавок коллеги насмехаются, считая Кима бракоделом, который украл сценарий дебютного фильма у покойного наставника. И все же процесс запускается: подпольно и в заколоченном павильоне — чтобы никто из артистов не сбежал. В новом проекте Ким Чжи Уна, блиставшего в нулевые («История двух сестер», «Горечь и сладость», «Хороший, плохой, долбанутый»), наконец можно разглядеть его былую форму: «В паутине» — полижанровая эксцентрика о послевоенной корейской индустрии, где сталкиваются производственные трудности, личные амбиции и политическая конъюнктура. Пока идейная продюсерка напаивает чиновников, а актеры мечутся между методом и мезальянсом, Ким Ёль компилирует шедевры 1960-1970-хх: тени «Служанки», «Мадам О» и «Женщины-насекомого» блуждают по съемочной площадке, где творится черт знает что. Тем временем не самое стройное высказывание Ким Чжи Уна — о кино как сумрачном зеркале, где отражаются скрытые помыслы зрителей и создателей, — устроено как веселый (и зачастую находчивый) сборник анекдотов с аттракционами, где нуар встречает процедурал, а франкофония — арахнофобию. В общем, всё связано: и времена, и нравы, и прошлое, и настоящее.

Читать Умник, ворчун, весельчак, скромник, соня, чихун, простачок: за что мы любим звезду «Паразитов» Сон Кан Хо

«Следующая жертва»


Ким Со Хи (Ким Щи Ын) после колледжа идет стажироваться в колл-центр крупного провайдера, где познает суровые метрики взрослой жизни: всех подключать, никого не отключать, врать о штрафах, вчерашним выпускникам первые месяцы платят скупой минимум вне зависимости от переработок — чтобы не увольнялись (а они из-за этого и уходят). Такие условия работы чреваты суицидами — не только среди рабов корпорации, но и клиентов (впрочем, у них свои обстоятельства невыносимой легкости). Как устроена эта петля подобострастия — с культом труда в семьях, вузах и на министерском уровне — пытается разобраться уже следовательница О Ю Джин (Пэ Ду На), сталкивающаяся с «Уловкой 22» национального масштаба. Всем для отчетности нужна положительная динамика, никто не хочет выглядеть лентяем или остаться без работы — и в результате ежедневного противоречия между целью и средствами накапливается тоннаж фрустрации, чреватого летальными последствиями. Второй фильм постановщицы Чон Джу Ри, заявившей о себе в 2014-м таким же условно детективом «То-хи», где героиня Пэ Ду На распутывала паутину домашнего насилия. Кино неторопливое, чуткое и жуткое.

Панки, химеры и Алые паруса: что смотреть на фестивале КАРО.Арт #2
фото: "Следующая жертва"

«Свет»


Готовясь к празднованию 60-летия, Татьяна Сергеевна (Елена Яковлева), работник социальной службы, решает подвести промежуточные итоги жизни. У нее всё, кажется, есть: любящий супруг и работа, на которой её ценят. Зарплата не то чтобы большая, но честная, а еще есть многочисленная родня, повзрослевший и давно живущий отдельно сын. Однако Татьяну что-то гложет, и она постоянно проваливается (вместе со зрителями) в воспоминания молодости, переживая разрыв с подругой детства, оказавшейся в плохой компании тусовщиков-семидесятников. Воодушевляющая драма Антона Коломейца, основанная на размышлениях о прошлом мамы режиссера. В «Свете» ступил на тропу маленького ностальгического кино, став продолжателем линии «Кино про Алексеева». Десятилетие назад Михаил Сегал уже использовал эту формулу развитого флешбэка, изобретя забытого героя советской эпохи: постаревшего барда, сотворившего в жизни очень много ошибок, но все-таки кем-то тайно любимого. Теперь у этого сюжета отчетливо проявился женский взгляд — более нежный, тонкий. Не зря ведь героиня Яковлевой (молодую версию играет Дарья Коныжева) проходит путь от наивной девочки-троечницы до сиделки при немощных стариках – в этом многолетнем преображении очень много заботы и необъявленного подвига.

Смотреть онлайн «Ваш репетитор» — дебют Антона Коломейца

«Крецул»


В Кишиневе 1997 года чемпион Европы по дзюдо Олег Крецул (Никита Волков) возвращается с первых Олимпийских игр и женится на любви всей своей жизни. Но через три дня они с молодой женой попадают в автокатастрофу – она погибает, а он остается слепым. Заново начать не только жить, но и заниматься спортом Олегу помогает его друг Виталий Глигор (Сергей Волков), готовый мириться и с непростым характером товарища и с бюрократическими препонами, которые встают на пути к новым – теперь уже Паралимпийским играм. «Крецул» – игровой дебют документалистки Александры Лихачевой, первую свою неигровую картину также посвятившей спорту – пути двух молодых москвичей на Зимнюю Олимпиаду в Сочи. Игровой опыт Лихачевой, на который все же повлияла документальная основа, уравновешивает оператор Мариус Пандуру, работавший с Раду Жуде. Отчего «Крецул» на фестивале «Короче», где прошла премьера фильма, сравнивали, конечно, с румынской новой волной. Несмотря на во многом документальную камеру главным в «Крецуле» является потрясающий дуэт двух Волковых – Никиты и Сергея – они не родственники, но уже сработавшиеся в театре партнеры, умеющие на полутонах рассказать о дружбе, от которой, как и от любви, всегда один шаг до ненависти. И если для Сергея это большая заявка на наконец главные роли в российских фильмах и сериалах, то для Никиты, переходящего из лиги «Трудных подростков» в статус отечественного Серкана Болата, – это без сомнения лучшая актерская работа.

Панки, химеры и Алые паруса: что смотреть на фестивале КАРО.Арт #2
фото: "Крецул"

«Сказка»


После смерти правители времен Второй мировой дружно оказались в одном Чистилище. Кто раньше, кто позже, но все здесь. Бенито Муссолини расстреляли итальянские партизаны. Иосиф Сталин скончался от кровоизлияния в мозг. Уинстон Черчилль, настоящий политический долгожитель и потому точно не ангел, умер от инсульта. Гитлер пустил пулю в голову из личного Walther PPK – оружия, которое впоследствии станет символом Джеймса Бонда. Да что там Гитлер – Христос тоже здесь, страдает наравне с цезарями. Распорядок дня в Чистилище напоминает график нацистских преступников в тюрьме Шпандау. Бесконечно повторяется незатейливый цикл: подъем, затем прогулка по чарующему лесу и лицезрение жертв своих амбиций (по бескрайнему пространству вдоволь разбросано человеческих тел — «эхо войны» добралось и сюда). Налюбовавшись на дела рук своих, мировые лидеры отправляются на поклон к Богу: по очереди подходят к вратам и слышат привычное «как-нибудь потом». Условно-досрочного снова не предвидится. «Сказке» Александра Сокурова не чужд черный и злой юмор, превращающий новаторскую фантастику в жестокое посмертное приключение. Сколько бы людей ни появилось в кадре, вместе и порознь – все настоящие: четыре года команда Сокурова изучала кинохронику и аккуратно вырезала из нее героев, чтобы потом поместить их в виртуальное пространство, будто бы сошедшее с серии офортов «Воображаемые тюрьмы» Джованни Баттисты Пиранези. Экспериментальный фильм барражирует меж жанров, создавая некое новое для кинематографа чувство: жуть и гигантомахия сменяются фарсом, «Концертом в яйце» Босха в скудных красках «Блокадного дневника». Возможно, такое насмешливое представление диктаторов – повстанческий, но единственный способ сбить с них позолоту и углубиться в саму суть психологии власти.

Читать Рецензия на «Сказку» Александра Сокурова

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
И свет во тьме светит: Открытие фестиваля «Маяк»-2023
«Год рождения»: Свобода или стабильность?
Маша Мацель: «Это сериал о том, что всем хорошо бы проораться»
«Один маленький ночной секрет», «Крецул» и «Молодой папа» дополнили программу фестиваля КАРО.Арт
Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт
Анатомия осени: 15 премьер российского (и международного) проката
Выборг-2023: Вечное сияние чистого лета
Мир криминала: вся правда о Южной Корее в лихом гангстерском кино
«Нина», «Осьминог» и «Блондинка» включены в конкурсную программу XXXI Фестиваля российского кино «Выборг»
Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES
Драма «Скарлет» с Луи Гаррелем откроет Фестиваль молодого кино VOICES
Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными
Владимир Гарцунов: «Если у меня большие уши, как у Адама Драйвера, разве я не могу играть героев?»
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
Разблокировано воспоминание: «Доктор Брейн» — мозголомный триллер режиссера «Я видел дьявола»
Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021
Аличе Рорвахер поработает на телевидении
Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
Программа 67-го Каннского кинофестиваля
персоны
Юра БорисовНикита ВолковСергей Волков (II)Луи ГаррельКим Джи УнПэ Ду НаРаду ЖудеЭльдар КалимулинСон Кан ХоАнтон КоломеецДарья КоныжеваАлександра ЛихачёваНоэми ЛьвовскиПьетро МарчеллоМаша МацельМихаил МестецкийРоман МихайловМариус ПандуруАличе РорвахерИзабелла РосселлиниМихаил СегалАлександр СокуровРафаэль ТьериЕлена Яковлева
фильмы
В паутинеГод рожденияГоречь и сладостьДевушка у порогаИстория двух сестёрКино про АлексееваКрецулМартин ИденМектуб, моя любовьМолчание ПелешянаОтпуск в октябреПостучись в мою дверьСветСказкаСкарлетСчастливый ЛазарьТрудные подросткиХимераХороший, плохой, долбанутыйЧудеса

анонс

Скорбим

Никита Островский
4 октября ушёл из жизни актёр Никита Островский.
Константин Лисовский
4 октября ушёл из жизни певец Константин Лисовский.
Наталия Королёва
3 октября ушла из жизни актриса Наталия Королёва.
Регина Домбровская
С опозданием нам стало известно, что ушла из жизни актриса Регина Домбровская.

День рождения >>

Эдуард Бредун
Юозас Будрайтис
Вера Кузнецова
Вячеслав Манучаров
Вера Новикова
Сергей Перегудов
Ирина Шевчук
Николай Шрайбер
Наталья Эсхи
Йоан Гриффит
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Уэнди Роби
Джереми Систо
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
все родившиеся 6 октября >>

Афиша кино >>

Пожары
драма, исторический фильм, экранизация
Канада, Франция, 2010
Повелитель ветра
биография, драма, приключения
Россия, 2023
Алексей Балабанов. Послесловие…
Россия, 2023
Гардемарины 1787. Мир
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2020
Первая любовь
драма
Россия, 2023
30 ночей с бывшей
комедия, мелодрама
Аргентина, 2022
Грани любви
драма, комедия
Франция, 2022
Сестра, действуй!
комедия
Франция, 2022
Школа магических зверей. Тайна подземелья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Дом тысячи дверей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Дурные деньги
биография, драма, комедия
США, 2023
Капкан: Судная ночь
триллер
США, Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram