ММФАФ-2023: 1933 года. Последнее лето «Фабрики грез»

фото: пресс-служба ММФАФ / Уверенность в завтрашнем дне

Смотреть онлайн Классический «Франкенштейн» студии Universal



фото: пресс-служба ММФАФ / Песнь песней

Смотреть онлайн «Лицо со шрамом» 1931-го

Президент против Депрессии



фото: пресс-служба ММФАФ / Утиный суп

Смотреть онлайн «Утиный суп» братьев Маркс



фото: Гавриил над Белым домом

Читать Шпорная территория: знаковые фильмы в истории вестерна

Про уродов и людей



фото: Охотнике за фотографиями

Смотреть онлайн Джеймс Кэгни в «Ангелах с грязными лицами»

Читать Гид по другим сокровищам Фестиваля архивного кино



фото: пресс-служба ММФАФ / Резня

Читать Иконы стиля: Дитрих, Гарбо и другие кинодивы, повлиявшие на моду

Неудавшаяся эмансипация

Смотреть онлайн «Шанхайский экспресс» с Марлен Дитрих

Читать Манк Дэвида Финчера — фильм о «Кодексе» и «Гражданине Кейне»



фото: пресс-служба ММФАФ / Баззи буп

Читать Как Микки-Маус изменил отношение к анимации

Смотреть онлайн Фильмы с Гари Купером

Прощай, Свобода!



фото: пресс-служба ММФАФ / План жизни

Смотреть онлайн Классика с Кларком Гейблом

Смотреть онлайн Великие фильмы бессмертного Чарли Чаплина



фото: Грех Норы Моран

В начале 1930-х Америка пыталась выйти из «Великой депрессии». Страну раздирала безработица и забастовки рабочих. Люди ощущали неопределенность и были разочарованы в идеалах демократии. «Новый курс», ставшего президентов в 1932 году, обещал перемены, однако достичь их в короткие сроки оказалось невозможным. Похмелье после «ревущих 1920-х» отразилось на Голливуде. Продюсеры чувствовали, что публика требует развлечений, эскапизма, но экономический и политический кризисы сказалась и на киноиндустрии. Испытанием стал и приход звука в кино. Для многих эпоха «Великого немого» была безумной вольницей, где возможно было всё. Звук развеял это волшебство. Техника накладывала свои ограничения, с которыми не все справились: множество звездных карьер окончилось в 1930-е. Нужно было учиться говорить.А говорить было о чем. В стремлении угодить вкусам публики киностудии стали эксплуатировать неудобные темы на экране: в частности, секс, социальные и политические проблемы. Продюсеры шли на рискованные эксперименты: ставили фильмы ужасов (тогда и появилась знаменитая плеяда хорроров студии Universal с Дракулой Франкенштейном ) и гангстерские боевики (первая версия « Лица со шрамом » вышла в 1931-м). Стали востребованными звезды открыто сексуализированные, с вызывающими манерами, как у скандальной Мэй Уэст , твердившей с экрана о любви ради удовольствия. Нередко фильмы перегибали палку и шокировали консервативную публику непристойностью или цинизмом. Голливуд ассоциировался у политиков и религиозных организаций с разгулом «эпохи джаза». Люди требовали порядка и спокойствия, а неудобные тема и вызывающие сюжеты лишний раз смущали обеспокоенное общество. Нужно было призвать Голливуд к порядку.Так и возникла потребность в печально известном Кодексе Хейса. Вопреки распространенному мнению, свод цензурных правил, регламентирующих каждую деталь, вплоть до длины поцелуя между влюбленными (обязательно замужними), не был навязан Голливуд «сверху». Наоборот, он стал своеобразной защитой продюсеров от тотального контроля над индустрией со стороны правительства. Цензура таким образом была компромиссом, на который студиям пришлось пойти, чтобы сохранить контроль над производством и прокатом фильмов.Начало 1930-х было своеобразным рубежом в истории «Фабрики грез»: режиссеры и продюсеры уже понимали неизбежность надвигающейся цензуры, но всё еще имели возможность снимать относительно свободно. Эти фильмы, угодившие в зазор между вольницей немого кино и утверждением Кодекса Хейса, сегодня принято называть Pre-Code, то есть относящимися к периоду «до Кодекса». В них режиссеры пытались говорить о неудобном и сложном, удивляют смелостью и откровенностью даже в наше время, в то время как цензура упрощала картину миру, предлагая готовые схемы. 1933 год стал последним рубежом былой свободы – тем интереснее взглянуть, о чем говорило кино в этот переломный момент в индустрии.«Великая депрессия» подсветила несовершенство государственной машины. «Докодексные фильмы» не могли обойти стороной язвы политической системы, и кино стало открыто говорить о способах выхода из кризиса. Анимационный герой Кролик Освальд в агитационном мультфильме «» (Confidence) спешит за помощью к Франклину Рузвельту. Только его «Новый курс» способен спасти погрязший в унынии и нищете город, где курицы не плодоносят, а банкиры прячут деньги под кроватью.Одним из лидеров, пришедших к власти на фоне политического кризиса, стал усатый диктатор Граучо в культовой бурлескной комедии « Утиный суп » с участием комиков братьев Маркс. Он правит выдуманной европейской страной, которая окружена неутомимыми врагами. В самой знаменитой сцене «Утиного супа» пробравшийся в дом правителя воришка имитирует движения Граучо, чтобы притвориться его отражением в зеркале. Мастерски исполненный гэг, не раз воспроизводившийся в кино, символически показывает сходство народа и тирана, их подражание друг другу. Способ братьев Маркс выйти из Депрессии — довести кризис до абсурда, высмеивая его и лишая смысла.Откликом на несправедливость и беззаконие в стране стала объяснимая тоска общества по прошлому, по нравственному идеалу времен Авраама Линкольна. Так в фильме «» (Gabriel over the White House) на пост президента США избирается коррумпированный Джадсон Хаммонд, которого не заботит ничего, кроме его благосостояния. Но после автомобильной катастрофы в его бездыханное тело вселяется дух Линкольна. Легендарный президент решает помочь стране и начинает борьбу с коррупцией, безработицей и преступностью. Он берет на себя сверхполномочия, отказывает в праве голоса Парламенту и наводит порядок силой: коррупционеры отправляются за решетку, гангстеров сажают на электрический стул, а международное положение укрепляется демонстрацией силы ВС США. В «Гаврииле над Белым домом» отчетливо виден запрос общества на «сильную руку», которая «поднимет с колен» государство.Ностальгия по Линкольну возникает и в проблемном вестерне « Резня », посвященном расовой дискриминации. Ассимилированный индеец Джо «Громовой конь», никогда не живший в резервации, узнает, какое беззаконие творится в отношению его народа. Вторя автору «Нового курса», он называет американскую систему «проклятой», а умирающий вождь, отец Джо вторит: «Правительство никогда не меняется». Хотя остается надежда на справедливый суд, который тут встает на сторону униженных и оскорбленных, «Резня» демонстрирует пессимистический взгляд на Америку 1930-х, подчеркивая, что корни «Великой депрессии» куда глубже экономических проблем.У фильмов 1933-го нет иллюзий по поводу общества, живущего в эпоху «Великой депрессии». В основе своей это приспособленцы, циники и обыватели, не верящие ни во что, кроме денег и порока. Публика жаждет зрелищ, и всегда находится тот, кто готов обеспечить его, преступив закон. Неслучайно бывший гангстер Дэнни Кин так прекрасно устроился газетным папарацци в «» (Picture Snatcher). Воровские навыки, наглость и тюремные привычки помогают ему добывать сенсационные кадры: в частности, фото казни женщины на электрическом стуле. Когда же полиция начинает охотиться за Кином, уже за то, что тот делает неприемлемые снимки, тот возмущается: «».Именно общество, жаждущее сенсаций, подталкивает фотографа вторгаться в чужие жизни (и даже смерти). Образ дерзкого желтого журналиста, которому все сходит с рук, сыграл Джеймс Кэгни . Артист прославился в 1930-е образами гангстеров на киноэкране, и его нередко пародировали в анимации: например, в «» (I`ve Got to Sing a Torch Song), где Кэгни по обыкновению бьет женщин и стреляет из автомата Томпсона направо и налево.Пожалуй, самым характерным и одновременно смелым фильмом «докодексной» эры можно назвать « Уродцев Тодда Браунинга . Этот культовый фильм вызвал оторопь у общественности. Режиссер показывал на экране настоящих цирковых артистов с физическими особенностями, да и развязку никак не назовешь хеппи-эндом: «Уродцев» подвергли цензуре даже до установления Кодекса Хейса. Всё дело в том, что, по замыслу Браунинга, подлинными уродцами являлись не увечные циркачи, а «полноценные» люди. Последним чужды человеческие ценности, они жаждут эксплуатировать слабых и брезгуют сближаться с «чудовищами».Мотив порочного цирка возникает и в вестерне «Резня». Главного героя местное белое начальство прямо называет «цирковым уродцем», несмотря на то что тот давно принадлежит к «цивилизации». Смелым для своего времени решением в фильме является отождествление коренных американцев с чернокожими: у них одинаково нет прав, они всего лишь прислуживают белым. Стереотипизация доходит до абсурда, когда чернокожий надевает на себя одежду вождя индейцев и пытается продать «соплеменникам» сигареты.Инаковость — чаще всего, иностранцев — смущает общество почти в каждом фильме 1933 года. Особенно в анимации, чьи в сюжеты проникнуты экзотикой и стереотипными образами разных культур и национальностей. В «» (Shuffle off to Buffalo), где среди детей, готовящихся к отправке аистом к родителям, возникают откровенно расистские образы евреев и азиатов. Типичную клюкву можно увидеть в «» (Russian dressing), где бородатые русские в крестьянских одеждах пьют горилку и поют «Очи черные». Карикатура и стереотип — лучшие средства объяснить далекое и непонятное.Даже в исторической мелодраме « Королева Кристина » (Queen Christina) с Гретой Гарбо простой народ, ранее поощрявший выдуманные любовные похождения правительницы, оказывается крайне недоволен известием, что она завела любовника-иностранца. Поверив, что испанский посол одурманивает Кристину волшебными чарами, крестьяне натурально собираются на штурм замка. Чтобы отстоять право на любовь, королеве натурально приходится отказаться от титула. Однако народ не прощает ей предательства — и испанец гибнет в финале за то, что посмел переспать с королевой Швеции.Образ женщины в фильмах 1933 года — наиболее яркий и амбивалентный. В частности, возникает типаж хищной нимфоманки, соблазняющей мужчин и часто сбивающей их с пути. В «Охотнике за фотографиями» талантливая желтая журналистка, которую лишь работа в газете удерживает от того, чтобы не уйти на панель, становится одной из комичных и отрицательных героинь. Наглый фотограф Кин не упускает шанса толкнуть или ударить её, а в финале девушка попадает в аварию, и всё равно оказывается объектом насмешки. Её тяга к мужчинам — «нездорова», а значит, «заслуживает» наказания.Распространенный мотив «докодексных» фильмов — изнасилование непорочной девушки. Это происходит в « Грехе Норы Моран » (The Sin of Nora Moran) и « Песне Песней » (The Song of Songs). В последней, не характерную для себя роль кроткой сельской девушки Лили играет Марлен Дитрих (в финале, впрочем, она возвращается к привычному для зрителей 1930-х образу роковой женщины).Изнасилование тоже выступает «защитой» общества от непонятной им инаковости, своеобразным средством обращения, инициации в ряды «своих». Так, тетя героини Лили, увидев у той Библию, заверяет девушку, что в книге наверняка написана всякая порочная дрянь. Женщина не может взять в толк, чтобы кто-то истово верил в Бога и соблюдал заповеди. Развращенное общество сбивает с пути и Лили: она попадает в лапы барона-извращенца, из дворца которого для нее был только один путь — на панель.Жертвой мира мужчин становится и Нора Моран в довольно экспериментальном для своего времени «Грехе Норы Моран», в чем-то предвосхищающем сложную сюжетную структуру « Гражданина Кейна ». Девушка добровольно идет на смертную казнь за преступление, которого не совершала, чтобы сохранить репутацию любимого мужчины-политика. Еще будучи молодой помощницей укротителя львов (снова мотив цирка!), Нора сама оказалась в клетке: хозяин надругался над ней, воспользовавшись ее слабостью и наивностью.Девушка в беде, к слову, популярный сюжет множества мультфильмов эпохи. Будь-то Моряк Попай («»), Микки Маус («») или антропоморфная кухонная утварь («»), все они в финале приключений спасают даму сердца из рук похитителей.Лишь немногие женщины в фильмах 1933 года осмеливаются бросить вызов миру мужчин. Прежде всего это Королева Кристина — эмансипированная девушка на троне, возвышающаяся красотой и свободным нравом над темным народом и дворянами-интриганами. Ей скучно во дворце, а перспектива выходить замуж за старого ветерана войны, какой бы удачной партией ни была, её не прельщает. Кристина переодевается мужчиной и отправляется на поиски любви (намек на бисексуальность в «Королеве Кристине» столь явный, что даже придворные в фильме не могут скрыть удивления при виде двух «мужчин» в одной постели).Впрочем, еще дальше идет героиня мелодрамы Эрнста Любича План жизни » (Design for Living) — ранний пример разговора о полиамории в кино. Предприимчивая Гильда влюбляется сразу в двух парней, и не хочет выбирать между ними. Троица заключает «джентельменское соглашение»: никакого секса (чуть ли первый раз это слово звучит в голливудском фильме напрямую), только платонические отношения друг с другом, чтобы никого не обидеть. Впрочем, по финальным поцелуям героев, направляющихся не куда-нибудь, а в свободный Париж, становится ясно, что границы этого «соглашения» весьма зыбки.Любич противопоставляет мир пошлых американских буржуа вольным приключениям художников, жаждущих любви и свободы. В конце концов, девушка сбегает из затхлого мира правил и лицемерия к этим двум беспутным болванам (одного из них сыграл молодой Гари Купер ). Их идеал – Европа, где царят искусство и подлинные чувства. «» — счастливо смеется героиня в объятиях любовников.Однако свобода, о которой грезили герои «Плана жизни», в реальности была обречена. Пуританские нравы одерживали верх над страстными любовниками и авантюристами. Отношения в кино при Кодексе Хейса могли быть только законными и скромными. Муж и жена на экране отныне спят в разных кроватях, чтобы зритель не подумал лишнего.Образ Голливуда до принятия цензурного Кодекса Хейса прекрасно запечатлен в мультфильме «Гала-премьера Микки». В нем на премьерный показ новых приключений Микки Мауса собирается весь кинематографический бомонд: от Чарли Чаплина до Кларка Гейбла . Звезды набиваются в зал и заливаются смехом при виде веселого мышонка, спасающего подругу Минни из лап заклятого врага Пита. Создатели запечатлели образ «Фабрики грез», где каждый мог быть самим собой. Мэй Уэст — порочной совратительницей, братья Маркс — безумными мошенниками, а Грета Гарбо — загадочной и томной красавицей. Все эти образы будут вскоре регулироваться цензурой. Это последний отчаянный смех перед грядущей «консервацией».Своеобразным откликом на Кодекс Хейса можно назвать мультфильм «» (Buzzy Boom at the Concert), снятый уже в 1938 году. Малышка Баззи, дочка знаменитой некогда Бэтти Буп, самой известной жертвы американской цензуры, скучает на концерте классической музыки. Мать, одетая в длинное приличное платье, в противовес коротким юбкам из ее первых мультфильмов, просит девочку сидеть смирно. Но та выбегает на сцену и пробуждает уснувший зал динамичным джазом. Таков ответ малышки Баззи на запреты и приличия.Кодекс Хейса, несомненно, заморозил американское кино, а вслед за ним и общество. В это ледяное королевство изредка пробивался воздух в виде отдельных шальных фраз и эвфемизмов. Подлинное же возвращение к проблемам, поднятым в «докодексных» фильмах, произошло только в 1960-е, когда в кинематограф пришло совсем другое поколение. Секс, наркотики и рок-н-ролл захватили экран. Однако на место романтиков и джентльменов пришли Бонни и Клайд — тоже герои 1930-х, только уже увиденные глазами рассерженных молодых людей, взбунтовавшихся против родительского поколения. Таков был ответ истории на кодексы и ограничения.