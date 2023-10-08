Распалась связь времен: Первые конкурсные картины на фестивале «Маяк»

что почитать?

«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила

Премьера сериала «Секс. До и после»

Между нами тает лёд: Дарья Мороз, Игорь Верник и Анна Снаткина

Новые сезоны сериала будут выходить с 9 октября

Раздор из-за спагетти: трейлер фильма «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя»

После награждения мастер лично провел паблик-ток с режиссером картины

Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», затем сериал выйдет на телеканале «Россия»

Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Что такое «хорошо»

Интервью

Валерия Астапова: «Я теперь лучше понимаю, что для спортсменов значит победа»

Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих