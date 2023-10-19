Один день — один фильм: гид по «Посланию к человеку» для тех, кто хочет увидеть главное

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября 2023 года. В этом году на площадках фестиваля – в киноцентре «Дом Кино», киностудии «ЛенДок», кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Англетер», «Ленфильм», «Великан Парк», на Новой сцене Александринского театра, а также в «Доме Радио» и книжном магазине «Порядок слов» — будет показано 189 фильмов, в том числе мировые и национальные премьеры. Помимо шести конкурсных секций нас ждут традиционные программы «Панорама.doc» (кураторы Алексей Медведев и Наталия Пылаева), в которую входят главные неигровые фильмы сезона от признанных мастеров и документалистов-новаторов, и «Кино сверхреальности»Андрея Плахова, вобравшая самые ожидаемые игровые картины года. Также в этом году представлены новые специальные секции: «Новые голоса» Михаила Ратгауза и «Мастерская»Петра Шепотинника. Фильмы короткого и среднего метра собраны в программе «Мультиверс», анимация – в программу «Нарисуем – будем жить», кинокартины молодых российских режиссеров – в программе «Российское молодое. Продолженное настоящее» и программах студенческих фильмов ВГИКа и СПбГИКиТ. Представляем 8 наиболее, на наш взгляд, интересных фильмов смотра — по одному на каждый день.
Новая картина Мишеля Гондри, режиссера «Вечного сияния чистого разума», представляет собой темпераментную автобиографическую комедию, где постановщика играет очень похожий на него актер Пьера Нине. Его зовут Марк, и, чтобы закончить шедевральный проект, он убегает от продюсеров в дом тети Дениз (Франсуаза Лебрюн) в сопровождении редактора Шарлотты (Бланш Гарден). Там Марк планирует восстановить творческие способности и перемонтировать фильм по своему усмотрению. Гондри не снимал полнометражное кино восемь лет: после «Микроба и Бензина» были короткометражки и сериал «Шучу». Мировая премьера «Книги решений» состоялась на Каннском кинофестивале в программе «Двухнедельник режиссеров», и режиссера тут же принялись ругать за свойственную ему беспорядочность и перенасыщенность идеями. Действительно, лента сложна, сумбурна и не в меру энергична, зато является непревзойденным примером самоанализа и позволяет понять, как работает голова такого самобытного автора, а также, возможно, представить, насколько сложны бывают взаимоотношения человека с собственным же творчеством. В российский прокат картина выйдет уже 16 ноября.
Снятый на 16-мм пленку поэтический и психоделический фильм о канадском острове Сейбл, чья единственная обитательница — эколог Зои Лукас. Вот уже 40 лет она живет на маленьком клочке суши площадью 30 квадратных километров, изучая местную флору и фауну. Столь же дотошно, как Лукас — каждого жучка и былинку, постановщица Жаклин Миллс исследует отношения человека и природы – пока у нее не закончится пленка. Это очень тихий фильм, практически без слов, и его спокойная атмосфера оказывает тем самым терапевтическое, медитативное воздействие. Травы, лошади, улитки, водоросли - «География одиночества» возвращает в глубокое детство, заставляя всматриваться не только в красоту пейзажей, но даже в мусор, прибиваемый волнами к берегу. Ощущение, что этот мир принадлежит вам, и повсюду таятся чудеса и удивительные находки, Миллс удалось передать так же хорошо, как показать очарование места, замершего здесь времени и цикличности жизни. Впрочем, фильм хорош уже тем, что каждый в нем прочитает что-то личное. Премьера «Географии одиночества» прошла в рамках Берлинского фестиваля, где она получила приз экуменического жюри, всего у картины уже 28 наград международных смотров (и большая часть из них гран-при).
РАЙ, реж. Александр Абатуров, Франция-Швейцария Программа: Панорама Время и место: 22 октября 21:00, к/т «Дом Кино», синий зал
фото: "Рай"
Действие фильма происходит в 2021 году в якутском поселке Шологон, жители которого борются за выживание с гигантскими пожарами, охватившими Сибирь. Российская власть постановила, что не будет вмешиваться в ситуацию на тех территориях, где стоимость тушения превышает предполагаемый ущерб. Очевидно, что это означает «практически везде». Хотя по радио говорят, что все средства брошены на борьбу с огнем. Брошенные на произвол судьбы герои фильма знают, что это пустые слова, и отчаянно пытаются спасти себя и место обитания. Ведь их село – не какие-то жалкие развалины. Пожар подходит всё ближе, и добровольцы готовятся дать огню отпор – с минимальным количеством техники: один бульдозер у них на сотни километров вокруг да штыковые лопаты. Подготовка к сражению похожа на сборы в поход рыцарей против злого дракона. Так оно и есть: огнеборцы воспринимают стихию как живой организм, даже говорят о нем соответствующими словами «убегает», «никак не дается». Подчеркивая эту аналогию, Абатуров включает в повествование фольклорные мотивы: народную сказку про Вольный Ветер, который задумался о том, как объединить людей, и пошел с вопросом к Великой Горе, или разговор якутянки со священным огнем. Немаловажно и то, что «Рай» сделан невероятно эстетично (как, впрочем, и все предыдущие работы автора), разнообразно, разнопланово, как в изобразительном смысле, так и по заложенным смыслам.
СУМЕРКИ, реж. Владимир Эйснер, Россия-Германия Программа: Международный конкурс Время и место: 23 октября, 18:20, Большой зал «Дома Кино»
фото: "Сумерки"
Документальный триптих, собранный из прежних фильмов режиссера, снятых в течении последних 20 лет. Первая часть — выдержки из черно-белого «Последнего срока» (2002), рассказывающего о воре-карманнике, в прошлом — участнике Великой Отечественной войны, отсидевшем за решеткой в общей сложности 46 лет и доживающем дни в доме престарелых для бывших уголовников. Вторая часть – срез из картины «Другая жизнь» (2006), представляющей безрадостные картины жизни одной сибирской деревни примерно в нулевые. В деревне проживает сотня с лишнем человек, и почти все взрослое население не имеет работы, беспробудно пьет и нещадно бьют собственных детей. Третья история – из фильма «После потопа» (2021), где автор наблюдает за вязнущем в грязи скотоводческим хозяйством: доярки и прочий рабочий люд топчутся в резиновых сапогах, гнобя безответных несчастных коров словом и делом. Сложившееся из этих глав высказывание подводит определенную черту последних 25 лет российской жизни в глубинке. Эстетический сумрак бытия, который сейчас принято не замечать, и сложный музыкальный фон оставляют тягостное впечатление, но явленная мысль проста и понятна: в России неизменно воровство, пьянство и злобное бесчувствие, от чего страдают старики, дети, животные. И сумерки нависли вовсе не перед рассветом, а совсем наоборот.
Глубоко личное документальное эссе о домашнем насилии из конкурсной программы Амстердамского фестиваля IDFA-2023. У фильма необычная предыстория: герой Эрнесто сам связался с режиссеркой (остается загадкой, почему, ведь это её дебютный фильм) и прислал автобиографический роман, с тем, чтобы она сняла кино о его жизни. Эфтимию книга заинтересовала, но более её поразил сам Эрнесто после их знакомства на продуваемом ветрами острове Тенерифе, где живет мужчина. Фильм передает его рассказ от первого лица: о том, как в детстве отец избивал его и мать, заражая мальчика бациллой насилия; затем — о собственных преступлениях. Причем в последнем случае он называет себя другим именем. Его полубезумные глаза и странные разговоры, а также окружающая островная природа будят в авторе картины тревожные личные воспоминания, и она думает о юности, проведенной на острове Крит, о строгом воспитании. Она проводит неожиданные параллели и, глядя на Эрнесто как на объект исследования, пытается постичь природу насилия. Эфтимия, которой тут больше подходит имя Эмпатия (тоже греческое слово), не осуждает героя, а проявляет чуткость, показывая уязвимость человека, который не просто из жертвы стал преступником, но одновременно был и тем, и другим. Подобно разрываемому противоречиями доктору Джекиллу, борющемуся с внутренним мистером Хайдом.
ЛОСЁНОК, Елена Копцева, Россия Программа: Национальный конкурс Время и место: 25 октября, 16:30, Большой зал «Дома Кино»
фото: "Лосенок"
В Сумароковском лосином хозяйстве Костромской области лосиха Арья рожает двоих детенышей. Зоотехник Катя наблюдает за появлением лосят, после чего сразу же разлучает мать с детьми навсегда. Позже она объясняет внушительной группе экскурсантов, что это самая неприятная часть работы, но они вынужденно обманывают диких животных, подменяя лосят взрослой человеческой особью. Лосиха думает, что родила её, Катю, сближается с ней и разрешает себя доить. Другого способа получить лосиное молоко не существует. Экскурсанты кормят лосей морковкой, в другой части хозяйства смотрят, как поят молочной смесью маленьких лосят, умиляются, а затем идут дегустировать лосиное молоко — 80 рублей за 50 грамм, 1600 рублей за литр. Пробуют и морщатся: вкус – отвратительный. Далее Катя едет на машине в город — и на утро идет в костромской кадетский корпус, где учится её сын. Мы видим, как отданные матерями на воспитание человеческие «лосята» дают присягу защищать родину. Мальчику не по нраву армейская школа, он плачет и просится домой. Но Катя любит сына, поэтому считает, что надо терпеть – ему так будет лучше. Прекрасно снятая картина с обманчивым лирично-экологичным названием оказывается сильным и честным высказыванием с яркими аналогиями об утрате материнских инстинктов в современной России, об оправдании насилия и прочих мерзостях, которыми полна наша жизнь.
ФРАУ, реж. Любовь Мульменко, Россия Программа: Кино сверхреальности Время и место: 26 октября, 16:10, к/т «Родина», большой зал
фото: "Фрау"
Вторая режиссерская работа Мульменко получила на «Маяке» приз за лучший сценарий. «Мое почтение, фрау», – так обращается к девушкам старомодный Иван (актер и музыкант Вадик Королев), продавец из магазина «Охотник и рыболов». Он любит природу, рыбалку с друзьями и всё красивое. Отважный рыцарь Тиль Уленшпигель – его кумир, отсюда это странное «фрау» и убеждение, что женщине нужно служить. Однажды он знакомится с балериной Кристиной (взявшая приз за лучшую женскую роль Лиза Янковская), которая завязла в бесперспективных и пошлых отношениях с женатым хирургом (Алексей Розин), и меж ними завязываются роман, который не имеет страсти, но зачем-то нужен обоим. Филигранная режиссерская работа, точные актерские воплощения, блестящие диалоги, достоверная среда – слагаемые картины, который не оставляют равнодушным никого. Каждый из нас немножко и Кристина, и Иван, мы разные, но даже если страх одиночества сводит нас вместе, самое главное – не разрушать друг друга, не стремиться переделывать. Иногда расставание – это благо, и важно вовремя признать это «поражение».
КАНИКУЛЫ, реж. Анна Кузнецова, Россия-Финляндия Программа: Кино сверхреальности, Фильм закрытия Время и место: 27 октября, 16:00, кинотеатр «Аврора»
фото: "Каникулы"
Первый зрительский показ в России победителя фестиваля авторского кино «Маяк» — пронзительного романа взросления и воспитания чувств в духе соловьевских «Ста дней после детства», только созвучного нашему времени. 12 разновозрастных детей из Калуги едут выступать на сочинский фестиваль «Россия. Театр. Дети» с серьезным спектаклем «Земляничное вино» — о прощании с летом и юностью. Их сопровождают два педагога – открытая и внесистемная руководительница театральной студии (Дарья Савельева) и строгий завуч (Полина Кутепова). Сближение женщин, разрушение иерархии меж ними – одна из первостепенных сюжетных линий «Каникул», а параллельно будут раскрываться сложные взаимоотношения подростков, переживающих привязанности, первую любовь, ревность и прочие непростые чувства. Во главе угла также педагогический — и даже более сложный — вопрос выживания в нынешнем мире, где настоящее искусство оскорбляет чиновников от культуры, стремящихся закатать в асфальт всё живое.
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