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Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023

Фестивальная колонка >>
27 октября 2023
В Москве открывается очередной – уже семнадцатый по счёту – Большой фестиваль мультфильмов (БФМ). Показы пройдут с 27 октября по 7 ноября в московских кинотеатрах, а в конце ноября часть фестивальной программы в течение восьми дней будет доступна онлайн. Павел Шведов рассказал об основных фильмах фестиваля.

Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023

Большой фестиваль мультфильмов – явление одновременно необычное и закономерное. Он проводится с 2007 года стараниями настоящих подвижников анимации, доказывая важность анимации и для зрителей, и для страны в целом. У него нет постоянной государственной поддержки, в некоторые годы он случается как будто волей чуда (2023 год относится к таковым), но команда не останавливается и пытается показать лучшее из международной и отечественной анимации московскому зрителю, будь то профессионал или ребёнок.

Традиционно программу на БФМ придумывал и собирал тандем Марии Терещенко и Дины Годер — моих великолепных и могучих друзей-кинокритиков, без которых непредставим современный анимационный кинопроцесс в нашей стране. Их имён в фестивальной программе этого года вы не найдёте. Тем не менее, фестиваль жив и предлагает нашему вниманию вполне достойную программу.

Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023
фото: "Тека и Тути: ночь в библиотеке"

Основное отличие БФМ этого года от нескольких предыдущих – это тяготение к ядерному для нашей страны, ортодоксальному пониманию анимации как элемента детской культуры. Международная программа включает в себя фильмы, ориентированные на просмотр семейной аудиторией.

Фильмом открытия в этом году стало «Волшебное приключение да Винчи» Джима Капобьянко и Пьера-Люка Гранжона — широкая европейская копродукция о жизни и творчестве великого итальянского гения. Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию и при французском дворе изучает механизмы, человеческое тело, летательные аппараты. В общем, выглядит для окружающих то великим учёным, то невероятным магом, то чудаковатым старичком. Картина, созданная в сочетании кукольной и рисованной анимации, будет показана на фестивале лишь однократно, но 30 ноября кино выйдет в российский прокат.

Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023
фото: "Волшебное приключение да Винчи"

Отсутствие в этом году классического международного конкурса короткометражной анимации оказалось скомпенсировано появлением соревнования анимационных полнометражек. Если смотреть на фестиваль через оптику политики, то семь мультфильмов, вошедших в конкурс, хорошо балансируют флаги друг друга. Россия представлена мультфильмом «Бука. Моё любимое чудище» Виктора Глухушина и Максима Волкова — одним из анимационных флагманов кинокомпании СТВ.

Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023
фото: "Бука. Мое любимое чудище"

Есть в конкурсе и ирано-российская копродукция «Мальчик-дельфин» Мохаммада Хейрандиша, ставшая своеобразным парафразом классического сказочного тропа про поиски ребёнком своей мамы. Главным героем бразильского мультфильма «Тека и Тути: Ночь в библиотеке» Эдуардо Пердидо, Тиаго Лимы и Диего Доймо стала бельевая моль, семья которой обожает есть бумагу. Не обошлось без трехмерного исторического кино из Китая про мечты мальчика стать легендарным героем-архатом «Мастер Кид».

Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023
фото: "Мастер Кид"

Логичным решением фестиваля стало приглашение в полнометражный конкурс трёх фильмов из Европейского союза, в каждом из которых присутствует флаг Франции – цитадели авторской и арт-мейнстримной мультипликации. Фильм Жереми Дегрюсона, название которого переведено на русский язык как «Большое маленькое приключение», обыгрывает классический для анимации сюжет жизни оживших игрушек, но теперь на территории Центрального парка Нью-Йорка. Если истории игрушек представлены в трёхмерном компьютерном формате, то «Эрнест и Селестина: новые приключения» Жюльена Шена и Жана-Кристофа Роже позволяют познакомиться с продолжением истории уже известных российскому зрителю персонажей. На этот раз медведь и мышка попадают в родной город Эрнеста и узнают, что в нём запрещена музыка.

Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023
фото: "Большое маленькое приключение"

Большинство фильмов полнометражного конкурса БФМ-2023 либо уже были, либо вот-вот появятся в федеральном прокате. А вот кинопрокатных планов в России у фаворита конкурса – фильма Себастьена Лоденбаха и Марии Кьяры Малты «Цыплёнок для Линды» — пока нет. Фильм-бурлеск о приготовлении заветного блюда, поисках цыплёнка и буднях французского городка во время очередной внезапной всеобщей забастовки продолжает традиции французской комедии, но в авторском ярком цветовом решении. Фильм является обладателем главной награды полнометражного конкурса Анси-2023, номинантом на лучший анимационный фильм года по версии Европейской киноакадемии, и договорённости о его показе в Москве – это настоящая удача фестивальной дирекции. Если из полнометражных фильмов, представленных на фестивале, вы готовы посмотреть лишь одну работу, то сомнений в выборе быть не может.

Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023
фото: "Цыпленок для Линды"

Правда, символическим конкурентом «Цыплёнка для Линды» за статус главного полнометражного фильма в программе БФМ-20323 стала «Тайна третьей планеты» Романа Качанова. Специальный показ легендарной советской работы пройдёт в Международный день анимации. Приключения булычёвской Алисы будут показаны в версии, недавно отреставрированной на киностудии «Союзмультфильм». Фильм представит художник-постановщик Наталья Орлова, отметившая в этом году свой юбилей.

Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023
фото: "Тайна третьей планеты"

Другим специальным событием БФМ-2023, про которое хочется сказать особо, станет ретроспектива фильмов Дины Великовской – одной из самых известных российских режиссёров в международном сообществе. Практически все её работы снискали любовь публики и признание фестивалей. Великовская, обновляя традицию российской кукольной анимации, при этом не становится адептом единственного визуального решения или технологии, и каждый новый фильм продолжает экспериментировать.

Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023
фото: "Мой странный дедушка" Дины Великовской

Программа международного конкурса короткометражных мультфильмов, которая на поверку оказывается конкурсом анимации для детско-семейной аудитории, раздроблена на четыре достаточно равнозначных блока. Возможно, самым подходящим для любителей анимации блоком будет Программа №4, в которую вошли несколько впечатляющих работ - «А-а-а!» Османа Серфона, «Подсолнух» Натальи Чернышёвой, «Королева лис» Марины Россе и – в особенности! – «Наша форма» Егане Могаддам, в котором иранская девушка вспоминает ортодоксальные традиции иранской школы.

Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023
фото: "Наша форма"

Традиционно сильный и непомерно объёмный российский национальный конкурс утрамбован в шесть программ короткометражной анимации, в которых до гомогенной массы смешаны профессиональные и студенческие работы, фильмы из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Главный принцип выбора той или иной программы для просмотра – возраст зрителя. Дошкольникам подойдёт первый блок, вторая программа ориентирована на школьников, третью и четвёртую предпочтительнее смотреть подросткам и взрослым, а пятая и шестая – это удел 18+.

Подробнее о программе читайте на сайте фестиваля.

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обсуждение >>
№ 2
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 19:13
Вот фестивалей было много, а фестивалей про мультики я практически не видел. Это реально очень интересная идея. Уверен, что будет много хороших работ! читать далее>>
№ 1
GaryVan (Санкт-Петербург)   27.10.2023 - 12:34
М...да! Как говоиться - Широка программа, а смотреть нечего. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023 фотографии
Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023 фотографии
Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023 фотографии
Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023 фотографии
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