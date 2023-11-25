Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»

Второй Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Как и в прошлом году, в конкурс включены новые отечественные картины, до этого не показанные на других фестивалях – правда, теперь их не десять, а восемь. Тем не менее проходящий к концу года «Зимний» пытается сохранить и акцент на расширение отечественной кинематографии – в прошлом году главные призы достались якутским фильмам, в этом в конкурсе представлено уже кино не только из Республики Саха, но и, например, из Калмыкии, – не забывает про дебютные работы, а также расширяет программу внеконкурсных показов, где столичные зрители могут в том числе увидеть лауреатов других фестивалей. Чтобы не потеряться в насыщенной программе «Зимнего», мы подготовили гид по самым интересным фильмам из разных программ.
Долгожданная режиссерская игровая работа Эллы Манжеевой, восемь лет назад дебютировавшей с аутентичной драмой «Чайки», где рассказывала про молодую калмыцкую женщину (Евгения Манджиева), которая не может уйти от мужа-рыбака, боясь неизвестности. Фильм «Белой дороги!», чье название отсылает к калмыцкому благопожеланию, которое произносят перед важным делом, чтобы не возникало препятствий на пути, рассказывает об Алдаре, давно сменившим родной дом в степи на улицы большого города. Когда на малой родине пропадает его мать, он бросается на ее поиски, и для Алдара они превращаются не только в настоящее расследование, но и дают возможность обрести настоящего себя. В главной роли – бурятский рэпер Тимур Бубеев, выступающий под псевдонимом Everthe8.
Московские премьеры
2 декабря 19:30, к/т «Художественный»
фото: "Лунатики"
Детективная драма Юрия Мороза с Викторией Исаковой в роли отчаявшейся матери, которая решила организовать «похищение» собственного сына – известного рэпера, употребляющего запрещенные вещества. Насколько было реальным это покушение, почему оно случилось, какие цели преследовала мать исполнителя, и к чему это привело, следователь по кусочкам вынимает из памяти женщины. Основанный на реальных событиях фильм был показан в конкурсе фестиваля «Окно в Европу», где получил приз Медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий.
Как смотреть авторское кино
2 декабря 19:30 к/т «Музейный»
фото: "Андриеш"
Дебют выдающегося кинорежиссера, художника и визионера Сергея Параджанова, которому накануне 100-летия (оно будет отмечаться в январе 2024-го) фестиваль посвятил семинар «Как смотреть авторское кино». «Андриеш» снят по одноименной сказке молдавского писателя Емилиана Букова и рассказывает о юном пастухе, мечтавшем стать витязем, волшебной свирели, которую ему подарил богатырь Вайнован, и борьбе со злым волшебником Чёрным Вихрем, ненавидящим всё живое. Несмотря на то, что картину можно назвать лишь пробой пера – экранизировать сказку предложил начинающему режиссеру его мастер Александр Довженко в качестве дипломной работы, – она во многом определила художественный стиль Параджанова.
Спецвыпуск популярного сериала по мотивам повести Наринэ Абгарян снял режиссер двух сезонов «Манюни» Арман Марутян под патронажем продюсеров братьевАндреасянов. Фильм расскажет о новых приключениях юной героини Манюни и ее подруг. Новый год для девочек может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой. Героиням предстоит спасти праздник для всех.
Семейное якутское кино, которое снял работавший осветителем на «Молодости» Дмитрия Давыдова начинающий режиссер Николай Корякин (Айдын Ате). В центре повествования мальчик Тимир, который теряет маму, но в отделе опеки и попечительства сталкивается не только с бюрократией, но и своего рода заботой – они находят родного отца мальчика, и вместо детского дома отправляют его в деревню к новоиспеченному родителю. Тимир не может найти общий язык ни с отцом, ни со сверстниками, пока однажды не встречает таинственного духа, застрявшего между миром мертвых и живых.
Еще одна дебютная и отчасти мистическая сказка про отцов и детей – на этот раз в исполнении Саши Бортич и Павла Майкова в фильме выпускницы «Щепки» и ВГИКа Александры Лупашко по пьесе «Человек в закрытой комнате» Татьяны Загдай, которая идет во многих театрах страны. Героиня Бортич – Жанна – возвращается из Москвы в город детства в надежде наладить контакт с отцом, с которым не виделась 20 лет, но успевает только на его похороны. Правда, чтобы они прошли быстрее, труп отца придется везти в райцентр – долгая дорога способствует разговорам, поскольку как минимум для Жанны труп родного и обычно не самого коммуникабельного отца оживает и хочет прояснить все травмы взрослых и детей под ностальгический плэйлист 90-х.
Московские премьеры
3 декабря 20:00, к/т «Художественный»
Получивший спецприз жюри с формулировкой «Мы согласны. Это комедия» на фестивале «Короче», где председателем жюри был Борис Хлебников, режиссерский дебют Полины Лазаревой, внучки Светланы Немоляевой и дочки Александра Лазарева-младшего, в общем, представительницы настоящей династии, исследует в ироническо-мелодраматичном ключе кризис среднего возраста на примере как раз творческой интеллигенции. Здесь две молодые девушки влюблены в одного успешного писателя, который если еще и может влюбиться, то только в самого себя. Дополнительную киноиронию добавляет тот факт, что писателя играет режиссер и актер Юрий Быков.
Самый активный и самый фестивальный режиссер последних двух лет Роман Михайлов снял новую картину – с самим собой и Олегом Чугуновым, который играл у него в «Наследии», в главных ролях. Герой последнего – студент юрфака, которому мать однажды сообщает, что его отец вышел на свободу и хочет повидаться с сыном. Они встречаются, и оказывается, что отец кроме покера ничем не интересуется. Вскоре он приводит сына в покерный штаб и открывает ему новый мир. Картине пока дали прокатное удостоверение только на фестивальный показ, так что теперь режиссеру и артисту Роману Михайлову нужно провести отдельную партию с Минкультуры, чтобы фильм вышел в прокат, а не остался без удостоверения из-за «пропаганды азартных игр».
Новая экранизация запомнившейся советским подросткам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось…», сценарий для которой написала известная театральная драматург Ярослава Пулинович. Акцент теперь сделан на матери Ромки в исполнении Виктории Толстогановой. Она, словно наседка, оберегает и вечно болеющего мужа Костю (Алексей Розин), и сына-подростка (Тимофей Тимков). Но семейный очаг оказывается под угрозой, когда их соседкой вдруг становится Люда (Ольга Сутулова) – первая любовь Кости – с дочерью Юлькой (Полина Меркурьва), которая, очевидно, нравится сыну Ромке.
Молодежный триллер, снятый дебютантом в игровом кино Ильей Михеевым, рассказывает о самоубийстве старшеклассницы, которое переворачивает жизнь, казалось бы, спокойного лицея, его учеников и родителей с ног на голову. Мать погибшей намерена найти и наказать виновного, одноклассница Алиса чувствует вину и теряет голос, подозрения падают на одного парня из класса, но когда мать Алисы – адвокат Виктория – понимает, что вынуждена вызвать на допрос собственную дочь, скелеты в шкафу начинают раскрываться с бешеной скоростью. Фильм интересен не только сюжетом, но и актерским составом – главные роли играют Елизавета Боярская и Полина Цыганова, дочь Евгения Цыганова и Ирины Леоновой.
Мельников
Московские премьеры
5 декабря 19:00, к/т «Музейный»
фото: "Мельников"
Остросюжетный док про жизнь и судьбу звезды русского авангарда и одного из самых известных советских архитекторов Константина Мельникова, снятый не только режиссером Мариной Марией Мельник, но и оскаровским номинантом Максимом Арбугаевым в качестве оператора. Закадровый текст озвучил Игорь Ясулович, которого не стало в этом году.
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