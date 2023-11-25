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Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»

Фестивальная колонка >>
25 ноября 2023
Второй Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Как и в прошлом году, в конкурс включены новые отечественные картины, до этого не показанные на других фестивалях – правда, теперь их не десять, а восемь. Тем не менее проходящий к концу года «Зимний» пытается сохранить и акцент на расширение отечественной кинематографии – в прошлом году главные призы достались якутским фильмам, в этом в конкурсе представлено уже кино не только из Республики Саха, но и, например, из Калмыкии, – не забывает про дебютные работы, а также расширяет программу внеконкурсных показов, где столичные зрители могут в том числе увидеть лауреатов других фестивалей. Чтобы не потеряться в насыщенной программе «Зимнего», мы подготовили гид по самым интересным фильмам из разных программ.

Белой дороги!

Конкурс
2 декабря 16:00, к/т «Художественный»

Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»
фото: "Белой дороги!"

Долгожданная режиссерская игровая работа Эллы Манжеевой, восемь лет назад дебютировавшей с аутентичной драмой «Чайки», где рассказывала про молодую калмыцкую женщину (Евгения Манджиева), которая не может уйти от мужа-рыбака, боясь неизвестности. Фильм «Белой дороги!», чье название отсылает к калмыцкому благопожеланию, которое произносят перед важным делом, чтобы не возникало препятствий на пути, рассказывает об Алдаре, давно сменившим родной дом в степи на улицы большого города. Когда на малой родине пропадает его мать, он бросается на ее поиски, и для Алдара они превращаются не только в настоящее расследование, но и дают возможность обрести настоящего себя. В главной роли – бурятский рэпер Тимур Бубеев, выступающий под псевдонимом Everthe8.


Лунатики

Московские премьеры
2 декабря 19:30, к/т «Художественный»

Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»
фото: "Лунатики"

Детективная драма Юрия Мороза с Викторией Исаковой в роли отчаявшейся матери, которая решила организовать «похищение» собственного сына – известного рэпера, употребляющего запрещенные вещества. Насколько было реальным это покушение, почему оно случилось, какие цели преследовала мать исполнителя, и к чему это привело, следователь по кусочкам вынимает из памяти женщины. Основанный на реальных событиях фильм был показан в конкурсе фестиваля «Окно в Европу», где получил приз Медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий.


Андриеш

Как смотреть авторское кино
2 декабря 19:30 к/т «Музейный»

Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»
фото: "Андриеш"

Дебют выдающегося кинорежиссера, художника и визионера Сергея Параджанова, которому накануне 100-летия (оно будет отмечаться в январе 2024-го) фестиваль посвятил семинар «Как смотреть авторское кино». «Андриеш» снят по одноименной сказке молдавского писателя Емилиана Букова и рассказывает о юном пастухе, мечтавшем стать витязем, волшебной свирели, которую ему подарил богатырь Вайнован, и борьбе со злым волшебником Чёрным Вихрем, ненавидящим всё живое. Несмотря на то, что картину можно назвать лишь пробой пера – экранизировать сказку предложил начинающему режиссеру его мастер Александр Довженко в качестве дипломной работы, – она во многом определила художественный стиль Параджанова.


Манюня. Новогодние приключения

Зимний – детям
3 декабря 12:00, к/т «Березка»

Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»
фото: "Манюня. Новогодние приключения"

Спецвыпуск популярного сериала по мотивам повести Наринэ Абгарян снял режиссер двух сезонов «Манюни» Арман Марутян под патронажем продюсеров братьев Андреасянов. Фильм расскажет о новых приключениях юной героини Манюни и ее подруг. Новый год для девочек может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой. Героиням предстоит спасти праздник для всех.


Тимир

Конкурс
3 декабря 15:00, к/т «Художественный»

Семейное якутское кино, которое снял работавший осветителем на «Молодости» Дмитрия Давыдова начинающий режиссер Николай Корякин (Айдын Ате). В центре повествования мальчик Тимир, который теряет маму, но в отделе опеки и попечительства сталкивается не только с бюрократией, но и своего рода заботой – они находят родного отца мальчика, и вместо детского дома отправляют его в деревню к новоиспеченному родителю. Тимир не может найти общий язык ни с отцом, ни со сверстниками, пока однажды не встречает таинственного духа, застрявшего между миром мертвых и живых.


Танцуй, селедка

Конкурс
3 декабря 17:30, к/т «Художественный»

Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»
фото: "Танцуй, селедка"

Еще одна дебютная и отчасти мистическая сказка про отцов и детей – на этот раз в исполнении Саши Бортич и Павла Майкова в фильме выпускницы «Щепки» и ВГИКа Александры Лупашко по пьесе «Человек в закрытой комнате» Татьяны Загдай, которая идет во многих театрах страны. Героиня Бортич – Жанна – возвращается из Москвы в город детства в надежде наладить контакт с отцом, с которым не виделась 20 лет, но успевает только на его похороны. Правда, чтобы они прошли быстрее, труп отца придется везти в райцентр – долгая дорога способствует разговорам, поскольку как минимум для Жанны труп родного и обычно не самого коммуникабельного отца оживает и хочет прояснить все травмы взрослых и детей под ностальгический плэйлист 90-х.


Чайка

Московские премьеры
3 декабря 20:00, к/т «Художественный»

Получивший спецприз жюри с формулировкой «Мы согласны. Это комедия» на фестивале «Короче», где председателем жюри был Борис Хлебников, режиссерский дебют Полины Лазаревой, внучки Светланы Немоляевой и дочки Александра Лазарева-младшего, в общем, представительницы настоящей династии, исследует в ироническо-мелодраматичном ключе кризис среднего возраста на примере как раз творческой интеллигенции. Здесь две молодые девушки влюблены в одного успешного писателя, который если еще и может влюбиться, то только в самого себя. Дополнительную киноиронию добавляет тот факт, что писателя играет режиссер и актер Юрий Быков.


Поедем с тобой в Макао

Конкурс
4 декабря 17:00, к/т «Художественный»

Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»
фото: "Поедем с тобой в Макао"

Самый активный и самый фестивальный режиссер последних двух лет Роман Михайлов снял новую картину – с самим собой и Олегом Чугуновым, который играл у него в «Наследии», в главных ролях. Герой последнего – студент юрфака, которому мать однажды сообщает, что его отец вышел на свободу и хочет повидаться с сыном. Они встречаются, и оказывается, что отец кроме покера ничем не интересуется. Вскоре он приводит сына в покерный штаб и открывает ему новый мир. Картине пока дали прокатное удостоверение только на фестивальный показ, так что теперь режиссеру и артисту Роману Михайлову нужно провести отдельную партию с Минкультуры, чтобы фильм вышел в прокат, а не остался без удостоверения из-за «пропаганды азартных игр».


Вера

Конкурс
4 декабря 19:30, к/т «Художественный»

Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»
фото: "Вера"

Новая экранизация запомнившейся советским подросткам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось…», сценарий для которой написала известная театральная драматург Ярослава Пулинович. Акцент теперь сделан на матери Ромки в исполнении Виктории Толстогановой. Она, словно наседка, оберегает и вечно болеющего мужа Костю (Алексей Розин), и сына-подростка (Тимофей Тимков). Но семейный очаг оказывается под угрозой, когда их соседкой вдруг становится Люда (Ольга Сутулова) – первая любовь Кости – с дочерью Юлькой (Полина Меркурьва), которая, очевидно, нравится сыну Ромке.


110

Конкурс
5 декабря 17:30, к/т «Художественный»

Молодежный триллер, снятый дебютантом в игровом кино Ильей Михеевым, рассказывает о самоубийстве старшеклассницы, которое переворачивает жизнь, казалось бы, спокойного лицея, его учеников и родителей с ног на голову. Мать погибшей намерена найти и наказать виновного, одноклассница Алиса чувствует вину и теряет голос, подозрения падают на одного парня из класса, но когда мать Алисы – адвокат Виктория – понимает, что вынуждена вызвать на допрос собственную дочь, скелеты в шкафу начинают раскрываться с бешеной скоростью. Фильм интересен не только сюжетом, но и актерским составом – главные роли играют Елизавета Боярская и Полина Цыганова, дочь Евгения Цыганова и Ирины Леоновой.


Мельников

Московские премьеры
5 декабря 19:00, к/т «Музейный»

Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»
фото: "Мельников"

Остросюжетный док про жизнь и судьбу звезды русского авангарда и одного из самых известных советских архитекторов Константина Мельникова, снятый не только режиссером Мариной Марией Мельник, но и оскаровским номинантом Максимом Арбугаевым в качестве оператора. Закадровый текст озвучил Игорь Ясулович, которого не стало в этом году.


Панические атаки

Конкурс
5 декабря 20:00, к/т «Художественный»

Северный нуар от режиссера «Класса коррекции», «Зоологии» и «Конференции» Ивана И. Твердовского с Леной Трониной, умеющей в «Идентификацию», в главной роли. Ее героиня Вика страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В ее родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но, попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто.


Сломя голову

Конкурс
6 декабря 17:00, к/т «Художественный»

Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»
фото: "Сломя голову"

Новая работа известного режиссера документального, а с недавних пор и игрового кино Евгения Григорьева рассказывает о преподавателе античной литературы, который вдруг становится свидетелем ограбления банка и сталкивается с начальником службы безопасности. В главных ролях – Егор Корешков и тоже режиссер Владимир Битоков, также в фильме снимались Надежда Михалкова, Рома Зверь и Павел Деревянко, с неожиданной стороны показавший себя в игровом дебюте Григорьева «Подельники».

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Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний» фотографии
Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний» фотографии
Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний» фотографии
Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний» фотографии
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