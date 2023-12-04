Московская премьера семейных ценностей

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А также новая версия «Вам и не снилось...» с Толстогановой и фильмы с Ромой Зверем и Елизаветой Боярской

Какие мультфильмы посмотреть на Большом фестивале мультфильмов в этом году

19 октября

Один день — один фильм: гид по «Посланию к человеку» для тех, кто хочет увидеть главное

Лучшие из 189 картин международного кинофестиваля, который в 33-й раз пройдет в Санкт-Петербурге: с 20 по 28 октября