Зимние «Панические атаки»: лучший фильм Ивана И.Твердовского и решительный дебют Полины Цыгановой

анонс

«Танцуй, Селедка!» с Бортич и Майковым, «Белой дороги!» Эллы Манжеевой и «Тимир» якутского дебютанта Николая Корякина

25 ноября

Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»

А также новая версия «Вам и не снилось...» с Толстогановой и фильмы с Ромой Зверем и Елизаветой Боярской