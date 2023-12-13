Arctic Open-2023: Снег, «Снегирь», Снигирь и другие радости северного фестиваля

В Архангельской области завершился один из самых северных международных кинофестивалей в мире Arctic Open, проходивший на 17 киноплощадках региона и при участии 130 приезжих гостей. Одну площадку – открытый уличный кинотеатр - правда, пришлось упразднить ввиду разыгравшихся морозов. Температура -30 внесла коррективы и в церемонию открытия: синюю арктическую дорожку также перенесли в помещение, прямо на сцену Драмтеатра. При такой погоде на улице укутанных шарфами и капюшонами гостей всё равно бы никто не разглядел. Так что жюри и участники под звуки барабанов прошли перед зрителями и присоединились к ним в зале. Интересно, что традиционная фестивальная ленточка на Arctic Open не разрезается, а замораживается жидким азотом и затем разбивается молотком. В этом году эту почетную миссию исполнил член жюри игрового конкурса — актер Джонатан Солвей. После открытия состоялся концерт джазового коллектива из Санкт-Петербурга Sweet Hot Jazz Band.
фото: кадр из фильма "Последний теплоход"
Программа кинопоказов фестиваля включала 58 фильмов, внушительная часть посвящена жизни людей в портовых городах – генеральной теме Arctic Open в этом году. Фильмом открытия стала прекрасная во всех смыслах лиричная картина Ильи Желтякова «Последний теплоход», получивший летом гран-при московского «Докера». Это фильм-путешествие по вымирающим прибрежным поселкам и деревням Кольского полуострова по Баренцеву и Белому морю на теплоходе «Клавдия Еланская». Он выходит из Мурманска и огибает Кольский полуостров только три раза в год, но, похоже, доживает последние дни и будет пущен на металлолом. Без него жители этих населенных пунктов, и так отрезанные от Большой земли, смогут получать снабжение и выбираться во внешний мир только по воздуху. Несмотря на изолированное расположение, там обитают не только древние старики. Главный герой фильма, который отправился в северные края на поиски корней, посещает закрытый город Гремиха, крохотный поселок Сосновку и поморскую деревню Чаваньгу, встречает там людей разных возрастов, в том числе молодежь, и узнает, чем живут местные, чем промышляют, что любят, о чем мечтают.
ЧитатьРецензия на фильм Юрия Мокиенко «Отцы»
К сожалению, «Последний теплоход» остался на фестивале без наград: жюри документального конкурса признало лучшей картину «Отцы» – веселый дебют Юрия Мокиенко, имеющий в копилке призы с ММКФ, фестивалей «Окно в Европу» и «Одна шестая». Режиссер снимает многочисленных родственников: среди прочих — отца и старшего брата, которые общими усилиями организовывают в деревне под Псковом фестиваль авторского кино, привлекая не только с десяток своих детей и внуков, но и жителей трех соседних сел. Кино, которое они собираются показывать, два старших Мокиенко снимают сами: дед Миша становится режиссером «Дюймовочки», а его сын Никита ставит сюрреалистический артхаус «Никто» про заблудившуюся проводницу поезда. «Отцы» - кино о том, как творчество делает жизнь человека осмысленной и сплочает людей.
фото: кадр из фильма "Отцы"
Документальная программа на Arctic Open ежегодно пользуется уважением и почетом. Фестиваль не только открылся, но и закрывался неигровой картиной: на этот раз внеконкурсной, снятой одним из членов жюри смотра Алексеем Федорченко. В ленте с необычным названием «Колбаса Митрофана Аксенова» режиссер как всегда охотно появляется перед камерой в качестве рассказчика и проводника: здесь он преследует цель - отыскать подробности биографии ныне забытого российского философа-любителя и переводчика Митрофана Аксёнова, труды которого на несколько лет предвосхитили теорию относительности Альберта Эйнштейна. Эта история кажется настолько удивительной, что зрители, знающие любовь Федорченко к мистификации и жанру мокьюментери, не сразу верят, что героя режиссер не выдумал. Тем не менее это факт: Федорченко заново открыл нам великого соотечественника и даже собственноручно написал о нем статью в Википедии.
ЧитатьРецензия на фильм Бориса Хлебникова «Снегирь»
В игровом кино также превалировали портовые фильмы: в частности архангелогородцам показали «Лили и море» Динары Друкаровой и «Снегиря» Бориса Хлебникова, который в итоге взял главный приз и справедливо был признан лучшим фильмом фестиваля. Обе картины основаны на литературных произведениях, и в той, и в другой речь о рыбаках, промышляющих в холодных арктических морях. Вот только героиней сдержанной и нежной дебютной ленты актрисы Друкаровой, снятой в копродукции четырех стран, становится француженка Лили (сама постановщица), уехавшая на север и устроившаяся на рыболовецкий траулер. Тихое, без изысков, европейское кино о человеке, отыскивающем свое место в мире, сообщает что-то очень важное о жизни вообще и людях, которыми движет большое одиночество и маленькая надежда. В трагическом и сбивающим с ног «Снегире», напротив, действуют исключительно мужчины: команда российских рыбаков. На их судно попадают два студента-практиканта, встречающие непонимание и даже откровенную дедовщину со стороны старших коллег – поколения сурового, мыслящего привычными мужицкими категориями и не умеющими жить без подвига. Интересно, что оба эти фильма, сколь далекими они ни были интонационно, описывают один мир, одну реальность, только разными глазами.
фото: кадр из фильма "Снегирь"
Сценарий к «Снегирю» писала с Борисом Хлебниковым Наталия Мещанинова, она же стала автором сценария фильма «Край надломленной луны», получившего в Архангельске приз за режиссуру. Полнометражный дебют Светланы Самошиной – тоже болезненная и неспокойная картина, в центре которой взаимоотношение матери и дочерей, пучина застарелых травм, непроговоренных обид и неумения любить. Образы воплотили три блестящие актрисы: Виктория Толстоганова, Анна Шепелева и Маша Лобанова. Картина недавно вышла в российский прокат, её до сих пор можно посмотреть в кинотеатрах. «Край надломленной луны» мог бы получить награду за лучший дебют, но жюри предпочло в этой категории отметить фильм «Как звезды» Марии Лойтер, а бонусом выдало специальный приз актрисе Юлии Снигирь. Это лирическая комедия о дружбе двух несуразных молодых женщин: Соня (Наталья Земцова) приехала покорять Москву из провинциального театра, Маша (Надежда Иванова) – неуверенная в себе актриса озвучания, носящая розовые волосы и не торопящаяся взрослеть. Несмотря на разницу во взглядах и характерах они сближаются и вместе пытаются отыскать место в жизни, не рассчитывая ни на чью помощь. Лента легкая, свежая и очень современная.
ЧитатьРецензия на фильм Светланы Самошиной «Край надломленной луны»
Очаровательному фильму Эдуарда Жолнина «Анжелюс» хватило награды только за операторскую работу. Героями этой ленты, вдохновленной одноименной картиной художника Жана Франсуа Милле, стали жители небольшого российского городка — люди, приросшие к своей земле. Таня (Милена Нестерова) поет в церковном хоре, отец (Вячеслав Гардер) работает на железнодорожном переезде, а мать после смерти в Чечне сына ушла в монастырь. В жизнь девушки врывается отставший от поезда москвич Сергей (Алексей Кокорин), которому она открывает душу и незнакомый ему мир с перезвоном церковных колоколов. В фильме, сделанном по канонам романтического реализма, нет «плохих людей», но есть экзистенциальная тоска и ощущение конечности бытия, касающееся рано или поздно каждого человека. Операторская работа, действительно, выразительная: порой кажется, что мы видим героев глазами наблюдающих за ними ангелов. А еще здесь множество отсылок не только к живописи, но и к различным литературным произведениям, в том числе поэтическим. Неожиданно «Анжелюс» попал и в струну времени: отец, вспоминая погибшего сына, читает вслух его письма. Парня послали участвовать в восстановлении порядка и конституционного строя, а вернулся он в закрытом гробу, и теперь его близкие, находясь словно между жизнью и смертью, пытаются сохранить душевное равновесие, не расплескать внутреннюю тишь. Каждый по-своему.
фото: кадр из фильма "Анжелюс"
Программа фестиваля, идущего всего четыре дня, была крайне плотной, и про всё фильмы рассказать решительно невозможно. Учитывая еще, что у каждого гостя был индивидуальный график, и приходилось в течение дня перемещаться по разным площадкам города. Из них только три кинотеатральных зала, а в большей степени - другие городские пространства: музей, посольство, Арктический центр, даже фуд-молл. А самые интересные и живые обсуждения просмотренных фильмов велись в двух городских библиотеках. Город за семь лет привык к фестивалю, люди выказывают огромное желание смотреть кино, и смотр работает со зрителями. Билеты на все показы бесплатные, проводятся специальные сеансы с тифлокомментариями для людей с нарушениями зрения, фестиваль привозит кино даже в дом-интернат для престарелых. Для гостей же Arctic Open предусмотрена обширная культурная программа: экскурсии в музеи, поездка на Белое море в Северодвинск и этно-заповедник «Малые Корелы». Так что из Архангельска мы вернулись наполненные – впечатлениями от хорошего кино и северной природы, радостью от общения с теплыми, открытыми и сильными людьми.
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