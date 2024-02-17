«Кукушка»: Дорогая, нам подменили детей

Гретчен (Хантер Шафер) никак не хотела ехать в баварские Альпы с семьей: отцом Луисом, мачехой-британкой Бэт и их восьмилетней неразговаривающей дочерью Альмой. Мало того, что это слишком далеко от родины, Штатов, так еще и место — с историей. Именно в одном из бунгало умиротворяющего курорта Бэт (Джессика Хэнвик) и Луис (Мартон Чокаш) провели медовый месяц. Теперь давний друг пары герр Кёниг (Дэн Стивенс), нынешний владелец здравницы, пригласил их помочь с отстройкой новых резиденций. Ситуацию усугубляется тем, что Гретчен не так давно потеряла мать. После развода родителей девушка проводила много времени в её старом доме, и именно туда она мечтает однажды сбежать от нынешней семьи, чтобы наконец зажить самостоятельно.
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Над планом побега девушка в основном и раздумывает, пока проводит время в горах. Свалить ей, может, и удалось бы — забрав деньги из кассы и прыгнув в машину к первому встречному, — но вскоре в альпийской глуши начинают твориться странные вещи. Сперва из леса доносятся подозрительные звуки, от которых у Альмы начинается припадок, потом за самой Гретчен начинает гоняться женщина в плаще… Пытаясь разобраться в происходящем, героиня всё больше убеждается, что в деле явно замешан Кёниг.
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Пока на экране разворачивается громоздкая экспозиция, на зрителя буквально сыпятся подсказки, что же будет дальше. Семейное положение Гретчен намекает на её чужеродность в новообразованной семье, а название наталкивает на мысли о мотиве подмены и самозванчества: именно этим промышляют кукушки, подкладывая яйца в чужие гнезда. Когда Кёниг начинает натужно коверкать имя девушки на немецкий манер (Гретхен) и отпускает неуместную шутку про медовый месяц и зачатие Альмы, всё окончательно встает на свои места. Интрига наполовину разрушена (вот виновник!), остается лишь гадать — зачем и как.
фото: «Медиум» (2018)
На эти детали Зингер, сам же писавший сценарий, уже скупится. Вводя одного за другим новых персонажей — чудаковатую исследовательницу из местного госпиталя, загадочную постоялицу, коллегу-простушку, стереотипного полицейского и побитого жизнью детектива, который в итоге пойдет с Гретчен до конца, — постановщик начинает путаться в сюжетных линиях, забывая завершить половину из них. Самой большой загадкой так и остается зловещий замысел Кёнига.
[Спойлер >>]В порыве созидательской мании величия он рассказывает Гретчен, что поддерживает идеи презервационизма, поэтому долгие годы под курортным прикрытием сохраняет (выводит) новый вид людей. Так и называется: Homo Cuculidae — в честь семейства кукушковых. Способности в основном проявляются в сверхсиле и возможности издавать высокочастотные звуки — вот, кажется, и всё. Чтобы «активировать» такого ребенка, его нужно столкнуть с матерью, некогда подложившей генетический материал ничего не подозревающей семье, — то есть с кукушонком-предшественником.
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Из невнятности сюжета вылупляется и неразборчивая стилистики. «Кукушка» хочет казаться модным жанровым фильмом в духе «возвышенных хорроров» А24. Иногда позволяет себе в меру забавные шутки. Как будто раскланивается с классикой вроде «Ребенка Розмари». Почти выдавливает слезу за счет линии с матерью Гретчен и некровными сестринскими отношениями. И все же ничего дельного и цельного не выходит.
фото: «Кукушка»
Все эти разношерстные элементы кажутся чуждыми друг другу, подложенными наугад в одну полнометражную коробочку — и вряд ли Зингер на это рассчитывал. Неясным остается и то, насколько вообще серьезной режиссер задумывал вторую картину: происходящее на экране вроде и намекает на тотальную иронию, но выглядит это довольно неряшливо — и если комично, то непредумышленно. Остается лишь порадоваться за Хантер: при сомнительных вводных ей удалось если не вытащить картину на себе, то хотя бы оживить её. Образ загнанного в угол подростка актрисе знаком — та же Джулс из «Эйфории» — оставалось лишь добавить бас-гитару наперевес да нож-бабочку в руке.
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