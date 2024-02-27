«Дагомея» Мати Диоп: Бесценное право голоса

На подвальном этаже парижского музея на набережной Бранли работа кипит даже ночью. Безликие сотрудники, почти не переговариваясь друг с другом, упаковывают для транспортировки ценные артефакты: 26 предметов из обширной коллекции, вывезенной когда-то французами из африканской Дагомеи (ныне — Бенин и Того). Пока мужчины в перчатках нежно укладывают деревянные статуи в ящики, за кадром слышится голос одной из них — гулкий, будто летящий сквозь время и пространство. Это король Гезо (его посмертное воплощение), «экспонат номер 26», готовый наконец вернуться на родину, в страну, о которой видел сны в бескрайнем Царстве ночи. Там, в городе Котону, его и правда ждут: за транспортировкой последует бодрое приветствие местными властями, с традиционными костюмами и музыкой, а после — оживленные дебаты между студентами местного университета.
В дебюте Диоп рассказывала историю утонувших мигрантов из Дакара, надеявшихся переплыть океан и отыскать лучшую жизнь в Европе, а в итоге — так и канувших (буквально) в бездну. Их духи не смогли найти покой и каждую ночь вселялись в тела местных, чтобы требовать расплаты у виновников их бедствий. В компактной (68 минут) «Дагомее» постановщица развивает этот прием, но на сей раз дает слово не просто усопшим, но самому духу прошлого. Следом меняется и жанровый регистр: фантастическая драма перетекает в полумагический, спекулятивный док.
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Берлинале известен как один из самых политизированных кинофестивалей, так что увидеть в конкурсе проект, явно критикующий колониальную историю одного из крупнейших европейских государств, — дело, скажем так, привычное, «повесточное». В случае с «Дагомеей» это кажется еще более предсказуемым и неминуемым: фильм построен вокруг единственного приема — реализованной метафоры «дать голос тем, у кого его нет», — по совместительству, одного из столпов прогрессивной политики.
фото: Мати Диоп и съемочная группа на Берлинале
Размышления короля Гезо не сразу раскрывают суть его потусторонних перемещений: в 1892 году французские войска вывезли из Дагомеи артефакты, и лишь в 2021-м часть из них вернулась обратно. Черный экран сопровождают гезовские поэтичные оды родине и выпады в сторону завоевателей — на языке африканского народа фон. Долгими перебивками служат неподвижные планы, медитативно смакующие возню сотрудников музея: наблюдать за этим — всё равно что присутствовать на судебно-медицинской экспертизе (что и логично: речь о преступлении против народа Дагомеи). Дальше — радостное прибытие в Бенин.
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Оставив за кадром 26 музейных объектов, следом Диоп концентрируется на спорах между студентами университета Абоме-Калави. Одни говорят, что реинституция — большой шаг в постколоникальном разговоре, за которым точно последует цепочка действий покрупнее. Другие считают, что возвращение такой малой части исторических сокровищ — вывезли тысячи и тысячи — плевок в лицо страны. Одна из участниц признается, что проплакала почти полчаса, увидев реликвии вживую: так взыграли в ней гордость и боль оттого, как судьба распорядилась национальными ценностями.
фото: Дагомея (2024)
В новой работе Диоп постаралась собрать голоса всех причастных к трагедии: и предков, чье наследие на долгие годы покинуло границы Дагомеи, и потомков, которым предстоит бороться за историческую память. Антропоморфное прошлое так просто не проигнорировать, но и дискуссию о нем следует вести соответствующе. Постановщица выстроила идеальный диалог между разными участниками конфликта, но по итогу, хоть и с вроде бы удачными мистическими, магическими допущениями, сделала его слишком прямолинейным. Из-за этой простоты теряется не только общий пафос картины — поэтическая голосовая часть быстро меркнет на фоне университетской дискуссии, — но и необходимость в видимом многоголосье. Позиция просто изложена.
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