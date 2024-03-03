Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить

анонс

Возвращенные сокровища и исторические обиды в победителе Берлинале

Поэтический призыв трогать глыбы и строить новый мир

Философский камень: «Архитектон» Виктора Косаковского на Берлинале

Космический абсурд во французской глубинке

Курьезные войны: «Империя» Брюно Дюмона делит на Нули и Единицы

17 февраля

«Кукушка»: Дорогая, нам подменили детей

Хоррор с Хантер Шафер и ножом-бабочкой на Берлинале