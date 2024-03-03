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Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить

Фестивальная колонка >>
3 марта 2024
74-й Берлинский кинофестиваль закончился победой риторической документальной ленты «Дагомея» Мати Диоп, однако интересные фильмы на смотре не сводятся к призерам и носителям актуальных тем. Одним из сквозных мотивов Берлинале стала подмена: многие персонажи сталкиваются со страхом, что кто-то займет их место — или уже обитает под личиной самого близкого человека. Мы собрали семь фильмов из конкурсной программы и параллельных секций, которые по-разному подходят к этому сюжетному приему.

КОНКУРС


Другой выход (Another End)


Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить

Сэл (Гаэль Гарсиа Берналь) никак не может забыть супругу Зои, умершую по его вине, — так и живет воспоминаниями. Сестра (Беренис Бежо) предлагает ему воспользоваться новой технологией Another End: сознание покойного перемещают в тело живущего (естественно, с согласия и за деньги), и у семьи появляется возможность проститься. Сэл колеблется, но всё-таки соглашается — и наконец воссоединяется с женой, хоть она и предстает в незнакомом теле. Переселение сознания — экзерсис вполне типичный для сай-фая: обнаружить его можно что у Роджера Желязны, что в каком-нибудь (s02e01) эпизоде «Черного зеркала». Постановщик Пьеро Мессина не предлагает каких-то откровений — зато выдает ладную размеренную драму с прекрасным бенефисом Берналя. И даже сомнительный твист, слегка опошляющий мотив подмены под конец, не может этому помешать.

Смотреть онлайн 9 фильмов с Гаэлем Гарсией Берналем

Империя (L’empire)

Приз жюри


Брюно Дюмон давно зарекомендовал себя как знаток северофранцузской глубинки и адепт абсурда — чего только стоят сериалы про Кенкена. В одном из них режиссер уже представлял жителей Опалового берега во власти пришельцев, а в «Империи» пошел еще дальше: соорудил вроде бы впечатляющую, но всё же одномерную пародию на «Звездные войны». На этот раз инопланетяне из враждующих фракций (Нули и Единицы, просто и со вкусом) захватывают тела селян, чтобы вершить судьбу планеты — она находится в руках двухлетнего малыша, местного мини-Антихриста и наследника темного властелина. Вызванный телесными переселениями контраст миров — где еще рыбак заговорит на неземном языке или достанет из кармана лазерный меч? — во многом и определяет комичность фильма.

Читать Рецензия на «Империю»

Другой человек (A Different Man)

Серебряный медведь за лучшую актерскую работу

Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить

Эдвард (Себастиан Стэн) — славный парень, которого не воспринимают всерьез из-за деформации лицевых тканей. На жизнь он не жалуется, но всё меняется с заездом в соседнюю квартиру Ингрид (Ренате Реинсве). Девушка обещает написать пьесу, где Эдвард сыграет главную роль, и тогда, под внутренним давлением, мужчина соглашается на экспериментальное лечение. Красота возвращается, но с ней приходит и паранойя: особенно когда рядом появляется Освальд (Адам Пирсон из «Побудь в моей шкуре») — человек с тем же физическим недугом, но гораздо более успешный. Режиссер Адам Шимберг хотел поработать с темой телесных деформаций и их восприятия, поскольку в детстве он и сам натерпелся из-за заячьей губы. Желание справедливо показать маргинализованную группу на экране — а в кино, живущем по высоким стандартам красоты, это крайне сложно, — стало подспорьем для причудливого триллера с элементами боди-хоррора.

Смотреть онлайн 9 фильмов с Себастьяном Стэном

Дьявольская баня (Des Teufels Bad)

Серебряный медведь за выдающиеся достижения в кинематографе (оператор Мартин Гшлахт)

Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить

Дуэт Вероники Франц и Северина Фиалы, знакомый зрителю прежде всего по фильмам ужасов, на Берлинале представил психодраму с вкраплениями фолк-хоррора, причем построенную вокруг полустертого исторического контекста. Австрия XVIII века, выйдя замуж за Вольфа (Давид Шайд), Агнес (Аня Пляшг) готовится к счастливой семейной жизни и материнству — только жених даже не хочет к ней прикасаться, всё валится из рук, а свекровь вообще не берет в расчет. Впав в меланхолию, Агнес не торопится наложить на себя руки, а выбирает более приемлемый для церкви способ свести счеты с жизнью: убивает ребенка, признается в содеянном и после раскаяния поднимается на эшафот. История зафиксировала четыре сотни подобных случаев: отчаявшиеся и впавшие в депрессию женщины выбирали опосредованный суицид, поскольку жизнь в патриархальной среде была невыносима. Порочный круг очерчен прологом: мать, убив родного ребенка, позже идет признаваться в грехе, и её место под финал будто бы и занимает Агнес.

Читать Первобытный страх: фильмы ужасов, которые вдохновлены мифологией

ГАЛА-ПРЕМЬЕРЫ


Кукушка (Cuckoo)



Американка Гретчен (Хантер Шафер) нехотя едет с отцом, мачехой и их восьмилетней дочкой Альмой в Европу, где они селятся в туристической резиденции посреди баварских Альп. Управляющий курортом герр Кёниг (Дэн Стивенс) — сомнительный тип, вроде как познакомившийся с четой как раз в этой местности несколько лет назад. Приветливый антураж вскоре оказывается западней: Гретчен начинает преследовать странная женщина в плаще, а рождение Альмы как-то связано с деятельностью Кёнига. Предугадать, как сюжет будет развиваться дальше, можно хотя бы по названию хоррора Тильмана Зингера — по крайней мере, тематика репродуктивного насилия и подмены детей налицо. Проработать её подробно и внятно у постановщика не то чтобы получилось, но как аттракцион (тем более с Хантер Шафер, от которой не оторвать глаз) фильм от этого не потерял.

Читать Рецензию на «Кукушку»

Семь вуалей (Seven Veils)


Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить

Театральной режиссерке Джанин (Аманда Сайфред) в память о наставнике (и возлюбленном) поручают возродить одну из его известнейших постановок — оперу Рихарда Штраусса «Саломея». Чем сильнее Джанин погружается в работу, тем ярче перед ней встают образы прошлого: когда-то, будучи почти подростком, она и сама была частью «Саломеи», а наставник, как подсказывают флэшбеки, пользовался девушкой в творческих и сексуальных целях. Атому Эгояну близок мир оперы: за плечами режиссера несколько постановок, в том числе штраусовская «Саломея», — так что с музыкальной точки зрения смотреть «Семь вуалей» очень даже любопытно. Разбираясь не только с требованиями сцены, но и прошлым, Джанин под влиянием ментора постепенно сливается с образом Саломеи и теряется в реальности. Насколько судьбы оперной героини и постановщицы совпадают, так и остается открытым вопросом: не до конца ясно, получится ли у девушки вырваться из тех рамок, которые для нее (или не совсем?) поставил учитель.

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Секция «Панорама»


Тем временем на Земле (Pendant ce temps sur Terre)


Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить

Тематически лента Жереми КлапенаЯ потеряла своё тело») недалеко ушла от дюмоновской «Империи»: тут французам тоже угрожают инопланетяне, селящиеся в телах землян. Брат 23-летней Эльзы (Меган Нортам) когда-то пропал во время космической миссии, а девушка никак не может отпустить его, поскольку отношения сиблингов были очень близкими. Однажды с ней связываются инопланетяне — и утверждают, что брат всё еще жив. Правда, взамен Эльза должна предоставить семь человек, чтобы пришельцы вселились в их тела. Фильм может показаться наивным и даже простоватым по исполнению, однако за счет актерской работы Нортам и динамичных анимационных вставок, обыгрывающих подмену земного на инопланетное, смотрится вполне увлекательно.

Читать «Я потеряла своё тело» и другие незаметные шедевры 2013-го

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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   3.03.2024 - 14:37
В Кукушке демон очень похож на того что и в Проклятии монахини. Не сильно рассмотрел в трейлере, но сходство поразительное. читать далее>>
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ДагомеяДругой выходДьявольская баняЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаИмперияКванкван и нелюдиКукушкаМалыш КенкенПобудь в моей шкуреСемь вуалейСпокойной ночи, мамочкаСторожкаЧёрное зеркалоЯ потеряла своё тело

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Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить фотографии
Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить фотографии
Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить фотографии
Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить фотографии
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