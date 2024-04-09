В наших руках: гид по анимационной программе «Святой Анны»

В Москве с 12 по 17 апреля пройдет 31-й Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». На конкурс смотра в этом году было подано восемь сотен работ, а для участия отобраны 85 игровых, 15 документальных и 32 анимационных фильма начинающих режиссеров. Мы решили, что молодых тоже должны оценивать молодые, а потому попросили студентов курса практической кинокритики Всеволода Коршунова в Московской школе кино написать небольшие рецензии о фильмах, претендующих на призы «Святой Анны». В первой подборке – анимационные работы, увидеть которые можно будет 13 апреля в кинотеатре «Пионер».
АУ (Тимофей Шилов, Сергиево-Посадский филиал ВГИК, мастерская О. Титовой)
фото: "Ау"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
Как хочется найти в жизни свою половинку! «Ау!» — зовут герои этого мультфильма, бродя по лесу, созданному из настоящих листочков и веточек. «Ау!» Где ты, моя принцесса? Где ты, мой принц? И спешат на зов друг друга, и надеются, что вот сейчас они встретят любовь своей жизни. Но встретят ли? История, в которой каждый может увидеть себя.
В НАШИХ РУКАХ (Даша Рузанова, СПбГКиТ, мастерская А. П. Кольченко и О. О. Рыбалко)
фото: "В наших руках/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
Трогательная история о хрупкости детства. Маленькая девочка с игрушечной лошадкой спасается от распадающегося на куски бумажного города-коллажа, созданного аниматором из реальных фотографий. С первых кадров зритель погружается в безрадостное пространство, которое рвется от собственной серости и жестокости. Победить черно-белый мир хаоса могут только искусство, объединяющее людей, и любовь родных. Лишь принятие и забота близких способны остановить конец света и раскрасить мир в теплые фиолетово-розовые тона. Исключительная ценность семьи подчеркнута благодарностью родителям в титрах.
ВЕРНИСЬ КО МНЕ НА ПОЛКУ (Марина Зинкевич, СПбГКиТ, мастерская В. Д. Ефимова)
фото: "Вернись ко мне на полку"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
Личная картина о взрослении, сделанная в технике stop motion. В кукольном мире мультфильма внутри каждого человека есть шкафчик с полками, куда он кладет вещи, связанные с особыми воспоминаниями. Однако место в шкафчике ограничено — точно, как в человеческой памяти. В этом мире живет отец, воспитывающий озорную девочку. Наблюдая за взрослением дочери, он собирает бесценные для родителя сокровища: первый выпавший зуб, ботиночек, рисунок… При кажущейся простоте и «детскости» кукол мультфильм поднимает далеко не детские темы — способность отпустить своего близкого и возможность этот разрыв принять. Тот факт, что интерьеры для мультфильма помогала шить бабушка создательницы, подчеркивает, насколько личная история перед нами. Разворачивается она под очаровательный, немного наивный саундтрек, создающий атмосферу уюта.
фото: "Вертикаль"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
Черно-белый мультфильм о покорении холодной горной вершины. Слишком простая, на первый взгляд, история перерастает в метафору одиночества на пути достижения своей цели. Правда, даже достигнув желаемого, человек все равно остается одиноким. Лента прекрасно передает атмосферу трудного подъема с помощью постоянного гнетущего шума ветра. Короткий метр с интересным визуальным стилем, давящий на зрителя пустыми и суровыми горными пейзажами. На их фоне человек становится лишь маленьким силуэтом, оставляющим за собой следы.
ВОЛК ДУМАЮЩИЙ (Юлия Евдокимова, «Союзмультфильм»)
фото: "Волк думающий"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
…придет серенький волчок и ухватит за бочок. Или нет. Вдруг это волк-философ, пытающийся найти смысл жизни? Заполнить пустоту внутри, но не буквально, а метафорически. Как можно оставить след в вечности? Через насилие или любовь? Волка мучает множество вопросов. К сожалению, душевные страдания героя в картине мало кого волнуют, и думающий волк заканчивает свои дни в виде шкуры на стене охотника. Нет, это не спойлер, с этого мультфильм начинается. «Волк думающий» уже год путешествует по фестивалям и церемониям, претендуя на почетные награды. Из последнего — номинации на Национальную анимационную премию «Икар» в категориях «персонаж», «актер» (волка озвучивает Константин Хабенский) и «художник».
ДУРАЦКИЙ ПУТЬ (Алиса Шадрина, Школа-студия анимационного кино «Шар»)
фото: "Дурацкий путь"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
«Как пройти прямо?» Еще один герой в поиске. Ищет он, на какой бы фильм сходить, а по факту — смысл жизни и собственную дорогу. К сожалению, всё, что идет в кинотеатре с оптимистичным названием «Надежда», для героя — «Бред!», но кому-то откликается. Возможно, и «Дурацкий путь», который визуально чем-то похож на комиксы Trollface, тоже «зайдет» не всем. Но это очень любопытная работа: мрачная сатира на нашу жизнь, состоящую из поисков своего дурацкого пути.
КОГДА ВЫПАДЕТ СНЕГ (Екатерина Асриева, СПбГКиТ, мастерская В. Д. Ефимова, мастерская В. Г. Динова)
фото: "Когда выпадет снег"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
Трогательный кукольный мультфильм об одиночестве. Главный герой расстается с девушкой. Жизнь его превращается в череду однообразных дней, состоящих из работы и тоски по утраченной любви. Единственным, кто разбавляет сплин главного героя, становится дед с балкона из дома напротив: он и зарядке научит, и мандаринкой угостит. Дед тоже одинок — его жена умерла. Только главный герой да бездомная кошка, приходящая в гости, как-то скрашивают его дни. Тем не менее, в отличие от протагониста, дед сохраняет бодрость духа. Именно он вытаскивает главного героя из кровати и выталкивает в новую жизнь. Куклы добавляют мультфильму тепла, ламповости и отлично передают связь поколений.
ПЕРЕХОД (Дарья Волчок, «Союзмультфильм»)
фото: "Переход"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
Вы когда-нибудь опаздывали на работу? А представьте, если на свое рабочее место опоздает зеленый человечек из светофора. Короткую и юмористическую историю марафона главного героя рассказывает мультфильм «Переход» — яркая анимация с сюрреалистичным изображением пешеходов.
СОННАЯ ЛОЩИНА (Елена Сергеева, «Урал-Синема»)
фото: "Сонная лощина"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
Экранизация рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной лощине» повествует о злоключениях самоуверенного учителя Икабода Крейна, который поплатился за свою заносчивость, встретившись с Всадником без головы. Тревожное музыкальное сопровождение, особый авторский стиль и темные тона, создающие нужный колорит, передают мрачную атмосферу готического первоисточника. Местами картина может напугать, но при этом повествование приправлено иронией и юмором. Короткометражная адаптация сохраняет дух оригинала и лишний раз доказывает справедливость строчки из детской песни: «Поучайте лучше ваших паучат!».
СРЕДИ ЦВЕТОВ (Валерия Соболева, ВГИК, мастерская А. М. Демина)
фото: "Среди цветов"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
Каково это — быть единственным хищником среди цветов? Дремлющую Дионею, более известную под именем Венерина мухоловка, наглым образом будит назойливая муха. И если соседки, цветы да кактусы, не обращают на насекомое никакого внимания, то Мухоловка отправляется на охоту под лихой канкан Оффенбаха. Яркий и задорный, «Среди цветов» напоминает классические мультики-погони. Правда, здесь преследовательница оказывается куда более удачлива.
ТРЕВОГА + (Ангелина Комиссарова, СПбГКиТ, мастерская В. Д. Ефимова)
фото: "Тревога+"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
Если вам было интересно, как выглядят тревожные состояния, но вы боялись спросить. «Тревога+» — документальный мультфильм, собранный из монологов девушек об испытываемом ими чувстве тревоги. С помощью анимации их слова превращаются в визуальный ряд, а мы вместе с героинями через черно-белый мир страха и тревоги приходим к голубому небу надежды на обретение спокойствия. Как сообщает нам автор в закрывающих титрах (которые было бы неплохо отредактировать), количество людей, страдающих от тревожных расстройств и депрессии, с каждым годом растет. В связи с этим важно говорить как о самой проблеме, так и просто о своих чувствах — должно помогать.
ХОР (Ангелина Гильдерман, школа-студия анимационного кино «Шар»)
фото: "Хор"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"
Камерная история о посетителях филармонического концерта, в которой запечатлена галерея самых разных слушателей. Тут и вечно опаздывающие после третьего звонка, и те, кто не выключают мобильный телефон. Но всех объединяет одно – хоровая музыка, с помощью которой люди в прямом смысле взлетают в воздух, как на картинах Марка Шагала. Мультфильм наполнен отсылками к творчеству художника, а в одной сцене даже появляется пара, крайне похожая на Марка и Беллу из картины «Над городом». Как и шагаловские полотна, лента наполнена окрыляющей и объединяющей любовью к искусству. А звучание хорового произведения пробирает до мурашек.
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