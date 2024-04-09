В наших руках: гид по анимационной программе «Святой Анны»



фото: "Ау"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"



фото: "В наших руках/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"



фото: "Вернись ко мне на полку"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"



фото: "Вертикаль"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"



фото: "Волк думающий"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"



фото: "Дурацкий путь"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"



фото: "Когда выпадет снег"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"



фото: "Переход"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"



фото: "Сонная лощина"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"



фото: "Среди цветов"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"



фото: "Тревога+"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"



фото: "Хор"/пресс-служба фестиваля "Святая Анна"

Как хочется найти в жизни свою половинку! «Ау!» — зовут герои этого мультфильма, бродя по лесу, созданному из настоящих листочков и веточек. «Ау!» Где ты, моя принцесса? Где ты, мой принц? И спешат на зов друг друга, и надеются, что вот сейчас они встретят любовь своей жизни. Но встретят ли? История, в которой каждый может увидеть себя.Трогательная история о хрупкости детства. Маленькая девочка с игрушечной лошадкой спасается от распадающегося на куски бумажного города-коллажа, созданного аниматором из реальных фотографий. С первых кадров зритель погружается в безрадостное пространство, которое рвется от собственной серости и жестокости. Победить черно-белый мир хаоса могут только искусство, объединяющее людей, и любовь родных. Лишь принятие и забота близких способны остановить конец света и раскрасить мир в теплые фиолетово-розовые тона. Исключительная ценность семьи подчеркнута благодарностью родителям в титрах.Личная картина о взрослении, сделанная в технике stop motion. В кукольном мире мультфильма внутри каждого человека есть шкафчик с полками, куда он кладет вещи, связанные с особыми воспоминаниями. Однако место в шкафчике ограничено — точно, как в человеческой памяти. В этом мире живет отец, воспитывающий озорную девочку. Наблюдая за взрослением дочери, он собирает бесценные для родителя сокровища: первый выпавший зуб, ботиночек, рисунок… При кажущейся простоте и «детскости» кукол мультфильм поднимает далеко не детские темы — способность отпустить своего близкого и возможность этот разрыв принять. Тот факт, что интерьеры для мультфильма помогала шить бабушка создательницы, подчеркивает, насколько личная история перед нами. Разворачивается она под очаровательный, немного наивный саундтрек, создающий атмосферу уюта.Черно-белый мультфильм о покорении холодной горной вершины. Слишком простая, на первый взгляд, история перерастает в метафору одиночества на пути достижения своей цели. Правда, даже достигнув желаемого, человек все равно остается одиноким. Лента прекрасно передает атмосферу трудного подъема с помощью постоянного гнетущего шума ветра. Короткий метр с интересным визуальным стилем, давящий на зрителя пустыми и суровыми горными пейзажами. На их фоне человек становится лишь маленьким силуэтом, оставляющим за собой следы.…придет серенький волчок и ухватит за бочок. Или нет. Вдруг это волк-философ, пытающийся найти смысл жизни? Заполнить пустоту внутри, но не буквально, а метафорически. Как можно оставить след в вечности? Через насилие или любовь? Волка мучает множество вопросов. К сожалению, душевные страдания героя в картине мало кого волнуют, и думающий волк заканчивает свои дни в виде шкуры на стене охотника. Нет, это не спойлер, с этого мультфильм начинается. «Волк думающий» уже год путешествует по фестивалям и церемониям, претендуя на почетные награды. Из последнего — номинации на Национальную анимационную премию «Икар» в категориях «персонаж», «актер» (волка озвучивает Константин Хабенский) и «художник».«Как пройти прямо?» Еще один герой в поиске. Ищет он, на какой бы фильм сходить, а по факту — смысл жизни и собственную дорогу. К сожалению, всё, что идет в кинотеатре с оптимистичным названием «Надежда», для героя — «Бред!», но кому-то откликается. Возможно, и «Дурацкий путь», который визуально чем-то похож на комиксы Trollface, тоже «зайдет» не всем. Но это очень любопытная работа: мрачная сатира на нашу жизнь, состоящую из поисков своего дурацкого пути.Трогательный кукольный мультфильм об одиночестве. Главный герой расстается с девушкой. Жизнь его превращается в череду однообразных дней, состоящих из работы и тоски по утраченной любви. Единственным, кто разбавляет сплин главного героя, становится дед с балкона из дома напротив: он и зарядке научит, и мандаринкой угостит. Дед тоже одинок — его жена умерла. Только главный герой да бездомная кошка, приходящая в гости, как-то скрашивают его дни. Тем не менее, в отличие от протагониста, дед сохраняет бодрость духа. Именно он вытаскивает главного героя из кровати и выталкивает в новую жизнь. Куклы добавляют мультфильму тепла, ламповости и отлично передают связь поколений.Вы когда-нибудь опаздывали на работу? А представьте, если на свое рабочее место опоздает зеленый человечек из светофора. Короткую и юмористическую историю марафона главного героя рассказывает мультфильм «Переход» — яркая анимация с сюрреалистичным изображением пешеходов.Экранизация рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной лощине» повествует о злоключениях самоуверенного учителя Икабода Крейна, который поплатился за свою заносчивость, встретившись с Всадником без головы. Тревожное музыкальное сопровождение, особый авторский стиль и темные тона, создающие нужный колорит, передают мрачную атмосферу готического первоисточника. Местами картина может напугать, но при этом повествование приправлено иронией и юмором. Короткометражная адаптация сохраняет дух оригинала и лишний раз доказывает справедливость строчки из детской песни: «Поучайте лучше ваших паучат!».Каково это — быть единственным хищником среди цветов? Дремлющую Дионею, более известную под именем Венерина мухоловка, наглым образом будит назойливая муха. И если соседки, цветы да кактусы, не обращают на насекомое никакого внимания, то Мухоловка отправляется на охоту под лихой канкан Оффенбаха. Яркий и задорный, «Среди цветов» напоминает классические мультики-погони. Правда, здесь преследовательница оказывается куда более удачлива.Если вам было интересно, как выглядят тревожные состояния, но вы боялись спросить. «Тревога+» — документальный мультфильм, собранный из монологов девушек об испытываемом ими чувстве тревоги. С помощью анимации их слова превращаются в визуальный ряд, а мы вместе с героинями через черно-белый мир страха и тревоги приходим к голубому небу надежды на обретение спокойствия. Как сообщает нам автор в закрывающих титрах (которые было бы неплохо отредактировать), количество людей, страдающих от тревожных расстройств и депрессии, с каждым годом растет. В связи с этим важно говорить как о самой проблеме, так и просто о своих чувствах — должно помогать.Камерная история о посетителях филармонического концерта, в которой запечатлена галерея самых разных слушателей. Тут и вечно опаздывающие после третьего звонка, и те, кто не выключают мобильный телефон. Но всех объединяет одно – хоровая музыка, с помощью которой люди в прямом смысле взлетают в воздух, как на картинах Марка Шагала. Мультфильм наполнен отсылками к творчеству художника, а в одной сцене даже появляется пара, крайне похожая на Марка и Беллу из картины «Над городом». Как и шагаловские полотна, лента наполнена окрыляющей и объединяющей любовью к искусству. А звучание хорового произведения пробирает до мурашек.