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Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Фестивальная колонка >>
18 апреля 2024

С 19 по 26 апреля состоится 46-й Московский международный кинофестиваль, на котором покажут около 100 фильмов из всех уголков мира. Мы изучили программу и составили рекомендателный список из 13 наиболее интересных лент. В составлении гида принимали участия и студенты второй Школы кинокритики им. Валентина Курбатова (мастерская Жана Просянова), уже начавшей работу в рамках ММКФ.

19 апреля

СОТНИ БОБРОВ, реж. Майк Чеслик, США
Программа: Дикие ночи

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Одна из самых оригинальных комедий последних лет — фарс в стилистике немого кино с любопытным саунд-дизайном, элементами анимации и актерами в ростовых костюмах животных. Изобретатель охотничьих ловушек Джин Каяк (соавтор сценария Райланд Бриксон Коул Тьюс, работавший с Чесликом на столь же безумной картине «Монстр озера Мичиган») хочет добиться расположения дочери скорняка, поймав как можно больше зверей (их играют люди в костюмах, похожие на аниматоров с детских праздников). Врагами зверолова становятся бобры, строящие плотину неподалеку. Сможет ли Каяк обзавестись внушительным количеством шкурок или попадет с свои же ловушки? Ведь животные представляют собой настоящую армию, способную действовать сплоченно и хитро. Весь фильм состоит из сменяющих друг друга гэгов, казалось бы, страшно глупых, но вместе с тем невероятно заразительных и изобилующих отсылками: и к классическим мульфильмам, и к сложнопостановочной клоунаде Бастера Китона, и к абсурдизму в духе Гая Мэддина. Просто праздник какой-то.
Екатерина Визгалова


20 апреля

СНЕЖНЫЙ БАРС, реж. Пема Цеден, Китай
Программа: Путь в тысячу ли

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Премьера последнего фильма тибетского режиссера и сценариста Пемы Цедена, скончавшегося в мае прошлого года, состоялась в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля. Следом картину показывали на смотрах в Торонто и Токио, а теперь она добралась и до Москвы. Как и предыдущие работы Цедена, «Снежный барс», снятый на тибетском языке, исследует культуру и быт народа, его особенную связь и отношения с природой. Герои истории, разворачивающейся на высокогорном плато, кочевники – отец и взрослый сын. Они оказываются перед непростым выбором, когда поселение пробирается снежный барс и убивает несколько овец. Сын уверен, что животное надо убить, хотя оно находится под угрозой исчезновения, отец же настаивает, что зверя нужно отпустить на свободу.
Наталия Григорьева

ЛОЛА МАГДАЛИНА. БАБКИ-ПРОСТИТУТКИ, реж. Джоэл Ламанган, Филиппины
Программа: Ешь, пей, люби, мечтай

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Абсурдистская трагикомедия с Филиппин, снятая ветераном местной киноиндустрии Джоэлем Ламанганом — режиссером таких фильмов, как «Остров желаний» и «Лунная бабочка». В «Лоле Магдалине», получившей для мирового проката скабрезное пояснение, речь идет о четырех пожилых секс-работницах, которые стоически встречают любые удары судьбы, продолжая поддерживать семью и друг друга. Одна подрабатывает целительницей, другая готова всё спустить на мужской конкурс бикини — не соскучишься. Символично, что фильм о сразу двух стигматизируемых группах (пенсионерах и секс-работницах) начал гастроли по миру тоже с ММКФ — правда, первые две буквы расшифровываются как Метро Манила.
Алексей Филиппов


21 апреля

МАРС ЭКСПРЕСС, реж. Жереми Перен, Франция
Программа: Мультивселенная

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Стильный французский сай-фай, показанный год назад на Каннском кинофестивале.
В XIII веке люди стремятся сбежать с Земли, погрязшей в войнах и отходах, на ставший либертарианским раем Марс, где корпорации заменили государства. Именно там частная сыщица Руби с напарником андроидом ищут студентку-хакершу по заданию состоятельного клиента. Им придется столкнуться с мозговыми фермами, коррумпированными учеными и тайнами, угрожающими изменить облик вселенной. Новейший образчик киберпанка особенно порадует фанатов «Студийной банды», озвучивавшей «Атаку титанов» и «Истребителя демонов». Послушать и посмотреть этот мультфильм можно будет не только на фестивале, но и в прокате с 8 мая, куда он выходит — одновременно со всем миром, что сегодня большая редкость.
Александр Постников


22 апреля

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА, реж. Владимир Котт, Россия
Программа: «Русские премьеры»

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Режиссер Владимир Котт, семь лет назад получавший на ММКФ приз зрительских симпатий за фильм «Карп отмороженный», возвращается на фестиваль – теперь уже в конкурс «Русские премьеры». «Мужчина и женщина» – это экранизация семи рассказов, написанных самим Коттом во время пандемии: личный альманах о человеческих отношениях. К легендарному фильму Клода Лелуша отсылает, конечно, не только название, но и случайные встречи, которые оказываются далеко не случайны. Новеллы хоть и снимались по отдельности, как только у режиссера были время и средства на производство, но тем не менее переплетены между собой. В ролях – сплошь известные артисты: от Павла Деревянко и Кирилла Кяро до Анны Дерябиной и Ольги Медынич.
Маша Токмашева


23 апреля

21 РУБИН, реж. Чиприан Мега, Румыния
Программа: Основной конкурс

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Теперь уже, очевидно, любимец ММКФ – румынский режиссер-священник Чиприан Мега – возвращается на фестиваль с новой работой. Два года назад, также в основном конкурсе, он представлял ленту «Глас вопиющего в пустыне», где бывший политзаключенный, ставший православным священником, восстает против как коммунистического государства, так и церкви, готовой заложить своих же. В одиночку, через проповеди, он взывает к пробуждению народа в атеистической Румынии. Тогда актер Костел Каскавал получил Серебряного «Святого Георгия». Новая картина, по заверениям режиссера, будет еще более провокационной, и он счастлив, что Московский кинофестиваль не побоялся взять в её конкурс: в Румынии, мол, «21 рубин» уже якобы частично запретили. На это раз в центре внимания окажется женщина-прокурор, угодившая в политический скандал и получившая шанс продвинуться по карьерной лестнице. Чиприан Мега обещает, что лента обнажит царящее во всем мире политическое лицемерие. Микки Рурк играет роль госсекретаря США Микки Мандованиса, а еще в фильме снялись сын Алена Делона Энтони и румынская поп-дива Лоредана Гроза.
Наталия Григорьева


НЕЛЮБИМКА, реж. Станислав Сорокин, Россия
Программа: Конкурс документального кино

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

В 2019 году «Любимка» Niletto взорвала чарты, прозвучала в ушах россиян около 40 миллионов раз и принесла автору несколько номинаций музыкальной премии телеканала RU.TV. На молодого артиста свалились деньги, фанаты и головокружительный успех. Но так ли просто удержаться в лучах славы, не опалив крыльев? Легендарная строчка «Я просто трачу себя» стала для артистов пророческой, поэтому уральский рэпер Данил вместе с командой отправляется из столицы на малую родину — в Екатеринбург, где герои обретают себя заново. «Нелюбимка» — первый документальный фильм Свердловской киностудии, попавший на фестиваль. Снял его Станислав Сорокин — друг музыкальной команды, — которому удалось бережно запечатлеть будни и поиски Niletto.
Дарья Соколова


24 апреля

ПРИШЕЛЕЦ, реж. Иван Соснин, Россия
Программа: Основной конкурс

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Режиссер самых добрых короткометражек Иван Соснин наконец закончил второй — после пронзительных «Далеких близких» — большой фильм. В свойственной ему душевно-чудаковатой манере он решил снять свои ламповые «Секретные материалы», переосмыслив давнюю историю про инопланетянина Алешеньку, породившую уже множество мемов. Действие «Пришельца» развивается в уральской деревушке, где живут самые обычные люди, не считая местного слабослышащего «дурачка» Лехи, рисующего круги на полях и занимающегося поисками нужных радиоволн, чтобы связаться с представителями внеземных цивилизаций. Местные только потешаются над внешне брутальным, но совершенно беззащитным мужчиной, пока тому не удается вдруг наладить практически межгалактический контакт. В главной роли – Максим Стоянов, прошлым летом получивший приз фестиваля «Пилот» за работу в детективном сериале «Черное солнце».
Маша Токмашева

ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова, Россия
Программа: Конкурс «Русские премьеры»

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Режиссер и сценарист Юлия Трофимова участвовала в Берлинале с драмой «Страна Саша», а для российских платформ сняла сразу несколько экстравагантных сериалов: «Инсталайф», «Госпожа» и «Я «любила» мужа». В новой работе она продолжает исследовать грань между комедией и трагедией, которые тут друг от друга не отделить из-за запутанного клубка лжи. Скучающая Ева (Елизавета Ищенко) устраивается работать в кафе-мороженое, куда однажды заходит позабытый эстрадный певец Александр Воронов, решивший отыграться на молоденькой официантке за неудачи в жизни. На шум скандала сбегается толпа, решившая, что мужчина пытался изнасиловать девушку, а Ева не собирается перечить мнению зевак.
Маша Токмашева

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕРТОВА, реж. Николай Изволов, Россия
Программа: Специальные показы

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Дзига Вертов – одна из самых влиятельных фигур мирового кино и искусства в целом. Как и авангардисты-живописцы 1920-х, он стремился к поиску нового изображения реальности и мечтал изобрести кинематографическую речь, то есть превратить поток визуальных изображений в набор осмысленных знаков. Вертов много путешествовал по стране, снимал, выступал, вдохновлял других кинодеятелей, оставил большое количество кинохроники. Киножурналы и фильмы, имевшие большую популярность в свое время, попали в архив уже порядком истрепанными. Кроме того, несколько картин пропали совсем. Их восстановлением и поиском много лет занимается историк кино Николай Изволов. Ему мы обязаны, в частности, отреставрированными версиями лент «Человек с киноаппаратом» и «Годовщина революции», а также восстановленной по монтажным листам «Истории Гражданской войны». На ММКФ в этом году Изволов и сам дебютирует в качестве сценариста и режиссера документального фильма, посвященного исследовательской работе в киноархивах (как правило, скрытой от посторонних глаз), а также о поиске и возвращении к жизни пропавших фильмов Вертова. В качестве бонуса одним сеансом с «Возвращением...» покажут «Человека с киноаппаратом», получившего благодаря работе Изволова вторую жизнь в 2015 году.
Екатерина Визгалова


25 апреля

ПОЛНОВОДНАЯ КРАСНАЯ РЕКА, реж. Чжан Имоу, Китай
Программа: Блокбастеры народов мира

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Новогодний хит прошлогоднего китайского проката — насыщенный костюмный детектив Чжана Имоу о политических интригах XII века. Во времена правления династии Сун кто-то в резиденции премьер-министра Цинь Хуэя (Лэй Цзяинь) убивает посла государства Цзинь, что чревато эскалацией отношений. Вдобавок это происходит за два часа до дипломатической встречи сторон — и пропадает важное письмо, которое вез гонец. Режиссер «Красного гаоляна» и «Героя» подходит к страницам национальной истории не без юмора и почтения, но также не забывает про художественную выразительность: как в плане цветовой гаммы, так и, конечно, хореографии.
Алексей Филиппов

ТРИДЦАТЬ СЕКУНД, реж. Иван Соснин, Россия
Программа: Конкурс короткометражного кино

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Как два больничных колуна могут помочь онкобольной девочке? Они вернут ей маму. Пронзительная и динамичная история о том, как любовь может победить болезнь. В этом году уральский самородок Иван Соснин представлен не только в основном конкурсе, но и в секции короткометражного кино как единственный российский режиссер. В его работе на первый план выходят чувства родителей тяжелобольных детей: потерянность, отчаяние и горе. Мама Вари просто перестает её навещать, а волонтеры-блогеры пытаются не только поставить девочку на ноги, но и вернуть к жизни её семью. В главных ролях — Сергей Гилёв, Ольга Лерман и Ирина Плесняева.
Аксинья Трушенко


26 апреля

НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ, реж. Роман Михайлов, Россия
Программа: Конкурс «Русские премьеры»

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024

Российский кинодесант — операторы, продюсеры, молодые звезды (среди которых Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Илларион Маров) — отправляются в Индию со стойким желанием снять высоколобый фестивальный артхаус. Однако вместо фильма «не для всех» у них получается нечто совершенно иное: проникнувшись духом места и населяющих его людей, съемочная группа погружается в рассуждения о фатализме, собственных проблемах и жизненных целях. Фильм начинает снимать сам себя, становясь то ли психотерапией, то ли годаровским актом забвения реальности. В качестве кинорежиссера Роман Михайлов за два с небольшим года умудрился снять уже шесть полнометражных фильмов, сотворим авторскую мультивселенную сновидений. Он обыгрывал безусловно понимаемые каждым народные тропы («Сказка для старых»), дестигматизировал религиозные секты («Снег, сестра и росомаха»), искал мистику в пленке «Свема» («Отпуск в октябре»)... Сверхзадача кинематографического арт-проекта Михайлова всё еще остается тайной для зрителя, но есть стойкое чувство, что именно «Надо снимать фильмы о любви» предстоит стать ключом к разгадке его большого мета-ребуса.
Максим Гревцев
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Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024 фотографии
Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024 фотографии
Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024 фотографии
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