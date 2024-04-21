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ММКФ-2024: «Открытое небо» - жанровый дебют Сантьяго и Марианы Арриага

Фестивальная колонка >>
21 апреля 2024
Московский международный кинофестиваль открылся картиной «Открытое небо», являющейся примером преемственности поколений в мексиканском кино. Режиссеры — брат с сестрой Сантьяго и Мариана Арриага, а сценарий написан именитым отцом дебютантов — Гильермо Арриагой, фильмы которого завоëвывали «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. Среди его самых знаменитых работ — «Сука любовь», «Пылающая равнина» и «21 грамм». Сантьяго Арриага признался, что нашел этот текст, пока помогал маме убираться в коробке с бумагами отца. Кто же знал, что он отыщет там материал для своей первой полнометражной экранизации, которая в 2023 году уже была представлена в программе Венецианского фестиваля «Горизонты». Перемственность поколений — главный принцип Школы Кинокритики ММКФ-2024. Публикуем рецензию на «Открытое небо» молодого кинообозревателя Дарьи Соколовой из мастерской Жана Просянова.

ММКФ-2024: «Открытое небо» - жанровый дебют Сантьяго и Марианы Арриага

Криминальная драма «Открытое небо» — роуд-муви про подростков-мстителей. Два брата ищут убийцу своего отца — водителя фуры, врезавшейся в его автомобиль. Два года назад во время автокатастрофы в салоне с ним был и младший из сыновей Сальвадор (Тео Голдин). В своей рискованной авантюре герои, к которым присоединяется сводная сестра Паула (Федерика Гарсия) следуют точно по маршруту отца. В дороге к тому месту старший брат, которого как и родителя зовут Фернандо (Максимо Холландер), отвлекается от дороги и переезжает стадо коз. Первый порыв — смыться с места происшествия. Такое же жалкое желание было и у водителя фуры, который скрылся, оставив двух жертв в искорёженном автомобиле. Теперь Сальвадор ненавидит этого человека, а потому не позволяет своему брату оставить пострадавших животных. Герои выбирают другой путь: они сразу расплачиваются за совершëнное.

Картина произошедшего восстанавливается точка за точкой: заправка, грязный туалет придорожного кафе, а затем могила отца, на которую Паула кладёт сплетëнный венок. Братья, изначально игнорирующие спутницу, начинают доверять ей, обретая в ее лице новую семью. Вокруг подростков — «пылающая равнина», иссушенная бескрайняя пустошь, и зарождающаяся любовь, бурлящая энергия подросткового бунта и постоянное движение под открытым небом дарят героям ощущение если не свободы, то освобождения.

ММКФ-2024: «Открытое небо» - жанровый дебют Сантьяго и Марианы Арриага

В трогательном и эмоциональном дебюте молодых режиссеров все же заметно влияние отца: те же степные ландшафты, жаждущие справедливости сердца, события, от которых перехватывает дыхание. Сценарий перекликается с легендарным фильмом «Сука любовь», из него взяты чувства двух братьев к одной девушке, смерть собак и автокатастрофа, которая переворачивает всё с ног на голову. Оба фильма роднит мотив искупления вины и тяжёлого выбора — договориться и простить или убить.

Отец говорил Фернандо: «В жизни нужно попробовать всё». Теперь сын стремится почувствовать сладкий вкус мести, но получает лишь горькое осознание своей неспособности отомстить до конца. Убийство навязчиво манит его на протяжении всего фильма, он видит, что некоторые мексиканское районы — всё равно что дикая степь. Видит, как по пустоши бродят кровожадные койоты. Паула однажды ночью становится свидетельницей того, как мужчина убивает ножом девушку, а ближе к финалу сама пристреливает хищника. Этот случай уничтожает звериную жажду крови подростов. Когда убийца отца оказывается пойман, они не знают, что с ним делать. Их чувства запутаны так же крепко, как узел на руках заложника. Развязать оба сможет лишь человек, способный на прощение. В финале под музыку неоклассициста Людовико Эйнауди в пустынной местности проходит ливень, смывающий боль и прошлые обиды.

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ММКФ-2024: «Открытое небо» - жанровый дебют Сантьяго и Марианы Арриага фотографии
ММКФ-2024: «Открытое небо» - жанровый дебют Сантьяго и Марианы Арриага фотографии
ММКФ-2024: «Открытое небо» - жанровый дебют Сантьяго и Марианы Арриага фотографии
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