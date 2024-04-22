«Нелюбимка»: Niletto, которое мы заслужили



фото: кадр из фильма "Нелюбимка" / Свердловская киностудия



фото: кадр из фильма / Свердловская киностудия

Перед нами четыре героя: сам Данил Прытков (он же Niletto), его соавтор и продюсер Андрей Попов, два танцора — Алексей Лутовинов и Егор Хлебников. Каждый из них, бесспорно, достиг успеха и каждый ищет баланса в жизни, рутина которой — бешеная смесь из сочинения музыки, перелетов и концертов. Герои открыто признаются: «». В песне «M5» Niletto поет: «». В этот же раз уральские ребята решили сделать наоборот и уехать на родину, превратив гастроли в марш ностальгии и душевной терапии.Обычно, когда шоумены признаются в подобных кризисах, появлятся комментарии типа «». Niletto это и сделал. Репер выступил на одном из цехов «Корпорации ВСМПО "Ависма"» в Верхней Сальде, так как там работает отец Алексея Лутовинова. Этот момент и множество других запечатлевает многоликий портрет слушателей артиста, от детей в музыкальной школе до женщин в касках на заводе.Сам фильм, конечно, больше наполнен рассуждениями, чем документальной фиксацией событий. Режиссер будто выбирает моменты, где смешивается трагическое и комическое. Когда Андрей Попов рядом с могилой своего преподавателя музыки философски рассуждает о том, как сложилась бы жизнь, если бы он не стал артистом, Niletto выдает, что мог бы быть стриптизёром. Ироничным выходит и противостояние Данила с музыкантом Андреем Али. По словам обоих, они долгое время были духовными «однояйцевыми» близнецами, пока один из них не нашел всенародной славы и стал материться в своих интервью, а другой решил отмечать день Сварога и ждать межгалактического рассвета.Хотя герои фильма не говорят про это напрямую, их раздражает не столько популярность сама по себе, сколько невозможность создать новый хит типа «Любимки» и перебить старый. За время фильма эта песня звучит бессчетное количество раз, и слушатели редко просят спеть нечто другое. Несмотря на противопоставление в названии, разоблачения Niletto не происходит: мы лишь глубже узнаем артиста и его команду. Раскрываясь, участники коллектива остаются теми же «любимками» с романтическим видением жизни, популярными песнями и усталостью от рутины. Кто они? Простые парни, ценящие дружбу, внимание зрителей и свою родину.