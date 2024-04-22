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«Нелюбимка»: Niletto, которое мы заслужили

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22 апреля 2024
Niletto с треком «Любимка» порвал все музыкальные чарты (в 2019 году этот хит россияне прослушали более 40 миллионов раз) и теперь ворвался на 46-й ММКФ. Там и состоялась премьера документального дебюта Станислава Сорокина «Нелюбимка», в котором команда музыканта оригинально справляется с выгоранием от нахлынувшего успеха — отправляется в тур по городам своей малой родины, общается с родными и, конечно, проводит концерты. О том, какими предстают музыканты в картине, рассказывает студентка Школы Кинокритики ММКФ (мастерская Жана Просянова) Аксинья Трушенко.

«Нелюбимка»: Niletto, которое мы заслужили
фото: кадр из фильма "Нелюбимка" / Свердловская киностудия

Перед нами четыре героя: сам Данил Прытков (он же Niletto), его соавтор и продюсер Андрей Попов, два танцора — Алексей Лутовинов и Егор Хлебников. Каждый из них, бесспорно, достиг успеха и каждый ищет баланса в жизни, рутина которой — бешеная смесь из сочинения музыки, перелетов и концертов. Герои открыто признаются: «Раньше мы жили, теперь гастролируем». В песне «M5» Niletto поет: «МСК from ЕКАТ, / Мы с улицы в хит-парад». В этот же раз уральские ребята решили сделать наоборот и уехать на родину, превратив гастроли в марш ностальгии и душевной терапии.

Обычно, когда шоумены признаются в подобных кризисах, появлятся комментарии типа «Устал? Иди на заводе поработай!». Niletto это и сделал. Репер выступил на одном из цехов «Корпорации ВСМПО "Ависма"» в Верхней Сальде, так как там работает отец Алексея Лутовинова. Этот момент и множество других запечатлевает многоликий портрет слушателей артиста, от детей в музыкальной школе до женщин в касках на заводе.

«Нелюбимка»: Niletto, которое мы заслужили
фото: кадр из фильма / Свердловская киностудия

Сам фильм, конечно, больше наполнен рассуждениями, чем документальной фиксацией событий. Режиссер будто выбирает моменты, где смешивается трагическое и комическое. Когда Андрей Попов рядом с могилой своего преподавателя музыки философски рассуждает о том, как сложилась бы жизнь, если бы он не стал артистом, Niletto выдает, что мог бы быть стриптизёром. Ироничным выходит и противостояние Данила с музыкантом Андреем Али. По словам обоих, они долгое время были духовными «однояйцевыми» близнецами, пока один из них не нашел всенародной славы и стал материться в своих интервью, а другой решил отмечать день Сварога и ждать межгалактического рассвета.

Хотя герои фильма не говорят про это напрямую, их раздражает не столько популярность сама по себе, сколько невозможность создать новый хит типа «Любимки» и перебить старый. За время фильма эта песня звучит бессчетное количество раз, и слушатели редко просят спеть нечто другое. Несмотря на противопоставление в названии, разоблачения Niletto не происходит: мы лишь глубже узнаем артиста и его команду. Раскрываясь, участники коллектива остаются теми же «любимками» с романтическим видением жизни, популярными песнями и усталостью от рутины. Кто они? Простые парни, ценящие дружбу, внимание зрителей и свою родину.

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«Нелюбимка»: Niletto, которое мы заслужили фотографии
«Нелюбимка»: Niletto, которое мы заслужили фотографии
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