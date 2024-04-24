Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае

На Московском кинофестивале в рамках программы «Первая серия» состоялась премьера «Прометея» — совместного проекта «Кинопоиска» и кинокомпании «Централ Партнершип». В пресс-релизах последней его называют первым сериалом собственного производства в новейшей истории, впрочем, сами авторы предпочитают формулировку «многосерийный фильм». Проверить качество можно было, оказавшись в числе первых зрителей «Прометея»: для показа был выбрал самый большой экран страны – в первом зале киноцентра «Октябрь».
«Прометей» — зрелищный фантастический триллер о расследовании необычайного происшествия. 19 мая 1998 года самолет гражданской авиации, рейс 218, вылетел из Барнаула в аэропорт Внуково и спустя 20 минут пропал с радаров. Через 26 лет в московской квартире раздался звонок, и бодрый голос из прошлого, принадлежащий одному из пассажиров, сообщил растерянной домовладелице: «Это папа, только что приземлился, звоню из таксофона, мчусь домой, вынеси 180 рублей за такси». Правда, не приехал, отчего словам женщины мало кто верит – мало ли что почудится: пропавший отец — травма детства. Спустя еще какое-то время на Алтае находят исчезнувший самолет: целехонький, никаких следов аварийной посадки. Без людей и экипажа, хотя на сиденьях лежат очки, книжки, портативная тетрис-консоль из 90-х. Государственным органам такое загадочное дело не по зубам, но на сцену выходит похожий на фсб-шника Владимир (Филипп Янковский
). Он искренне уверен, что в происходящем способна разобраться независимая журналистка Анна (Любовь Аксенова
), в чьем внушительном послужном списке — разоблачения коррупционеров самых высоких уровней. Взяточники, спецслужбы или инопланетяне — какая в сущности разница? Анна нехотя соглашается, хотя не понимает мотивов незнакомого ей Владимира. Она призывает на помощь двух близких друзей: преподавателя физики Вадима (Дмитрий Чеботарев
) и оператора дронов Никиту (Александр Алябьев
) — и начинает собирать информацию.
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Есть косвенная причина, почему таинственный Владимир (возможно, один из пассажиров рейса 218) обратился именно к Анне. Дело в том, что мать девушки (Виктория Федорова
), ныне находящаяся в психиатрическом интернате с диагнозом «шизофрения», написала от руки список пропавших пассажиров до того, как он был опубликован. Пока что нет объяснений, как этот список попал к Владимиру и как бедная женщина связана с пропажей рейса. Бедняга только рисует непонятные круглые эмблемы и на вопросы не отвечает. С отцом (Игорь Гордин
) у Анны ужасные отношения: она спускает на него злость, когда тот приходит навестить, и явно считает предателем. Плюс, скорее всего, есть другие причины.
Чем в конечном счете окажется «Прометей», определенного сказать нельзя. Пока самый весомый факт «за» — участие известных актеров и опытных кинематографистов: режиссер и автор сценария Максим Свешников
, оператор Илья Авербах
, художник Дарья Уфимцева
. Почти тем же составом они работали на проектах «257 причин, чтобы жить
», «Контейнер
», «Плейлист волонтера
». Последний вспоминается, как только на экране возникает Чеботарев, и преследует до конца серии: несмотря на огромную разницу в жанрах и масштабе проектов, стилистически они похожи. «Прометей» такой же сумрачный и дождливый, а герои не совсем понимают, чего они ищут.
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Если с визуалом в целом всё хорошо, то сценарий пилотной серии грешит допущениями и невнятностями. Первый раз подходящих к невесть откуда материализовавшемуся самолету Владимира и Анну встречает полковник МЧС, который разрешает после звоночка сверху пройти внутрь только кому-то одному. Идет Анна, и её запаковывают в желтый защитный комбез и респиратор. Следующей ночью герои возвращаются к лайнеру уже вчетвером и беспрепятственно проходят внутрь: его уже никто не охраняет. Другая сцена – встреча Анны с матерью в чистенькой психиатрической клинике — не каком-нибудь рядовом российском ПНИ - допотопная калька с многочисленных западных фильмов и сериалов: дочь рассказывает что-то отрешенной женщине, та рисует, затем многозначительным взглядом дает понять, что разговор разблокировал у нее какое-то воспоминание. Первые зацепки, которые приносит расследование, мало что проясняют. Есть официальные списки пассажиров и какие-то еще альтернативные, где пять человек отсутствует. Вычислив этих максимально непохожих людей, которых кто-то решил скрыть, команда безосновательно решает, что именно они причастны к исчезновению самолета. Анна очень легко их находит — даже, кажется, достает фотографии хорошего качества по имени-фамилии.
За мистическое отвечают шаманы, тонко чувствующие другие миры и открывающие двери в мультивселенные. Парочку таких Анна видит из окна машины по пути в Барнаульский аэропорт: они танцуют с бубном вокруг костра, явно что-то зная про гипотизы Хойла и Хоккинга. Кстати, один из пяти таинственных пассажиров — тоже шаман. Однако на этом пока всё. Надеемся, бесстрашной журналистке удастся раскрыть это дело не хуже коррупционных схем. А куда исчез самолет – выяснит талантливый учитель физики.
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