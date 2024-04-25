ММКФ и БРИКС: как пишется история кино

Кинофестиваль стран БРИКС уже объявил победителей, но сотрудничество активно продолжается. Сейчас эти пять букв — это не только саммиты, московская неделя моды, но и новые кинопроекты. В рамках ММКФ-46 прошла панельная дискуссия на тему «Перспективы копродукции и жанровые предпочтения стран БРИКС», где представители стран-участников рассказали об особенностях своей аудитории, перспективах в прокате и планах на ближайшее время.
фото: пресс-служба ММКФ
Индия
2023 год в индийском кинопрокате оставил рекордные сборы — 1,47 млрд долларов. Сейчас в стране ежегодно снимают около трех тысяч фильмов, причем на 16 языках. В копродукцию с Индией вовлечены 18 стран, в том числе и Россия. История кинематографического взаимодействия Индии и России началась ещё в 1957 году с совместной работы «Хождение за три моря». А самый кассовый фильм 1980-х в СССР «Танцор диско» попал к нам через информационную программу Московского международного кинофестиваля в 1984. Теперь, 40 лет спустя, но снова на ММКФ обсуждается российско-индийское сотрудничество в сфере кино. Индию среди других стран БРИКС представляет Фирдаусул Хасан, продюсер, бывший президент Федерации кино Индии.
Одним из удачных примеров «кинодружбы» для Индии стало сотрудничество с Францией. Благодаря ей индийское кино появляется на крупных фестивалях. В 2023 году в Каннах были представлены сразу несколько фильмов: «Агра», «Кеннеди», «Ишаноу» и «Нехемих».
Продюсер не скрывает сложностей в сотрудничестве с его страной: рынок довольно закрытый, а потому трудно предсказать потенциал проката. Аудитория предпочитает семейные драмы, фильмы, посвященные спорту или романтике. Конечно, нельзя забывать про аудиовизуальные эффекты: нужны танцы, музыка, пестрые кадры и яркие сари. Еще одна проблема связана с количеством кинотеатров: для комфортного размещения контента их нужно около 30 тысяч. Сейчас же в стране есть лишь треть от необходимого числа. Из трех тысяч отснятых картин зрители видят около половины. Усложняют задачу и определенные требования к местам съемки и сюжетам. По словам спикера, получить отказ в прокате может кино и со слишком громкой музыкой. «Фильм — это не экспорт риса или сахара, а результат творчества. Правительство тоже должно это понимать и думать не только о деньгах, но и о том, какие идеи фильм несет», — говорит Фирдаусул Хасан.
Главная цель индийского кинематографа сегодня — расширение границ, возвращение его популярности в мире и, в частности, в России. В пример приводится судьба «Танцора диско». Когда Фирдаусул Хасан сказал, что он из Индии, люди в московском магазине начали напевать «джими-джими». Подобного узнавания гость ожидает и от новых премьер. Как минимум об одном готовящемся российско-индийском проекте мы уже знаем. В рамках фестиваля кинодебютов «Дух огня» произошло подписание меморандума о создании фильма «Жемчуг» Тины Баркалая. Съемки пройдут в Индии, Москве и Ханты-Мансийске. Продюсер Екатерина Филиппова также говорит о том, что производство фильма начнется уже в конце 2024 года.
фото: пресс-служба ММКФ
Южная Африка
Южную Африку на круглом столе представила актриса Флоренс Мазебе. Сейчас страна находится в активном развитии киноиндустрии. В Южной Африке расположены около 800 кинотеатров, но доступны они жителям таких крупных городов, как Кейптаун и Йоханнесбург. Годовой темп роста выручки на южноафриканском рынке кассовых сборов увеличится до 4%, в результате чего к 2029 году прогнозируемый объем рынка составит примерно 100 млн долларов. Спикер надеется, что дальнейшая работа БРИКС приведет к созданию единого договора о копродукции, что напрямую поможет развитию кинематографа Южной Африки.
Бразилия
Советник посольства Бразилии Карлос Сузуки де Аморим также подчеркнул важность договора, регулирующего поток инвестиций и упрощающего процедуру совместной работы. Он считает, что инициативу к заключению соглашений должны проявить как частные инвесторы, так и правительственные органы.
Этот вопрос особенно актуален для Бразилии, так как ее рынок ограничен географическим положением. Количество кинотеатров страны близится к трем с половиной тысячам, что недостаточно для бразильских масштабов. В основном государство сотрудничает с кинематографистами стран Латинской Америки. Переговоры с Россией сейчас в процессе, и уже формируется окончательный вариант соглашения о копродукции между странами.
Китай
Китайскую делегацию для участия в кинофестивале БРИКС возглавляет Чжуан Янь, председатель правления кинокомпании «Чанъин», базирующейся в северо-восточном китайском городе Чанчунь. Он рассказал, что сейчас копродукция — самая широкая перспектива развития кинематографа Китая. Первым фильмом, снятым Китаем в копродукции с нашей страной и в принципе созданным в сотрудничестве с момента основания КНР, стала драма «В едином строю» (второе название — «Ветер востока») 1959 года. Чжуан рассказывает: «Самые популярные фильмы копродукции Китая сняты совместно с Гонконгом и США. Например, вышедший в 2018 году научно-фантастический боевик Джона Тертелтауба «Мег: Монстр глубины» собрал в прокате более 398 миллионов долларов».
Сейчас у Китая заключено 20 контрактов по производству киноконтента с разными государствами, что позволяет увеличить приток зарубежных инвестиций. По итогам 2022 года в копродукции было выпущено четыре фильма: три совместно с Гонконгом, один — с Тайландом. А в 2023 их количество выросло до 37. Партнеров у Китая в избытке: Канада, США, Нидерланды, Тайланд, Сингапур, Германия и Россия. По словам Чжуана, Российская Федерация сейчас является первой страной для копродукции, так как история нашего сотрудничества самая длительная и успешная. Киноиндустрия Китая впечатляет быстрым восстановлением после пандемии, что видно по рынку проката 2023 года. Кассовые сборы в прошлом году поднялись на 83% и составили более семи млрд долларов. Сейчас у этого гиганта имеется 100 тысяч кинотеатров, включая 20 тысяч мобильных.
фото: пресс-служба ММКФ
Иран
Генеральный директор дистрибьюторской компании FilmIran Али Сартипи рассказал, что ежегодно в Иране выпускается около 100-120 фильмов. Страна подхватывает турецкую волну развития сериалов: каждый год снимается около 40 проектов для онлайн-платформ, в каждом примерно по 1000 эпизодов.
Иран успешно сотрудничает с бразильскими кинематографистами. В копродукции с Бразилией был создан фильм «Я не Сальвадор», а затем несколько частей комедии «Texas», что способствовало сближению культур. Тесно связаны киноиндустрии Ирана и Турции. Продолжаются съемки совместных сериалов, а также совсем недавно, 29 марта, на экраны вышла ирано-турецкая мелодрама «Опьянённый любовью». Али Сартипи считает, что нужно грамотно презентовать свою культуру в других странах. Этот постепенный процесс уже запущен в странах Европы. Сначала в одном из кинотеатров Германии показывали только по одному иранскому фильму в день, сейчас же их число увеличилось до шести. Эти маленькие шаги помогают преодолевать различные экономические и социальные барьеры.
Сейчас Иран, исходя из потребностей аудитории, сосредоточен на создании комедий (этот жанр стал уже национальным фаворитом), социальных драм, а также военных фильмов. Например, фильм «Орлы» 1985 года как символ ирано-иракского конфликта до сих пор популярен среди публики.
ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты представила Найла Аль-Кхаджа — первая женщина-режиссер этой страны. В 2023 году вышел её дебютный художественный фильм «Трое» — триллер, интересный использованием искусственного интеллекта, который одним из первых появляется не только в арабском, но и в мировом кинематографе. Представительница ОАЭ рассказала об особенностях финансирования: «Несмотря на богатство страны, инвесторы не хотят вкладываться в индустрию, они не верят в окупаемость проектов». Так, для съемки своего фильма Найле пришлось искать частных инвесторов, что усложнило процесс. Из-за необходимости сократить расходы часть фильма снималась в столице Таиланда — Бангкоке. Сейчас ОАЭ планирует активно «будить аппетит» потенциальных инвесторов, показывать, как можно через фильмы делиться уникальной культурой, мифологией и историей. Пока у Эмиратов нет ни одного договора о копродукции, но есть вера в успешное построение связей. Западные государства пока не готовы к совместной работе с молодой индустрией, в отличие от стран БРИКС. Возможным кандидатом для сотрудничества может стать Китай.
фото: пресс-служба ММКФ
Таким же новичком на кинорынке стала и Саудовская Аравия. На протяжении 35 лет после теракта в Мекке все кинотеатры страны были закрыты. Запрет на них сняли только в 2018 году. Сейчас же мы наблюдаем рост популярности таких крупных международных сетей кинотеатров Саудовской Аравии, как AMC и Vox Cinemas. На встрече спикер ОАЭ упомянула уникальный опыт влияния кинематографа на язык. Арабский имеет множество диалектов, поэтому жители разных регионов не всегда способны понять друг друга. Эту проблему частично помогло решить египетское кино. Благодаря его развитию и тесной связи с арабской культурой, сформировался египетский диалект. Эта форма языка стала общей для представителей арабоязычных регионов, а также проложила тропинку к арабскому прокату.
Встреча закончилась долгожданным нетворкингом, который и определит дальнейшее развитие киноиндустрии стран БРИКС. Московский международный кинофестиваль может стать не только площадкой для развития мирового кинематографа, но и гарантом дружбы между государствами. Как отметил индийский представитель Фирдаусул Хасан, подобные встречи — это «потребность времени». Он уверен: «Сейчас кино должно объединять людей».
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