Больно не будет: Инопланетяне и природные катаклизмы в конкурсе короткометражного кино ММКФ-46

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25 апреля ММКФ и БРИКС: как пишется история кино Страны БРИКС — об особенностях своей аудитории, перспективах в прокате и планах на ближайшее время

24 апреля «Семь черных бумаг»: Как превратить горе в красоту Северо-Осетинский фильм о войне и музыке в конкурсе «Русские премьеры» ММКФ

24 апреля Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае LOST на ММКФ — с Филиппом Янковским и Любовью Аксеновой