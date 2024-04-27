«Лгунья»: Правда или действие

анонс

«Надо снимать фильмы о любви»: Простое лекарство от расплавления мира

Шесть заметных фильмов самой необычной программы фестиваля

Больно не будет: Инопланетяне и природные катаклизмы в конкурсе короткометражного кино ММКФ-46

25 апреля

ММКФ и БРИКС: как пишется история кино

Страны БРИКС — об особенностях своей аудитории, перспективах в прокате и планах на ближайшее время