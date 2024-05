Наука видеть суть: Как прошел Первый хакатон трейлермекейров

фото: Участники, тренеры, эксперты



фото: панельная дискуссия. Мария Жгунова, Екатерина Говердовская, Александр Сержантов, Андрей Солодовников



фото: Работа

фото: панельная дискуссия. Семен Шорохов, Анна Годунова



фото: Перерыв между лекцией и монтажем



фото: Мастер-класс Анастасии Бацуевой



фото: мастер-класс Андрея Солодовникова

фото: Награждение: Елена Капич, Гран-При

На первый, надо признаться, достаточно спонтанный, хакатон приехало 40 человек — результат приятно неожиданный. И мы получаем сейчас настолько позитивные фидбеки от участников, тренеров, экспертов, гостей, что было бы просто преступлением не продолжить это.Начну с того, что хакатон для трейлермейкеров задумывался как мероприятие, где собираются режиссеры монтажа, креативные продюсеры, киномаркетологи — и в течение недели думают только про трейлеры, разговаривают только про трейлеры, и, собственно, делают только трейлеры. Все делятся опытом, дичайше нетворкят, креативят — и по идее это должно дать новый толчок развитию рынка, разнообразить его, привести новые идеи и людей.В течение недели студенты — все разного уровня и опыта — обучались у топовых трейлермейкеров монтажу, посещали лекции и мастер-классы, работали в группах и, конечно, монтировали трейлеры для реальных готовящихся к релизам фильмов и сериалов. Как только участники приехали и заселились в бетонно-стеклянный (как мы любим) Concept Hotel by COAF, находящийся в сердце Дебедского каньона, мы с тренерами их разбили на 5 групп, каждой из которых выдали по фильму:поставил задачу сделать тизер к сериалу « Жвачка ». Очень крутая съемка, игра актеров, саундтрек, — с таким материалом работать было одно удовольствие, несмотря на то, что суммарный хронометраж исходников получился самым большим по сравнению с другими фильмами хакатона — ну просто потому, что это сериал.Кинопрокатная компаниядоверила нам делать трейлер для фильма « Бархоппинг » — драйвового роуд-муви по московским барам. Уже к концу хакатона выяснилось, что в группу проекта попала участница, которая занималась на режиссерских курсах вместе с Александром Фоминым , режиссером «Бархоппинга». Монтировала трейлер для фильма своего одногруппника. Вот такое совпадение.Черная комедияот кинокомпании «» уже своим жанром подталкивала к экспериментам и разгулу творчества. В итоге получились разные и по темпоритму, и по количеству крови в кадре варианты трейлера, но все очень смешные.Для фильма « Обе две » наша команда Trailermakers уже делала трейлер, и его можно увидеть в интернете и кинотеатрах. Но продюсер Георгий Малков , который, кстати, и подсказал нам рассмотреть для проведения хакатона именно Армению, решил, что для фильма нужен второй трейлер. И под эту задачу прислал на хакатон финальную сборку картины. Надо сказать, что этот проект стал самым сложным для участников, именно потому, что первый трейлер уже существует. Соответственно, нельзя было повторять шутки, монтажные фразы первого трейлера, и вообще, нужно было показать историю под новым углом.прислали комедию «» со Светланой Ходченковой Олегом Савостюком . Вообще это наш первый проект с кинокомпанией, который выпал на первый же хакатон... Респект All Media, что не испугались! (Спойлер: Риск оправдал себя, так как автор одной из получившихся версий трейлера к фильму —— выиграла Гран-при хакатона, а позже ее работа была выбрана All Media и скоро выйдет в качестве официального трейлера).Студентам я читал ту же образовательную программу, что и в онлайн-школе Trailermakers — по обкатанной методике, эффективность которой доказана годами и успешными выпускниками, которые работают промо- и трейлермейкерами. Только на хакатоне разница была в интенсивности подачи материала и в том, что учить мне помогали тренеры — четыре действующих режиссера монтажа:. Они сами отучились по этой программе три года назад и теперь являются топовыми трейлермейкерами страны.Если не считать образовательной части, то работа над трейлерами проходила в том же формате, в каком мы действуем внутри нашего трейлерхауса: четыре режиссера монтажа получали материалы фильма и задания от нашего кретивного продюсера, а когда готовы первые варианты (драфты), мы с Катей и тренерами вносим правки.Для расширения сознания монтажеров и более глубокого понимания внутренних и внешних процессов индустрии, в программу хакатона мы также добавили мастер-классы экспертов. Так,рассказала о промотировании сериалов с точки зрения заказчика, условного онлайн-кинотеатра. Ее мастер-класс позволил студентам взглянуть на трейлеры не с технической точки зрения, которой была посвящена большая часть лекций хакатона, а как на элемент общей стратегии продвижения.Из Лос-Анджелеса прилетел автор трейлеров большинства блокбастеров, лауреат Golden Trailer Awards, который во время мастер-класса показывал в Adobe Premier весь процесс своей работы, разбирая и объясняя все примерами собственных секвенций на таймлане. Также нас посетила директор по маркетингу ТНТ и ТНТ4— обладательница более ста международных наград, настоящая звезда в мире промо, поскольку ролики, которые она делает си их блестящей командой, берут за референсы вообще все мировые агентства и трейлерхаусы. Это действительно эксклюзивные встречи, потому что Андрей четыре последних года безвылазно находился в США, а Аня вообще принципиально нигде не выступает — ни с интервью, ни с мастер-классами. И эти легенды не просто были доступны для вопросов участников хакатона — в течение недели они сами подходили к студентам, общались, подсказывали, помогали с выбором музыки, монтажом. Да и в целом царила невероятная атмосфера единения, все собравшиеся общались абсолютно на равных. Для проведения лекций отель предоставил оснащенные всем необходимым конференц-залы, для работы участников — удобные коворкинги, а для вечерних разговоров — оборудованное кострище.Большинство участников приехали работать со своими ноутбуками. Но были и те, кто привык это делать на стационарных машинах, и у кого лэптопов просто нет. Для таких студентов наш технический партнер MAIBENBEN специально под хакатон выдал в пользование ноутбуки Maibenben X565 — отличная возможность протестировать продукт в условиях интенсивного монтажа. Что интересно, некоторые студенты рассказывали, что имели проблемы со своими ноутбуками, а вот для временных владельцев Maibenben работа прошла гладко и в абсолютном комфорте.Были и гости.провел свой авторский кино-квиз «КиноФан», а еще был ведущим финальной защиты трейлеров, разрядив неповторимым стилем модерирования волнительную обстановку, царящую в зале во время показов итоговых работ.провела весь хакатон от звонка до звонка вместе с нами, снимая выпуск для своего ютуб-канала . Причем, проникнувшись атмосферой трейлермейкерства, не удержалась и тоже сделала свой трейлер. Правда, не на основе фильмов, которые нам прислали кинокомпании, а абсолютно новый, срежиссированный и снятый на месте трейлер о хакатоне в жанре хоррор. Несмотря на помощь в монтаже и саунддизайне наших тренеров, финальный день Алия встречала такой же уставшей, но такой же счастливой и вдохновленной, как все другие участники.также прилетала снимать контент для своего ютуб-канала, но не видео-отчет, а подкасты с топовыми трейлермейкерами, концентрация коих в Армении была немыслима, ведь сюда съехалась бОльшая часть рынка. Например, буквально на полдня к нам в гости заскочили коллеги и конкуренты из TrailerCola —, чем мы, конечно, не могли не воспользоваться — и провелипанельную дискуссию, где подняли вопросы согласованного ценообразования, отношения к правкам и других болей нашей индустрии.Ну так а что по итогам хакатона? По пяти проектам у нас получилось 20 готовых трейлеров. Участники защитили их перед экспертами и получили подробные комментарии Солодовникова, Годуновой и Бацуевой. Также в момент показа итоговых работ мы — тренеры и эксперты — расставляли оценки по нескольким критериям, чтобы выбрать лучших в группах и в общих номинациях: лучший сторителлинг, лучший монтажный прием, саунддизайн и тд.Было много наград, эмоций, теплых слов, благодарностей и обнимашек. Официальная часть хакатона TrailerCamp’24 закончилась, участники разъехались по домам: в Москву, Питер, Уфу, Томск и Новосибирск, а их трейлеры отправлены заказчикам. И это значит, что окончательное подведение итогов еще впереди. С нетерпением ждем выхода трейлеров, созданных на хакатоне! И уже начинаем планировать следующий!