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Брайтон-бич слезам не верит: почему «Анора» Шона Бейкера победила на Каннском кинофестивале

Фестивальная колонка >>
27 мая 2024

В выходные завершился 77-й Каннский кинофестиваль — главный приз достался «Аноре» американского режиссера Шона Бейкера, где снялось сразу несколько отечественных актеров. Горько-сладкая сказка о романе стриптизерши и сына российского олигарха растопила сердца требовательной публики — и всё же триумф оказался несколько неожиданным на фоне других достойных претендентов. Как так получилось — размышляет Дарья Тарасова.

Брайтон-бич слезам не верит: почему «Анора» Шона Бейкера победила на Каннском кинофестивале

Эни (Майки Мэдисон) порядком устала от работы: когда танцуешь за деньги для богатеньких посетителей стрип-клуба на Брайтон-Бич, в чудеса и справедливость уже не особо верится, хотя без этой надежды далеко не уедешь. Однако и на её улице вот-вот начнется праздник. Настоящее имя девушки — Анора, доставшееся ей по узбекской линии от бабушки вместе со знанием русского. Когда в клубе появляется Ваня (Марк Эйдельштейн), избалованный сын российского олигарха, то первым делом просит привести кого-то, кто говорит на родном языке. Впечатлившись навыками Эни и тут же влюбившись, юноша предлагает ей остаться с ним эксклюзивно, а потом в порыве чувств и вовсе зовет замуж. Преждевременный хеппи-энд портят только родителям Вани, которым расклад «сын женился на проститутке» ой как не нравится.

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Триумф «Аноры» в каннском Дворце фестивалей стал приятной, но всё же неожиданностью. На фоне, скажем, сурового политического подтекста «Семени священного инжира» Мохаммада Расулофа или поэтичного «Всё, что мы представляем как свет» Паял Кападии, вернувшего Индию в Канны, победу сказки о современной «Красотке» хочется назвать не иначе как чудом. Шон Бейкер — выходец из американского независимого, привозивший в «Двухнедельник режиссеров» «Проект "Флорида"» в 2017-м, а в 2021-м представивший в конкурсе «Красную ракету». Быть может, именно в знак поддержки преуспевающему инди-кинематографисту жюри во главе с Гретой Гервиг и решило отметить «Анору» «Золотой пальмовой ветвью» — хоть это и не очень билось с общим фем-посылом фестивальной программы.

Брайтон-бич слезам не верит: почему «Анора» Шона Бейкера победила на Каннском кинофестивале

На итоговой пресс-конференции Гервиг говорила, что «Анора» тронула всех, прежде всего, человечностью — подаренной (правда, затем отобранной) верой, что невозможное возможно. Вначале фильм действительно проникнут этим ощущением надежды: в гримерке танцовщицы и секс-работницы только и говорят, что о лучшей жизни, которая начнется с минуты на минуту, надо только подождать. Когда в поле зрения начинает маячить Ваня, Эни быстро понимает, что час наконец настал — и хватается за возможность, а вскоре хвастает перед товарками кольцом с четырехкаратным бриллиантом. Первая часть «Аноры» раскрывается через ходы ромкома, где принц на белом коне — очаровательный кудрявый юнец, бойкий и не считающий денег, способный одной улыбкой заставить девушку растаять. Непосредственностью и подростковым задором Эйдельштейн растопил сердца не только членов жюри, но и критиков, заработав звание «нового Тимоти Шаламе».

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Когда о браке узнают родители Вани (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова), жених превращается в тыкву: испугавшись наказания, он инфантильно сбегает из дома, оставляя невесту в компании прислужников отца — дуэта армянских гангстеров (Карен Карагулян, Ваше Товмасян) и молчаливого гопника Игоря (Юра Борисов). С этого момента фильм трансформируется в криминальное роад-муви. Причудливый квартет пытается разыскать новобрачного, чтобы вразумить перед приездом родителей: гангстеры — наставить на путь истинный и отказаться от кольца, Эни — напомнить, что обещал защищать и быть с ней до конца. Вторая половина фильма построена не только на комизме поисков, но и на мнимом саспенсе: откажется юноша от девушки или нет. Эни до конца верит в лучшее — публика понимает всё задолго до финала.

Брайтон-бич слезам не верит: почему «Анора» Шона Бейкера победила на Каннском кинофестивале
фото: Майки Медисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов на Каннском кинофестивале

«Анора» держится на трех сильных актерских работах. С характерным акцентом и претензией Мэдисон отыгрывает роль девушки, которая давно привыкла отвечать только за себя и жить по законам каменных джунглей. В минуту почти детской слабости, когда на горизонте появилась возможность наконец зажить, а не выживать, она ожидаемо ей поддается. Эйдельштейн (хоть и довольно навязчиво) предстает в амплуа безбашенного тусовщика-молокососа, которого вообще-то легко приструнить — стоит лишь позвонить предкам. Борисова на экране многим меньше, однако его Игорь подкупает гораздо больше эйдельштейновского Вани: трогательностью и чуткостью. Как и в «Купе номер 6», он изображает видом сурового, но сердцем мягкого удальца, живущего по строгому этическому кодексу. Неудивительно, что именно он остается с Эни вплоть до финальной сцены.

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Символично, что так называемый русский след в Каннах после себя тоже оставила не переменчивая, скачущая между жанрами и эпохами «Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, но усидчивая романтическая сказка, переворачивающая стереотипы о «русских женах» и гопниках. И хотя конец у нее далеко не такой счастливый, как хотелось бы, но и рассказана она всё же для взрослых. Кто услышал — молодец.

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Брайтон-бич слезам не верит: почему «Анора» Шона Бейкера победила на Каннском кинофестивале фотографии
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