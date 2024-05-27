Брайтон-бич слезам не верит: почему «Анора» Шона Бейкера победила на Каннском кинофестивале

В выходные завершился 77-й Каннский кинофестиваль — главный приз достался«Аноре» американского режиссера Шона Бейкера, где снялось сразу несколько отечественных актеров. Горько-сладкая сказка о романе стриптизерши и сына российского олигарха растопила сердца требовательной публики — и всё же триумф оказался несколько неожиданным на фоне других достойных претендентов. Как так получилось — размышляет Дарья Тарасова.
Эни (Майки Мэдисон) порядком устала от работы: когда танцуешь за деньги для богатеньких посетителей стрип-клуба на Брайтон-Бич, в чудеса и справедливость уже не особо верится, хотя без этой надежды далеко не уедешь. Однако и на её улице вот-вот начнется праздник. Настоящее имя девушки — Анора, доставшееся ей по узбекской линии от бабушки вместе со знанием русского. Когда в клубе появляется Ваня (Марк Эйдельштейн), избалованный сын российского олигарха, то первым делом просит привести кого-то, кто говорит на родном языке. Впечатлившись навыками Эни и тут же влюбившись, юноша предлагает ей остаться с ним эксклюзивно, а потом в порыве чувств и вовсе зовет замуж. Преждевременный хеппи-энд портят только родителям Вани, которым расклад «сын женился на проститутке» ой как не нравится.
На итоговой пресс-конференции Гервиг говорила, что «Анора» тронула всех, прежде всего, человечностью — подаренной (правда, затем отобранной) верой, что невозможное возможно. Вначале фильм действительно проникнут этим ощущением надежды: в гримерке танцовщицы и секс-работницы только и говорят, что о лучшей жизни, которая начнется с минуты на минуту, надо только подождать. Когда в поле зрения начинает маячить Ваня, Эни быстро понимает, что час наконец настал — и хватается за возможность, а вскоре хвастает перед товарками кольцом с четырехкаратным бриллиантом. Первая часть «Аноры» раскрывается через ходы ромкома, где принц на белом коне — очаровательный кудрявый юнец, бойкий и не считающий денег, способный одной улыбкой заставить девушку растаять. Непосредственностью и подростковым задором Эйдельштейн растопил сердца не только членов жюри, но и критиков, заработав звание «нового Тимоти Шаламе».
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Когда о браке узнают родители Вани (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова), жених превращается в тыкву: испугавшись наказания, он инфантильно сбегает из дома, оставляя невесту в компании прислужников отца — дуэта армянских гангстеров (Карен Карагулян, Ваше Товмасян) и молчаливого гопника Игоря (Юра Борисов). С этого момента фильм трансформируется в криминальное роад-муви. Причудливый квартет пытается разыскать новобрачного, чтобы вразумить перед приездом родителей: гангстеры — наставить на путь истинный и отказаться от кольца, Эни — напомнить, что обещал защищать и быть с ней до конца. Вторая половина фильма построена не только на комизме поисков, но и на мнимом саспенсе: откажется юноша от девушки или нет. Эни до конца верит в лучшее — публика понимает всё задолго до финала.
фото: Майки Медисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов на Каннском кинофестивале
«Анора» держится на трех сильных актерских работах. С характерным акцентом и претензией Мэдисон отыгрывает роль девушки, которая давно привыкла отвечать только за себя и жить по законам каменных джунглей. В минуту почти детской слабости, когда на горизонте появилась возможность наконец зажить, а не выживать, она ожидаемо ей поддается. Эйдельштейн (хоть и довольно навязчиво) предстает в амплуа безбашенного тусовщика-молокососа, которого вообще-то легко приструнить — стоит лишь позвонить предкам. Борисова на экране многим меньше, однако его Игорь подкупает гораздо больше эйдельштейновского Вани: трогательностью и чуткостью. Как и в «Купе номер 6», он изображает видом сурового, но сердцем мягкого удальца, живущего по строгому этическому кодексу. Неудивительно, что именно он остается с Эни вплоть до финальной сцены.
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