Брайтон-бич слезам не верит: почему «Анора» Шона Бейкера победила на Каннском кинофестивале

Сила, наглость и хамство по-американски: рецензия на «Проект "Флорида"»

Читать Сила, наглость и хамство по-американски: рецензия на «Проект "Флорида"»

фото: Майки Медисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов на Каннском кинофестивале