Детоубийство, сестринство, метаморфозы женского тела: чем запомнился Каннский кинофестиваль — 2024

На 77-м Каннском кинофестивале победила кисло-сладкая инди-драма «Анора», снятая Шоном Бэйкером при участии российских артистов. Решение жюри для многих оказалось неожиданным — ведь многие фильмы смотра объединяли феминистская оптика и откровенный разговор на непростые темы. Мы собрали семь незаурядных работ из конкурсной программы и параллельных секций, которые по-разному представляют жизнь женщин в обществе — и заслуживают внимания кинолюбителей.
Закат Первой мировой, Каролина (Виктория Кармен Сонн
) из Копенгагена кое-как зарабатывает на жизнь швеей. В разгар неожиданного романа с директором фабрики столь же внезапно с фронта возвращается муж девушки. Родив от начальника ребенка, Каролина ищет способ его пристроить (устранить) — и знакомится с Дагмар (Трине Дюрхольм
), суровой, но доброжелательной женщиной, помогающей найти младенцам новые семьи.
Монохромную ленту шведско-польского режиссера Магнуса фон Хорна
(«Красотка
») показали каннской публике одной из первых в конкурсе — и впечатление она произвела ошеломляющее. Фильм основан на реальном кейсе датской серийной убийцы Дагмар Овербю
, которая построила бизнес, помогая женщинам избавляться от нежеланных детей. Лента полнится отсылками к немому кино (в частности, немецкому экспрессионизму), а исторический контекст фон Хорн использует для пугающего высказывания на актуальную тему абортов.
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Салем, иди за мной: 15 новых феминистских хорроров
Заслуженную телеведущую Элизабет (Деми Мур
), много лет пикчавшую зрителей мотивацией в спортивном шоу, начальник Харви (Деннис Куэйд
) выпроваживает на пенсию, посчитав, что женщина в прямом смысле устарела. Узнав, что для похожего шоу уже ищут молоденькую звезду, Элизабет совсем отчаивается и соглашается на рискованную процедуру — помощь некой Субстанции. Этот препарат должен явить миру «лучшую версию» героини. Буквально: после инъекции из тела женщины вылупляется очаровательная юная Сью (Маргарет Куолли
).
Каннский конкурс, вероятно, осмелел после победы Жюлии Дюкурно
с «Титаном
» в 2020-м, так что в этом году на Круазетт показали феминистский боди-хоррор Корали Фаржа
(и даже наградили призом за лучший сценарий). Постановщица в радикальной форме рассуждает о том, как внимание публики (в первую очередь, мужской) давит на женщин, принуждая их меняться. Для этого Фаржа не только реализует метафору про «лучшую версию себя», но и иронично присваивает male gaze.
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Во имя сосков, и дыма, и машинного масла: «Титан» — победитель Канн
Имана (Миссах Зарех
) наконец повышают по службе, однако назначение не сулит ничего хорошего. В первый же день работы судьей-следователем
его заставляют, не вдаваясь в детали, подписать смертный приговор, а врученный исключительно в целях самообороны пистолет вскоре становится причиной раздора с супругой (Сохейла Голестан
) и дочерьми — Резван (Махса Ростами
) и Саной (Сетарех Малеки
). Когда оружие пропадает, подозрения сразу падают на девушек, воодушевленных протестами за окном.
За одно лишь попадание в каннский конкурс Мохаммаду Расулофу
, оппозиционному иранскому режиссеру, на родине грозило восемь лет тюрьмы. Однако он успел сбежать и приехал на фестивальную премьеру. В новой работе он исследует, как государственный террор меняет граждан, а нахождение в репрессирующей среде заставляет жертву превратиться в угнетателя. Именно так и эволюционирует герой Зареха — однако сопротивление он всё же находит.
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Медсестры Прабха (Кани Кусрути
) и Ану (Дивья Прабха
) вместе снимают комнату в Мумбаи и работают в одной больнице. Обе переживают любовные драмы: муж Прабхы вскоре после свадьбы уехал на заработки в Германию и пропал с радаров, Ану встречается с мусульманином Шиазом (Хридху Харун
), но родители присматривают ей жениха из более подходящей социальной среды. Когда девушки ненадолго покидают город, их романтические линии неожиданно получают новый поворот.
Вторая полнометражная лента Паял Кападиа
(«Ночь незнания
») и первая индийская картина в конкурсе за 30 лет. И хотя сюжет можно пересказать в нескольких предложениях, сам фильм представляет собой медитативное и очень поэтичное высказывание о жизни в мегаполисе, где все друг другу чужие. Камерность и интимность, с которыми рассказывается сестринская история Ану и Прабхы, сделали проект одним из самых любимых у прессы, а также обеспечили Гран-при жюри.
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С тех пор, как от нее отказалась мать, 12-летняя Бейли (Никия Адамс
) живет в сквоте с отцом-балагуром Багом (Барри Кеоган
) и братом Хантером (Джейсон Буда
). Иногда она навещает родительницу, чтобы проведать младших сиблингов, и однажды случайно знакомится со странным парнем по имени Бёрд (Франц Роговски
). Тот разыскивает родителей, полагаясь лишь на их старый адрес, и Бейли соглашается помочь незнакомцу. Так между ними завязывается дружба.
Новый фильм Андреа Арнольд
во многом продолжает линию урбанистических поэм о непростой жизни подростков и (зачастую) британского рабочего класса. Проект, в первую очередь, посвящен беспризорным детям, которые хотят не то чтобы счастливой, но хотя бы спокойной, полной любви жизни. Одновременно персонаж Роговского привносит элемент магического реализма, что подчеркивает проблематику ленты — и несколько отличает её от, скажем, «Аквариума
».
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Сентябрь (Паскаль Канн
) загадывает действие, а Июль (Миа Тария
) должна без нареканий его выполнить — будь то безобидное требование станцевать или жестокий приказ, скажем, порезать себя. Из-за странной игры, отражающей абьюзивную динамику в отношениях сестер-старшеклассниц, их избегают сверстники. Да и Июль не всегда рада в ней участвовать, но слишком любит Сентябрь — и еще очень от нее зависит.
Полнометражный режиссерский дебют актрисы Арианы Лабед
, снимавшейся в «Альпах
» и «Лобстере
» Йоргоса Лантимоса
, «Извержении вкуса
» Питера Стриклэнда
и, например, сериале «Тригонометрия
» Афины Рахель Цангари
. Близость греческой странной волне явно сказалась на фильме: адаптируя роман Дэйзи Джонсон
«Сестры
», Лабед создала тревожное и очень некомфортное произведение, где наглядно показано, как работает ПТСР.
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Женщины на балконе
Лето в Марселе выдалось особенно жарким, так что три соседки — раскованная Руби (Сухейла Якуб
), чуть истеричная Элиз (Ноэми Мерлан
) и мнительная Николь (Санда Кодроню
) — стараются как можно больше времени проводить на балконе. Однажды они замечают в окне напротив симпатичного парня и начинают фантазировать, кто он и с кем из них согласился бы встретиться. Обмен жестами — и вот уже вся троица получает приглашение в квартиру к чарующему незнакомцу. Правда, ничем хорошим жаркий вечер не кончится.
Второй полный метр Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне
») вобрал в себя сразу несколько жанровых характеристик. Поначалу это комедия о женской дружбе на фоне солнечного города, которая вскоре оборачивается триллером с элементами черного юмора и неожиданного кровавым убийством, а под конец — и вовсе превращается в драматическое высказывание на тему женской эмансипации.
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«Портрет девушки в огне»: Живописная драма о женщинах на краю обрыва
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