В отпуск, в отрыв, в первобытный строй: куда хотят попасть герои фестиваля «Пилот»

В конкурсной программе фестиваля «Пилот» состоялись показы семи первых проектов. Все они находятся на стадии завершения и скоро будут показаны в эфире телеканалов и онлайн-кинотеатров, а создатели некоторых уже самонадеянно поглядывают на второй сезон. Рассказываем, как выглядит каждый из них — по первой серии.
Комедийно-политический сериал, который, судя по всему, должен перезапустить карьеру Михаила Галустяна
и помочь россиянам справиться с хронической депрессией. Артист играет вождя племени (должность досталась ему случайно), живущего в пасмурном краю на берегу озера. Грязные лохматые дикари ковыряют каменистую почву, пытаются не угодить в пасть хищников и с тоской смотрят на обласканный солнцем противоположный берег, где процветает племя ухоженных «придурков». Благосостояние и технический прогресс, как известно, влияют на социальные нормы — так, что соседями управляет не мужчина, а ослепительно прекрасная Ходченкова
. И когда один из дикарей (Пётр Скворцов
) решается-таки на эмиграцию, вождь-Галустян осознает, что надо что-то делать с низким рейтингом подведомственной ему территории. Однако из всех доступных инструментов брендинга в его распоряжении только утешительные аффирмации.
Если бы существовал жанр «Инъекция неоправданного оптимизма», то сериал «Жыыызнь» стал бы его ярким образчиком наряду со слащавым фильмом Астрахана
«Всё будет хорошо
». Да, мы какие-то отсталые, обитаем в странном месте, соседи уже колесо изобрели, а нас жрут звероящеры, но раз уж так сложились обстоятельства, то надо жить, ведь смысл только в этом. А пальто… да и хрен с ним с пальто.
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«Дикие предки» — пластилиновая комедия о доисторическом футболе
Пилот скетчкома, что само по себе можно считать рецензией. Помните яркие и точные сценки Карибидиса
и Кравец
в шоу «Камеди клаб»? Забудьте. Ничего общего с этим сборником плохих анекдотов. В пилоте Демис и Марина разыгрывают шесть сценок, включая пародию на «Убийцу
» Финчера
и сквозную историю дружески-деловых отношений реальных Демиса и Марины. И всё это обильно приправлено стереотипами о взаимоотношении полов, где женщине традиционно отводится роль в диапазоне от «прелесть какой дурочки» до «ужас какой дуры».
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Юрий Стоянов меняет профессию в «Гостях из прошлого»
Детский детектив про юную зануду и зазнайку Варю Смородину (Полина Айнутдинова
), которая обожает раскрывать тайны и мечтает получить медаль «юный следователь». Возраст девочка считает преимуществом: ведь у взрослых, по ее мнению, снижена способность к нестандартному мышлению. Однако она гордится дедушкой и бабушкой (Виктор Бычков
и Людмила Артемьева
) — бывшими следователем и криминалисткой, которые теперь завели корову, свинью, гусей и живут как в раю блаженной пенсионерской жизнью. К ним на всё лето Варвара и отправляется со старшей сестрой Зоей (Вероника Журавлева
), переживающей пубертат и требующей называть себя новым именем — Николь. По дороге в поезде девочка-вундеркинд успевает разоблачить вора, укравшего из купе проводницы выигрышный лотерейный билет, а уж в деревне загадочных событий хватит на несколько сезонов: кто-то ворует клубнику в саду, в странном доме по слухам живет ведьма, которая делает мыло из людей, а огородное пугало оживает ночью и стращает детей. Рационально мыслящая Варя уверена, что всему есть разумное объяснение, и вместе с соседским троечником — мы помним, что Ватсон должен быть тупой — Васей Пряниковым (Сергей Федоров
) начинает дело, давшее подзаголовок паре начальных серий — «Призрак лавандового поля».
«Любопытная Варвара» — вторая после «Грозного папы
» режиссерская работа Юрия Коробейникова
, более известного в качестве оператора знаковых российских проектов («Слово пацана
», «Тобол
», «Метод
» и другие). Сериал про девочку-детектива в этом ряду смотрится чуждо и содержательно, и визуально. Он раздражает избыточным оптимизмом, а также переходящим как Красное знамя по всем детским проектам ностальгическим взглядом на советскую эпоху и правильным позиционированием ее среди школьников. В остальном всё пристойно, ярко и с учетом целевой аудитории: ведь дети не хуже взрослых фанатеют от детективных историй. Сериал, снятый на деньги ИРИ, в сентябре покажет платформа Wink.
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Если не дед, то кто? «Денискины рассказы» — новый сериал по произведениям Драгунского
Курортная комедия, снятая в турецком пятизвездочном отеле с беспроигрышным актерским составом. Анна Михалкова
и Александр Робак
опять играют мужа и жену, которым зять-айтишник на жемчужную свадьбу подарил туристическую поездку на курорт. Звать их Люба и Роман, они сильно и давно раздражают друг друга — даже подумывают о разводе, хотя бесконечный поток пререканий выдает сильную созависимость. Беременная дочь Наташа (Любовь Аксенова
в режиме скринлайф) постоянно звонит по видеосвязи, и, не желая ее расстраивать, пара вынуждена изображать шика-а-арный совместный отдых, но, стоит выключить телефон, разбегается в разные стороны. При этом в первый же вечер отпуска автономно надираются в хлам. Роман с сомнительным приятелем Витей (Степан Девонин
), активным слушателем, зачем-то поддакивающим каждой реплике, а Людмила — с нарисовавшимся симпатичным турком Эмиром (Алим Хоконов
), эстетом и любителем русской словесности. Пытаясь продемонстрировать мужу независимость, она отпускает самоконтроль и дает себя напоить, а утром обнаруживает Эмира в своей постели. Точнее, первым его обнаруживает Роман, проспавший всю ночь на пляже. Установить факт супружеской измены уже не представляется возможным, потому что Людмила ничего не помнит, а турецкий жиголо лежит бездыханным. И да, столь жесткий поворот наконец заставит супругов не только мгновенно протрезветь, но сплотиться, пересмотрев отношения: кому охота, чтобы тебя обвинили в убийстве, да еще и в чужой стране.
«Убойный отпуск» - смешной и складный проект для определенного целевого сегмента (условно, это все поклонники творчества Бориса Хлебникова
), радующий диалогами и актерский игрой. На Робака и Михалкову можно смотреть вечно, сколько бы они ни снимались, порознь и вместе. Вместе с тем юмор тут стереотипный и определенно просроченный. Пилотная серия высмеивает непосредственность русских за границей, их грубые манеры, незнание языков, любовь к выпивке и прочие вещи, за которые условным поклонникам творчества Бориса Хлебникова всегда было стыдно. А, судя по финалу первой серии, в следующих эпизодах появится еще один затасканный мотив: супругам надо будет незаметно вынести из номера и спрятать труп, что для комедии, конечно, беспроигрышный ход, но так никаких постояльцев не напасешься? Остается надеяться на загадочного собутыльника в исполнении Девонина – цели этого персонажа и его роль в истории остаются пока неясными. Кстати, актер еще и над сценарием поработал, так что точно жди сюрпризов.
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Анна Михалкова прячет труп в «Обычной женщине»
Драмеди с социальным подтекстом про Лёню (Лев Зулькарнаев
из «Слова Пацана»), парня с РАС, чья мать (Екатерина Федулова
) вынуждена временно оставить его на попечение соседа Артема (Денис Прытков
) неопределенного возраста и занятий. Молодой человек, владелец расписного фургона, мечтает поехать из Екатеринбурга в Москву на концерт любимой группы, и обстоятельства складываются так, что в дорогу он отправляется вместе с Лёней, который до этого жил строго по расписанию и дальше бабушкиной деревни никогда не бывал. Для особенного юноши цель поездки – встреча с девушкой, которую он случайно увидел в интернете: ее зовут Алекса Люкс, и она порноактриса (Мария Дризик
). Еще двумя попутчиками становятся друзья Артема — такие же великовозрастные бездельники (Валерий Степанов
и Евгений Егоров
), которые только что убили (или так думают) быковатого и жутковатого не то отца, не то отчима одного из них (Павел Майков
). Таков зачин восьмисерийного роад-муви, где зрителям обещают в комедийном легком ключе проговорить мысль о том, как правильно общаться с людьми с особенностями развития.
Первые 15-20 минут история провисает в связи с невнятностью героя Прыткова и его корешей: невозможно понять, почему 30-летние на вид лбы ведут себя как 16-летки и чем они занимаются в свободное от спортивных игр во дворе время. К тому же проекту, как и десяткам других современных российских сериалов, не хватает внятных женских персонажей: перед нами очередная история про мужское братство, где женщинам отведены роли веб-камщиц, порнозвезд или в крайнем случае чокнутых матерей. Тем не менее сюжет в какой-то момент разгоняется и становится по меньшей мере любопытным: в первую очередь, за счет потрясающей игры Зулькарнаева, который для подготовки к роли даже волонтерил в фондах помощи людям с аутизмом. Очевиден также внятный и полезный посыл, а также желание повлиять на общество, всё еще смотрящее косо на людей с РАС.
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Рецензия на «Пальму» — предыдущий проект Домогарова-младшего
Однозначно сериал с Милошем Биковичем
в роли запойной поп-звезды — это то, что все мы будем очень внимательно смотреть этой осенью. Набожный артист, выпустивший на волю внутреннего Киркорова
, здесь просто до одури хорош и подозрительно органичен. За несколько часов до вручения премии «Золотой граммофон» хитмейкер Кирилл Артемьев (Бикович) сбегает со своей белой горячкой от фельдшеров скорой помощи, пытавшихся его прокапать. Эту красочную погоню и дальнейшие приключения Артемьева на пути к репутационному самоубийству документирует Паша (Олег Савостюк
) — стажер из редакции популярного ток-шоу «Правда». До поры всё происходящее уморительно-меметично и сравнительно невинно, как приступ тошноты посреди выступления на «граммофоне».
Жанровый тумблер резко переключается с бурлеска на драму, когда окосевший певец насилует работницу караоке Веру (Анастасия Красовская
). Жизнь полна чудесных совпадений: когда-то девушка участвовала в детском музыкальном конкурсе и получила от заседавшего в жюри Артемьева оскорбительный отзыв «Голос в жопе волос». Там еще случилась какая-то перепалка Артемьева с вериной мамой, а потом она умерла, кажется, насильственной смертью. Артемьев, конечно, ни при чем, но травматические ассоциации никто же не отменял. Ах да: стажер Паша когда-то встречался с Верой и до сих пор в нее влюблён. Судя по всему, именно Паша затащит Веру в студию «Правды», где все будут обгладывать её мослы и подозревать в том, что она «сама виновата». Не беремся предугадывать дальнейшее развитие сюжета, но можно предположить, что Артемьев начнет прикрывать задницу традиционными ценностями, Вера 100 раз пожалеет, что поперлась на шоу, правда обрастет «невсётакоднозначными» деталями, а мы еще раз убедимся в том, что шоу-бизнес и телевидение страдают неизлечимым фурункулезом.
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«Для меня это сериал про поиски смысла»: Милош Бикович – о сериале «Дайте шоу!»
Завершающий первый день «Пилота» проект слегка остудил гостей фестиваля, показав историю, которая происходит в заснеженной Вологде. В старинном городе приземляется частный самолет, на котором из Лондона в Москву летят русскоязычные граждане Великобритании, жених и невеста (Нина Здорик
и Денис Степанов
). Поводом для незапланированной посадки становится легкий перепихон молодого человека со стюардессой в присутствии задремавшей подруги. Мажорка Катя (это ее самолет, а парень – сын опекуна, который будущим браком должен спасти семью от банкротства) покидает воздушное судно в розовой шубке с небольшой сумочкой от «Шанель» и пытается затеряться на просторах #настоящей_России. Первым делом она попадает в местный караоке-клуб (куда ж еще податься в Вологде), где на красотку сразу же обрушивают внимание герои-антагонисты: бандит Демьян (Владимир Тяптушкин
) и хороший парень Лёха (Сергей Городничий
). Подкатывают они по-разному, но оба без предрассудков: один хватает новую телочку за мягкое место, а другой — сходу зовет замуж. Драки не избежать, хотя деловая официантка (Ирина Паутова
) пытается перевести поединок в ранг песенного батла. Тут выясняется, что и Демьян, и Лёха, и Катя (про это, правда, зритель узнает чуть раньше) неплохо поют. Следует несколько неожиданных музыкальных номеров, среди которых «Я так кайфую от тебя
» и «Ту-ту-ла-тулула
», а потом герои разъезжаются. Нетрудно догадаться, с кем отправляется англичанка. Разумеется, это лишь завязка, ведь кудрявый жених тоже следует за ней по сугробам среди берез.
Честно говоря, сериал Александра Карпиловского
выглядит ну очень вторично уже на стадии замысла. Шаблонные герои из 90-х: беспринципные российские миллиардеры из Лондона, бандиты в коже на черных джипах, нищие и честные русские работяги. Все говорят надуманными фразами и совершают предсказуемые поступки. Ярких характеров ноль, как бы актеры ни старались придать драйва и динамики. Из плюсов – вокал Ники Здорик да и нестандартный в целом жанр музыкального сериала.
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