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Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»

Фестивальная колонка >>
23 июня 2024
Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»

15 часов российских сериалов за два дня – задача не для слабаков, — а именно настолько интенсивной выдалась конкурсная программа V фестиваля «Пилот». И если в первый день были в основном беззаботные комедии, на фоне которых пульсировала насыщенная драма «Дайте шоу!», обещающая интересное развитие событий, то к концу второго дня, о проектах которого речь пойдет ниже, накопилось много напряжения. Проекты стали мрачнее. Большинство сериалов словно продолжали друг друга, выстраиваясь в единую вселенную, где всем заправляли насилие и деньги. Неудивительно, что при таком раскладе даже профессиональное жюри не выдержало напряжения и отдало предпочтение милому детскому детективу. Фестиваль закончился, а мы расскажем о второй половине конкурса.

Эль Русо (ИРИ)


Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»

Драма Сергея Мокрицкого про жизнь староверов в Аргентине оказалась подстрочным ремейком старого фильма «Свидетель» с Харрисоном Фордом. Там, правда, было про амишей, но в остальном — точь-в-точь: мальчик становится свидетелем убийства в вокзальном туалете, узнает преступника в одном из сотрудников правопорядка и сам становится мишенью. Раненый полицейский Пабло (Семён Серзин), страдающий головными болями и умеющий немножко видеть будущее, вывозит свидетеля и его перепуганную родительницу (Светлана Иванова) обратно в деревню староверов, где прячется вместе с ними, выращивая картошку и большое светлое чувство к матери свидетеля. Из необычного: нетрадиционный язык староверов, на котором говорит героиня Ивановой, испанский без акцента Серзина, контрастный Буэнос-Айрес, снятый порой не по сериальному круто, превосходная музыка. Слоган сериала — «Два мира – одна любовь».


Взрослые (Okko)


Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»

Режиссерский дебют Екатерины Тодоровской о трех дачных подругах, достигших 25-летия — возраста, когда пора окончательно проститься с беззаботной юностью, начинать строить карьеру и заводить семью. У девушек непохожие характеры, и процесс взросления проходит по-разному: рассудительная Соня (Стася Милославская) собирается замуж, темпераментная Яна (Анастасия Талызина) устала от парня и ищет новых отношений, тревожная Лиза (Мария Мацель) живет с мамой и переживает, что никак не может потерять девственность. Дачницы привыкли держаться друг друга и делиться самыми интимными переживаниями, но важность самоопределения зависла над ними дамокловым мечом. Приходится все чаще задавать себе вопросы, ответов на которые на самом деле нет.

«Взрослые» получились по-девичьи трепетными и искренними – в момент написания сценария Тодоровской было не более 28-ми, а в основу произведения легли личные истории. И пусть легкая грусть удается Екатерине лучше, чем самоирония, в целом сериал можно назвать творческой удачей — тем более, что отцовский продакшн Валерия Тодоровского постарался, чтобы было красиво. И музыка тоже отлично подобрана.


Хрущевский синдром: пора взрослеть (Okko)


Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»

Родители объясняют сыну Максиму (Алексей Лукин), что решили завести второго ребенка, но не могут: срабатывает психологический эффект кенгуру. Это когда сумчатая мать не может забеременеть, пока подросший детеныш продолжает сидеть за пазухой. Поэтому отпрыска вытряхивают из Москвы в Реутов — на квартиру, оставленную ему в наследство бабушкой. У Максима с детства проблемы с принятием решений, он сопротивляется, но родители неумолимы. Под песню «Район» группы Pizza юноша отправляется в «родную дыру неопрятную», где его встречают дворовые пацаны, заслуженный начальник ТСЖ (Марина Федункив) и другие алкозависимые и маргинальные соседи, сулящие неприятности. Сразу же оказывается, что в доме плохо открывается дверь, нет интернета, а сегодня еще и воду отключили. Однако не пройдет и суток, как Максим начнет шевелить булками и решать проблемки, а там — гляди ж! – полюбит малую родину.

Редкий случай на фестивале: сериала пока не существует, это действительно пилот, а не первый эпизод уже отснятого и готового к показу шоу. С замыслом и возможным развитием сюжета Талгата Гильмутдинова все более-менее понятно, а вот снято нескучно — возможно, благодаря свежему режиссерскому взгляду (дебютантка Ника Яковлева). Актеры говорят в камеру, ломая четвертую стену, пространство разбивают полиэкраны, а серии превращаются в стадии принятия героем нового положения. Проект может получиться смотрибельным, если усилить визуальную составляющую и не перегибать палку по части морализаторства.


Противостояние (Первый канал)


Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»

Тренд на пересъемку советских хитов докатился до культового сериала «Противостояние» по повести Юлиана Семенова (его, как выяснилось на «Пилоте», не видело большинство коллег моложе 35-ти). Представители индустрии постарше делились с молодыми воспоминаниями о мурашках, бегущих по телу от шестисерийного фильма 1985 года и роли в нем Андрея Болтнева. Новой версии Первого канала и близко не удалось подобраться к классике, посвященной страшным послевоенным преступлениям пособника нацистов Якова Кротова. В 2024 году его роль досталась Алексею Гуськову, а полковника милиции Костенко (ранее Олег Басилашвили) — Владимиру Вдовиченко. За режиссуру отвечает Тимур АлпатовГлухарь», «Художник», «Диверсант. Идеальный штурм»). Остается загадкой, почему нынешние неограниченные бюджеты, новейшая техника и разработанный сценарий не позволили каналу сделать свою версию столь же захватывающей, порабощающей волю, как оригинал. В любом случае сериал будут (или хотя бы начнут) смотреть зрители старшего поколения, у которых не получится абстрагироваться от фильма Семена Арановича. А молодежь новое прочтение вряд ли увлечет.


Черная бухгалтерия (ТНТ)


Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»

Криминальная комедия в духе Романа Каримова о трех разновозрастных дамах из бухгалтерской компании Владивостока, которые стали свидетелями бандитской разборки в офисе начальства и под шумок умыкнули сумку со 140 миллионами рублей. Спасаясь от погони, женщины отправляются в Москву на приметной розовой машинке. Зачинщица кипиша Света (Кристина Кучеренко) рассчитывает получить в столице на помощь отца — работника МВД. Две другие подельницы – ее мать Татьяна Александровна (Марина Федункив) и их впечатлительная подруга Анжела (Лариса Баранова), почти уверенная, что неприятности случились из-за того, что она праздновала свое 40-летие. Ведь не положено отмечать, «в этом возрасте ангел-хранитель покидает человека». В перспективе – противостояние глупых бандитов и находчивых бухгалтерш, а впридачу конфликт поколений, с неизбежной в итоге победой семейных ценностей и женской солидарности.

Очередной проект о групповом путешествии по России-матушке от телеканала ТНТ выглядит дорого: яркий визуал с энергичным монтажом и динамичным саундтреком. Но, разумеется сценарий о мытарствах трех женщин сочиняло пять мужчин — и лишь за некоторые шутки им можно выписать премии. В целом же история — утомительная канитель. Единственное, что хочется оставить себе после просмотра пилота – красивые виды Владивостока: мосты, каналы, полный разноцветных контейнеров порт.


Трудная (START)


Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»

Спин-офф сериала «Новенькие», где со второго плана на первый перемещается Влада (Кира Медведева), которая вышла из тюрьмы и теперь работает управляющей бара. Прошлое догоняет в виде головной боли, безобразного отношения коллег (они называют ее уголовницей) и старых знакомых: то в лице Антона Пампушного в черном кардигане с капюшоном, который ищет сумочку с дурью, то в образе Аристарха Венеса, который тоже провоцирует у нее нездоровую реакцию. Когда в баре происходит убийство, подозревать все, разумеется, станут странную неразговорчивую Владу.

Разобраться в сюжете и мешанине персонажей социальной драмы Оксаны Барковской вряд ли возможно, если вы не смотрели ни одного сезона «Новеньких». Для поклонников Калюжного сообщаем, что он снова играет Максима Плетнева — теперь молодого отца, чья бывшая жена – алкозависимая Соня – не дает покоя ни ему, ни их маленькому сыну, от которого она отказалась. Главную мысль проекта озвучила со сцены актриса Медведева: он о том, как трудно в этом мире быть нормальной. Нет причин ей не верить.


Теория большой лжи (ЦПШ)


Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»

Продюсер Марюс Вайсберг и режиссер-дебютантка Алиса Шитикова разбираются, почему люди врут и что случается, когда правда выходит наружу. Драмеди вырастает внутри отвратительной семьи Говоруновых, где каждый представитель фамилии решает проблемы при помощи лжи. Обманом они пользуются, потому что хотят выглядеть лучше в глазах других, избежать конфликта, заработать или просто получить желаемое, при этом забывая, что одна неправда порождает другую, а вместе они в итоге как снежный ком разнесут всё их мнимое благополучие вдребезги. Павел Майков играет человека, который вечно изворачивается и врет: жене, детям, любовнице, начальнику. Те, в свою очередь, постоянно от него что-то просят, понуждая на новую ложь. Супруга (Любовь Толкалина) работает пресс-секретарем у крупного чиновника и вынуждена покрывать его отвратительные деяния. Статус примерной супруги она потеряет, когда встретит страстного сына лучшей подруги (Марк Эдельштейн). Еще у героя Майкова есть сын от первого брака (Денис Власенко), который бросил учебу, подделал диплом и выпрашивает у отца деньги под предлогом беременности возлюбленной. Тоже ложь. В общем, авторы сериала постепенно надувают очень токсичный и душный пузырь, который в итоге сами же и лопнут. Смотреть, на что готовы люди ради денег, секса и сохранения статуса, – чрезвычайно утомительно.


Чистые (Wink)


Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»

Под занавес «Пилота» показали сногсшибательный триллер Николая Хомерики по сценарию одного из лучших российских сценаристов Александра Родионова, который разделил зрителей, заставив многих подозревать авторов в манипуляции. Действие сериала разворачивается в 1903 году в необычном петербургском доме терпимости. 13 приемных дочерей безжалостной Анны Константиновны (Виктория Исакова) ежедневно одеваются как благородные барышни и выходят на улицу знакомиться с богатыми кавалерами. Они тайные проститутки, изображающие чистоту и невинность, но у каждой есть образ и место в городе: Стеша (Диана Милютина) роняет платок на вокзале, Ксения (Софья Синицына) изображает безутешную вдову, еще одна - гимназистку (Анастасия Зайцева), якобы боящуюся поздно идти домой, — и так далее. Есть даже одна чернокожая дочь (Тереза Диуро), у которой предательски вьются волосы, что недопустимо для приличной девушки. Деньги барышни принимают в качестве дара за эскорт и секс — уж кому как повезет, и весь заработок отдают матушке. Причем та вольна их бить и жестко наказывать, если посчитает, что дочери принесли недостаточно. Большинство девушек хотят свободы, но не могут убежать: Анна Константиновна держит специальных громил (Никита Кологривый и не только), которые возвращают беглянок, после чего их ждет страшный парчовый кабинет и пытки. Сериал во многом подытоживает главную тему фестиваля — насилие, — показывая его в чистом виде как чудовищную сексуальную эксплуатацию (сложно считываемая метафора нашей жизни). Совершенно точно не каждый, кто начнет смотреть «Чистых», решится досмотреть его до конца, чтобы проследить за развитием характеров героинь. И уж тем более не захочет отыскать в нем пути исцеления самих себя от болезни клинического рабства.

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Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот» фотографии
Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот» фотографии
Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот» фотографии
Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот» фотографии
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