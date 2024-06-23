Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»

15 часов российских сериалов за два дня – задача не для слабаков, — а именно настолько интенсивной выдалась конкурсная программа V фестиваля «Пилот». И если в первый день были в основном беззаботные комедии, на фоне которых пульсировала насыщенная драма «Дайте шоу!», обещающая интересное развитие событий, то к концу второго дня, о проектах которого речь пойдет ниже, накопилось много напряжения. Проекты стали мрачнее. Большинство сериалов словно продолжали друг друга, выстраиваясь в единую вселенную, где всем заправляли насилие и деньги. Неудивительно, что при таком раскладе даже профессиональное жюри не выдержало напряжения и отдало предпочтение милому детскому детективу. Фестиваль закончился, а мы расскажем о второй половине конкурса.
Драма Сергея Мокрицкого
про жизнь староверов в Аргентине оказалась подстрочным ремейком старого фильма «Свидетель
» с Харрисоном Фордом
. Там, правда, было про амишей, но в остальном — точь-в-точь: мальчик становится свидетелем убийства в вокзальном туалете, узнает преступника в одном из сотрудников правопорядка и сам становится мишенью. Раненый полицейский Пабло (Семён Серзин
), страдающий головными болями и умеющий немножко видеть будущее, вывозит свидетеля и его перепуганную родительницу (Светлана Иванова
) обратно в деревню староверов, где прячется вместе с ними, выращивая картошку и большое светлое чувство к матери свидетеля. Из необычного: нетрадиционный язык староверов, на котором говорит героиня Ивановой, испанский без акцента Серзина, контрастный Буэнос-Айрес, снятый порой не по сериальному круто, превосходная музыка. Слоган сериала — «Два мира – одна любовь».
Режиссерский дебют Екатерины Тодоровской
о трех дачных подругах, достигших 25-летия — возраста, когда пора окончательно проститься с беззаботной юностью, начинать строить карьеру и заводить семью. У девушек непохожие характеры, и процесс взросления проходит по-разному: рассудительная Соня (Стася Милославская
) собирается замуж, темпераментная Яна (Анастасия Талызина
) устала от парня и ищет новых отношений, тревожная Лиза (Мария Мацель
) живет с мамой и переживает, что никак не может потерять девственность. Дачницы привыкли держаться друг друга и делиться самыми интимными переживаниями, но важность самоопределения зависла над ними дамокловым мечом. Приходится все чаще задавать себе вопросы, ответов на которые на самом деле нет.
«Взрослые» получились по-девичьи трепетными и искренними – в момент написания сценария Тодоровской было не более 28-ми, а в основу произведения легли личные истории. И пусть легкая грусть удается Екатерине лучше, чем самоирония, в целом сериал можно назвать творческой удачей — тем более, что отцовский продакшн Валерия Тодоровского
постарался, чтобы было красиво. И музыка тоже отлично подобрана.
Родители объясняют сыну Максиму (Алексей Лукин
), что решили завести второго ребенка, но не могут: срабатывает психологический эффект кенгуру. Это когда сумчатая мать не может забеременеть, пока подросший детеныш продолжает сидеть за пазухой. Поэтому отпрыска вытряхивают из Москвы в Реутов — на квартиру, оставленную ему в наследство бабушкой. У Максима с детства проблемы с принятием решений, он сопротивляется, но родители неумолимы. Под песню «Район» группы Pizza юноша отправляется в «родную дыру неопрятную», где его встречают дворовые пацаны, заслуженный начальник ТСЖ (Марина Федункив
) и другие алкозависимые и маргинальные соседи, сулящие неприятности. Сразу же оказывается, что в доме плохо открывается дверь, нет интернета, а сегодня еще и воду отключили. Однако не пройдет и суток, как Максим начнет шевелить булками и решать проблемки, а там — гляди ж! – полюбит малую родину.
Редкий случай на фестивале: сериала пока не существует, это действительно пилот, а не первый эпизод уже отснятого и готового к показу шоу. С замыслом и возможным развитием сюжета Талгата Гильмутдинова
все более-менее понятно, а вот снято нескучно — возможно, благодаря свежему режиссерскому взгляду (дебютантка Ника Яковлева
). Актеры говорят в камеру, ломая четвертую стену
, пространство разбивают полиэкраны, а серии превращаются в стадии принятия героем нового положения. Проект может получиться смотрибельным, если усилить визуальную составляющую и не перегибать палку по части морализаторства.
Тренд на пересъемку советских хитов докатился до культового сериала «Противостояние
» по повести Юлиана Семенова
(его, как выяснилось на «Пилоте», не видело большинство коллег моложе 35-ти). Представители индустрии постарше делились с молодыми воспоминаниями о мурашках, бегущих по телу от шестисерийного фильма 1985 года и роли в нем Андрея Болтнева
. Новой версии Первого канала и близко не удалось подобраться к классике, посвященной страшным послевоенным преступлениям пособника нацистов Якова Кротова. В 2024 году его роль досталась Алексею Гуськову
, а полковника милиции Костенко (ранее Олег Басилашвили
) — Владимиру Вдовиченко
. За режиссуру отвечает Тимур Алпатов
(«Глухарь
», «Художник
», «Диверсант. Идеальный штурм
»). Остается загадкой, почему нынешние неограниченные бюджеты, новейшая техника и разработанный сценарий не позволили каналу сделать свою версию столь же захватывающей, порабощающей волю, как оригинал. В любом случае сериал будут (или хотя бы начнут) смотреть зрители старшего поколения, у которых не получится абстрагироваться от фильма Семена Арановича
. А молодежь новое прочтение вряд ли увлечет.
Криминальная комедия в духе Романа Каримова
о трех разновозрастных дамах из бухгалтерской компании Владивостока, которые стали свидетелями бандитской разборки в офисе начальства и под шумок умыкнули сумку со 140 миллионами рублей. Спасаясь от погони, женщины отправляются в Москву на приметной розовой машинке. Зачинщица кипиша Света (Кристина Кучеренко
) рассчитывает получить в столице на помощь отца — работника МВД. Две другие подельницы – ее мать Татьяна Александровна (Марина Федункив) и их впечатлительная подруга Анжела (Лариса Баранова
), почти уверенная, что неприятности случились из-за того, что она праздновала свое 40-летие. Ведь не положено отмечать, «в этом возрасте ангел-хранитель покидает человека». В перспективе – противостояние глупых бандитов и находчивых бухгалтерш, а впридачу конфликт поколений, с неизбежной в итоге победой семейных ценностей и женской солидарности.
Очередной проект о групповом путешествии по России-матушке от телеканала ТНТ выглядит дорого: яркий визуал с энергичным монтажом и динамичным саундтреком. Но, разумеется сценарий о мытарствах трех женщин сочиняло пять мужчин — и лишь за некоторые шутки им можно выписать премии. В целом же история — утомительная канитель. Единственное, что хочется оставить себе после просмотра пилота – красивые виды Владивостока: мосты, каналы, полный разноцветных контейнеров порт.
Спин-офф сериала «Новенькие
», где со второго плана на первый перемещается Влада (Кира Медведева
), которая вышла из тюрьмы и теперь работает управляющей бара. Прошлое догоняет в виде головной боли, безобразного отношения коллег (они называют ее уголовницей) и старых знакомых: то в лице Антона Пампушного
в черном кардигане с капюшоном, который ищет сумочку с дурью, то в образе Аристарха Венеса
, который тоже провоцирует у нее нездоровую реакцию. Когда в баре происходит убийство, подозревать все, разумеется, станут странную неразговорчивую Владу.
Разобраться в сюжете и мешанине персонажей социальной драмы Оксаны Барковской
вряд ли возможно, если вы не смотрели ни одного сезона «Новеньких». Для поклонников Калюжного
сообщаем, что он снова играет Максима Плетнева — теперь молодого отца, чья бывшая жена – алкозависимая Соня – не дает покоя ни ему, ни их маленькому сыну, от которого она отказалась. Главную мысль проекта озвучила со сцены актриса Медведева: он о том, как трудно в этом мире быть нормальной. Нет причин ей не верить.
Продюсер Марюс Вайсберг
и режиссер-дебютантка Алиса Шитикова
разбираются, почему люди врут и что случается, когда правда выходит наружу. Драмеди вырастает внутри отвратительной семьи Говоруновых, где каждый представитель фамилии решает проблемы при помощи лжи. Обманом они пользуются, потому что хотят выглядеть лучше в глазах других, избежать конфликта, заработать или просто получить желаемое, при этом забывая, что одна неправда порождает другую, а вместе они в итоге как снежный ком разнесут всё их мнимое благополучие вдребезги. Павел Майков
играет человека, который вечно изворачивается и врет: жене, детям, любовнице, начальнику. Те, в свою очередь, постоянно от него что-то просят, понуждая на новую ложь. Супруга (Любовь Толкалина
) работает пресс-секретарем у крупного чиновника и вынуждена покрывать его отвратительные деяния. Статус примерной супруги она потеряет, когда встретит страстного сына лучшей подруги (Марк Эдельштейн
). Еще у героя Майкова есть сын от первого брака (Денис Власенко
), который бросил учебу, подделал диплом и выпрашивает у отца деньги под предлогом беременности возлюбленной. Тоже ложь. В общем, авторы сериала постепенно надувают очень токсичный и душный пузырь, который в итоге сами же и лопнут. Смотреть, на что готовы люди ради денег, секса и сохранения статуса, – чрезвычайно утомительно.
Под занавес «Пилота» показали сногсшибательный триллер Николая Хомерики
по сценарию одного из лучших российских сценаристов Александра Родионова
, который разделил зрителей, заставив многих подозревать авторов в манипуляции. Действие сериала разворачивается в 1903 году в необычном петербургском доме терпимости. 13 приемных дочерей безжалостной Анны Константиновны (Виктория Исакова
) ежедневно одеваются как благородные барышни и выходят на улицу знакомиться с богатыми кавалерами. Они тайные проститутки, изображающие чистоту и невинность, но у каждой есть образ и место в городе: Стеша (Диана Милютина
) роняет платок на вокзале, Ксения (Софья Синицына
) изображает безутешную вдову, еще одна - гимназистку (Анастасия Зайцева
), якобы боящуюся поздно идти домой, — и так далее. Есть даже одна чернокожая дочь (Тереза Диуро
), у которой предательски вьются волосы, что недопустимо для приличной девушки. Деньги барышни принимают в качестве дара за эскорт и секс — уж кому как повезет, и весь заработок отдают матушке. Причем та вольна их бить и жестко наказывать, если посчитает, что дочери принесли недостаточно. Большинство девушек хотят свободы, но не могут убежать: Анна Константиновна держит специальных громил (Никита Кологривый
и не только), которые возвращают беглянок, после чего их ждет страшный парчовый кабинет и пытки. Сериал во многом подытоживает главную тему фестиваля — насилие, — показывая его в чистом виде как чудовищную сексуальную эксплуатацию (сложно считываемая метафора нашей жизни). Совершенно точно не каждый, кто начнет смотреть «Чистых», решится досмотреть его до конца, чтобы проследить за развитием характеров героинь. И уж тем более не захочет отыскать в нем пути исцеления самих себя от болезни клинического рабства.
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